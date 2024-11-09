В переходной администрации Трампа открестились от слов советника Ланзы о Крыме: Это не позиция президента, - Reuters

Представитель переходной администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа заявил, что советник президента Брайан Ланза, который ранее сегодня очертил некоторые возможные контуры поддерживаемого США мирного плана в Украине, в частности по Крыму, не выступал от имени президента Трампа.

Эту информацию передает агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ланза в интервью BBC заявил, что администрация Трампа якобы планирует призвать президента Владимира Зеленского к "реалистическому подходу к миру", подчеркивая, что приоритетом будет установление мира, а не возвращение всех утраченных территорий, включая Крым.

Однако представитель переходной команды Трампа уточнил, что Ланза не высказывал официальную позицию нового президента.

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"Брайана наняли для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента и не говорит за него", - подчеркнул собеседник журналистов.

Он добавил, что сейчас переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.

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