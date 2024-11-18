Эрдоган на саммите G20 намерен представить свой "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить свой план заморозки войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Эрдоган хочет предложить президенту Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет. Это будет уступка Владимиру Путину.

Кроме того, турецкий лидер предлагает создать демилитаризованную зону на Донбассе.

"Эрдоган предложит разместить там международные войска как дополнительную гарантию и обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО", - отмечает агентство.

Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но они считают, что "это наиболее реалистичный подход". При этом Турция хочет отложить дискуссии относительно долгосрочной судьбы оккупированных территорий.

Собеседники агенства добавляют, что Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он видел данные разведки, которые свидетельствуют о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение следующих нескольких месяцев, если боевые действия не прекратятся.

Напомним, Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

По данным WSJ, у Трампа предлагают новый "мирный план". В частности предлагается заморозка фронта и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет.

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