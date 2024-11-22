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Посол в Бразилии Мельник об итогах саммита G20: Расчет на поддержку западными партнерами не оправдался – за нас никто не боролся

Посол України в Бразилії Андрій Мельник

Бразилия, председательствующая в "Группе двадцати", во время саммита пыталась "вынести за скобки" украинскую повестку дня, а расчет украинской стороны на поддержку западных партнеров не оправдался.

Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Как вы понимаете, силы наши здесь в отношении не только Бразилии, но и других государств Глобального Юга неравны. Поэтому мы откровенно надеялись на то, что наши друзья не только из "Большой семерки", но и другие западные страны... помогут убедить президента Лулу изменить этот подход. Но если откровенно (и это подтвердили мои разговоры как раз на днях в Рио-де-Жанейро)... то за нас, к сожалению, никто особо не боролся", - отметил Мельник, комментируя итоги саммита G20.

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Говоря об итоговой декларации саммита, в которой не осуждается российское вторжение в Украину, Мельник отметил, что западные делегации не пытались этого изменить.

"Для нас это большой удар. Без всякого преувеличения. Те, кто там имел предостережения, какие-то наши друзья, отдельные, скажем так, друзья из "Большой семерки" просто "проглотили" то, что им положили на стол", - рассказал посол.

Чиновник отметил "регресс и откат" в нынешнем совместном заявлении саммита, и эта тенденция, по его словам, весьма тревожна.

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"Речь идет именно о конкуренции этих новых государств, которые (я имею в виду Глобальный Юг, в частности Бразилию, которая видит себя одним из лидеров этого движения) бросили настоящий вызов западному миру... Наши американские друзья и европейские, если быть не совсем дипломатичным, отстают. И у меня от этого болит сердце", - отметил Мельник.

Он отметил, что Украина также должна менять подходы и стратегию.

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"Нужно сесть и трезво переоценить наши возможности: что мы можем сделать и что не можем, и так же показывать зубы. А наша дипломатия сейчас в том, что за всеми бегаем, знаете, и просим: дай нам, сделайте нам это... Надеюсь, этот саммит в Рио станет не только поводом посокрушаться. Вот как плохо, что вот оно так... Это реальность. Она очень жестокая. И надо признать, что она такая и есть. И дальше спокойно, на трезвую голову, определить план действий", - резюмировал Мельник.

Автор: 

G20 (299) Бразилия (304) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+18
Риторика, як в дитячому садку чи то в клініці для душевнохворих. Хоча, це ж для електорату зеленського транслюється
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22.11.2024 20:54
+15
великий удар - це оман,онур,вагнергейт,чонгар,баканов,стамбул,яйця по17,турецька форма,Залужнийнетакий,поцькурори-інваліди,МСЕК,ТЦК,суди,партноф,коля дрищєнко,ЗЕпесаньок,дмитрук,шевченкоженя,тимошенкокіря,відео з тренінгу Бігуса,Татаров-антічиченец,циркшапіто з бронюванням,блогери за кордоном,потап,яма,та інші ханумаки.
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22.11.2024 21:33
+12
На тих зустрічах виборюють щось для себе , а не для України
Провалили зовнішню політику ви...
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22.11.2024 21:16
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"...за нас, на жаль, ніхто особливо не боровся" Джерело:

Та ти шо!?
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22.11.2024 20:44 Ответить
от хто займався цим------------- Україна використовує усі можливі майданчики, аби розв'язати проблеми, які виникли через повномасштабну війну. Про це https://24tv.ua/samit-g20-2024-bude-********-brati-uchast_n2688672 заявив https://glavcom.ua/tags/radnik.html радник голови Офісу президента https://glavcom.ua/tags/mihajlo-podoljak.html Михайло Подоляк -----------

«Активно залучені «нейтральні» країни. Це і Катар, і Індія, і Туреччина. Це стосується повернення депортованих дітей, повернення тіл загиблих, процесів обміну полоненими. Зокрема й повернення цивільних полонених і так далі», - сказав він.

За словами радника Єрмака, до цих процесів також активно залучений Ватикан. Такі обговорення йдуть цілодобово. Зокрема вони будуть і на G20.
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23.11.2024 08:30 Ответить
А наша дипломатія зараз у тому, що за всіма бігаємо, знаєте, і просимо: дай нам, зробіть нам це... Джерело:
для України що потрібно-асфальту чи шашликів?
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22.11.2024 20:51 Ответить
Риторика, як в дитячому садку чи то в клініці для душевнохворих. Хоча, це ж для електорату зеленського транслюється
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22.11.2024 20:54 Ответить
А слабо імбєцилу Мельнику, назвати Сільву " ліверною ковбасою"?
Тільки Бразилія, не Німеччина, фейєрверк від виліту Мельника з посади посла в персону нон- грата буде останнім в карєрі чувака.
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22.11.2024 22:44 Ответить
Заквова + Алекс = ти *балка він іб*к, дебіла і дебіл.

А слабо тобі з сільвою піти науйх? Зроби кар"єру..
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23.11.2024 12:20 Ответить
Заквова + Алекс = ти *балка він іб*к, дебіла і дебіл.

Він більше зробив ніж твій Зяля з **баком.
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23.11.2024 12:19 Ответить
Глобальний півень, глобальний півень... А що ви чекали від ************* лули мультипаспорт? Рік назад у індії було краще?
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22.11.2024 20:57 Ответить
А шо ви пропонували взамін ? Чи вже весь світ просто вважає вас блазнями.
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22.11.2024 21:12 Ответить
А что можно было предложить? И кому,**************?
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22.11.2024 21:42 Ответить
Хз, но шо предложили- то и поимели ( *****).
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23.11.2024 12:42 Ответить
На тих зустрічах виборюють щось для себе , а не для України
Провалили зовнішню політику ви...
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22.11.2024 21:16 Ответить
Ботоферма Офиса Президента Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=fh09gNRz-TA
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22.11.2024 21:18 Ответить
Дуже легко відмовити у підтримці країні, у якій влада краде та бреше. Піаніста більш не слухають.
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22.11.2024 21:27 Ответить
Як не крути, а треба виганяти "зелену" владу. І чим швидше, тим цілішою буде Україна...
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22.11.2024 21:27 Ответить
Розрахунок на те що Зєля готуватиме Україну до війни також не виправдався. Зєлєшобла засіла в теплу ванну так, що й за вуха їх звідти не витягнути.
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22.11.2024 21:32 Ответить
великий удар - це оман,онур,вагнергейт,чонгар,баканов,стамбул,яйця по17,турецька форма,Залужнийнетакий,поцькурори-інваліди,МСЕК,ТЦК,суди,партноф,коля дрищєнко,ЗЕпесаньок,дмитрук,шевченкоженя,тимошенкокіря,відео з тренінгу Бігуса,Татаров-антічиченец,циркшапіто з бронюванням,блогери за кордоном,потап,яма,та інші ханумаки.
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22.11.2024 21:33 Ответить
Так поцелуй Лулу в жопу,может сработает.
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22.11.2024 21:46 Ответить
Навіть про стурбованість мова не йшла? Оце і є істине обличчя тих,хто називає себе носіями демократичних цінностей. Проститутська позиція.
Це не держави,це середовище амеб,безформенне слизьке та вонюче. Бридко й гидко.
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22.11.2024 21:47 Ответить
перш за все це провал нашої дипломатії і кадрової політики в цілому.
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22.11.2024 22:01 Ответить
з єрмаківського глобального Півдня ,ніхто за Україну не боровся,що цілком закономірно.Рашистська агентура з ОП ,добряче попрацювала з країнами глобального Півдня,щоб ті не підтримували Україну
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22.11.2024 22:01 Ответить
Дуже добре пане Мельник, що називаєте речі своїми іменами .Нажаль правда .
Має бути професійна діяльність дипломатів та МЗС ,
а не патужне рішало єрмак.
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22.11.2024 22:11 Ответить
глобальний пів-день перетворився в глобальний нуль-день
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22.11.2024 22:16 Ответить
И там насрал.
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22.11.2024 22:28 Ответить
Україну потихеньку почали виносити за дужки? Ну, з відношенням нашої клептократичної зелені і особисто Гундоса, який вже всіх дістав, це не дивно.
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22.11.2024 22:32 Ответить
А Дерьмак рік волав- ух ти,ми вишлі із бухти. Накрилась мідним тазом глобальна п.....ж гопоти.
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22.11.2024 22:41 Ответить
Чесно кажучи всі ці резолюції великих сімок,двадцяток,ООН ітд абсолютно нічого не варті.Війну допомагають виграти поставки зброї і санкції проти розпалювачів і посібників цієї війни.А резолюції це вже сьома вода на киселі.
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22.11.2024 22:46 Ответить
"за нас" не бориться й зелений ********. то чого скаржитися на керівників іноземних країн ?
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22.11.2024 23:06 Ответить
Поганому дипломату західні лідери заважають.
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23.11.2024 03:06 Ответить
А про причину такого ставлення до України не подумали, нє?
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23.11.2024 07:04 Ответить
не бачю думателів -... самі недумателі
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23.11.2024 18:49 Ответить
 
 