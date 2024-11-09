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В переходной администрации Трампа открестились от слов советника Ланзы о Крыме: Это не позиция президента, - Reuters

Дональд Трамп

Представитель переходной администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа заявил, что советник президента Брайан Ланза, который ранее сегодня очертил некоторые возможные контуры поддерживаемого США мирного плана в Украине, в частности по Крыму, не выступал от имени президента Трампа.

Эту информацию передает агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ланза в интервью BBC заявил, что администрация Трампа якобы планирует призвать президента Владимира Зеленского к "реалистическому подходу к миру", подчеркивая, что приоритетом будет установление мира, а не возвращение всех утраченных территорий, включая Крым.

Однако представитель переходной команды Трампа уточнил, что Ланза не высказывал официальную позицию нового президента.

Читайте также: Крыма больше нет. Украина должна сосредоточиться на мире, а не на отвоевании территорий, - советник Трампа Ланза

"Брайана наняли для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента и не говорит за него", - подчеркнул собеседник журналистов.

Он добавил, что сейчас переходная администрация еще подбирает кадры и готовит политические позиции на период президентства Трампа.

Читайте также: Трамп понимает, что не сможет подтолкнуть Украину к уступкам России без ничего взамен, - Bloomberg

Автор: 

Крым (26360) Трамп (5036) Ланза (3) переговоры с Россией (938)


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Топ комментарии
+11
Ланзо, злив інфу завчасно
Не треба так !
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09.11.2024 22:24
+7
Это их позиция не только по Крыму, а и по всем оккупированным парашей территориям.
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09.11.2024 22:22
+7
Вірю, що цього разу того Брайана ніхто не уповноважував, але...такі розмови там ТОЧНО йдуть і зараз нам, як ніколи, потрібні дійсно професіонали та "дорослі дяді" у владі, щоб цього не трапилось! Але ж хрипата абіЗЗяна з ларьочником усруться і зільють Україну, але ж не допустять опозицію до справ!
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09.11.2024 22:38
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Правила форума Совет форумчан
Та знаємо, що мопед не ваш, знаємо...
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09.11.2024 22:18 Ответить
Не те збаяв - ну так - пробнии камінь
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09.11.2024 22:19 Ответить
Не пройшло… ну нічо ще час є
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09.11.2024 22:20 Ответить
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нам, народженим не для війни, не доведеться воювати!
Братва, давайте ганяти на самокатах! Свято!!!!!!!!!!
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09.11.2024 22:20 Ответить
Це зрозуміло. Одним Кримом не закінчиться точно.
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09.11.2024 22:20 Ответить
хто знає-вміє як розкручувати питання - повернення Аляски путіну. чи щось подібне.
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10.11.2024 07:08 Ответить
Это их позиция не только по Крыму, а и по всем оккупированным парашей территориям.
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09.11.2024 22:22 Ответить
Ланзо, злив інфу завчасно
Не треба так !
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09.11.2024 22:24 Ответить
а коли Трамп таке ляпатиме (а він буде саме так!) - що його радники скажуть?
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09.11.2024 22:25 Ответить
То що і він...вони вже давно все погодили з х*улом через контакти Маска з кремлем. Єдине що Україна мусе розуміти чи погодиться вона на поступки території чи ні все одно допомоги від рудого ніякої не буде тому так само можуть послати його на куй як він Україну в такому випадку нічого не зміниться. Розраховувати треба тільки на себе...прийшов той сами 2022 коли готовили до партизанської війни іншого шляху без ЯЗ немає. Зміна Зе і ко в такому випадку теж неминуча бо якщо Україна вже не залежить від заходу та "партнерів" то і Зе командувач зрадник з жОПю Єрмака їй теж не потрібні
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09.11.2024 22:39 Ответить
Зе вже пояснили популярно що в нього часу до лютого а далі підберуть кмітливішу людинку і не наркота.
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09.11.2024 22:55 Ответить
Ой є великі сумніви, що українці підберуть кмітливішу...
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09.11.2024 23:06 Ответить
хто знає-вміє як розкручувати питання - повернення Аляски путіну. чи щось подібне.
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10.11.2024 07:13 Ответить
насуют ему огурцов по самые помидоры

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09.11.2024 22:28 Ответить
З чого це ви так думаєте? А може просто був спланований адміністрацією інформаційний вкид.
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09.11.2024 23:15 Ответить
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09.11.2024 22:31 Ответить
Прямо як у ЗЕкоМАнди - не так зрозуміли, вирвали з контексту, то все Безкутна з Арахамом щось наплутали...
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09.11.2024 22:35 Ответить
ВІДПОВІДЬ ТРАМПУ НА CNN - ПОРОШЕНКО
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09.11.2024 22:35 Ответить
Запустили аналога жиріка. Під дурачків косять.
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09.11.2024 22:35 Ответить
Типові технологій управління мільярдерів народними масами - вкид - реакція - викид...
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09.11.2024 22:37 Ответить
Ну так звісно...... Але, як то кажуть не буває диму без вогню.....
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09.11.2024 22:37 Ответить
Вірю, що цього разу того Брайана ніхто не уповноважував, але...такі розмови там ТОЧНО йдуть і зараз нам, як ніколи, потрібні дійсно професіонали та "дорослі дяді" у владі, щоб цього не трапилось! Але ж хрипата абіЗЗяна з ларьочником усруться і зільють Україну, але ж не допустять опозицію до справ!
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09.11.2024 22:38 Ответить
Трамп підстелив соломки на випадок перемоги України.
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09.11.2024 23:05 Ответить
Там багато *********** заробітчан...
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09.11.2024 23:06 Ответить
Отакої. Якийсь гімнюк, що по трудовій угоді десь листівки розклеював, щось ляпнув, втративши береги від щастя бути причетним, а змі понесли...
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09.11.2024 23:15 Ответить
Эта идея может опять всплыть в самый неподходящий момент.
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09.11.2024 23:16 Ответить
Це називається перевірка думок і вкидів!!! А що до ланзи, воно звільнено не почавши працювати у трампа!!!
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09.11.2024 23:17 Ответить
так. думок там зараз і справді багато. сьогодні The Hill написали, що в оточенні Трампа є купа яструбів, які за допомогу Україні до її перемоги, щоб таким чином розірвати цей спрут Ірану, кацапів, пухляша і комуняків. є й там група ізоляціоністів, які хочуть перекласти війну в Україні на плечі європейців. тож зараз наші дипломати і найближчі до нас партнери мають потужно попрацювати з тим оточенням Трампа, щоб переконати його рішуче стати на правильний бік історії.
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10.11.2024 00:08 Ответить
Не треба слухати та робити висновки з заяв радників
Трампа ,журналістів і т.д .маємо терпіння дочекатися
програми по Україні самого Трампа .
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10.11.2024 07:20 Ответить
Брешуть, сволочі. Червоні клоуни брешуть, і не червоніють. Бо час від часу проявляються сигнали, що трамп зливатиме Україну. Ось, черговий:

Син новообраного президента СШАДональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». За його словами, це станеться через 38 днів. Відповідне відео Трамп-молодший опублікував в Instagram.
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html
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10.11.2024 12:41 Ответить
 
 