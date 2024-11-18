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Эрдоган на саммите G20 намерен представить свой "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Ердоган хоче представити на саміті G20 свій мирний план

Во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план заморозки войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Эрдоган хочет предложить президенту Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет. Это будет уступка Владимиру Путину.

Кроме того, турецкий лидер предлагает создать демилитаризованную зону на Донбассе.

"Эрдоган предложит разместить там международные войска как дополнительную гарантию и обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО", - отмечает агентство.

Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но они считают, что "это наиболее реалистичный подход". При этом Турция хочет отложить дискуссии относительно долгосрочной судьбы оккупированных территорий.

Собеседники агенства добавляют, что Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он видел данные разведки, которые свидетельствуют о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение следующих нескольких месяцев, если боевые действия не прекратятся.

Напомним, Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со стороны Путина было бы иллюзией считать, что наша поддержка Украины ослабнет, - Шольц перед поездкой на саммит G20

Автор: 

G20 (299) Турция (3370) Украина (44914) Эрдоган (892)


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Топ комментарии
+11
ще один путіносмокт виліз
здається він такий самий ворог Європі, як і рашка, тільки ще прихований
використовує європейські надбання і можливості, щоб потім напасти
це ж уже було в історії
один раз ворог- ворог назавжди
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18.11.2024 09:30
+9
Вже всі авторитарні країни ************* надали свої плани, чи ще ні?!?!
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18.11.2024 09:28
+7
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18.11.2024 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Вже всі авторитарні країни ************* надали свої плани, чи ще ні?!?!
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18.11.2024 09:28 Ответить
ще один мирний план?
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18.11.2024 09:28 Ответить
Трубка одна, план різний мабуть. Бо одного плану на всіх не вистачить.
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18.11.2024 09:39 Ответить
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18.11.2024 09:30 Ответить
ще один путіносмокт виліз
здається він такий самий ворог Європі, як і рашка, тільки ще прихований
використовує європейські надбання і можливості, щоб потім напасти
це ж уже було в історії
один раз ворог- ворог назавжди
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18.11.2024 09:30 Ответить
Невже введе турецький контингент на Херсонщину? 🤔
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18.11.2024 09:31 Ответить
У Крим.
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18.11.2024 09:34 Ответить
Й заяве, що то ісконно турецькі землі..
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18.11.2024 09:49 Ответить
І мапу Крима додаст
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18.11.2024 10:11 Ответить
Цікаво, чому "поважні" світові лідери мусять поступатися відвертому терористу-вбивці у його божевільних хотєлках? Чи демократичні країни вже визнали терор як нормальну політику на міждержавному рівні?
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18.11.2024 09:33 Ответить
а чим вони поступаються ? в них немає інтересів в Україні зате є зацікавлення в росії
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18.11.2024 09:37 Ответить
Боюся, ви помиляєтеся. У них є зацікавленність в Україні, серйозна зацікавленість. Згадайте події десятирічної давнини. Як тільки гопнік надав концессію видобутку сланцевого газу (це така технологія видобутку цієї корисної копалини методом фрекінгу, тобто, гідравлічним розривом пласта) британцям та американцям, так одразу й з'явився таваріщ гіркін-стрєлков у Слов'янську. Чому саме там? А тому, що саме у Слов'янську був розташований головний офіс компанії Шелл. А таваріща маска дуже цікавить український літій для його компанії, що швидко розвивається. Але ці два тупоголових нарциса вирішили, що вони швидше домовляться про літій та інше не з нашим буратінкою, а з пуйлом. Бо ж у пуйла 1/6 частина суші, а зєлєнскій--звичайний буратінка, просто лялька на руці у ляльковода.
І події майдану пуйло вирішив вивернути на свою користь та змінити гопніка на іншого, більш слухняного, оскільки той почав відчувати себе суперзіркою та виходити з під контролю кремлівської гебні (надра--англосаксам, чорноморські порти--китайцям).
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18.11.2024 18:56 Ответить
Шо їх всіх так попердолило на ціх планах?
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18.11.2024 09:37 Ответить
Ще один ''миротворець'' вилупився.
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18.11.2024 09:38 Ответить
Ще трохи - і прізвище "Зеленський" буде прирівняно до "нецезурного вислову"...
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18.11.2024 09:41 Ответить
У сімейки трампаксів всіх уже і так корчить від цього прізвища, то мускус висреться на його адресу, то трампакс молодший, отже не такий страшний чорт як нам здається. Трампакс клован? З вірогідністю 99% клован. А у клаун батл наш віслюк пірве будь кого як мікродози ЛСД мускуса. Отже, якщо наш віслюк не пірве трампакса і не розведе його на допомогу, вийде, що останній не клован. Віслюк - то є страшна сила... у світі клованів.
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18.11.2024 09:58 Ответить
Воно вже прирівнюється до матюків .
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18.11.2024 09:58 Ответить
А підтримувати зеленського все одно, що визнати, що ібав козу.
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18.11.2024 10:07 Ответить
Актёры всего мира пробуют себя на роль Гамлета. Взял в руки «Блазень» фотографию задницы Трампа, и репетирует: «Лизать, или не лизать? Вот в чём вопрос…».
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18.11.2024 12:09 Ответить
Чому "ще трохи"? У декого це прізвище вже роки з два як матюк.
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18.11.2024 18:59 Ответить
Пердоган йде на йух . Шо ж він у 2014 році миротворців не розміщував на домбасі....
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18.11.2024 09:59 Ответить
Більше планів - різних і чудодіиних
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18.11.2024 10:04 Ответить
цей план турецького афериста і підкуйловника ,відомий з часів окупації українського Криму,окупація котрого без його згоди була би неможлива.Турок пропонує Україні.погоджений з куйлом,план окупації України -ПТН-ЕРД- ПНХ
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18.11.2024 10:11 Ответить
Як би кожен "миротворець", додавав в комплекті зі своїми ініціативами о примиренні з ху#лом по 10 ракет типу томагавк, 10 танчиків і 1 літачок для України. То напевно Україна вже перемогла.
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18.11.2024 10:12 Ответить
турок-не козак
тож і "план" в нього якийсь дурецький
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18.11.2024 10:16 Ответить
добрий' миротворець, зв'язує руки жертві щоб не захищалась. такому лідеру кістками торгувати саме те.
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18.11.2024 10:19 Ответить
Краще на Донбасі миротворці ніж кацапи.
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18.11.2024 10:29 Ответить
Між іншим, Конституція України не дозволяє Президенту погоджуватись чи ні виконувати її норми. Тільки виконувати! А вступ до НАТО і Євросоюзу внесені до преамбули Основного Закону, трьох статей та перехідних положень щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО.
Так що йде Ердоган на**й. Тільки український народ має право погоджуватися, чи ні. А більшість народу вже усвідомила: без членства в НАТО жодні інші гаранатії від чергового нападу ***** не діють.
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18.11.2024 11:18 Ответить
От-от !!!!!!
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18.11.2024 11:53 Ответить
Ердоган- пнх!!!
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18.11.2024 12:10 Ответить
Напевно забагато із Зеленським зустрічався - ''плани'' то така заразна штука...
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18.11.2024 14:31 Ответить
 
 