Главы МИД стран G20 осудили Россию за агрессию против Украины

На встрече G20 в Бразилии западные министры иностранных дел осудили Россию за вторжение в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Россия должна заплатить за свою агрессию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на закрытом заседании, сообщил его офис.

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Норвежский министр Эспен Барт Эйде заявил журналистам, что Лавров спокойно ответил на замечание Кэмерон "набором альтернативных фактов" о событиях в Украине.

"Мы должны поддерживать Украину, пока она не станет свободной и независимой суверенной страной без другой армии на своей земле", - сказал министр иностранных дел Норвегии, выступая на встрече.

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Высокопоставленные дипломаты из США, Австралии, Канады, Германии, Италии и Франции выступили с аналогичными замечаниями в первый день двухдневной встречи.

Встреча была назначена для подготовки повестки дня саммита G20 в ноябре

Бразилия, которая в этом году председательствует в G20, открыла встречу министров иностранных дел, обвинив ООН и другие многонациональные структуры в неспособности остановить конфликты, в результате которых гибнут невинные люди.

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Девятнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) состоится 18-19 ноября 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.