Канада продолжит помогать Украине, - Трюдо

Канада готова к смене администрации США и настроена продолжать поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осознаем потенциальные сложности после прихода президента Трампа, но не будем паниковать. Мы и в дальнейшем будем сосредоточены на предоставлении Украине помощи, в которой она нуждается для победы в этой войне и установления мира", - сказал Трюдо после завершения участия в саммите G20 в Бразилии.

Премьер Канады добавил, что в вопросе войны в Украине члены G20 "сфокусированы преимущественно на действующем этапе".

"Ведется много разговоров о том, что может случиться после инаугурации нового президента США, впрочем, между сегодняшним днем и концом января надо еще много сделать, на чем мы и сосредоточены", - отметил Трюдо.

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