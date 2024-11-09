В переходной администрации Трампа открестились от слов советника Ланзы о Крыме: Это не позиция президента, - Reuters
Представитель переходной администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа заявил, что советник президента Брайан Ланза, который ранее сегодня очертил некоторые возможные контуры поддерживаемого США мирного плана в Украине, в частности по Крыму, не выступал от имени президента Трампа.
Эту информацию передает агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Ланза в интервью BBC заявил, что администрация Трампа якобы планирует призвать президента Владимира Зеленского к "реалистическому подходу к миру", подчеркивая, что приоритетом будет установление мира, а не возвращение всех утраченных территорий, включая Крым.
Однако представитель переходной команды Трампа уточнил, что Ланза не высказывал официальную позицию нового президента.
"Брайана наняли для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента и не говорит за него", - подчеркнул собеседник журналистов.
Он добавил, что сейчас переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.
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Нам, народженим не для війни, не доведеться воювати!
Братва, давайте ганяти на самокатах! Свято!!!!!!!!!!
Не треба так !
Трампа ,журналістів і т.д .маємо терпіння дочекатися
програми по Україні самого Трампа .
Син новообраного президента СШАДональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео Трамп-молодший опублікував в Instagram.
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html