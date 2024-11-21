Заключна заява лідерів на саміті G20 у Бразилії недостатньо сильна щодо війни в Україні, - Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада та інші країни G7 і "розвинуті економіки" хотіли б набагато сильнішої заяви проти "незаконного вторгнення в Україну", але G20 має ширші погляди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Ні, для мене це недостатньо міцно. Я б хотів висловитися набагато міцніше", - сказав він, коментуючи прикінцеве комюніке, яке засуджує війну, але не згадує Росію.
"Ми недвозначно сказали, що Росія відповідальна не лише за незаконне вторгнення в Україну, але і за наслідки по цілому світу – зростання цін на харчі та енергетику, порушені ланцюги постачання, невизначеність на небезпеку для людей по всьому світу, які стурбовані тим, що розпадається світ, заснований на правилах", – сказав Трюдо.
Нагадаємо, на зустрічі глав держав та урядів G20, яка відбувається у Бразилії, президент країни Лула да Сілва на день раніше оприлюднив спільне комюніке, щоб у ньому не згадувати про російське вторгнення в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У рашкі - союзники
В України - партнери
В р. - надсилають зброю
В Україну - стурбованості
Ось навіть коммюнікє слабонькє вийшло, не потужне...