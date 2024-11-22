Посол в Бразилии Мельник об итогах саммита G20: Расчет на поддержку западными партнерами не оправдался – за нас никто не боролся

Бразилия, председательствующая в "Группе двадцати", во время саммита пыталась "вынести за скобки" украинскую повестку дня, а расчет украинской стороны на поддержку западных партнеров не оправдался.

Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Как вы понимаете, силы наши здесь в отношении не только Бразилии, но и других государств Глобального Юга неравны. Поэтому мы откровенно надеялись на то, что наши друзья не только из "Большой семерки", но и другие западные страны... помогут убедить президента Лулу изменить этот подход. Но если откровенно (и это подтвердили мои разговоры как раз на днях в Рио-де-Жанейро)... то за нас, к сожалению, никто особо не боролся", - отметил Мельник, комментируя итоги саммита G20.

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Говоря об итоговой декларации саммита, в которой не осуждается российское вторжение в Украину, Мельник отметил, что западные делегации не пытались этого изменить.

"Для нас это большой удар. Без всякого преувеличения. Те, кто там имел предостережения, какие-то наши друзья, отдельные, скажем так, друзья из "Большой семерки" просто "проглотили" то, что им положили на стол", - рассказал посол.

Чиновник отметил "регресс и откат" в нынешнем совместном заявлении саммита, и эта тенденция, по его словам, весьма тревожна.

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"Речь идет именно о конкуренции этих новых государств, которые (я имею в виду Глобальный Юг, в частности Бразилию, которая видит себя одним из лидеров этого движения) бросили настоящий вызов западному миру... Наши американские друзья и европейские, если быть не совсем дипломатичным, отстают. И у меня от этого болит сердце", - отметил Мельник.

Он отметил, что Украина также должна менять подходы и стратегию.

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"Нужно сесть и трезво переоценить наши возможности: что мы можем сделать и что не можем, и так же показывать зубы. А наша дипломатия сейчас в том, что за всеми бегаем, знаете, и просим: дай нам, сделайте нам это... Надеюсь, этот саммит в Рио станет не только поводом посокрушаться. Вот как плохо, что вот оно так... Это реальность. Она очень жестокая. И надо признать, что она такая и есть. И дальше спокойно, на трезвую голову, определить план действий", - резюмировал Мельник.