Канада продолжит помогать Украине, - Трюдо
Канада готова к смене администрации США и настроена продолжать поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы осознаем потенциальные сложности после прихода президента Трампа, но не будем паниковать. Мы и в дальнейшем будем сосредоточены на предоставлении Украине помощи, в которой она нуждается для победы в этой войне и установления мира", - сказал Трюдо после завершения участия в саммите G20 в Бразилии.
Премьер Канады добавил, что в вопросе войны в Украине члены G20 "сфокусированы преимущественно на действующем этапе".
"Ведется много разговоров о том, что может случиться после инаугурации нового президента США, впрочем, между сегодняшним днем и концом января надо еще много сделать, на чем мы и сосредоточены", - отметил Трюдо.
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Але справа у тому що наступного року вибори, і у Трюдо шансів їх виграти десь як у Байдена.
Про "нормальну роботу через друзів" не чув, тобто може воно і є, але я такого не чув.
За мої 25 років в Канаді, я погоджуся із тим що тут зараз гірше ніж було у 99-му році - тоді ви могли купити нерухомість за стілз за 250-300 тисяч. Зараз така нерухомість десь 2млн, при цьому зарплати зросли десь у 2.5 рази за цей час, тобто так, жити стало важче.
Останні кілька років зустрів багато ньюкамерів по CUAET - десь половина була з москальским паспортом, але пригодали що в них є і українский коли відкрили програму CUAET. Друга половина були Польща, Угорщина, тощо. Кілька людей було с Києва, та кілька зі Львову. Можети зайти до ямі маркету, та послухати акцент.