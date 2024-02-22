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россия (92987) Bloomberg (218) замороженные активы (232)

Международные юристы признали конфискацию замороженных активов РФ законной, - Bloomberg

рф,центробанк

Группа международных экспертов в области права направила официальным представителям стран G7 письмо, в котором говорится, что конфискация замороженных российских активов, в частности средств российского Центробанка, возможна и это не противоречит международному праву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо группы международных экспертов

"Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву, было бы законным принять дополнительные контрмеры в отношении России, учитывая нарушение ею фундаментальных норм международного права", – говорится в письме.

Эксперты предлагают использовать активы для компенсации ущерба, который "возник непосредственно в результате незаконных действий России".

Под письмом подписалось десять экспертов по международному праву из разных стран, включая Бельгию, Великобританию, Германию, Нидерланды, США, Францию и Японию. Среди них – профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, а также адвокат и дипломат Филипп Зеликов из Института Гувера.

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Отмечается, что письмо поступило в тот момент, когда страны G7 обсуждают, что делать с этими активами, о которых идет речь, поскольку потребности Украины в финансировании остаются стабильно высокими, а война не демонстрирует признаков ослабления.

После санкций, введенных из-за агрессии России в Украине, заморожено почти 300 миллиардов долларов. Основная часть российских активов, в частности, Центробанка, сейчас заморожена в странах Европейского Союза. Дискуссия о законности конфискации этих средств длится уже несколько месяцев. В ЕС указывают, что прецедентов такого решения не было, поэтому необходимо проанализировать возможности такого шага, а также выражают опасения, как конфискация активов могла бы повлиять на валюту евро.

По данным Всемирного банка, ориентировочная стоимость послевоенного обновления и реконструкции Украины выросла до 486 миллиардов долларов.

Читайте также: Какие-либо решения относительно конфискации замороженных активов РФ должны быть подкреплены "достаточной юридической поддержкой", - МВФ

Ранее предлагалось использовать только прибыль от замороженных российских активов и направить его сначала на помощь Украине, а затем на послевоенное восстановление. За прошлый год прибыль составила 4,4 млрд евро.
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Топ комментарии
+3
Треба заборонити раше судитися із-за ціх грошей через суд в Гаазі

І ще заборонити раше мати армію на 100 років . Хтось працює над цією стратегією ? Може якийсь організаційний комитет зібрати во главі з Джонсоном , Байденом і інш англосаксами ( шоб раша назавжди запамʼятала НАТО )
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22.02.2024 08:03
+2
Це щось дасть, чи так, аби поговорити?
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22.02.2024 08:24
+1
Заборонити? Ну-ну. Вони пальчик покажуть. Хто хоче покарати за порушення заборони - велкам, "Тополя" вже чекають.
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22.02.2024 08:17
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Треба заборонити раше судитися із-за ціх грошей через суд в Гаазі

І ще заборонити раше мати армію на 100 років . Хтось працює над цією стратегією ? Може якийсь організаційний комитет зібрати во главі з Джонсоном , Байденом і інш англосаксами ( шоб раша назавжди запамʼятала НАТО )
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22.02.2024 08:03 Ответить
Заборонити? Ну-ну. Вони пальчик покажуть. Хто хоче покарати за порушення заборони - велкам, "Тополя" вже чекають.
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22.02.2024 08:17 Ответить
Боритесь і поборете
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22.02.2024 08:30 Ответить
Хто "боріться"? Ті, хто має важелі, щоб заборонити, всираються від ЯЗ русні та всцикаються від їх спецслужб.
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22.02.2024 08:34 Ответить
А ти знаєш, що від тебе смердить свинокацапом, кирзою та прілими портянками?
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22.02.2024 08:52 Ответить
Ті, від кого дійсно смердить, користуються дезодорантом.
Так вміло, що їм тут лайки ставлять і в топ-3 коментарів виводять.
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22.02.2024 08:57 Ответить
ти не той поляк,який на тракторі повісив плакат "путін розбирись з Україною " ?
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22.02.2024 10:01 Ответить
А ви не з тих, хто проти бариги голосував?
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22.02.2024 10:10 Ответить
Які "Тополя"? Три тополя на Плющихе?
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22.02.2024 10:50 Ответить
15П065 і 15П165.
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22.02.2024 10:52 Ответить
6П36С
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22.02.2024 11:33 Ответить
"В 2011 году МО РФ отказалось от дальнейших закупок ракетных комплексов «Тополь-М» в пользу дальнейшего развёртывания МБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1-24 РС-24 «Ярс» с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F РГЧ ИН " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%9C
Ти впевнений, що вони полетять? Ти впевнений - як вони полетять? А от, що у відповідь щось полетить - я переконаний.
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23.02.2024 10:00 Ответить
Американці дуже конкретно очканули від можливої ядерки в космосі, вже "іщут контакти". Так що... літає, не літає - аби боялись. Бояться? Так. Значить, все пучком, для русні.
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23.02.2024 10:05 Ответить
Це вони тобі сказали, що "ищут контакти"? Виявити занепокоєння і "очканути" - це дещо різні речі. Від знищення сателітів зв'язку постраждають не лише американці, а й, прямо чи опосередковано, усі держави світу. Їм усім, крім вкрай відморожених, яких можна по пальцях однієї руки перерахувати, це на путіна не треба. Тому, переконувати їх обірвати усі зв'язки з *6анутими довго не доведеться.
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23.02.2024 10:17 Ответить
Короче, амери пішли на перемовини з терористами.
Русня на перемовини не йде. Коли їй висувають вимоги, вона знищує терористів разом з заручниками. Після Беслану та Дубровки це знають всі, тому навіть не намагаються шантажувати.
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23.02.2024 10:19 Ответить
Це щось дасть, чи так, аби поговорити?
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22.02.2024 08:24 Ответить
Може й дасть, на відміну від петиції до Президента та Конгресу США (Автор - Юрій Швець), яку тут просували невідомо для чого.
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22.02.2024 08:35 Ответить
Seizing - арешт
confiscation -конфіскація
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22.02.2024 08:34 Ответить
Ось і з'явилася у Зеленського мотивація.
Такий куш повз нього не пройде!
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22.02.2024 09:24 Ответить
ЦБ России, без предупреждения, в 4.30 утра отозвал лицензию у QIWI банка. В России иначе не могут
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22.02.2024 09:35 Ответить
Кацапстан не може багато купити на Заході, але знайшов нових постачальників дронів, обладнання для відеоспостереження, комп'ютерних чіпів тощо. Продажі нафти та газу все ще значні, незважаючи на спроби їх зупинити. Московітські чиновники кажуть, що у них достатньо грошей, щоб оплатити війну.
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22.02.2024 10:10 Ответить
Ніяких спроб зупинити продаж немитою нафти й газу не було і нема. Щоб не викликати дефіциту вуглеводнів на світовому ринку, була вибрана інша модель - обмеження ціни.
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23.02.2024 10:20 Ответить
 
 