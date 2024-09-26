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Президент Финляндии Стубб поддержал мирный план Зеленского

Стубб підтримав мирний план Зеленського

Справедливый мирный договор должен быть основан на мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Стубба, война в Украине продолжается, поскольку российское руководство не хочет ее прекращения.

"Пока Россия делает все возможное, чтобы обвинить других в собственной агрессии, мы должны последовательно ссылаться на принципы международного права и Устава ООН", - заявил Стубб, призвав Путина немедленно прекратить войну.

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Также Стубб подчеркнул, что ни Россия, ни любая другая страна не имеет исторического права на чужую территорию или народ. По его мнению, справедливый мирный договор должен быть основан на мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это, безусловно, отвечает общим интересам большинства стран мира", - добавил президент Финляндии.

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Автор: 

план (189) Финляндия (965) Стубб Александр (85)


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президент Фінляндії Александр Стубб . можна сказати що ніхто. дядько з вулиці
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26.09.2024 20:24 Ответить
Він голова однієї з країн НАТО
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26.09.2024 20:27 Ответить
На данный момент такая структура как НАТО показала свою полную импотентность,равно как и ООН. Кацапы скоро "шахеды" через Европу в строну Украины будут запускать,а те будут наблюдать и стараться не эскалировать.
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26.09.2024 20:44 Ответить
Отже, людина, чий член тримають вертикально багато інших чоловіків, сексуально активна?
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26.09.2024 21:07 Ответить
Сказав дуже всесвітньо відомий дядько.
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26.09.2024 21:04 Ответить
Будь-який член іноземного уряду, хто не підтримує план перемоги України і навіть не говорить, що хоче перемоги України, - є друг хуьла
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26.09.2024 21:20 Ответить
 
 