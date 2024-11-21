Заключительное заявление лидеров на саммите G20 в Бразилии недостаточно сильно относительно войны в Украине, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и другие страны G7 и "развитые экономики" хотели бы гораздо более сильного заявления против "незаконного вторжения в Украину", но G20 имеет более широкие взгляды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Нет, для меня это недостаточно сильно. Я бы хотел выразиться гораздо сильнее", - сказал он, комментируя заключительное коммюнике, которое осуждает войну, но не упоминает Россию.

"Мы недвусмысленно сказали, что Россия ответственна не только за незаконное вторжение в Украину, но и за последствия по всему миру - рост цен на продукты и энергетику, нарушенные цепи поставок, неопределенность и опасность для людей по всему миру, которые обеспокоены тем, что распадается мир, основанный на правилах", - сказал Трюдо.

Напомним, на встрече глав государств и правительств G20, которая проходит в Бразилии, президент страны Лула да Силва на день раньше обнародовал совместное коммюнике, чтобы в нем не упоминать о российском вторжении в Украину.

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