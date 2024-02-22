Міжнародні юристи визнали конфіскацію заморожених активів РФ законною, - Bloomberg
Група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 лист, у якому йдеться, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, можлива і це не суперечить міжнародному праву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Bloomberg із посиланням на лист групи міжнародних експертів.
"Ми дійшли висновку, що, згідно з міжнародним правом, було б законним вжити додаткових контрзаходів щодо Росії, враховуючи порушення нею фундаментальних норм міжнародного права", – йдеться у листі.
Експерти пропонують використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії".
Під листом підписалися десять експертів з міжнародного права з різних країн, включно з Бельгією, Великою Британією, Німеччиною, Нідерландами, США, Францією та Японією. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.
Зазначається, що лист надійшов у той момент, коли країни G7 обговорюють, що робити з цими активами, про які йдеться, оскільки потреби України у фінансуванні залишаються стабільно високими, а війна не демонструє ознак ослаблення.
Після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні, заморожено майже 300 мільярдів доларів. Основна частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу. Дискусія про законність конфіскації цих коштів триває вже кілька місяців. У ЄС вказують на те, що прецедентів такого рішення не було, тому необхідно проаналізувати можливості такого кроку, а також висловлюють побоювання, як конфіскація активів могла б вплинути на валюту євро.
За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до 486 мільярдів доларів.
Раніше пропонувалося використати лише прибуток від заморожених російських активів і направити його спочатку на допомогу Україні, а потім на повоєнне відновлення. За минулий рік прибуток склав 4,4 млрд євро.
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І ще заборонити раше мати армію на 100 років . Хтось працює над цією стратегією ? Може якийсь організаційний комитет зібрати во главі з Джонсоном , Байденом і інш англосаксами ( шоб раша назавжди запамʼятала НАТО )
Так вміло, що їм тут лайки ставлять і в топ-3 коментарів виводять.
Ти впевнений, що вони полетять? Ти впевнений - як вони полетять? А от, що у відповідь щось полетить - я переконаний.
Русня на перемовини не йде. Коли їй висувають вимоги, вона знищує терористів разом з заручниками. Після Беслану та Дубровки це знають всі, тому навіть не намагаються шантажувати.
confiscation -конфіскація
Такий куш повз нього не пройде!