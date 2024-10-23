Китай и страны группы "Друзья мира" настаивают на недопущении эскалации "украинского кризиса", - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что важно предотвратить эскалацию и распространение войны России против Украины, все стороны должны воздерживаться от "эскалации огня".
Об этом он сказал во время выступления на саммите БРИКС в РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В связи с кризисом в Украине (так в Китае называют войну РФ против Украины - ред.), которая продолжается, Китай и Бразилия вместе с другими странами Юга создали группу "Друзей мира" по украинскому кризису с целью объединить большее количество сторонников мира.
Мы должны настаивать на том, чтобы не допустить распространения огня с поля боя, не допустить эскалации войны и чтобы все стороны воздерживались от эскалации огня, чтобы как можно быстрее добиться деэскалации ситуации", - сказал Си Цзиньпин.
Также лидер Китая отметил, что гуманитарная ситуация в Секторе Газа ухудшается, пока война в Ливане продолжается.
"Мы должны добиваться скорейшего прекращения огня, прекращения убийств и прилагать неустанные усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса", - добавил Си Цзиньпин.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
Цензор.НЕТ также сообщал, что российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.
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