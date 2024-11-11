Нав’язування нейтралітету не є рішенням для України у війні. Я проти її "фінляндизації", - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що підтримує право України самостійно обирати свій політичний курс та виступає проти політики "фінляндизації", яка колись була нав'язана Фінляндії після війни з СРСР у 1940-х роках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю Reuters.
Валтонен нагадала, що Фінляндія спершу захищалась від нападу СРСР під час Другої світової війни та, попри укладений мир, завжди продовжувала озброюватися, побоюючись нового конфлікту.
Я проти цього ("фінляндизації". – Ред.). Гляньмо правді у вічі, Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія. Це точно не те, що я б нав'язувала Україні. Безумовно, не як перша альтернатива", - наголосила очільниця фінського МЗС.
Вона також висловила побоювання щодо довіри до Росії, навіть у випадку укладання якоїсь угоди з Україною, наголосивши, що "примус України до прийняття умов проти її волі зруйнує міжнародну систему".
На думку Валтонен, жодна з країн Європи чи США не повинні вести переговори з Росією "через голову України", оскільки це підриває суверенітет держави.
"Велика держава може не просто захопити територію, але й суттєво послабити суверенітет іншої країни", - додала Валтонен.
Довідка
"Фінляндизацією" називають політику, за якої Фінляндія була змушена дотримуватись після програшу СРСР у Зимовій війні 1939-1940 років: дружні та поступливі відносини зі східним сусідом у поєднанні з нейтралітетом задля збереження незалежності.
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