Зеленский подписал указ об установлении профессионального дня Государственного бюро расследований. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал об установлении нового профессионального праздника - дня Государственного бюро расследований.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Есть решение для многих наших воинов, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных силах Украины.
Кабинет Министров сегодня утвердил постановление. Технически функционал готов. Министерство обороны определит, как будет стартовать система. Все должно работать через "Армию+" - никакой бюрократии. Должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали: что на первом, тестовом этапе, что после полного запуска. Все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен.
И еще - указ об установлении профессионального дня Государственного бюро расследований. Сегодня уже девятая годовщина принятия закона о Государственном бюро расследований, и я благодарю каждого и каждую в структуре ГБР, кто заботится о государственных интересах и собственной работой обеспечивает большие возможности для справедливости в Украине. Отметил наградами ребят из Государственного бюро расследований. К сожалению, двоих - посмертно. Ребята выполняли задачи в прифронтовой зоне", - сказал Зеленский.
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Скоро день себе встановить.
Безглуздий закон про ДБР, безглуздий підписувач цього закону про ДБР і безглузде саме це ДБР. 9 років знову в попу.
А день великого будівника? А день Енергоатому?
Невже ДБР навалює ЗЄрмакам на кишені бабла більше за всіх...
Ах да, я забыл, там детишки самих коррупционеров работают.