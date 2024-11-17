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Трюдо підтримав дзвінок Шольца Путіну: прогнозує завершення війни в Україні "найближчими місяцями"

Трюдо про розмову Шольца і Путіна

Канадський премʼєр Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну. На думку канадського політика, для завершення війни в Україні потрібна певна взаємодія з російським диктатором. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він заявив журналістам на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Перу.

За словами Трюдо, мати відкриту лінію зв'язку з Путіним - це добре, але це вимагає "певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не погоджуємося".

Також він наголосив, що Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше.

"Можливо, є вікна, в яких це може статися найближчими місяцями", - припустив Трюдо.

Утім, на його думку, завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа.

Також читайте: Зеленський поговорив з Трюдо: "Скоординували кроки напередодні зустрічі G20"

"Будьмо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку Сполучених Штатів", - резюмував Трюдо.

Що передувало?

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Також сторони обговорювали можливість проведення переговорів: Путін заявив, що Росія відкрита до цієї ідеї.

Автор: 

путін (23746) Трюдо Джастін (355) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+31
Сьогодні ми в Україні черговий раз відчули бажання ***** завершувати війну.
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17.11.2024 12:12
+22
Канада показала себе найімпотентнішою з усіх розвинених країн.
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17.11.2024 12:13
+19
Если Украина капитулирует то никто никаких границ уже не откроет никогда. Украина войдет в состав Сосии и закроется железным занавесом под названием ссср. Что автоматически отменяет безвиз и ассоциацию с ЕС со всеми вытекающими. Будет Грузия №2 только намного жоще. А все украинцы будут уничтожены или воевать уже в составе росийской армии. Так как сейчас воюют крысчаны, абхазы, дамбаситы и тд. Так что бросьте вообще илюзию что после капитуляции настанут светлые и мирные времена для украинцев. ***** устроит всем украинцам голодомор, Гулаги, и штрафбаты.
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17.11.2024 12:35
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Сьогодні ми в Україні черговий раз відчули бажання ***** завершувати війну.
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17.11.2024 12:12 Відповісти
Ну и не надо забывать что какой-то клвоан увидел мир а глазах путлера.
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17.11.2024 13:01 Відповісти
Канада показала себе найімпотентнішою з усіх розвинених країн.
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17.11.2024 12:13 Відповісти
Насамс ніби дасть чи вже надала з ракетами до нього.
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17.11.2024 12:22 Відповісти
один штука?))
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19.11.2024 23:49 Відповісти
разом з нашою діаспорою-хренаспорою
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18.11.2024 00:57 Відповісти
«Завербовали! Он же такой доверчивый... Его пытали, как я раньше не догадался!».
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17.11.2024 12:14 Відповісти
😊 Ніт. То просто юродивий, чи блаженний. Чоловік, який одягає дві різні шкарпетки так само і думає двома півкулями про різне. Звідси і такі заяви - півкулі вийшли з гармонії.
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17.11.2024 12:31 Відповісти
Здається що Трюдо має рацію і війна скінчиться.з клованами війну не виграти,сирок просрав армію безглуздим командуванням та резерви (курськ).
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17.11.2024 13:15 Відповісти
Я перехрестився і мені не здається. 😊 Тепер серйозно. Війну ведуть не кловани і навіть не сирок і не від них залежить, коли закінчиться війна, а від тих, хто тримає фронт. Доки вони там, а ми - з ними, доти поразки не буде.
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17.11.2024 13:22 Відповісти
Кацапи вже не в змозі завдати нам поразки.я кажу про перемир'я яке цілком можливе.
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17.11.2024 13:26 Відповісти
Кацапи нещодавно зняли та заарештували кількох командирів 3 армії за брехню і невдалі дії під Білогорівкою.у нас командирів за теж саме переводять на інші посади та підвищують.
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17.11.2024 13:29 Відповісти
виліз із ящика Пандори
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17.11.2024 12:16 Відповісти
Наш слоняра
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17.11.2024 12:16 Відповісти
перемир'я це відміна воєнного стану. це відкриті кордони.
і я сподіваюсь, це, хоч якась діяльність опозиції, та кінець правлінню антиукраїнської зе!мразоти!
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17.11.2024 12:18 Відповісти
я боюся шо знову виберуть
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17.11.2024 12:21 Відповісти
нє.
зе!поца більше не виберуть.
мене хвилює, що б якогось притулу зі стерненком не вибрали.
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17.11.2024 12:34 Відповісти
навіть після перемир я найближчих кілька років ніхто кордони не відкриє, наївний
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17.11.2024 12:21 Відповісти
відміна військового стану, це відновлення дії конституції!
це вільне зібрання та воле виявлення.
це можна ******* тцкашників та посилати ***** мєнтів, за вимогу показати паспорт.
я сподіваюсь у людей накопилися питання.
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17.11.2024 12:31 Відповісти
Кацапсина, после капитуляции не будет уже никаких выборов и тем более открытых границ. ***** поставит Януковоща или каДырова которому ты будешь кланяться до конца жизни и просить у него прощения по утрам. И я бы посмотрел как ты будешь бить морду Беркуту восстановление которого уже анонсировал твой шеф нардеп Шевченко, который предлагает капитулировать ради мира
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17.11.2024 12:51 Відповісти
Если Украина капитулирует то никто никаких границ уже не откроет никогда. Украина войдет в состав Сосии и закроется железным занавесом под названием ссср. Что автоматически отменяет безвиз и ассоциацию с ЕС со всеми вытекающими. Будет Грузия №2 только намного жоще. А все украинцы будут уничтожены или воевать уже в составе росийской армии. Так как сейчас воюют крысчаны, абхазы, дамбаситы и тд. Так что бросьте вообще илюзию что после капитуляции настанут светлые и мирные времена для украинцев. ***** устроит всем украинцам голодомор, Гулаги, и штрафбаты.
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17.11.2024 12:35 Відповісти
30 відсотків маріупольців повернулось в маріуполь. твоя пропаганда не діє.
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17.11.2024 12:50 Відповісти
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17.11.2024 13:48 Відповісти
30 % ватанів від тих,кому вдалось вижити.Тепер їх гонять воювати проти України.Наслідки очевидні.
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17.11.2024 14:46 Відповісти


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Реєстрація: 27.10.2024
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17.11.2024 15:24 Відповісти
ти красавчик, навчився в профіль заглядувати, і на радощах вирішив поділитись з усіма, цією радісною новиною. і що це значить?
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17.11.2024 15:44 Відповісти
Що ви троль пане
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17.11.2024 15:47 Відповісти
ти помиляєшся, як завжди.
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17.11.2024 15:49 Відповісти
забожись!
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17.11.2024 13:02 Відповісти
Не надо путать с Грузией или другими национальными образованиями котрые не ассимилируются....будут репрессии и тотальная кацапизация, не будет украинских школ и образования вообще...нас объяявят кацапами а за украинизацию будут впаивать огромные сроки + навезут сюда орков из глубинки... будет полный даунбас
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17.11.2024 14:58 Відповісти
тебе вже русифікували.
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17.11.2024 15:20 Відповісти
100% але не всі це здатні зрозуміти в Україні, нажаль.
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17.11.2024 15:00 Відповісти
кацапсина, тебе на дамбасе уже тесно? Уже свою чуму которую ты называешь миром на всю Украину хочешь распротсранить гнида
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17.11.2024 12:29 Відповісти
нєнє.
правильно: раз поц срать ніт.
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17.11.2024 12:37 Відповісти
Я також на це сподiваюсь-кiнець "правлiння" зекодла.
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17.11.2024 18:01 Відповісти
Тобто найближчими місяцями в расіі закінчується запас ракет...?
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17.11.2024 12:20 Відповісти
Як повідомлялось у новинах (зокрема Укрінформ 5 листопада) орки ракет"Онікс" вже накопичили більше 500. А от під час вчорашньої атаки їх не використовували... Приберегли до чергових злочинів.
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18.11.2024 00:19 Відповісти
Війна не може тривати вічно. Життя понад усе.
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17.11.2024 12:20 Відповісти
Життя -життю різниця...
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17.11.2024 14:50 Відповісти
"Все проходит-пройдет и это" царь Соломон
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17.11.2024 18:06 Відповісти
Це точно...порушили Конституцію, і пройшло...
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18.11.2024 00:29 Відповісти
Читайте суть:

Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше.

"Можливо, є вікна, в яких це може статися найближчими місяцями", - припустив . Джерело:

А можливо і немає. Тому це просто думка громадянина Канади Трюдо. Насправді він не знає чи завершиться війна скоро чи ні.

Ніхто не знає.
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17.11.2024 12:20 Відповісти
Ну віддай уже пуйлу канадський округ чи як воно зветься, якщо вже так хочеться. І щоб по площі стільки ж було, скільки пу хоче від України відірвати (разом с площею Криму), а інакше нєщітово і путлер образиться!
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17.11.2024 12:20 Відповісти
Да Канада уже превратилась в циганский табор. Знакомые приехали недавно из Канады расказывали что там уже страх и ужас. Одни арабы и цигане.
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17.11.2024 12:26 Відповісти
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17.11.2024 12:52 Відповісти
Знакомые приехали недавно из Канады ьі расказывали... Канада- циганский табор...

Упродовж останніх років Канада постійно нарощувала кількість мігрантів, майже подвоївши її з 2015 року. Минулого року населення країни зросло на рекордний 1 млн осіб, перетнувши позначку в 41 млн. При цьому у 2023 році мігранти забезпечили майже 98% зростання населення.

11 вер. 2024 р. - За даними Прикордонного агентства Канади, станом на початок квітня 2024 року, нею скористалися майже 300 тисяч біженців з України.

Канада- це друга за площею країна світу, що поступається лише ерефії. Площа: 9 985 000 км²
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17.11.2024 13:12 Відповісти
Так, це дійсно так. Був в Канаді більш півтора року тому. Що перше кидається в очі- дуже багато індусів, пакістанців, арабів і на іх схожих. Білих значна меншість. На вулицях грязно і дуже багато бомжів (і це взимку!) Часто відчуваєш запах маріхуани і в будинках і на вулиці. Мені казали почекай, побачиш що тут буде влітку..... І це було Торонто! Літа чекати я не став...
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17.11.2024 18:08 Відповісти
Еще один дегенерат любящий мальчиков вылез. Который не против наковырять мира в очке *****. Походу они даже поддерживают обстрелы Украины таким образом давят на нас чтобы мы капитулировали.
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17.11.2024 12:22 Відповісти
Не думаю. Канада насамс отослала в Украину новый с ракетами к нему.
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17.11.2024 12:24 Відповісти
Та не піддавайтесґя, чого це вони мають на Вас давити? В очах пуйла мир бачив здається Боневтік? Перемагайте і пошліть всіх на йух. Чи нє? Вже є новий план Потужного, вже яка його назва я не запам'ятав, бо він їх настрочив багато, правда немає результату. Хоча чого це немає результату, ОПа прийшле в міські і обласні Ради, щоб депутати одноголосно проголосували за цей план також, як і за попередній.
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17.11.2024 12:35 Відповісти
Мдаа. Це що підготовка до нагинання України? А чого не *уйла? Світом починає правити сила..
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17.11.2024 12:24 Відповісти
Ні це просто припущення громадянина Канади Трюдо. Гадання на кавовій гущі.
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17.11.2024 12:26 Відповісти
Погоджуюся, так воно і є. Кацапські дипломати переграли деяких західних лідерів, а Україна повністю програла все по дипломатії, бо там призначені сексологині, міністр оборни таран, генпрокурор венедіктова, яка замість захисту інтересів України намагалася перевести кошти з підсанкційного в Європі напівкацапського банку, та інші. А решта палець об палець не вдарили, щоб не переступити через лінію, яку намітив собі в голові Потужний і єрмак.
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17.11.2024 13:01 Відповісти
травлю Шольца розпочато разом із урядовою кризою та виборами на носі, вважаєте, що прийде кращий для України чи насолоджуєтесь тим дебілізмом, що привели нам потужні зебіли на чолОПі з лідором?
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17.11.2024 12:25 Відповісти
Шольц ще був більш менш нормальний. Недавно виступав німецький військовий чиновиник і сказав, що поставки німецької зброї в Україну профінансовані і будуть йти навіть у період міжвладдя.

В Німеччині не покладають великих надій на трампову ініціативу.

Мерц лідер ексмеркелівців ХДС/ХСС, який є найбільш вірогідним наступником Шольца за всіма рейтингами сказав, що у разі приходу до влади він виставить ультиматум хйлу забиратися з України у найближчі 24 години і у випадку невиконання надасть Тауруси з дозволом атакувати росіян де українці захочуть.

Неадеквати з афд і блоку Сари вийду заміж за путіна Вагенкнехт не мають великого впливу на цей процес.
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17.11.2024 12:35 Відповісти
Знаєте притчу де старенька бабця молиться за здоров'я найгіршого із трьох царів, бо двом попереднім бажала смерті, але виявилось, що кожний наступний ще гірший? От я й закликаю, не кидати каміння в колодязь, якщо немає впевненості у наступнику...
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17.11.2024 12:46 Відповісти
ліваки усіх країн єднайтеся - буде написано на могильному камні Трюдо. дуже надіюсь що ера таких політиків як трюдо вже пройшла і люди будуть голосувати за партії здорового глузду, а не за партії спасти планету.
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17.11.2024 12:25 Відповісти
Сюр…
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17.11.2024 12:26 Відповісти
Самим надійним партнером себе показав кімчинін...
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17.11.2024 12:29 Відповісти
Отже всі готові закінчувати війну і цього очікують, тільки Незламно-Потужна хрипла макака проти.
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17.11.2024 12:29 Відповісти
Який нікчемний увесь світ проти однієї тварини *****.Діють як первісна людина задобрює жертвами *****.
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17.11.2024 12:34 Відповісти
Все йде до третьої світової війни.
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17.11.2024 12:36 Відповісти
Трамп ще не інаугурувався, а імпотенти різних калібрів вже повилазили мріючи про перемовини і дешевий газ.
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17.11.2024 12:36 Відповісти
Виходить, йхлуо своїми 120-ма ракетами ще й Трюдо лайном обмазав. "Опустив", чи як там по-їхньому, мордвино-бандитському.

Трюдо явно не слід було цього говорити. А Шольцові -- робити.
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17.11.2024 12:40 Відповісти
Трюдо я бачу живе поза реальністю. Стосовео сьогоднішної атаки подумав що феєрверки по закінчиню війни.
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17.11.2024 12:46 Відповісти
Флюгер цей Трудо. Куди вітер подує.
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17.11.2024 12:47 Відповісти
чим товстіші лінзи в окулярах, тим окуляри важчі, і можуть впасти, але коли дорога рівна та гладка, а окуляри прибиті цвяхом до потилиці, то світ навкруги до кінця життя буде **************.
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17.11.2024 13:06 Відповісти
Два безхребетні деббіла оце сила
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17.11.2024 13:11 Відповісти
Перемирие значит с путлера снимут санкции,начнут забывать о войне и помогать Украине и будут дружить с рашкой.А путлер зачистит оккупированные земли от проукраинского населения и будет как в минские соглашения безнаказанно обстреливать всу.Потом накопит войска и снова нападет.Потому что огрызки ему не нужны а нужны Харьков Николаев и все земли бывшей расейской империи.Только уничтожение путлеровцев на оккупированных землях заставит путлера остановить планы возрождения империи.Точно также как уничтожили гитлеровцев.Да многие устали от войны но не понимают что только войной остановить можно путлера а не миром.
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17.11.2024 13:15 Відповісти
Та не хвилюйтеся ви так. Війна буде ще багато років.
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17.11.2024 14:29 Відповісти
Кількість долбо#обів у світі збільшується
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17.11.2024 14:12 Відповісти
Негласні переговори і так були через посередників. І цього було більш ніж достатньо!
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17.11.2024 14:25 Відповісти
А це сьогодні ***** так відповів на розмову з ліверною ковбасою?
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17.11.2024 14:31 Відповісти
Шольц порожнє місце. Не помітили що навіть на Заході все по*** що він там з кимось говорив?
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17.11.2024 14:44 Відповісти
Якщо він порожнє місце то нехай німці парламентарі дадуть без нього Тауруси. Вони ж закликають дати, а ковбаса блокує.
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17.11.2024 14:49 Відповісти
Нісенітниця, яка в черговий рвз показує, наскільки деякі західні партнери далекі від реалій
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17.11.2024 16:00 Відповісти
Перефарбовуються під трампа 🤡
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17.11.2024 16:29 Відповісти
непуганные идиоты с заплывшими жиром мозгами!
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17.11.2024 16:34 Відповісти
А три роки БОЛТОВНІ - це була не взаємодія ? Тоді що ? Я не забуду ніколи 22 рік. "США участі у війні не будуть приймати". А ще "Нам вас шкода. Але у вас є ще три дні." Трясця, як вони ще своїх дружин не лякаються ! ?
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17.11.2024 17:04 Відповісти
Що я можу сказати
- FuckTrudo !!!
Такої думки більшість канадців про владу Трюдо 🤦
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17.11.2024 17:28 Відповісти
Та звідки вони такі ліцеміри беруться? Ну це ж так очевидно , що якщо ти нормальна людина , і якщо ти на стороні добра і справедливості, і поважаєш усі норми моралі і законності, і вважаєш що зло має бути покаране то ти маєш розуміти ,що для завершення війни в Україні потрібна не певна взаємодія з російським диктатором, а потрібна певна взаємодія усіх краін світу та прогресивних сил для того щоб зупинити військові злочини цього диктатора і притягнути його до відповідальності та покарати, а не займатися спробами його ублажіння і задоволення його ,,хотелок..".... Невже вони не розуміють ,що завжди коли злочинець бачить неспроможність сил правопорядку його зупинити , то це тільки провокує і ********** його на нові більш небезпечні злочини . І сьогоднішній ракетний обстріл Украіни яскравий тому доказ! І телефоними розмовами ше нікому не вдавалось зупинити злочинців від продовження іх злочинів.....
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17.11.2024 18:34 Відповісти
 
 