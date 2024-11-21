УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10462 відвідувача онлайн
Новини
2 912 2

Заключна заява лідерів на саміті G20 у Бразилії недостатньо сильна щодо війни в Україні, - Трюдо

Трюдо прокоментував заключну заяву лідерів саміту G20

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що  Канада та інші країни G7 і "розвинуті економіки" хотіли б набагато сильнішої заяви проти "незаконного вторгнення в Україну", але G20 має ширші погляди. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Ні, для мене це недостатньо міцно. Я б хотів висловитися набагато міцніше", - сказав він, коментуючи прикінцеве комюніке, яке засуджує війну, але не згадує Росію.

"Ми недвозначно сказали, що Росія відповідальна не лише за незаконне вторгнення в Україну, але і за наслідки по цілому світу – зростання цін на харчі та енергетику, порушені ланцюги постачання, невизначеність на небезпеку для людей по всьому світу, які стурбовані тим, що розпадається світ, заснований на правилах", – сказав Трюдо.

Нагадаємо, на зустрічі глав держав та урядів G20, яка відбувається у Бразилії, президент країни Лула да Сілва на день раніше оприлюднив спільне комюніке, щоб у ньому не згадувати про російське вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада продовжить допомагати Україні, - Трюдо

Автор: 

G20 (322) Трюдо Джастін (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такий молодий прем'єр міністр, а вже ІМПОТЕНТ !!!
показати весь коментар
21.11.2024 06:50 Відповісти
Спасибі тобі Джастіне звісно, добре слово і кітці приємне... Ну як жощщє? Нах..й послати прямим текстом в тому коммюнікє.
У рашкі - союзники
В України - партнери

В р. - надсилають зброю
В Україну - стурбованості

Ось навіть коммюнікє слабонькє вийшло, не потужне...
показати весь коментар
21.11.2024 07:03 Відповісти
 
 