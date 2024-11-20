РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8427 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
561 4

Канада продолжит помогать Украине, - Трюдо

прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Канада готова к смене администрации США и настроена продолжать поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осознаем потенциальные сложности после прихода президента Трампа, но не будем паниковать. Мы и в дальнейшем будем сосредоточены на предоставлении Украине помощи, в которой она нуждается для победы в этой войне и установления мира", - сказал Трюдо после завершения участия в саммите G20 в Бразилии.

Премьер Канады добавил, что в вопросе войны в Украине члены G20 "сфокусированы преимущественно на действующем этапе".

"Ведется много разговоров о том, что может случиться после инаугурации нового президента США, впрочем, между сегодняшним днем и концом января надо еще много сделать, на чем мы и сосредоточены", - отметил Трюдо.

Читайте также: Трюдо поддержал звонок Шольца Путину: прогнозирует завершение войны в Украине "в ближайшие месяцы"

Автор: 

Канада (2078) Трюдо Джастин (298) Трамп Дональд (5187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за два роки до Канади прибуло десь 300 тисяч, і то переважна кількість мігрантів це саме ті кого в Україні на 24 Лютого 22 року не було, тобто це або заробітчане, або з окупованих Донецку та Луганску, які вже мали російске громадянство, та мешкали на московії. Ще частина мігрантів приїхали як туристи, отримали 3000 долларів разової допомоги, отримали на два тижні безкоштовний готель у Торонто, подивилися Ніагарский водоспад, та поїхали додому.

Але справа у тому що наступного року вибори, і у Трюдо шансів їх виграти десь як у Байдена.
показать весь комментарий
20.11.2024 22:51 Ответить
Піздьож. В основному ті що з Польщі або з України. З окупованих мало. Про заробітчан в Канаді може писати тільки той хто про це нічого не знає. В канаді не заробиш- влаштуватись на роботу дуже важко і не важливо чи знаєш мову чи є потрібна спеціальність- бо вся нормальна робота через знайомих і друзів. Пособій тут нема як в ЄС. Місцевих половина теж виживає. Медицина нульова, громадський транспорт теж. Їжа дорога і неякісна. Співвідношення зарплат до цін- божевілля. Ті хто приїхав з Польщ і Чехій матюкаються і частково їдуть назад. Добре тільки тим хто в Польщі працював на копіїчні зарплати і їх там гнобили. Всі інші плюються але вже раз приїхали то пробують зачепитись. Замість муслімів як в ЄС в Канаді індуси- хоч не агресивні але расисти і хитрі, якщо один влаштувався десь, то бере тільки своїх потім. Один плюс що до мігрантів нормальне відношення. Але це не ЄС з його пособіями і не США з його більшими зарплатами і меншими цінами. Канада це англомовний совок. Ніхто вам не розкаже цього, але українці канадські думають як заробити і вижити, їм не до акцій протесту, та й контингент такий що тільки вишиванки і шароварщина- на акції протесту чи щось серйозне вже косо дивляться
показать весь комментарий
21.11.2024 16:51 Ответить
я не казав що заробітчане тут лишаються - дуже багато "туристів" з ЄС, яки у лютому 22го року вже були в ЄС, приїхали до Канади на два тижня, отримали допомогу по 3,000 на кожного, безкоштовний готель, навіть зі сніданком, та поїхали назад до ЄС.

Про "нормальну роботу через друзів" не чув, тобто може воно і є, але я такого не чув.

За мої 25 років в Канаді, я погоджуся із тим що тут зараз гірше ніж було у 99-му році - тоді ви могли купити нерухомість за стілз за 250-300 тисяч. Зараз така нерухомість десь 2млн, при цьому зарплати зросли десь у 2.5 рази за цей час, тобто так, жити стало важче.

Останні кілька років зустрів багато ньюкамерів по CUAET - десь половина була з москальским паспортом, але пригодали що в них є і українский коли відкрили програму CUAET. Друга половина були Польща, Угорщина, тощо. Кілька людей було с Києва, та кілька зі Львову. Можети зайти до ямі маркету, та послухати акцент.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:43 Ответить
 
 