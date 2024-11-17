Трюдо підтримав дзвінок Шольца Путіну: прогнозує завершення війни в Україні "найближчими місяцями"
Канадський премʼєр Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну. На думку канадського політика, для завершення війни в Україні потрібна певна взаємодія з російським диктатором.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він заявив журналістам на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Перу.
За словами Трюдо, мати відкриту лінію зв'язку з Путіним - це добре, але це вимагає "певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не погоджуємося".
Також він наголосив, що Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше.
"Можливо, є вікна, в яких це може статися найближчими місяцями", - припустив Трюдо.
Утім, на його думку, завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа.
"Будьмо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку Сполучених Штатів", - резюмував Трюдо.
Що передувало?
Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.
Також сторони обговорювали можливість проведення переговорів: Путін заявив, що Росія відкрита до цієї ідеї.
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і я сподіваюсь, це, хоч якась діяльність опозиції, та кінець правлінню антиукраїнської зе!мразоти!
зе!поца більше не виберуть.
мене хвилює, що б якогось притулу зі стерненком не вибрали.
це вільне зібрання та воле виявлення.
це можна ******* тцкашників та посилати ***** мєнтів, за вимогу показати паспорт.
я сподіваюсь у людей накопилися питання.
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Реєстрація: 27.10.2024
правильно: раз поц срать ніт.
Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше.
"Можливо, є вікна, в яких це може статися найближчими місяцями", - припустив . Джерело:
А можливо і немає. Тому це просто думка громадянина Канади Трюдо. Насправді він не знає чи завершиться війна скоро чи ні.
Ніхто не знає.
Упродовж останніх років Канада постійно нарощувала кількість мігрантів, майже подвоївши її з 2015 року. Минулого року населення країни зросло на рекордний 1 млн осіб, перетнувши позначку в 41 млн. При цьому у 2023 році мігранти забезпечили майже 98% зростання населення.
11 вер. 2024 р. - За даними Прикордонного агентства Канади, станом на початок квітня 2024 року, нею скористалися майже 300 тисяч біженців з України.
Канада- це друга за площею країна світу, що поступається лише ерефії. Площа: 9 985 000 км²
чолОПі з лідором?
В Німеччині не покладають великих надій на трампову ініціативу.
Мерц лідер ексмеркелівців ХДС/ХСС, який є найбільш вірогідним наступником Шольца за всіма рейтингами сказав, що у разі приходу до влади він виставить ультиматум хйлу забиратися з України у найближчі 24 години і у випадку невиконання надасть Тауруси з дозволом атакувати росіян де українці захочуть.
Неадеквати з афд і блоку Сари вийду заміж за путіна Вагенкнехт не мають великого впливу на цей процес.
Трюдо явно не слід було цього говорити. А Шольцові -- робити.
- FuckTrudo !!!
Такої думки більшість канадців про владу Трюдо 🤦