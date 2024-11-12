До Бразилії на саміт G20 замість Путіна поїде Лавров
На саміті "Групи двадцяти", який відбудеться в Ріо-де-Жанейро, делегацію Росії очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не Володимир Путін, якого Бразилія як член Міжнародного кримінального суду була б зобов’язана арештувати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про зміну повідомив російський посол Марат Бєрдиєв.
Нагадаємо, 18 жовтня Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.
Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто "гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії".
Путін і саміт G20 у Бразилії
Нагадаємо, що раніше агенція Reuters з посиланням на двох неназваних бразильських чиновників писала, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро.
Генпрокурор України Андрій Костін закликав бразильську владу арештувати керманича РФ, якщо той приїде.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
У вересні Лула да Сілва заявляв, що якщо російський диктатор Володимир Путін приїде до Бразилії у 2024 році на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро, рішення про його арешт буде ухвалювати судова влада Бразилії, а не уряд.
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Іржу так басовито, що сам лавров позаздрить...
Для місцевих крокодилів і місцевих піраній раціон харчування трохи урізноманітниця.
...Але уявіть, скільки буде смороду та вереску, коли оте-во дєвочко () спіткає така-во халепа.
Мені вже лячно лиш від того, що я то уявив...
Я пропустив такий гарний привід посмакувати добрим коньяком?
...Але від думки, що якийсь нещасний ноусер скуштує орчини (чи то правильно писати лаврини) робиться лячно за того ноусера...
тому і не поїде