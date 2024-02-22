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Міжнародні юристи визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною, - Bloomberg

рф,центробанк

Група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 лист, у якому йдеться, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, можлива і це не суперечить міжнародному праву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Bloomberg із посиланням на лист групи міжнародних експертів.

"Ми дійшли висновку, що, згідно з міжнародним правом, було б законним вжити додаткових контрзаходів щодо Росії, враховуючи порушення нею фундаментальних норм міжнародного права", – йдеться у листі.

Експерти пропонують використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії".

Під листом підписалися десять експертів з міжнародного права з різних країн, включно з Бельгією, Великою Британією, Німеччиною, Нідерландами, США, Францією та Японією. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

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Зазначається, що лист надійшов у той момент, коли країни G7 обговорюють, що робити з цими активами, про які йдеться, оскільки потреби України у фінансуванні залишаються стабільно високими, а війна не демонструє ознак ослаблення.

Після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні, заморожено майже 300 мільярдів доларів. Основна частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу. Дискусія про законність конфіскації цих коштів триває вже кілька місяців. У ЄС вказують на те, що прецедентів такого рішення не було, тому необхідно проаналізувати можливості такого кроку, а також висловлюють побоювання, як конфіскація активів могла б вплинути на валюту євро.

За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до 486 мільярдів доларів.

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Раніше пропонувалося використати лише прибуток від заморожених російських активів і направити його спочатку на допомогу Україні, а потім на повоєнне відновлення. За минулий рік прибуток склав 4,4 млрд євро.

Автор: 

росія (65191) Bloomberg (235) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+3
Треба заборонити раше судитися із-за ціх грошей через суд в Гаазі

І ще заборонити раше мати армію на 100 років . Хтось працює над цією стратегією ? Може якийсь організаційний комитет зібрати во главі з Джонсоном , Байденом і інш англосаксами ( шоб раша назавжди запамʼятала НАТО )
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22.02.2024 08:03
+2
Це щось дасть, чи так, аби поговорити?
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22.02.2024 08:24
+1
Заборонити? Ну-ну. Вони пальчик покажуть. Хто хоче покарати за порушення заборони - велкам, "Тополя" вже чекають.
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22.02.2024 08:17
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Треба заборонити раше судитися із-за ціх грошей через суд в Гаазі

І ще заборонити раше мати армію на 100 років . Хтось працює над цією стратегією ? Може якийсь організаційний комитет зібрати во главі з Джонсоном , Байденом і інш англосаксами ( шоб раша назавжди запамʼятала НАТО )
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22.02.2024 08:03 Відповісти
Заборонити? Ну-ну. Вони пальчик покажуть. Хто хоче покарати за порушення заборони - велкам, "Тополя" вже чекають.
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22.02.2024 08:17 Відповісти
Боритесь і поборете
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22.02.2024 08:30 Відповісти
Хто "боріться"? Ті, хто має важелі, щоб заборонити, всираються від ЯЗ русні та всцикаються від їх спецслужб.
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22.02.2024 08:34 Відповісти
А ти знаєш, що від тебе смердить свинокацапом, кирзою та прілими портянками?
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22.02.2024 08:52 Відповісти
Ті, від кого дійсно смердить, користуються дезодорантом.
Так вміло, що їм тут лайки ставлять і в топ-3 коментарів виводять.
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22.02.2024 08:57 Відповісти
ти не той поляк,який на тракторі повісив плакат "путін розбирись з Україною " ?
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22.02.2024 10:01 Відповісти
А ви не з тих, хто проти бариги голосував?
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22.02.2024 10:10 Відповісти
Які "Тополя"? Три тополя на Плющихе?
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22.02.2024 10:50 Відповісти
15П065 і 15П165.
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22.02.2024 10:52 Відповісти
6П36С
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22.02.2024 11:33 Відповісти
"В 2011 году МО РФ отказалось от дальнейших закупок ракетных комплексов «Тополь-М» в пользу дальнейшего развёртывания МБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1-24 РС-24 «Ярс» с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F РГЧ ИН " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%9C
Ти впевнений, що вони полетять? Ти впевнений - як вони полетять? А от, що у відповідь щось полетить - я переконаний.
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23.02.2024 10:00 Відповісти
Американці дуже конкретно очканули від можливої ядерки в космосі, вже "іщут контакти". Так що... літає, не літає - аби боялись. Бояться? Так. Значить, все пучком, для русні.
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23.02.2024 10:05 Відповісти
Це вони тобі сказали, що "ищут контакти"? Виявити занепокоєння і "очканути" - це дещо різні речі. Від знищення сателітів зв'язку постраждають не лише американці, а й, прямо чи опосередковано, усі держави світу. Їм усім, крім вкрай відморожених, яких можна по пальцях однієї руки перерахувати, це на путіна не треба. Тому, переконувати їх обірвати усі зв'язки з *6анутими довго не доведеться.
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23.02.2024 10:17 Відповісти
Короче, амери пішли на перемовини з терористами.
Русня на перемовини не йде. Коли їй висувають вимоги, вона знищує терористів разом з заручниками. Після Беслану та Дубровки це знають всі, тому навіть не намагаються шантажувати.
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23.02.2024 10:19 Відповісти
Це щось дасть, чи так, аби поговорити?
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22.02.2024 08:24 Відповісти
Може й дасть, на відміну від петиції до Президента та Конгресу США (Автор - Юрій Швець), яку тут просували невідомо для чого.
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22.02.2024 08:35 Відповісти
Seizing - арешт
confiscation -конфіскація
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22.02.2024 08:34 Відповісти
Ось і з'явилася у Зеленського мотивація.
Такий куш повз нього не пройде!
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22.02.2024 09:24 Відповісти
ЦБ России, без предупреждения, в 4.30 утра отозвал лицензию у QIWI банка. В России иначе не могут
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22.02.2024 09:35 Відповісти
Кацапстан не може багато купити на Заході, але знайшов нових постачальників дронів, обладнання для відеоспостереження, комп'ютерних чіпів тощо. Продажі нафти та газу все ще значні, незважаючи на спроби їх зупинити. Московітські чиновники кажуть, що у них достатньо грошей, щоб оплатити війну.
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22.02.2024 10:10 Відповісти
Ніяких спроб зупинити продаж немитою нафти й газу не було і нема. Щоб не викликати дефіциту вуглеводнів на світовому ринку, була вибрана інша модель - обмеження ціни.
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23.02.2024 10:20 Відповісти
 
 