До Бразилії на саміт G20 замість Путіна поїде Лавров

На саміті "Групи двадцяти", який відбудеться в Ріо-де-Жанейро, делегацію Росії очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не Володимир Путін, якого Бразилія як член Міжнародного кримінального суду була б зобов’язана арештувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про зміну повідомив російський посол Марат Бєрдиєв.

Нагадаємо, 18 жовтня Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто "гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії".

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Путін і саміт G20 у Бразилії

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters з посиланням на двох неназваних бразильських чиновників писала, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро.

Генпрокурор України Андрій Костін закликав бразильську владу арештувати керманича РФ, якщо той приїде.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

У вересні Лула да Сілва заявляв, що якщо російський диктатор Володимир Путін приїде до Бразилії у 2024 році на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро, рішення про його арешт буде ухвалювати судова влада Бразилії, а не уряд.