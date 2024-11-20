Канада продовжить допомагати Україні, - Трюдо

Канада готова до зміни адміністрації США й налаштована продовжувати підтримку України у боротьбі проти агресії РФ.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми свідомі потенційних складнощів після приходу президента Трампа, але не панікуватимемо. Ми й надалі будемо зосередженими на наданні Україні допомоги, якої вона потребує для перемоги у цій війні й встановлення миру", - сказав Трюдо після завершення участі у саміті G20 в Бразилії.

Премʼєр Канади додав, що у питанні війни в Україні члени G20 "сфокусовані переважно на чинному етапі".

"Ведеться багато розмов про те, що може трапитися після інавгурації нового президента США, утім між сьогодні й кінцем січня треба ще багато зробити, на чому ми й зосереджені", - зазначив Трюдо.

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