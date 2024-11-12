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Зеленский подписал указ об установлении профессионального дня Государственного бюро расследований. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал об установлении нового профессионального праздника - дня Государственного бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных силах Украины.

Кабинет Министров сегодня утвердил постановление. Технически функционал готов. Министерство обороны определит, как будет стартовать система. Все должно работать через "Армию+" - никакой бюрократии. Должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали: что на первом, тестовом этапе, что после полного запуска. Все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен.

И еще - указ об установлении профессионального дня Государственного бюро расследований. Сегодня уже девятая годовщина принятия закона о Государственном бюро расследований, и я благодарю каждого и каждую в структуре ГБР, кто заботится о государственных интересах и собственной работой обеспечивает большие возможности для справедливости в Украине. Отметил наградами ребят из Государственного бюро расследований. К сожалению, двоих - посмертно. Ребята выполняли задачи в прифронтовой зоне", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+12
Одні тупі свята започтковує.
Скоро день себе встановить.
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12.11.2024 20:01
+8
День официальных подношений. Интересно в США есть день ФБР?
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12.11.2024 20:03
+8
Я вип'ю коли встановлять його день
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12.11.2024 20:24
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Одні тупі свята започтковує.
Скоро день себе встановить.
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12.11.2024 20:01 Ответить
Я вип'ю коли встановлять його день
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12.11.2024 20:24 Ответить
День официальных подношений. Интересно в США есть день ФБР?
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12.11.2024 20:03 Ответить
всі на шашлики !!! . Гуляєм !
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12.11.2024 20:04 Ответить
День ********* ! Полудурок, блін !
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12.11.2024 20:06 Ответить
Наступним буде день ОПи і Єрмака ілі как ?
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12.11.2024 20:07 Ответить
Сьогодні вже девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань Джерело:
Безглуздий закон про ДБР, безглуздий підписувач цього закону про ДБР і безглузде саме це ДБР. 9 років знову в попу.
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12.11.2024 20:09 Ответить
Ну нарешті ішак підписав доленосний і давноочікуваний суспільством указ.
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12.11.2024 20:09 Ответить
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12.11.2024 20:18 Ответить
А коли буде ''день зеленого крадія''?
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12.11.2024 20:20 Ответить
Пропоную започаткувати ДЕНЬ ДНЯ !!!
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12.11.2024 20:20 Ответить
а чий день розігрувати в лотерею
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12.11.2024 20:21 Ответить
А день ТЦК? А день МСЕК?

А день великого будівника? А день Енергоатому?

Невже ДБР навалює ЗЄрмакам на кишені бабла більше за всіх...
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12.11.2024 20:22 Ответить
портнов дав "зезеденту" звіздюль,що немає св'ята проросійської фірми дбр,котра була створена мацкваабадом в противагу західному НАЗК.свята котрого зезедент не анонсує...
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12.11.2024 20:23 Ответить
Два моменти - діючий гарант хоче щоб у майбутньому його, як засновника професійного свята, ці робітники не чіпали. І друге - Чи виправдали економічно працівники вказаного органу їх існування. Якщо, ні, то яке професійне свято. Це - свято непрофесійності та не відповідальності.
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12.11.2024 20:26 Ответить
"Кістка" псам!
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12.11.2024 20:35 Ответить
А , за які такі вагомі здобутки свято ?
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12.11.2024 20:36 Ответить
Не вистачає, дня корупціонера, та дня зеленого шапіто
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12.11.2024 20:40 Ответить
Колись буде свято-день закінчення розслідування злочинів опи та передачі матеріалів в суд, на який опа не матиме впливу
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12.11.2024 20:42 Ответить
А день розмінування півдня , або день здачі вагнерівців коли будемо відзначати ?
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12.11.2024 20:42 Ответить
Потужно запровадив День ДБР, якого в Україні в повноцінній мірі досі не існує, зелений совок, блд. Кого він намагається переконати що в нас є правоохоронні органи? Дімка Литвин мабуть не придумав найвеличнішому текст відосіка і вони вдвох з Янєлохом придумали на колєнкі «День ДБР», нехай нарід розважається, а не заглядає в діпстейт.
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12.11.2024 20:49 Ответить
А где результаты работы ДБР?
Ах да, я забыл, там детишки самих коррупционеров работают.
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12.11.2024 21:11 Ответить
Наступним пропоную День прокурора-інваліда.
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12.11.2024 21:15 Ответить
Дбр, 24.02.22 втікало, а тепер їм свято??? З якого перепугу, вони щось зробили доброго, чи цінного???? Не заслужили!!! І раз у зЄлєпукіна виникають такі ідеї, чому не зробити свято для двірників, і всіх хто займається сміттям?????????
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12.11.2024 22:28 Ответить
Зельоний, харе в ляльки гратися. Скажи чому поліціянти вже почали людей за дрова штрафувати?
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12.11.2024 23:48 Ответить
Ім'я,сестра,ім'я! За дев'ять років,крім скандалів,скільки є судових рішень з реальними термінами для обвинувачених по справах,відкритих ДБР? Нуль? Не може бути. Але так є! Святкуємо!
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13.11.2024 00:07 Ответить
Не пильна робота в цього хлопа ( НЕ пана аж ніяк) , відосики робити, укази про безглузді події штампувати...
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13.11.2024 00:30 Ответить
А коли буде урочисто проголошено день Скумбрії та день Дров.
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13.11.2024 00:31 Ответить
Ще тількі дня цієї продажної контори нам як раз не вистачало!
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13.11.2024 00:40 Ответить
Вова - дурачок…
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13.11.2024 01:08 Ответить
Начасі
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13.11.2024 07:31 Ответить
Чим ще дитя не тішилось?
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13.11.2024 11:16 Ответить
Це саме те на що ми так довго чекали Танцюють всі
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13.11.2024 12:41 Ответить
 
 