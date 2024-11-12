Зеленський підписав указ про встановлення професійного дня Державного бюро розслідувань. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про встановлення нового професійного свята - дня Державного бюро розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у Збройних Силах України.

Кабінет Міністрів сьогодні затвердив постанову. Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через "Армію+" – жодної бюрократії. Має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі: що на першому, тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений.

І ще – указ про встановлення професійного дня Державного бюро розслідувань. Сьогодні вже девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань, і я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні. Відзначив нагородами хлопців із Державного бюро розслідувань. На жаль, двоє – посмертно. Хлопці виконували завдання у прифронтовій зоні.", - сказав Зеленський.

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