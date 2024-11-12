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Новости Война
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Трампу будет трудно заставить Зеленского и Путина пойти на "мирное соглашение", - The Times

Мирний план Дональда Трампа стикається з опором з боку України та РФ

Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине в течение "одного дня" сразу после вступления в должность в январе, но его обещание относительно "мирного соглашения" сталкивается с сопротивлением с обеих сторон.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Никто, возможно, даже сам Дональд Трамп, не знает, как именно новоизбранный президент США планирует выполнить свое обещание закончить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность", - отмечает издание.

Трамп сделал ставку на свою внешнеполитическую репутацию, стремясь к скорейшему прекращению войны, но его обещание закончить войну в Украине сталкивается с оппозицией с обеих сторон, считает корреспондент The Times Марк Беннетс.

Также читайте: Трамп настроен как можно быстрее заключить мирное соглашение, - президент Финляндии Стубб

Сопротивление Украины и РФ относительно "мирного плана" Трампа

Препятствий на пути к миру много. В 2022 году Зеленский подписал указ, который запрещает Украине вести переговоры с Россией, пока Путин находится на посту президента.

Он также заявил, что Киев может формально уступить территорию России, только если такой шаг будет одобрен на общенациональном референдуме, что, судя по опросам общественного мнения, маловероятно.

Однако Вашингтон предоставил подавляющее большинство военной помощи Украине, и Трамп предположил, что остановит американскую помощь, если Зеленский откажется вести переговоры о прекращении огня с РФ. Такой шаг почти наверняка приведет к прекращению широкомасштабного украинского сопротивления на поле боя, отмечает издание.

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"Хотя Трамп будет иметь больше рычагов влияния на Зеленского, непонятно, какие стимулы он может предложить Путину, чтобы заставить его остановить свое вторжение", - пишет Беннетс.

Путин заявил, что мир возможен только в том случае, если Украина откажется от четырех областей на юге и востоке страны, а также от Крыма.

Российский диктатор также требовал, чтобы Киев официально отказался от любых планов по вступлению в НАТО. После победы Трампа на выборах он не дал никаких признаков того, что готов смягчить свои требования.

"Трамп может изменить курс на поддержку Украины и свою позицию в отношении России, - сказал Эд Арнольд, аналитик по вопросам европейской безопасности из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, - Зеленский заявил, что лично не ведет переговоры с Путиным, но под давлением может изменить свою политику. Но учитывая то, где находятся Россия и Украина, есть очень мало вопросов, о которых они потенциально могли бы договориться".

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Напомним, бывший государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Трамп займет более жесткую позицию в отношении войны в Украине, чем во время предвыборной кампании, и не позволит Путину "прокатиться через Украину".

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) путин владимир (31216) Трамп Дональд (5106) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+18
Війна швидко закінчиться, якщо Україна отримає дальнобійну зброю та дозвіл атакувати військові обʼєкти та підприємства по всій території агресора.
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12.11.2024 16:12
+12
Кто вообще такой зеленский, что бы решать судьбу Украины? Нарик из Кривога Рагу!!!
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12.11.2024 16:13
+10
війна має закінчитися, шляхом повної поваги до міжнародного права та статуту ООН: паРаша )(уйло повертає Україні усі окуповані з лютого 2014 року території, виплачує репарації та контрибуції за 11 років війни !!! Україна вступає в ЄС і НАТО,а на кордоні з паРашею будує паркан з ровом та морозостійкими крокодилами !!!
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12.11.2024 16:17
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Мав жеж по кремлю в"ібати - шоб кацапів збодрити
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12.11.2024 16:11 Ответить
Війна швидко закінчиться, якщо Україна отримає дальнобійну зброю та дозвіл атакувати військові обʼєкти та підприємства по всій території агресора.
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12.11.2024 16:12 Ответить
Навіть 2 порти атакувати, вже б була позитивна динаміка по зниженню експорту в ЄС.
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12.11.2024 17:01 Ответить
Кто вообще такой зеленский, что бы решать судьбу Украины? Нарик из Кривога Рагу!!!
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12.11.2024 16:13 Ответить
Він президент. Його вумний нарід вибрав. Так шо хош не хош треба рахуватись...
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12.11.2024 16:16 Ответить
В нього вже немає ніяких повноважень. Вони нічим не підтверджені.
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12.11.2024 16:28 Ответить
Це тобі так хочеться? Якби у нього не було повноважень то з ним би ніхто з мирових лідерів не спілкувався б. Це по перше. По друге, час від часу Верховна рада (яка б вона не була, в неї теж термін вийшов) підтверджує воєнний стан в країні. А під час дії воєнного стану ніяких виборів не може бути. Такі як ти патякають тільки, а як провести вибори влади не знають. Почули від незадоволених байку і триндять, триндять...
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12.11.2024 18:42 Ответить
"вумний нарід" - це українці? А ви хто?
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12.11.2024 17:45 Ответить
СєрГєй,якраз Українці за наріка і не голосували
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12.11.2024 18:10 Ответить
Сподіваюся, що українці і за побрехеньки олігарха не голосували.
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13.11.2024 10:15 Ответить
А тобі сєрГєй,яке діло до Українців!
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13.11.2024 18:26 Ответить
Так, 73% вумних які прийшли на вибори. Я теж українець, але голосував за Порошенко.
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12.11.2024 18:37 Ответить
Ну тобто, всі, хто не поділяє вашу думку - то "нарід", і тільки ваша думка то основа всесвіту?
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13.11.2024 10:13 Ответить
Це не тільки моя думка, нажаль це гірка правда для більшості...
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13.11.2024 12:06 Ответить
Та той самий народ що і Порошенка з Кучмою вибирай. Ану ще вжарь пісню "Про 73%-та".
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12.11.2024 18:50 Ответить
Навіть щоб просто тимчасово заморозити війну потрібно наступ росіян зупинити. І слова їх не зупинять і ніякі договори. Вони їх підпишуть, але далі підуть воювати.
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12.11.2024 16:29 Ответить
А ти нарік звідки?
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12.11.2024 17:29 Ответить
Проблема Трампа в тому що він хоче повернути соссію для протистояння Китаю. Розуму на те щоб налагодити теплі відносини з Китаєм для протистояння сосії в нього не знайшлося.
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12.11.2024 16:15 Ответить
Шо не скажеш, щоб тільки до корита добратись... Навіть в США.
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12.11.2024 16:15 Ответить
війна має закінчитися, шляхом повної поваги до міжнародного права та статуту ООН: паРаша )(уйло повертає Україні усі окуповані з лютого 2014 року території, виплачує репарації та контрибуції за 11 років війни !!! Україна вступає в ЄС і НАТО,а на кордоні з паРашею будує паркан з ровом та морозостійкими крокодилами !!!
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12.11.2024 16:17 Ответить
А якщо серйозно , то найбільш реалістична - це угода про перемир"я, така яка була при закінченні Корейської війни ,яку підписали США з Північною Кореею і Китаєм ,і до речі ,цю угоду Південна Корея так і не визнала ,бо вважала і до цих пр вважає Північну Корею своєю територією( такий собі корейський варіант "кордонів 91 року ). І до речі , Південна Корея теж не член НАТО ,але це їй не завадило стати міцною державою з сильними збройними силами і ВПК.
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12.11.2024 16:34 Ответить
А про военно-воздушную базу США вы подзабыли?
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12.11.2024 16:49 Ответить
Як кажуть мед ,та ще й ложкою ,не все зразу ,колись і це буде , дуже права Людмила Полякова 5с56ас26,потрібно матеріально зацікавити Трампа і буде ще швидше . Він людина прагматична.
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12.11.2024 16:56 Ответить
Зацікавте Трампа матеріальним доходом у цій війні і отримаєте більшу прихильність.

Тільки не просіть нічого задаром навіть якщо ви морально праві.

В нього менталітет я багатий і пишаюся цим, а всі, хто бідні, і хто просить щось нашару вони недостойні уваги бо вони дурні і не можуть заробити гроші щоб не бути бідними.
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12.11.2024 16:27 Ответить
Так наші дурні будуть до кинця триндіти про "перемогу " і " кордони 91 року " і рашка за цей час ще шматок нашої території окупує.
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12.11.2024 16:36 Ответить
Correct, but much easier said than done. ******** assets are only salvaged if they have a high earning potential that dwarfs the costs of salvaging them. Otherwise, they are dumped. Liabilities are dumped at the first opportunity. Many around Trump make no secret of the fact that they view Ukraine as a liability. The challenge is to somehow reposition Ukraine as a long-term asset more valuable than what its enemy could ever be - because the enemy will too try to position itself as an asset - a resource base, a market to make a lot of money jointly with.
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12.11.2024 16:55 Ответить
Все було б легше з ****** ,якби завалили Україну поставками зброї та москалям ембарго організували.
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12.11.2024 16:37 Ответить
"Порошенко розповів, як насправді можна закінчити війну в Україні за 24 години".
"Петро Порошенко в ефірі телеканалу BBC сказав, що швидко закінчити війну можна, якщо прийняти Україну в НАТО."
,08 листопада 2024
--------
У НАТО не беруть і не візьмуть, тоді що війна буде десятиліттями? І до нього не брали, і за нього не брали, і після нього не беруть. Навіщо тоді цей піар?
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12.11.2024 16:37 Ответить
Угода яка складається з ультиматуму Пуйла, й ніяких вимог від Зельоних крім особистих гарантій. В Стамбулі доказано.
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12.11.2024 16:41 Ответить
Просто амеріканцям треба провести незалежний соцопрос і нікого змушувати вже не прийдется. З вопросами 1)спробувати до омріяного кінця московії, з усіма витікаючими в.т.ч завтра до ТЦК 2) заморозка та вибори Правдиві цифри скажуть самі за себе.
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12.11.2024 16:41 Ответить
А штьо це за Х була? Майже тиждень не мiг залогiнiцa!!!😀
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12.11.2024 16:48 Ответить
Трамп настільки далекий від політики, що він навіть не уявляє, що пропонує.
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12.11.2024 17:02 Ответить
Поезд - стой, раз, два
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12.11.2024 17:11 Ответить
Это полный бред. Все они спят и видят как бы сдать Украину. Доказано Оманом и Стамбулом.
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12.11.2024 17:18 Ответить
Так і є, на жаль. Україна є розмінною монетою
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12.11.2024 17:30 Ответить
І заходом також.
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12.11.2024 17:34 Ответить
Та хрипатий побіжить на переговори,аж кофта здуватиметься!
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12.11.2024 18:12 Ответить
Ішак з радістю би капітулював, але сцить реакції суспільства. Публічно воно лицемірить та корчить із себе "патріота", яким ніколи і не був. Натомість дєрмак робить свою "роботу", щоб капітулювати.
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12.11.2024 18:56 Ответить
А щьто ссяти? За нево голасавали 74%.
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12.11.2024 22:46 Ответить
Трумпове кунфу слабіше за кунфу Вовчиків?
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12.11.2024 18:57 Ответить
Нефть по 40$ и ниже, и все пойдет как по маслу, и уговаривать никого не нужно
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12.11.2024 20:39 Ответить
ну стосовно х...ла скоріш за все так, а от наш жидорос з першого ж дня був готовий "прийняти з будь-якого боку, в будь-якій кількості, у будь-якій позі"
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13.11.2024 07:19 Ответить
 
 