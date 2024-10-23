Китай та країни групи "Друзі миру" наполягають на недопущенні ескалації "української кризи", - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що важливо запобігти ескалації та поширенню війни Росії проти України, усі сторони мають утримуватися від "ескалації вогню".

Про це він сказав під час виступу на саміту БРІКС у РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з кризою в Україні (так у Китаї називають війну РФ проти України, - ред.), яка триває, Китай і Бразилія разом з іншими країнами Півдня створили групу "Друзів миру" з української кризи з метою об'єднати більшу кількість прихильників миру.

Ми маємо наполягати на тому, щоб не допустити поширення вогню з поля бою, не допустити ескалації війни й щоб усі сторони утримувалися від ескалації вогню, щоб якнайшвидше домогтися деескалації ситуації", - сказав Сі Цзіньпін.

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Також лідер Китаю зазначив, що гуманітарна ситуація в Секторі Гази погіршується, поки війна в Лівані триває.

"Ми маємо домагатися якнайшвидшого припинення вогню, припинення вбивств і докладати невтомних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного врегулювання палестинського питання", - додав Сі Цзіньпін.

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Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Цензор.НЕТ також повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту БРІКС.