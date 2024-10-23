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Новости Война
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Китай и страны группы "Друзья мира" настаивают на недопущении эскалации "украинского кризиса", - Си Цзиньпин

Сі Цзіньпін закликав уникати ескалації війни в Україні

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что важно предотвратить эскалацию и распространение войны России против Украины, все стороны должны воздерживаться от "эскалации огня".

Об этом он сказал во время выступления на саммите БРИКС в РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В связи с кризисом в Украине (так в Китае называют войну РФ против Украины - ред.), которая продолжается, Китай и Бразилия вместе с другими странами Юга создали группу "Друзей мира" по украинскому кризису с целью объединить большее количество сторонников мира.

Мы должны настаивать на том, чтобы не допустить распространения огня с поля боя, не допустить эскалации войны и чтобы все стороны воздерживались от эскалации огня, чтобы как можно быстрее добиться деэскалации ситуации", - сказал Си Цзиньпин.

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Также лидер Китая отметил, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа ухудшается, пока война в Ливане продолжается.

"Мы должны добиваться скорейшего прекращения огня, прекращения убийств и прилагать неустанные усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса", - добавил Си Цзиньпин.

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Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

Цензор.НЕТ также сообщал, что российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.

Автор: 

Китай (3045) Си Цзиньпин (301)


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Топ комментарии
+9
Сказав жовтомордий уй.обок відправляючи на війну корейські війська...
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23.10.2024 14:41 Ответить
+7
Скажіть це КНДРівському кнуру.
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23.10.2024 14:39 Ответить
+5
цей друзь, так розможився в знатоках миру, ну просто до нєвозможних прєделов!
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23.10.2024 14:39 Ответить
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цей друзь, так розможився в знатоках миру, ну просто до нєвозможних прєделов!
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23.10.2024 14:39 Ответить
І що цей чінгачгук пропонує - не бомбити Ужгород чи Владивосток?
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23.10.2024 14:47 Ответить
Скажіть це КНДРівському кнуру.
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23.10.2024 14:39 Ответить
Китай тут відіграє роль "Дона Барзіні", в дупу Сі з його пропозиціями.
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23.10.2024 14:39 Ответить
Сказав жовтомордий уй.обок відправляючи на війну корейські війська...
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23.10.2024 14:41 Ответить
Так викликати треба прихвостня ху...ла да дати по морді, чи вказівку. Ще і территорию від ху... лостану отримати
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23.10.2024 14:41 Ответить
Друзі "миру" = друзі ПТН.
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23.10.2024 14:42 Ответить
Диявол вам батько, тож ви прагнете виконувати його волю. Він був убивцею з самого початку і ніколи не був на боці істини, бо немає її в нього. Коли він каже неправду, то це природно для нього, бо він сам брехун і породжує брехню.
Івана 8:44
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23.10.2024 14:42 Ответить
Уйгурам, Тибету і Тайваню - свободу і самовизначення! Важливо, щоб Китай не поширював ескалацію і тиск, поглиблюючи китайську кризу!
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23.10.2024 14:48 Ответить
Сі - той ще хамелеон. Гучно балакає одне, а тихесенько робить інше. Отакий "товариш" нам не товариш.
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23.10.2024 14:49 Ответить
Вот, КИТАЙСКАЯ **** - а армия КНДР в Украине - это не "дальнейшая эскалация"!!!
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23.10.2024 14:51 Ответить
як казав корейський філософ Кху Ям - йдіть за мною
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23.10.2024 14:54 Ответить
І тому шлють кореців сюди, дволикі п*дари
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23.10.2024 14:54 Ответить
Кругом по світу за мир - а самі готуються Таивань штурмувати - якась муиня виходить
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23.10.2024 14:58 Ответить
А чого ще (крім цинічної брехні та кривавої допомоги один одному) можна очікувати від банди терористів "Друзі *****".
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23.10.2024 15:00 Ответить
Саме завдяки цій паскуді рашисти ведуть цю криваву війну, адже на Китай приходится 40% російського експорту ,а 90% електроніки до ракет та іншої зброї китайського виробництва ,тому не дуріть самі себе ви ворог України і цивілізованого світу.
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23.10.2024 15:00 Ответить
не віру жодному слову
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23.10.2024 15:01 Ответить
Про що це жовтомордий пи₴дить? Та ясно про що? Про шахи на дошці, де воно про Україну взагалі не знає. Ось для чого потрібна ЯЗ. Щоб Цзі Пздзі Худзі взнали про Україну. І обісцялися.
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23.10.2024 15:03 Ответить
Який цікавий світ. Ті, які хизуються зброєю та попереджають захватити Тайвань, з'ясовується "друзі миру". Або поняття миру у них інше, або розуміння друзів не те. До чого котиться цей світ...???
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23.10.2024 15:13 Ответить
«Ми маємо наполягати на тому, щоб не допустити поширення вогню з поля бою» - фактично означає: Україна і так вся може бомбитися по всій території, а лаптєстан не бомбіть ракетами від союзників
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23.10.2024 15:15 Ответить
Вот это то, что называется цинизм. Можно хоть в Википедию записать.
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23.10.2024 15:15 Ответить
А про територіальну цілісність мова взагалі не йде!!! Видимість чогось, а чого х...й його знає!!!
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23.10.2024 15:18 Ответить
Друзей Путина устраивает сценарий вялотекущего захвата территорий, он это имел ввиду
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23.10.2024 16:51 Ответить
Давайте називати речі своїми іменами -криза в рашці,в Україні оборонна та визвольна війна.Агресор-рашка. Китай,розкрий ширше очі!
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23.10.2024 18:07 Ответить
Коли китайці брешуть?Коли відкривають рот.
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23.10.2024 20:24 Ответить
 
 