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Главы МИД стран G20 осудили Россию за агрессию против Украины

g20

На встрече G20 в Бразилии западные министры иностранных дел осудили Россию за вторжение в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Россия должна заплатить за свою агрессию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на закрытом заседании, сообщил его офис.

Читайте: Международные юристы признали конфискацию замороженных активов РФ законной, - Bloomberg

Норвежский министр Эспен Барт Эйде заявил журналистам, что Лавров спокойно ответил на замечание Кэмерон "набором альтернативных фактов" о событиях в Украине.

"Мы должны поддерживать Украину, пока она не станет свободной и независимой суверенной страной без другой армии на своей земле", - сказал министр иностранных дел Норвегии, выступая на встрече.

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Высокопоставленные дипломаты из США, Австралии, Канады, Германии, Италии и Франции выступили с аналогичными замечаниями в первый день двухдневной встречи.

Встреча была назначена для подготовки повестки дня саммита G20 в ноябре

Бразилия, которая в этом году председательствует в G20, открыла встречу министров иностранных дел, обвинив ООН и другие многонациональные структуры в неспособности остановить конфликты, в результате которых гибнут невинные люди.

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Девятнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) состоится 18-19 ноября 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.
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Топ комментарии
+13
це - замість ракет і снарядів? Потужно, блд
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22.02.2024 10:14
+6
Та невже?......оце так новина
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22.02.2024 10:13
+3
"

"Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди"(c) . ООН - це головний спонсор терроризму, його "крьiша".
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22.02.2024 10:17
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Та невже?......оце так новина
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22.02.2024 10:13 Ответить
це - замість ракет і снарядів? Потужно, блд
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22.02.2024 10:14 Ответить
"

"Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди"(c) . ООН - це головний спонсор терроризму, його "крьiша".
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22.02.2024 10:17 Ответить
Цікаво, а що сказали міністри БРІКСів, окрім Бразилії, (касапів, Індії, китайозів, ПАР) з приводу чинної війни та нездатності ООН запобігти їй?
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22.02.2024 10:19 Ответить
Гарна подія для кацапів! По ТВ покажуть зусріч, прапор рф, лаврова на фоні міністрів 19 країн - про що казали не покажуть....
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22.02.2024 10:20 Ответить
хорош пистеть,*******,нах...
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22.02.2024 10:21 Ответить
ТАК МОЖЕТ ПОРА УЖЕ КОМАНДОВАТЬ !!!???
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22.02.2024 10:23 Ответить
Як лячно для кацапії. А далі що????
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22.02.2024 10:25 Ответить
Засудження приймається. Де снаряди, пани ?
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22.02.2024 10:29 Ответить
Були б вони панами- були б **********,немає *********** тільки тому,що це не пани,а світова брехлива наволоч
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22.02.2024 10:39 Ответить
Це вже котрий раз?
Вже з рахунку збилися...
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22.02.2024 10:30 Ответить
Для 400 ракет з КНДР чи Ірану для прутіна, це НЕ завадило!
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22.02.2024 10:39 Ответить
Засуджують вже з 2014 року, потрібні реальні дії, а не балачки.
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22.02.2024 10:46 Ответить
 
 