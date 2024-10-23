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Новини Війна
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Китай та країни групи "Друзі миру" наполягають на недопущенні ескалації "української кризи", - Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін закликав уникати ескалації війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що важливо запобігти ескалації та поширенню війни Росії проти України, усі сторони мають утримуватися від "ескалації вогню".

Про це він сказав під час виступу на саміту БРІКС у РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з кризою в Україні (так у Китаї називають війну РФ проти України, - ред.), яка триває, Китай і Бразилія разом з іншими країнами Півдня створили групу "Друзів миру" з української кризи з метою об'єднати більшу кількість прихильників миру.

Ми маємо наполягати на тому, щоб не допустити поширення вогню з поля бою, не допустити ескалації війни й щоб усі сторони утримувалися від ескалації вогню, щоб якнайшвидше домогтися деескалації ситуації", - сказав Сі Цзіньпін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін - Путіну: Світ у хаосі, але дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь

Також лідер Китаю зазначив, що гуманітарна ситуація в Секторі Гази погіршується, поки війна в Лівані триває.

"Ми маємо домагатися якнайшвидшого припинення вогню, припинення вбивств і докладати невтомних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного врегулювання палестинського питання", - додав Сі Цзіньпін.

Дивіться також: Сі Цзіньпін прибув на саміт БРІКС у РФ: він зустрінеться з Путіним. ВIДЕО 

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Цензор.НЕТ також повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту БРІКС.

Автор: 

Китай (4703) Сі Цзіньпін (335)


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Топ коментарі
+9
Сказав жовтомордий уй.обок відправляючи на війну корейські війська...
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23.10.2024 14:41 Відповісти
+7
Скажіть це КНДРівському кнуру.
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23.10.2024 14:39 Відповісти
+5
цей друзь, так розможився в знатоках миру, ну просто до нєвозможних прєделов!
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23.10.2024 14:39 Відповісти
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цей друзь, так розможився в знатоках миру, ну просто до нєвозможних прєделов!
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23.10.2024 14:39 Відповісти
І що цей чінгачгук пропонує - не бомбити Ужгород чи Владивосток?
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23.10.2024 14:47 Відповісти
Скажіть це КНДРівському кнуру.
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23.10.2024 14:39 Відповісти
Китай тут відіграє роль "Дона Барзіні", в дупу Сі з його пропозиціями.
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23.10.2024 14:39 Відповісти
Сказав жовтомордий уй.обок відправляючи на війну корейські війська...
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23.10.2024 14:41 Відповісти
Так викликати треба прихвостня ху...ла да дати по морді, чи вказівку. Ще і территорию від ху... лостану отримати
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23.10.2024 14:41 Відповісти
Друзі "миру" = друзі ПТН.
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23.10.2024 14:42 Відповісти
Диявол вам батько, тож ви прагнете виконувати його волю. Він був убивцею з самого початку і ніколи не був на боці істини, бо немає її в нього. Коли він каже неправду, то це природно для нього, бо він сам брехун і породжує брехню.
Івана 8:44
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23.10.2024 14:42 Відповісти
Уйгурам, Тибету і Тайваню - свободу і самовизначення! Важливо, щоб Китай не поширював ескалацію і тиск, поглиблюючи китайську кризу!
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23.10.2024 14:48 Відповісти
Сі - той ще хамелеон. Гучно балакає одне, а тихесенько робить інше. Отакий "товариш" нам не товариш.
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23.10.2024 14:49 Відповісти
Вот, КИТАЙСКАЯ **** - а армия КНДР в Украине - это не "дальнейшая эскалация"!!!
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23.10.2024 14:51 Відповісти
як казав корейський філософ Кху Ям - йдіть за мною
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23.10.2024 14:54 Відповісти
І тому шлють кореців сюди, дволикі п*дари
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23.10.2024 14:54 Відповісти
Кругом по світу за мир - а самі готуються Таивань штурмувати - якась муиня виходить
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23.10.2024 14:58 Відповісти
А чого ще (крім цинічної брехні та кривавої допомоги один одному) можна очікувати від банди терористів "Друзі *****".
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23.10.2024 15:00 Відповісти
Саме завдяки цій паскуді рашисти ведуть цю криваву війну, адже на Китай приходится 40% російського експорту ,а 90% електроніки до ракет та іншої зброї китайського виробництва ,тому не дуріть самі себе ви ворог України і цивілізованого світу.
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23.10.2024 15:00 Відповісти
не віру жодному слову
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23.10.2024 15:01 Відповісти
Про що це жовтомордий пи₴дить? Та ясно про що? Про шахи на дошці, де воно про Україну взагалі не знає. Ось для чого потрібна ЯЗ. Щоб Цзі Пздзі Худзі взнали про Україну. І обісцялися.
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23.10.2024 15:03 Відповісти
Який цікавий світ. Ті, які хизуються зброєю та попереджають захватити Тайвань, з'ясовується "друзі миру". Або поняття миру у них інше, або розуміння друзів не те. До чого котиться цей світ...???
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23.10.2024 15:13 Відповісти
«Ми маємо наполягати на тому, щоб не допустити поширення вогню з поля бою» - фактично означає: Україна і так вся може бомбитися по всій території, а лаптєстан не бомбіть ракетами від союзників
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23.10.2024 15:15 Відповісти
Вот это то, что называется цинизм. Можно хоть в Википедию записать.
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23.10.2024 15:15 Відповісти
А про територіальну цілісність мова взагалі не йде!!! Видимість чогось, а чого х...й його знає!!!
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23.10.2024 15:18 Відповісти
Друзей Путина устраивает сценарий вялотекущего захвата территорий, он это имел ввиду
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23.10.2024 16:51 Відповісти
Давайте називати речі своїми іменами -криза в рашці,в Україні оборонна та визвольна війна.Агресор-рашка. Китай,розкрий ширше очі!
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23.10.2024 18:07 Відповісти
Коли китайці брешуть?Коли відкривають рот.
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23.10.2024 20:24 Відповісти
 
 