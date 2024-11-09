Крыма больше нет. Украина должна сосредоточиться на мире, а не на отвоевании территорий, - советник Трампа Ланза
Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране отвоевать оккупированные Россией территории.
Об этом заявил старший советник Трампа Брайан Ланза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Ланза, который является стратегом Республиканской партии, отметил, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского изложить его версию "реалистичного видения мира".
"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезен", - сказал он.
Ланза в своем заявлении вообще не упомянул о других оккупированных украинских территориях на востоке Украины, но возвращение Крыма назвал "нереалистичным", что "не является целью Соединенных Штатов".
Когда Зеленский говорит, что мы только прекратим эту борьбу, мир будет только после возвращения Крыма, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами в этом", - заявил советник Трампа.
В то же время Ланза подчеркнул, что он с большим уважением относится к украинскому народу, назвав его "сердцем льва".
Но, по его словам, приоритетом США является "мир и прекращение убийств".
"То, что мы собираемся сказать Украине, вы знаете: что вы видите? Что вы видите как реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор", - добавил он.
Старший советник Трампа также раскритиковал поддержку, которую администрация Байдена и европейские страны оказывают Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
"Реальность такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине способности и оружия, чтобы выиграть эту войну в самом начале, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", - резюмировал Ланза.
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Для американцев гораздо важнее внутренняя политика.
Избрали Трампа
Потом Байдена
Сейчас опять Трамп
Это какбэ намекает, чего хочет народ в США
Це він так вирішив продемонструвати реалістичний та прагматичний підхід нової адміністрації? Ну так у мене для нього теж новина: а вас ніхто і не просив за нас воювати. Ми завжди просили дати нам більше зброї. А все інше ми і самі зробимо. І без порад ось таких таких товстопиких ікспердів...
Для чого ці викрутаси?
шелихвоста...Тепер--лише справа техніки і часу. Ані гумдопомоги. ані тиску на кремлівського людожера... ( мовляв. за Крим і втрачений Донбас теж забудьте.--- все це ми вже чуємо сього) Отже ЗЕ-прохіндеї із проволочкою( на догоду лілі-пузіку ) справилися на всі -100%.
Доречно пригадати: у 1932р. Україна пухла від голоду...а сита Америка вупор НЕ бачила нашої трагедії... Чого чекати від цього рудо-шелихвіста. коли він .абсолютно. переконаний: Крим--це традиційно російський ОСТРІВ!?
Цікаво, чому він з"акцентував на цьому питання ??
Була "Організаця Об'єднаних Націй" - що начебто повинна б була гарантувати міжнародні правила.
Дії терориста - путіна - загрожують зруйнувати всі міжнародні правила, й "Організацю Об'єднаних Націй" створити посібником терориста пу…
Не могу уявити, що США стануть таким же посібником терориста пу - тобто по суті: такою-же терористичною організацією, як моськовія (скажи кто твій друг - і я скажу хто ти)?
Тільки ЯЗ і його носії. І тоді збройні сили можна буде скоротити до військ що будуть утримувати ЯЗ, караульна служба, ППО, і ще декого для парадів.
І буде мир.
А так, в повній залежності від інших по виробництву, по грошам, навіть по сухпайкам прийде пи3@ець. Він буде приходити по трошечки, але прийде.
То вже відчувається.
Дякуємо вам, любі американські друзі! Дуже дякуємо!!!
Прикро тільки, що ви теж розіб'єте лоба об свій вибір, як розбили українці 5 років тому...
Або зараз повертаються всі- і беруть зброю до рук всі - або рожевим мріям кінець.
-просто дегенерати, умствєнно відсталі, які кричать про ядерну зброю;
Мабуть вважають, що треба як в комп'ютерній грі просто нажати на кнопку і десь під Полтавою з'являться шахти з пусковими установками і нікого це не буде турбувати із західних країн. Ні Польшу ні Литву не буде турбувати можливість ядерного удару України десь по Брянську, так, ідіоти?
-патріоти на виїзді, які неймовірно ******* неньку, але бажають любити її з Берліну, Торонто чи Познані;
І я відразу скажу, що я не проти людей, які виїхали закордон облаштовувати свої життя там, хоча б навіть після 22 року, хоча б через Тису хоча б як. Мене тріггерить коли хряк сидить в Ліоні і розмірковує про те, що українці волелюбний народ, пережили Голодомор переживуть і Путіна. Водночас сам козак-характерник не поспішає змінювати своє місце проживання і повертатись до неньки, нехай навіть не в Харків чи Запоріжжя, а хоча б якісь вонючі Черкаси чи Тернопіль.
-кровожерливі діди і баби пенсіонери;
До того ж одинаки, мені здається. Через те, що у них сучий характер на них забили їхні рідні і вони тепер сидять і гадять на форумах. Чесно кажучи, нехай навіть ти старий пень, ти, звісно, воювати не підеш, але в тебе є діти, можуть бути внуки. Нехай внучки, в них будуть хлопці/чоловіки і тд. Ти щиро хочеш щоб твій зять залишився десь в посадках, що ти готовий "воювати" до кінця? Ну, звісно, якщо в тебе нікого немає то і втрачати немає кого.
-всілякі юродиві: інваліди, блаженні, безногі і тд;
Готові кричати про "Смерть в боротьбі краще ніж життя раба" розуміючи, що їх в боротьбу не пошлють, бо в Україні не так багато пандусів розміщено, щоб змогти їх доправити до москаля.
-ну і всі інші "штатни підараси у клоунів і клоуни і підарасів" типу "лідерів думок" як той 200 кг хряк Дикий, старий Корчинський, всякі Портнікові, Шабуніні, Ткачі, Гордони та інші. Мені здається, домовились з владою, щоб їм не видали мушкета і не кинули в окоп за те, що вони будуть рухати лінію партії десь в своїх месенджерах, ефірах, постах, тощо.
Так, кого забув?
Єдиний, хто постійно говорив про угодовство демократів-це був Піонтковський, саме він і висвітлив суть поведінки Саллі і його друзєй - Бернса,Макфола і старших -Керрі, Хілларі.
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом...
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.