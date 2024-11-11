Навязывание нейтралитета не является решением для Украины в войне. Я против ее "финляндизации", - глава МИД Финляндии Валтонен
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что поддерживает право Украины самостоятельно выбирать свой политический курс и выступает против политики "финляндизации", которая когда-то была навязана Финляндии после войны с СССР в 1940-х годах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Reuters.
Валтонен напомнила, что Финляндия сначала защищалась от нападения СССР во время Второй мировой войны и, несмотря на заключенный мир, всегда продолжала вооружаться, опасаясь нового конфликта.
Я против этого ("финляндизации". - Ред.). Давайте посмотрим правде в глаза, Украина была нейтральной до того, как на нее напала Россия. Это точно не то, что я бы я навязывала Украине. Безусловно, не как первая альтернатива", - подчеркнула глава финского МИД.
Она также выразила опасения относительно доверия к России, даже в случае заключения какого-то соглашения с Украиной, отметив, что "принуждение Украины к принятию условий против ее воли разрушит международную систему".
По мнению Валтонен, ни одна из стран Европы или США не должны вести переговоры с Россией "через голову Украины", поскольку это подрывает суверенитет государства.
"Великая держава может не просто захватить территорию, но и существенно ослабить суверенитет другой страны", - добавила Валтонен.
Справка
"Финляндизацией" называют политику, которой Финляндия была вынуждена придерживаться после проигрыша СССР в Зимней войне 1939-1940 годов: дружеские и уступчивые отношения с восточным соседом в сочетании с нейтралитетом для сохранения независимости.
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