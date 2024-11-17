Трюдо підтримав дзвінок Шольца Путіну: прогнозує завершення війни в Україні "найближчими місяцями"

Канадський премʼєр Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца подзвонити очільнику Кремля Володимиру Путіну. На думку канадського політика, для завершення війни в Україні потрібна певна взаємодія з російським диктатором.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він заявив журналістам на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Перу.

За словами Трюдо, мати відкриту лінію зв'язку з Путіним - це добре, але це вимагає "певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не погоджуємося".

Також він наголосив, що Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше.

"Можливо, є вікна, в яких це може статися найближчими місяцями", - припустив Трюдо.

Утім, на його думку, завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа.

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"Будьмо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку Сполучених Штатів", - резюмував Трюдо.

Що передувало?

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цієї розмови Шольц має намір поговорити із Зеленським.

Також сторони обговорювали можливість проведення переговорів: Путін заявив, що Росія відкрита до цієї ідеї.