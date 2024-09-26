Президент Финляндии Стубб поддержал мирный план Зеленского

Справедливый мирный договор должен быть основан на мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Стубба, война в Украине продолжается, поскольку российское руководство не хочет ее прекращения.

"Пока Россия делает все возможное, чтобы обвинить других в собственной агрессии, мы должны последовательно ссылаться на принципы международного права и Устава ООН", - заявил Стубб, призвав Путина немедленно прекратить войну.

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Также Стубб подчеркнул, что ни Россия, ни любая другая страна не имеет исторического права на чужую территорию или народ. По его мнению, справедливый мирный договор должен быть основан на мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это, безусловно, отвечает общим интересам большинства стран мира", - добавил президент Финляндии.

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