Трампу будет трудно заставить Зеленского и Путина пойти на "мирное соглашение", - The Times

Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине в течение "одного дня" сразу после вступления в должность в январе, но его обещание относительно "мирного соглашения" сталкивается с сопротивлением с обеих сторон.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Никто, возможно, даже сам Дональд Трамп, не знает, как именно новоизбранный президент США планирует выполнить свое обещание закончить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность", - отмечает издание.

Трамп сделал ставку на свою внешнеполитическую репутацию, стремясь к скорейшему прекращению войны, но его обещание закончить войну в Украине сталкивается с оппозицией с обеих сторон, считает корреспондент The Times Марк Беннетс.

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Сопротивление Украины и РФ относительно "мирного плана" Трампа

Препятствий на пути к миру много. В 2022 году Зеленский подписал указ, который запрещает Украине вести переговоры с Россией, пока Путин находится на посту президента.

Он также заявил, что Киев может формально уступить территорию России, только если такой шаг будет одобрен на общенациональном референдуме, что, судя по опросам общественного мнения, маловероятно.

Однако Вашингтон предоставил подавляющее большинство военной помощи Украине, и Трамп предположил, что остановит американскую помощь, если Зеленский откажется вести переговоры о прекращении огня с РФ. Такой шаг почти наверняка приведет к прекращению широкомасштабного украинского сопротивления на поле боя, отмечает издание.

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"Хотя Трамп будет иметь больше рычагов влияния на Зеленского, непонятно, какие стимулы он может предложить Путину, чтобы заставить его остановить свое вторжение", - пишет Беннетс.

Путин заявил, что мир возможен только в том случае, если Украина откажется от четырех областей на юге и востоке страны, а также от Крыма.

Российский диктатор также требовал, чтобы Киев официально отказался от любых планов по вступлению в НАТО. После победы Трампа на выборах он не дал никаких признаков того, что готов смягчить свои требования.

"Трамп может изменить курс на поддержку Украины и свою позицию в отношении России, - сказал Эд Арнольд, аналитик по вопросам европейской безопасности из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, - Зеленский заявил, что лично не ведет переговоры с Путиным, но под давлением может изменить свою политику. Но учитывая то, где находятся Россия и Украина, есть очень мало вопросов, о которых они потенциально могли бы договориться".

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Напомним, бывший государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Трамп займет более жесткую позицию в отношении войны в Украине, чем во время предвыборной кампании, и не позволит Путину "прокатиться через Украину".