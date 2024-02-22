Главы МИД стран G20 осудили Россию за агрессию против Украины
На встрече G20 в Бразилии западные министры иностранных дел осудили Россию за вторжение в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
"Россия должна заплатить за свою агрессию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на закрытом заседании, сообщил его офис.
Норвежский министр Эспен Барт Эйде заявил журналистам, что Лавров спокойно ответил на замечание Кэмерон "набором альтернативных фактов" о событиях в Украине.
"Мы должны поддерживать Украину, пока она не станет свободной и независимой суверенной страной без другой армии на своей земле", - сказал министр иностранных дел Норвегии, выступая на встрече.
Высокопоставленные дипломаты из США, Австралии, Канады, Германии, Италии и Франции выступили с аналогичными замечаниями в первый день двухдневной встречи.
Встреча была назначена для подготовки повестки дня саммита G20 в ноябре
Бразилия, которая в этом году председательствует в G20, открыла встречу министров иностранных дел, обвинив ООН и другие многонациональные структуры в неспособности остановить конфликты, в результате которых гибнут невинные люди.
Девятнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) состоится 18-19 ноября 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.
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"Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди"(c) . ООН - це головний спонсор терроризму, його "крьiша".
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