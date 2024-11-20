Канада продовжить допомагати Україні, - Трюдо
Канада готова до зміни адміністрації США й налаштована продовжувати підтримку України у боротьбі проти агресії РФ.
Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми свідомі потенційних складнощів після приходу президента Трампа, але не панікуватимемо. Ми й надалі будемо зосередженими на наданні Україні допомоги, якої вона потребує для перемоги у цій війні й встановлення миру", - сказав Трюдо після завершення участі у саміті G20 в Бразилії.
Премʼєр Канади додав, що у питанні війни в Україні члени G20 "сфокусовані переважно на чинному етапі".
"Ведеться багато розмов про те, що може трапитися після інавгурації нового президента США, утім між сьогодні й кінцем січня треба ще багато зробити, на чому ми й зосереджені", - зазначив Трюдо.
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Але справа у тому що наступного року вибори, і у Трюдо шансів їх виграти десь як у Байдена.
Про "нормальну роботу через друзів" не чув, тобто може воно і є, але я такого не чув.
За мої 25 років в Канаді, я погоджуся із тим що тут зараз гірше ніж було у 99-му році - тоді ви могли купити нерухомість за стілз за 250-300 тисяч. Зараз така нерухомість десь 2млн, при цьому зарплати зросли десь у 2.5 рази за цей час, тобто так, жити стало важче.
Останні кілька років зустрів багато ньюкамерів по CUAET - десь половина була з москальским паспортом, але пригодали що в них є і українский коли відкрили програму CUAET. Друга половина були Польща, Угорщина, тощо. Кілька людей було с Києва, та кілька зі Львову. Можети зайти до ямі маркету, та послухати акцент.