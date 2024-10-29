Президент Финляндии Стубб встретился с Си Цзиньпином: хочет говорить о российской агрессии
Президент Финляндии Александр Стубб во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином решил затронуть тему о "российской агрессии".
"Сейчас мы находимся в ситуации, когда российская агрессия нарушила международное право", - сказал Стубб в коротком выступлении перед тем, как он и Си Цзиньпин начали личные переговоры в Пекине.
"Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений на этом пути", - добавил он.
Во время беседы Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов работать с соответствующими сторонами для содействия мирному урегулированию "кризиса" (так в Китае называют развязанную Россией войну в Украине.- Ред.), сообщила впоследствии государственная телекомпания China Central Television.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай и страны группы "Друзья мира" настаивают на недопущении эскалации "украинского кризиса". Стубб в свою очередь заверил, что приглашение Украины в НАТО является неизбежным.
Словесне виверження не прикриє нікчемність думок.
Воно перекручує з самого початку - "українська криза"!!!! Немає й не було ніякої "кризи" в Україні є війскова агресія рашистів!!!
МЗС України мати надіслати ноту Китаю!
очі на Північ Європи ,там біля кордонів , вони вже давно, збудувалі свої бази ,разом з руснею ...але дипломатично вимагати буде Україну ,як шо ніт, то полізуть і дуже скоро і на Греландію і на Фінляндію і на Норвегію ...