Президент Финляндии Стубб встретился с Си Цзиньпином: хочет говорить о российской агрессии

Президент Финляндии Александр Стубб во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином решил затронуть тему о "российской агрессии".

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда российская агрессия нарушила международное право", - сказал Стубб в коротком выступлении перед тем, как он и Си Цзиньпин начали личные переговоры в Пекине.

"Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений на этом пути", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин - Путину: Мир в хаосе, но дружба между Китаем и Россией продлится на протяжении поколений

Во время беседы Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов работать с соответствующими сторонами для содействия мирному урегулированию "кризиса" (так в Китае называют развязанную Россией войну в Украине.- Ред.), сообщила впоследствии государственная телекомпания China Central Television.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай и страны группы "Друзья мира" настаивают на недопущении эскалации "украинского кризиса". Стубб в свою очередь заверил, что приглашение Украины в НАТО является неизбежным.