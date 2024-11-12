Зеленський поговорив з Трюдо: "Скоординували кроки напередодні зустрічі G20"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Я вдячний Канаді за всю різнобічну допомогу, зокрема за принципову підтримку Плану перемоги. Ми розраховуємо на те, що Канада продовжить активну адвокацію його першого пункту – отримання запрошення до НАТО. Закликав Джастіна продовжити роботу з союзниками як під час майбутніх багатосторонніх форматів, так і в прямих перемовинах", - написав Зеленський.

Також він подякував за те, що Канада публічно підтримує дозвіл на використання далекобійної зброї по військових цілях на території Росії.

"Ми скоординували кроки напередодні зустрічі G20. Дуже важливо, щоб там прозвучала позиція України щодо справедливого та тривалого миру. Крім того, обговорили продовження оборонної співпраці, уточнили поточні оборонні потреби України", - розповів президент.

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