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Зеленський підписав указ про встановлення професійного дня Державного бюро розслідувань. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про встановлення нового професійного свята - дня Державного бюро розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у Збройних Силах України.

Кабінет Міністрів сьогодні затвердив постанову. Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через "Армію+" – жодної бюрократії. Має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі: що на першому, тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений.

І ще – указ про встановлення професійного дня Державного бюро розслідувань. Сьогодні вже девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань, і я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні. Відзначив нагородами хлопців із Державного бюро розслідувань. На жаль, двоє – посмертно. Хлопці виконували завдання у прифронтовій зоні.", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+12
Одні тупі свята започтковує.
Скоро день себе встановить.
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12.11.2024 20:01
+8
День официальных подношений. Интересно в США есть день ФБР?
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12.11.2024 20:03
+8
Я вип'ю коли встановлять його день
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12.11.2024 20:24
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Одні тупі свята започтковує.
Скоро день себе встановить.
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12.11.2024 20:01 Відповісти
Я вип'ю коли встановлять його день
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12.11.2024 20:24 Відповісти
День официальных подношений. Интересно в США есть день ФБР?
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12.11.2024 20:03 Відповісти
всі на шашлики !!! . Гуляєм !
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12.11.2024 20:04 Відповісти
День ********* ! Полудурок, блін !
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12.11.2024 20:06 Відповісти
Наступним буде день ОПи і Єрмака ілі как ?
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12.11.2024 20:07 Відповісти
Сьогодні вже девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань Джерело:
Безглуздий закон про ДБР, безглуздий підписувач цього закону про ДБР і безглузде саме це ДБР. 9 років знову в попу.
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12.11.2024 20:09 Відповісти
Ну нарешті ішак підписав доленосний і давноочікуваний суспільством указ.
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12.11.2024 20:09 Відповісти
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12.11.2024 20:18 Відповісти
А коли буде ''день зеленого крадія''?
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12.11.2024 20:20 Відповісти
Пропоную започаткувати ДЕНЬ ДНЯ !!!
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12.11.2024 20:20 Відповісти
а чий день розігрувати в лотерею
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12.11.2024 20:21 Відповісти
А день ТЦК? А день МСЕК?

А день великого будівника? А день Енергоатому?

Невже ДБР навалює ЗЄрмакам на кишені бабла більше за всіх...
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12.11.2024 20:22 Відповісти
портнов дав "зезеденту" звіздюль,що немає св'ята проросійської фірми дбр,котра була створена мацкваабадом в противагу західному НАЗК.свята котрого зезедент не анонсує...
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12.11.2024 20:23 Відповісти
Два моменти - діючий гарант хоче щоб у майбутньому його, як засновника професійного свята, ці робітники не чіпали. І друге - Чи виправдали економічно працівники вказаного органу їх існування. Якщо, ні, то яке професійне свято. Це - свято непрофесійності та не відповідальності.
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12.11.2024 20:26 Відповісти
"Кістка" псам!
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12.11.2024 20:35 Відповісти
А , за які такі вагомі здобутки свято ?
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12.11.2024 20:36 Відповісти
Не вистачає, дня корупціонера, та дня зеленого шапіто
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12.11.2024 20:40 Відповісти
Колись буде свято-день закінчення розслідування злочинів опи та передачі матеріалів в суд, на який опа не матиме впливу
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12.11.2024 20:42 Відповісти
А день розмінування півдня , або день здачі вагнерівців коли будемо відзначати ?
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12.11.2024 20:42 Відповісти
Потужно запровадив День ДБР, якого в Україні в повноцінній мірі досі не існує, зелений совок, блд. Кого він намагається переконати що в нас є правоохоронні органи? Дімка Литвин мабуть не придумав найвеличнішому текст відосіка і вони вдвох з Янєлохом придумали на колєнкі «День ДБР», нехай нарід розважається, а не заглядає в діпстейт.
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12.11.2024 20:49 Відповісти
А где результаты работы ДБР?
Ах да, я забыл, там детишки самих коррупционеров работают.
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12.11.2024 21:11 Відповісти
Наступним пропоную День прокурора-інваліда.
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12.11.2024 21:15 Відповісти
Дбр, 24.02.22 втікало, а тепер їм свято??? З якого перепугу, вони щось зробили доброго, чи цінного???? Не заслужили!!! І раз у зЄлєпукіна виникають такі ідеї, чому не зробити свято для двірників, і всіх хто займається сміттям?????????
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12.11.2024 22:28 Відповісти
Зельоний, харе в ляльки гратися. Скажи чому поліціянти вже почали людей за дрова штрафувати?
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12.11.2024 23:48 Відповісти
Ім'я,сестра,ім'я! За дев'ять років,крім скандалів,скільки є судових рішень з реальними термінами для обвинувачених по справах,відкритих ДБР? Нуль? Не може бути. Але так є! Святкуємо!
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13.11.2024 00:07 Відповісти
Не пильна робота в цього хлопа ( НЕ пана аж ніяк) , відосики робити, укази про безглузді події штампувати...
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13.11.2024 00:30 Відповісти
А коли буде урочисто проголошено день Скумбрії та день Дров.
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13.11.2024 00:31 Відповісти
Ще тількі дня цієї продажної контори нам як раз не вистачало!
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13.11.2024 00:40 Відповісти
Вова - дурачок…
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13.11.2024 01:08 Відповісти
Начасі
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13.11.2024 07:31 Відповісти
Чим ще дитя не тішилось?
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13.11.2024 11:16 Відповісти
Це саме те на що ми так довго чекали Танцюють всі
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13.11.2024 12:41 Відповісти
 
 