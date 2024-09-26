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Президент Фінляндії Стубб підтримав мирний план Зеленського

Стубб підтримав мирний план Зеленського

Справедливий мирний договір має має бути заснований на мирному плані із десяти пунктів, який представив президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН.

За словами Стубба, війна в Україні триває, оскільки російське керівництво не хоче її припинення.

"Поки Росія робить усе можливе, щоб звинуватити інших у власній агресії, ми маємо послідовно посилатися на принципи міжнародного права й Статуту ООН", - заявив Стубб, закликавши Путіна негайно припинити війну.

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Також Стубб наголосив, що ні Росія, ні будь-яка інша країна не має історичного права на чужу територію або народ. На його думку, справедливий мирний договір має має бути заснований на мирному плані із десяти пунктів, який представив президент України Володимир Зеленський.

"Це, безумовно, відповідає спільним інтересам більшості країн світу", - додав президент Фінляндії.

Читайте: Стубб закликав зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ: Путін повинен програти

Автор: 

план (170) Фінляндія (1308) Стубб Александр (87)


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президент Фінляндії Александр Стубб . можна сказати що ніхто. дядько з вулиці
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26.09.2024 20:24 Відповісти
Він голова однієї з країн НАТО
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26.09.2024 20:27 Відповісти
На данный момент такая структура как НАТО показала свою полную импотентность,равно как и ООН. Кацапы скоро "шахеды" через Европу в строну Украины будут запускать,а те будут наблюдать и стараться не эскалировать.
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26.09.2024 20:44 Відповісти
Отже, людина, чий член тримають вертикально багато інших чоловіків, сексуально активна?
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26.09.2024 21:07 Відповісти
Сказав дуже всесвітньо відомий дядько.
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26.09.2024 21:04 Відповісти
Будь-який член іноземного уряду, хто не підтримує план перемоги України і навіть не говорить, що хоче перемоги України, - є друг хуьла
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26.09.2024 21:20 Відповісти
 
 