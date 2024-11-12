Зеленский подписал указ об установлении профессионального дня Государственного бюро расследований. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал об установлении нового профессионального праздника - дня Государственного бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных силах Украины.

Кабинет Министров сегодня утвердил постановление. Технически функционал готов. Министерство обороны определит, как будет стартовать система. Все должно работать через "Армию+" - никакой бюрократии. Должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали: что на первом, тестовом этапе, что после полного запуска. Все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен.

И еще - указ об установлении профессионального дня Государственного бюро расследований. Сегодня уже девятая годовщина принятия закона о Государственном бюро расследований, и я благодарю каждого и каждую в структуре ГБР, кто заботится о государственных интересах и собственной работой обеспечивает большие возможности для справедливости в Украине. Отметил наградами ребят из Государственного бюро расследований. К сожалению, двоих - посмертно. Ребята выполняли задачи в прифронтовой зоне", - сказал Зеленский.

Читайте также: Трампу будет трудно заставить Зеленского и Путина пойти на "мирное соглашение", - The Times