Зеленский поговорил по телефону с президентом Финляндии Стуббом: Обозначил ситуацию на поле боя, передал актуальные оборонные потребности Украины относительно ПВО
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом сообщил Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, президенты обсудили успешное проведение в Хельсинки тематической конференции по восьмому пункту "Экологическая безопасность", а также дальнейшие международные усилия, необходимые для восстановления справедливого мира для Украины.
Также Зеленский поблагодарил Финляндию за непоколебимую поддержку Украины и Формулы мира и за все конкретные шаги по ее реализации. Отдельно выразил благодарность Александру Стуббу за его активную позицию в продвижении мира на основе принципов Устава ООН во время общения со странами Глобального Юга.
"Очертил коллеге ситуацию на поле боя. Мы обсудили угрозы, которые создает для региональной и глобальной безопасности привлечение Северной Кореи к российской войне против Украины, и продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Передал актуальные оборонные потребности Украины по усилению противовоздушной обороны и поставки дополнительных средств ПВО", - добавил президент Украины.
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по.... мордів обличчя!!!