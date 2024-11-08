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Зеленський поговорив телефоном із президентом Фінляндії Стуббом: Окреслив ситуацію на полі бою, передав актуальні оборонні потреби України щодо ППО

Зеленський поговорив телефоном зі Стуббом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це повідомив Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, президенти обговорили успішне проведення у Гельсінкі тематичної конференції за пунктом восьмим "Екологічна безпека", а також подальші міжнародні зусилля, необхідні для відновлення справедливого миру для України.

Також Зеленський подякував Фінляндії за непохитну підтримку України та Формули миру й за всі конкретні кроки щодо її реалізації. Окремо висловив подяку Александру Стуббу за його активну позицію в просуванні миру на основі принципів Статуту ООН під час спілкування з країнами Глобального Півдня.

Читайте: Президент Фінляндії Стубб підтримав мирний план Зеленського

"Окреслив колезі ситуацію на полі бою. Ми обговорили загрози, які створює для регіональної та глобальної безпеки залучення Північної Кореї до російської війни проти України, та продовження оборонної співпраці між нашими країнами. Передав актуальні оборонні потреби України щодо посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових засобів ППО", - додав президент України.

Також читайте: Запрошення України в НАТО є неминучим, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) Фінляндія (1340) Стубб Александр (96)


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Здоб ши Стубб...
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08.11.2024 19:41 Відповісти
Зєлєнському слід поговорити ..... з українцями. А то на стадіоні ліз цілуватись, та й після виборів обнімався зі всіма підряд. Нехай вже послухає про себе від тих, кого він цілував та обнімав.
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08.11.2024 21:02 Відповісти
боїться отримати по .... морді в обличчя!!!
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08.11.2024 23:05 Відповісти
 
 