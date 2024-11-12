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До Бразилії на саміт G20 замість Путіна поїде Лавров

лавров поїде до Бразилії замість Путіна

На саміті "Групи двадцяти", який відбудеться в Ріо-де-Жанейро, делегацію Росії очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не Володимир Путін, якого Бразилія як член Міжнародного кримінального суду була б зобов’язана арештувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про зміну повідомив російський посол Марат Бєрдиєв.

Нагадаємо, 18 жовтня Путін заявив, що він не поїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Путін додав, що в Росії знайдуть того, хто "гідно представлятиме інтереси країни в Бразилії".

Також читайте: Україну варто запросити на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, це наблизить мир, - Сибіга

Путін і саміт G20 у Бразилії

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters з посиланням на двох неназваних бразильських чиновників писала, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро.

Генпрокурор України Андрій Костін закликав бразильську владу арештувати керманича РФ, якщо той приїде.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

У вересні Лула да Сілва заявляв, що якщо російський диктатор Володимир Путін приїде до Бразилії у 2024 році на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро, рішення про його арешт буде ухвалювати судова влада Бразилії, а не уряд.

Автор: 

G20 (322) Бразилія (278) Лавров Сергій (1576) путін володимир (23767)


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Топ коментарі
+8
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12.11.2024 17:51
+6
😂
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12.11.2024 17:38
+6
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12.11.2024 17:57
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А що васіліч засцяф?
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12.11.2024 17:30 Відповісти
Що одне підрило , що друге
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12.11.2024 17:41 Відповісти
Какую "награду" получит коксонутый на всю его тупую башку конь в Бразилии?
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12.11.2024 17:33 Відповісти
😂
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12.11.2024 17:38 Відповісти
лавровий лист
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12.11.2024 17:57 Відповісти
глист?
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12.11.2024 18:03 Відповісти

Іржу так басовито, що сам лавров позаздрить...
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13.11.2024 19:49 Відповісти
по аргентинську муку поїхав.
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12.11.2024 17:34 Відповісти
Може хтось сідло йому подарує ?
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12.11.2024 17:34 Відповісти
***** сцикло.
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12.11.2024 17:37 Відповісти
Троянський кінь
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12.11.2024 17:38 Відповісти
В Амазонку стару клячу.... в Амазонку...
Для місцевих крокодилів і місцевих піраній раціон харчування трохи урізноманітниця.
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12.11.2024 17:40 Відповісти
Ну, так. А для самої лаврової коняки трави на підлогу накидають
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12.11.2024 17:42 Відповісти
При приготуванні конини зі старої напів-дохлої шкапи використовують багато різноманітних трав і приправ, щоб м'ясо сильно не смерділо.
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12.11.2024 21:11 Відповісти
Передохнуть.
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12.11.2024 17:44 Відповісти
То ризиковано. Бо Грета Тумблєр може знестися цеглою.
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13.11.2024 19:51 Відповісти
В харчовому ланцюжку тваринного світу то є нормальний природній процес.
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13.11.2024 21:02 Відповісти
Деякою мірою погоджуся з Вами...
...Але уявіть, скільки буде смороду та вереску, коли оте-во дєвочко () спіткає така-во халепа.
Мені вже лячно лиш від того, що я то уявив...
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13.11.2024 21:28 Відповісти
А вiд Украiни хто? Севохо?
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12.11.2024 17:42 Відповісти
Цей поц давно вже на концерті Кобзона. Інакще він би вже МО у нас був.
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12.11.2024 17:54 Відповісти

Я пропустив такий гарний привід посмакувати добрим коньяком?
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13.11.2024 19:59 Відповісти
Кошовий та кравець
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12.11.2024 21:49 Відповісти
он старенькая лошадка и он привезёт кокаин ))
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12.11.2024 17:46 Відповісти
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12.11.2024 17:51 Відповісти
Цікаво, а там конину їдять?
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12.11.2024 17:53 Відповісти
Конина для вічноголодних ноусерів - то за щастя.
...Але від думки, що якийсь нещасний ноусер скуштує орчини (чи то правильно писати лаврини) робиться лячно за того ноусера...
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13.11.2024 19:55 Відповісти
Мабуть у Бразілії овес дешевше. Аа плешивий дідуган серущий у валізи ще то серло.
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12.11.2024 17:53 Відповісти
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12.11.2024 17:57 Відповісти
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12.11.2024 17:57 Відповісти
У ху@ла очко жим , жим ,
тому і не поїде
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12.11.2024 18:05 Відповісти
Ну да, ну да, лулу уже отправляли на цугундер, он в курса шо говорит.
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12.11.2024 18:28 Відповісти
Правильней - поскачет.
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12.11.2024 18:33 Відповісти
Самммит это не конюшня..
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12.11.2024 18:36 Відповісти
А чому,цього брехливого меріна вільно пускають до країн світу. Йього місце поряд з ****** та іншими кацапськими міжнародними злочинцями.
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12.11.2024 18:37 Відповісти
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12.11.2024 18:50 Відповісти
Ну и харя у этого *********((( отвратитльная просто.
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12.11.2024 19:31 Відповісти
Импортозамещение На саммит вместо Х&йла поедет Лошадь
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12.11.2024 19:33 Відповісти
Это просто какое-то квадроберство
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12.11.2024 19:47 Відповісти
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12.11.2024 19:51 Відповісти
 
 