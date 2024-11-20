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Канада продовжить допомагати Україні, - Трюдо

прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Канада готова до зміни адміністрації США й налаштована продовжувати підтримку України у боротьбі проти агресії РФ.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми свідомі потенційних складнощів після приходу президента Трампа, але не панікуватимемо. Ми й надалі будемо зосередженими на наданні Україні допомоги, якої вона потребує для перемоги у цій війні й встановлення миру", - сказав Трюдо після завершення участі у саміті G20 в Бразилії.

Премʼєр Канади додав, що у питанні війни в Україні члени G20 "сфокусовані переважно на чинному етапі".

"Ведеться багато розмов про те, що може трапитися після інавгурації нового президента США, утім між сьогодні й кінцем січня треба ще багато зробити, на чому ми й зосереджені", - зазначив Трюдо.

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Канада (2188) Трюдо Джастін (355) Трамп Дональд (5526)


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за два роки до Канади прибуло десь 300 тисяч, і то переважна кількість мігрантів це саме ті кого в Україні на 24 Лютого 22 року не було, тобто це або заробітчане, або з окупованих Донецку та Луганску, які вже мали російске громадянство, та мешкали на московії. Ще частина мігрантів приїхали як туристи, отримали 3000 долларів разової допомоги, отримали на два тижні безкоштовний готель у Торонто, подивилися Ніагарский водоспад, та поїхали додому.

Але справа у тому що наступного року вибори, і у Трюдо шансів їх виграти десь як у Байдена.
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20.11.2024 22:51 Відповісти
Піздьож. В основному ті що з Польщі або з України. З окупованих мало. Про заробітчан в Канаді може писати тільки той хто про це нічого не знає. В канаді не заробиш- влаштуватись на роботу дуже важко і не важливо чи знаєш мову чи є потрібна спеціальність- бо вся нормальна робота через знайомих і друзів. Пособій тут нема як в ЄС. Місцевих половина теж виживає. Медицина нульова, громадський транспорт теж. Їжа дорога і неякісна. Співвідношення зарплат до цін- божевілля. Ті хто приїхав з Польщ і Чехій матюкаються і частково їдуть назад. Добре тільки тим хто в Польщі працював на копіїчні зарплати і їх там гнобили. Всі інші плюються але вже раз приїхали то пробують зачепитись. Замість муслімів як в ЄС в Канаді індуси- хоч не агресивні але расисти і хитрі, якщо один влаштувався десь, то бере тільки своїх потім. Один плюс що до мігрантів нормальне відношення. Але це не ЄС з його пособіями і не США з його більшими зарплатами і меншими цінами. Канада це англомовний совок. Ніхто вам не розкаже цього, але українці канадські думають як заробити і вижити, їм не до акцій протесту, та й контингент такий що тільки вишиванки і шароварщина- на акції протесту чи щось серйозне вже косо дивляться
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21.11.2024 16:51 Відповісти
я не казав що заробітчане тут лишаються - дуже багато "туристів" з ЄС, яки у лютому 22го року вже були в ЄС, приїхали до Канади на два тижня, отримали допомогу по 3,000 на кожного, безкоштовний готель, навіть зі сніданком, та поїхали назад до ЄС.

Про "нормальну роботу через друзів" не чув, тобто може воно і є, але я такого не чув.

За мої 25 років в Канаді, я погоджуся із тим що тут зараз гірше ніж було у 99-му році - тоді ви могли купити нерухомість за стілз за 250-300 тисяч. Зараз така нерухомість десь 2млн, при цьому зарплати зросли десь у 2.5 рази за цей час, тобто так, жити стало важче.

Останні кілька років зустрів багато ньюкамерів по CUAET - десь половина була з москальским паспортом, але пригодали що в них є і українский коли відкрили програму CUAET. Друга половина були Польща, Угорщина, тощо. Кілька людей було с Києва, та кілька зі Львову. Можети зайти до ямі маркету, та послухати акцент.
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21.11.2024 19:43 Відповісти
 
 