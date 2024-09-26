Президент Фінляндії Стубб підтримав мирний план Зеленського

Справедливий мирний договір має має бути заснований на мирному плані із десяти пунктів, який представив президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН.

За словами Стубба, війна в Україні триває, оскільки російське керівництво не хоче її припинення.

"Поки Росія робить усе можливе, щоб звинуватити інших у власній агресії, ми маємо послідовно посилатися на принципи міжнародного права й Статуту ООН", - заявив Стубб, закликавши Путіна негайно припинити війну.

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Також Стубб наголосив, що ні Росія, ні будь-яка інша країна не має історичного права на чужу територію або народ. На його думку, справедливий мирний договір має має бути заснований на мирному плані із десяти пунктів, який представив президент України Володимир Зеленський.

"Це, безумовно, відповідає спільним інтересам більшості країн світу", - додав президент Фінляндії.

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