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G-7 G7 (992) Кулеба Дмитро (3604) заморожені активи (472)

Кулеба закликав G7 якнайшвидше ухвалити рішення щодо конфіскації та використання заморожених активів РФ

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами G7 у Мюнхені.

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на зустрічі міністрів G7 Кулеба подякував головуванню Італії та всім партнерам G7 за їхню потужну підтримку України.

"Дмитро Кулеба закликав колег з G7 швидко ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення і оборони України.

Міністр подякував колегам за додаткову військову допомогу, яка вже на шляху до України і за те, що G7 залишається відданою наданню того, що потрібно українським захисникам на передовій. Під час зустрічі особливу увагу було приділено артилерійським боєприпасам і ППО", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кулеба запропонував країнам G7 відповісти на вбивство Олексія Навального.

Також читайте: Рішення Ради ЄС відкриває шлях для використання надприбутків від заморожених активів РФ, - Кулеба

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Топ коментарі
+7
влада нічого не роблящих закликуняріїв
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17.02.2024 15:04
+4
кулеба, ты уже карманы приготовил под деньги? не там ты их ищешь. обратись к своим подельникам из команды шута, кто во время войны скупает недвижимость и элитный автопарк. у этих тварей с деньгами все хорошо, если сможешь уговорить они с тобой поделяться.
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17.02.2024 15:01
+3
А єрмак з татаровим, не заперечують???
Геть затихарилися, ні фото, ні словоблуддя від них, одні тільки їх дуполизи: радники/помічники/консультанти/заступники/порученці…. Але усі вони, заброньовані у ДУС!! Цілий, окремий батальйон …
Це тільки, у цих двох…
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17.02.2024 15:07
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кулеба, ты уже карманы приготовил под деньги? не там ты их ищешь. обратись к своим подельникам из команды шута, кто во время войны скупает недвижимость и элитный автопарк. у этих тварей с деньгами все хорошо, если сможешь уговорить они с тобой поделяться.
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17.02.2024 15:01 Відповісти
І цей туди носій валізи дерьмака харьою в гроші
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17.02.2024 15:04 Відповісти
влада нічого не роблящих закликуняріїв
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17.02.2024 15:04 Відповісти
А єрмак з татаровим, не заперечують???
Геть затихарилися, ні фото, ні словоблуддя від них, одні тільки їх дуполизи: радники/помічники/консультанти/заступники/порученці…. Але усі вони, заброньовані у ДУС!! Цілий, окремий батальйон …
Це тільки, у цих двох…
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17.02.2024 15:07 Відповісти
Нажаль ніхто цього не зробить
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17.02.2024 15:13 Відповісти
Недостача зброї нічому не загрожує а от недостаток грошей...
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17.02.2024 15:18 Відповісти
шобла ж не воює це очевидно
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17.02.2024 15:19 Відповісти
курва єго мать, цей "зе поцріот" вже не має навіть за що ,бідняжка, штикові лопати випускати...
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17.02.2024 15:27 Відповісти
з тієї табуретки, що біля єрмачатини, дуже потужно закликав!
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17.02.2024 16:02 Відповісти
 
 