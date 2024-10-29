РУС
Президент Финляндии Стубб встретился с Си Цзиньпином: хочет говорить о российской агрессии

Олександр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином решил затронуть тему о "российской агрессии".

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда российская агрессия нарушила международное право", - сказал Стубб в коротком выступлении перед тем, как он и Си Цзиньпин начали личные переговоры в Пекине.

"Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений на этом пути", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин - Путину: Мир в хаосе, но дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений

Во время беседы Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов работать с соответствующими сторонами для содействия мирному урегулированию "кризиса" (так в Китае называют развязанную Россией войну в Украине.- Ред.), сообщила впоследствии государственная телекомпания China Central Television.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай и страны группы "Друзья мира" настаивают на недопущении эскалации "украинского кризиса". Стубб в свою очередь заверил, что приглашение Украины в НАТО является неизбежным.

Си Цзиньпин (329) Стубб Александр (130)
Любителі товкти воду у ступі.
Словесне виверження не прикриє нікчемність думок.
29.10.2024 15:49 Ответить
В Суомі і в ********** з манжурами старі територіальні питання до москалів.
29.10.2024 15:50 Ответить
Стубб який ти наївний , з китайцями неможливо договоритись так само як з москалями .
29.10.2024 15:51 Ответить
Китай цинічні брехуни як кацапи а то й більше. Не вийде домовитись, невже й досі не зрозуміло?
Воно перекручує з самого початку - "українська криза"!!!! Немає й не було ніякої "кризи" в Україні є війскова агресія рашистів!!!
МЗС України мати надіслати ноту Китаю!
29.10.2024 15:59 Ответить
На китайсько-фінському кордоні все спокійно.

29.10.2024 16:15 Ответить
Сі не скаже відкрито шо китай поклав
очі на Північ Європи ,там біля кордонів , вони вже давно, збудувалі свої бази ,разом з руснею ...але дипломатично вимагати буде Україну ,як шо ніт, то полізуть і дуже скоро і на Греландію і на Фінляндію і на Норвегію ...
29.10.2024 17:23 Ответить
 
 