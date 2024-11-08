Зеленський поговорив телефоном із президентом Фінляндії Стуббом: Окреслив ситуацію на полі бою, передав актуальні оборонні потреби України щодо ППО

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це повідомив Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, президенти обговорили успішне проведення у Гельсінкі тематичної конференції за пунктом восьмим "Екологічна безпека", а також подальші міжнародні зусилля, необхідні для відновлення справедливого миру для України.



Також Зеленський подякував Фінляндії за непохитну підтримку України та Формули миру й за всі конкретні кроки щодо її реалізації. Окремо висловив подяку Александру Стуббу за його активну позицію в просуванні миру на основі принципів Статуту ООН під час спілкування з країнами Глобального Півдня.

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"Окреслив колезі ситуацію на полі бою. Ми обговорили загрози, які створює для регіональної та глобальної безпеки залучення Північної Кореї до російської війни проти України, та продовження оборонної співпраці між нашими країнами. Передав актуальні оборонні потреби України щодо посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових засобів ППО", - додав президент України.

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