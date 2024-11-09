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Новости Война
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Крыма больше нет. Украина должна сосредоточиться на мире, а не на отвоевании территорий, - советник Трампа Ланза

Старший радник Дональда Трампа Брайан Ланза

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране отвоевать оккупированные Россией территории.

Об этом заявил старший советник Трампа Брайан Ланза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Ланза, который является стратегом Республиканской партии, отметил, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского изложить его версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезен", - сказал он.

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Ланза в своем заявлении вообще не упомянул о других оккупированных украинских территориях на востоке Украины, но возвращение Крыма назвал "нереалистичным", что "не является целью Соединенных Штатов".

Когда Зеленский говорит, что мы только прекратим эту борьбу, мир будет только после возвращения Крыма, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами в этом", - заявил советник Трампа.

В то же время Ланза подчеркнул, что он с большим уважением относится к украинскому народу, назвав его "сердцем льва".

Но, по его словам, приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

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"То, что мы собираемся сказать Украине, вы знаете: что вы видите? Что вы видите как реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор", - добавил он.

Старший советник Трампа также раскритиковал поддержку, которую администрация Байдена и европейские страны оказывают Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Реальность такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине способности и оружия, чтобы выиграть эту войну в самом начале, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", - резюмировал Ланза.

Читайте также: Россия "готова выслушать" предложения Трампа по урегулированию войны в Украине, - МИД РФ

Автор: 

Крым (26360) США (26313) Трамп (5036) Ланза (3)


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Топ комментарии
+68
Аляску кацапам віддасте?
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09.11.2024 17:20
+42
Це каже представник влади країни яка ініціятором та відібрала у України ядерну зброю під гарантії безпеки-вони просто мерзенні лицемірні брехливі покидьки...
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09.11.2024 17:24
+37
Не Трамп винен в майбутній капітуляції України, а нинішній верховний головнокомандувач Зеленський.
Зеля, Сир, Єрмачок, Татаров та інші агенти пуйла у вищому керівництві держави до цього призвели .
Зеля та Сирський кожний божий день здають території України пуйлу ... і всіх це влаштовує в Україні.
На заході це все бачать і роблять висновки.
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09.11.2024 17:29
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Смокчи хер Ланза. Іас через чотири роки в Вашингтоні не буде
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09.11.2024 20:05 Ответить
Ирония в том, что это не зависит от их отношения к Украине.
Для американцев гораздо важнее внутренняя политика.

Избрали Трампа
Потом Байдена
Сейчас опять Трамп
Это какбэ намекает, чего хочет народ в США
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09.11.2024 23:30 Ответить
Крым - это Украина!
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09.11.2024 20:07 Ответить
Ніхто воювати за нас не буде . Так що... Або всі ідете на вулицю і шукаєте ТЦК, щоб записатися в ДШБ, або....
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09.11.2024 20:17 Ответить
Що Ви хочете-вони всі хочуть воювати до кордонів 1991,але з диванів.А ті хто ЗОБОВЯЗАНІ захищати державу-мають бронь.Ми маєм дякувати нашим військовим за те,що пишем сьогодні ці коментарі,а не тим хто має бронь і не виконує свій ОБОВЯЗОК.Потрібно зупинити це знищення НАС,давити орків і далі санкціями-а там може )(уйло здохне і прозріє раша(та чиї статки в Європі)
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09.11.2024 20:56 Ответить
Я місяць по госпіталям- на жаль, моя війна скінчилася, зараз війна за власне життя, чим далі від лінії фронту- тим більше ждунів кави в Криму. Мені пацанва 20-тирічна у вічі кидали докори що що я не воював як слід.
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09.11.2024 21:41 Ответить
Між Японією та рф досі мирного договору немає, і що? Який Зеля ні є, він нікому не обіцяв мир за 24 години
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09.11.2024 20:22 Ответить
Коли Зеленський каже, що ми тільки припинимо цю боротьбу, мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо це ваш пріоритет - повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі у цьому", - заявив радник Трампа.

Це він так вирішив продемонструвати реалістичний та прагматичний підхід нової адміністрації? Ну так у мене для нього теж новина: а вас ніхто і не просив за нас воювати. Ми завжди просили дати нам більше зброї. А все інше ми і самі зробимо. І без порад ось таких таких товстопиких ікспердів...
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09.11.2024 20:27 Ответить
І ще одна новина для цього іксперда: якщо адміністрація Трампа розпочне з того, що змусить Україну відмовитися від своїх територій, то на велич це точно не буде схоже. Скоріше на дріб'язковість, нерішучість та боягузство. І їхнє гасло "Зробимо Америку великою знову" це повністю знецінить та зробить з США всісвітнє посміховисько. Якщо цього вони прагнуть, то вперед. Тільки Трамп, який мріє увійти в історію як президент, який повернув Америці статус світового лідера, тоді в неї вляпається і дуже
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09.11.2024 20:34 Ответить
Америка і так уже перетворилася у всесвітнє посміховисько...
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10.11.2024 11:36 Ответить
упс!! зеленому підарьонишу доведеться черговий план варганити!! й урочисто презентувати перед інфузоріями за ради. під аплодисменти, звісно .
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09.11.2024 20:29 Ответить
Казав би, лицеміре, вже так: ...міжнародного права вже немає...

Для чого ці викрутаси?
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09.11.2024 20:46 Ответить
І режим нерозповсюдження ядерної зброї припиняє своє існування. Тайваню, Південній Кореї і всій Європі, особливо балтійцям, напружитись. Фіни і шведи даремно парились з НАТО.
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10.11.2024 08:44 Ответить
----Переможний план зволікань. імітацій потужного оманівського. контр-наступу ЗЕ--кишла --успішно завершився...Як і планувалося дотягнути. до обрання вірно-підданого ( кремлівському карлуші )рудого
шелихвоста...Тепер--лише справа техніки і часу. Ані гумдопомоги. ані тиску на кремлівського людожера... ( мовляв. за Крим і втрачений Донбас теж забудьте.--- все це ми вже чуємо сього) Отже ЗЕ-прохіндеї із проволочкою( на догоду лілі-пузіку ) справилися на всі -100%.
Доречно пригадати: у 1932р. Україна пухла від голоду...а сита Америка вупор НЕ бачила нашої трагедії... Чого чекати від цього рудо-шелихвіста. коли він .абсолютно. переконаний: Крим--це традиційно російський ОСТРІВ!?
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09.11.2024 20:51 Ответить
"Реальність така, що європейські національні держави"

Цікаво, чому він з"акцентував на цьому питання ??
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09.11.2024 21:04 Ответить
Всьо, Ланза, на Гаваї більше загорять не поїдеш!
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09.11.2024 21:09 Ответить
Були міжнародні правила, міжнародні договори про кордони країн.
Була "Організаця Об'єднаних Націй" - що начебто повинна б була гарантувати міжнародні правила.
Дії терориста - путіна - загрожують зруйнувати всі міжнародні правила, й "Організацю Об'єднаних Націй" створити посібником терориста пу…
Не могу уявити, що США стануть таким же посібником терориста пу - тобто по суті: такою-же терористичною організацією, як моськовія (скажи кто твій друг - і я скажу хто ти)?
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09.11.2024 21:13 Ответить
Хоче Україна щоб її не штовхали не чіпали не найо@ували, поважали?
Тільки ЯЗ і його носії. І тоді збройні сили можна буде скоротити до військ що будуть утримувати ЯЗ, караульна служба, ППО, і ще декого для парадів.
І буде мир.
А так, в повній залежності від інших по виробництву, по грошам, навіть по сухпайкам прийде пи3@ець. Він буде приходити по трошечки, але прийде.
То вже відчувається.
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09.11.2024 21:23 Ответить
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09.11.2024 21:43 Ответить
Основне питання тут з буферною зоною: ширина такої полоси повинна бути від 50 км. При цьому війська забов'яні відійти на 25км з кожної сторони, при цьому територію з якої вібуватиметься відхід кожна зі сторін забов'язана щільно замінувати (засоби для мінування та міни для України повинні надіти США з запасів), далі кожна зі сторін зі свого боку повинна побудувати загороджувальний паркан до буферної зони. Будь яка активність в межах буферної зони автоматично надає право знищити ціль без попередження. Задача буферної зони - унеможливити стрімкий наступ у разі повторної агресії. Заборони на дронові атаки не буде та і це неможливо, у цьому сенсі потрібно буде подбати про захист з повітря (з запасів США), а також про симетричні засоби ураження.
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09.11.2024 21:43 Ответить
Шо це за за..па попущєна
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09.11.2024 21:43 Ответить
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09.11.2024 21:47 Ответить
у Білецького вже бронік на пузі не застьобується від бойових дій! фотошопити довелося
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09.11.2024 21:54 Ответить
Бєлєцкій- взагалі цікава особистість. Але там реально профі. Зайди не виживають.
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09.11.2024 21:58 Ответить
Білецький не воює , в Києві сидить .
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10.11.2024 13:50 Ответить
Я знаю. Більше того- не так давно він називав себе ;русскім националістом;.
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10.11.2024 13:57 Ответить
Пане , я знаю Дмитра Кухарчука , ми разом , з його хлопцями ,до повномасштабної , робили дуже корисні справи (волонтерські ) Уявіть ми-порохоботи, а вони , ото ж ))) І нормально співпрацювали ) Хлопці Кухарчука -чудові ! Вони до нас в Смілу , з Черкас постійно приїжджали .
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10.11.2024 14:06 Ответить
І оце тепер наше майбутнє на довгі-довгі роки...

Дякуємо вам, любі американські друзі! Дуже дякуємо!!!

Прикро тільки, що ви теж розіб'єте лоба об свій вибір, як розбили українці 5 років тому...
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09.11.2024 21:50 Ответить
Ніхто за тебе воювати не буде, харе скиглити. Повертайся, автомат дадуть.
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09.11.2024 22:00 Ответить
Автомат дадуть, патрони здобудеш в бою!
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10.11.2024 06:41 Ответить
Ой, з забаранених кацапів можна скільки назнімати- хрін донесеш. У мене рюкзак гранат самих.
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10.11.2024 08:58 Ответить
60-річну жінку до лав ЗСУ навряд чи візьмуть. Намагаюсь підтримувати донатами. Але за пропозицію дякую.
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10.11.2024 13:06 Ответить
Сини є?
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10.11.2024 13:35 Ответить
Прикольно спостерігати скиглення ухилянтів, котрі мріяли про каву в Криму і кордони 1991.
Або зараз повертаються всі- і беруть зброю до рук всі - або рожевим мріям кінець.
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09.11.2024 22:02 Ответить
мо він забув шо трамп вже виграв і байду обсирать не потрібно
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09.11.2024 22:09 Ответить
Где ответ презика.
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09.11.2024 22:10 Ответить
ну так. не так страшний пуйло, як внутрішні гниди - уся служня на чолі з лєгітимним та дєрмаком. їм всім наssрати на нас і нашу державу.
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09.11.2024 22:11 Ответить
Подивився я на коментарі тут і на УП і що я можу сказати, ті, хто проти початку мирних перемовин чи заморозки у вигляді "Мінська 3-4" я би розділив на такі групи:
-просто дегенерати, умствєнно відсталі, які кричать про ядерну зброю;
Мабуть вважають, що треба як в комп'ютерній грі просто нажати на кнопку і десь під Полтавою з'являться шахти з пусковими установками і нікого це не буде турбувати із західних країн. Ні Польшу ні Литву не буде турбувати можливість ядерного удару України десь по Брянську, так, ідіоти?
-патріоти на виїзді, які неймовірно ******* неньку, але бажають любити її з Берліну, Торонто чи Познані;
І я відразу скажу, що я не проти людей, які виїхали закордон облаштовувати свої життя там, хоча б навіть після 22 року, хоча б через Тису хоча б як. Мене тріггерить коли хряк сидить в Ліоні і розмірковує про те, що українці волелюбний народ, пережили Голодомор переживуть і Путіна. Водночас сам козак-характерник не поспішає змінювати своє місце проживання і повертатись до неньки, нехай навіть не в Харків чи Запоріжжя, а хоча б якісь вонючі Черкаси чи Тернопіль.
-кровожерливі діди і баби пенсіонери;
До того ж одинаки, мені здається. Через те, що у них сучий характер на них забили їхні рідні і вони тепер сидять і гадять на форумах. Чесно кажучи, нехай навіть ти старий пень, ти, звісно, воювати не підеш, але в тебе є діти, можуть бути внуки. Нехай внучки, в них будуть хлопці/чоловіки і тд. Ти щиро хочеш щоб твій зять залишився десь в посадках, що ти готовий "воювати" до кінця? Ну, звісно, якщо в тебе нікого немає то і втрачати немає кого.
-всілякі юродиві: інваліди, блаженні, безногі і тд;
Готові кричати про "Смерть в боротьбі краще ніж життя раба" розуміючи, що їх в боротьбу не пошлють, бо в Україні не так багато пандусів розміщено, щоб змогти їх доправити до москаля.
-ну і всі інші "штатни підараси у клоунів і клоуни і підарасів" типу "лідерів думок" як той 200 кг хряк Дикий, старий Корчинський, всякі Портнікові, Шабуніні, Ткачі, Гордони та інші. Мені здається, домовились з владою, щоб їм не видали мушкета і не кинули в окоп за те, що вони будуть рухати лінію партії десь в своїх месенджерах, ефірах, постах, тощо.
Так, кого забув?
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09.11.2024 22:14 Ответить
Здебільшого це наслідки тупої і провальної інформаційної політики ОПи - кава в ялті, марафон, віримо зсу тощо. Плюс довбнів вистачає завжди і всюди.
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09.11.2024 22:37 Ответить
Забув подати класифікацію тих, хто ЗА мирні перемовини.
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09.11.2024 22:54 Ответить
Мирні перемовини з ким? Це все одно щоб в вересні 1939-го євреї Варшави сперечались між собою: одні за мирні переговори з Гітлером, а інші б доводили першим що це ідіотизм.
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09.11.2024 23:24 Ответить
Це все, звісно круто, але поки ми з тобою тут пишемо газпром качає свій газ через українську ГТС і справно за нього (транзит) платить. І можна було б радіти, як ми москалів обманюємо і за їхні гроші купуємо дрони чи стугни для ЗСУ, якби русаки за гроші з продажу газу не купували ракети, якими ******** наші міста в подальшому. Тому порівняння з період середини прошлого століття можеш залишити там, де взяв
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09.11.2024 23:52 Ответить
"Це все звісно кошерно але поки ми сперечаємся польська влада вже сидить далеко в Лондоні. Поки вони там жирують ми залишені наодинці з нацистами. Тож треба швидше ставати раком і домовлятись з Гітлером. Гірше не буде"
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10.11.2024 00:07 Ответить
Обісранець розпNздівся, як Наполеон, а посуті - рімейк "пріді-ввіді".
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09.11.2024 23:29 Ответить
о, кровожерливий дід здетонував. Зашивай свою стару дупу, закуси оковиту, яку випив, і спробуй ще раз свій коментар написати, бо нічого не зрозуміло
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09.11.2024 23:53 Ответить
Безпорадна істерика тупого ватного дегенерата розчулює і тішить. ))
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10.11.2024 00:00 Ответить
Есть ещё большая группа внутренних патриотов, которым не грозит мобилизация - пенсы и барышни в офисах. Опора зелёной власти.
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10.11.2024 00:27 Ответить
себе. Ти вонючий покидьок серед них.
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10.11.2024 00:45 Ответить
Теж саме, що і стратег Байдена Саллі. Після таємних переговорів Грема з Х.....в липні 2022 Саллі почав ініціацію погроз х.....метнуть ядерку і зустрів паніманіє в пацана з підворітні - вся його свора півтора року з піднесенням базікали, коли,де і по кому вдарить х.... А Рудий просто використав конформізм ірландців - Байден знав, що буде війна, але нічого не зробив для її припинення в зародиші, тому саме він і винуватий в цьому. А ірладціз липня 2014 переконували х....що відносини України та Росії їх не стосуються.
Єдиний, хто постійно говорив про угодовство демократів-це був Піонтковський, саме він і висвітлив суть поведінки Саллі і його друзєй - Бернса,Макфола і старших -Керрі, Хілларі.
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09.11.2024 22:31 Ответить
І саме Саллі стояв за звільненням МО Британії Уоллеса, і скоріш за все,з ним Дерьмак і погоджував обезголовлення керівництва ЗСУ.
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09.11.2024 22:36 Ответить
зачем это писать? если уже куча опровержений что это никакой не советник а всего лишь какой то работник в предвыборной кампании трампопо??и сам трампо сказал что он никто и не может никак комментировать что либо от его имени! пункт!
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10.11.2024 01:24 Ответить
" Чорно--зелена НЕВДЯЧНІСТЬ ! "
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом...
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10.11.2024 03:43 Ответить
Чорно--зелена НЕВДЯЧНІСТЬ ! "
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом
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10.11.2024 03:57 Ответить
чмо.
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10.11.2024 06:11 Ответить
В будь-якому випадку території буде втрачено. Питання- які. Зараз завдання відстояти якомога більше.
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
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10.11.2024 13:42 Ответить
Якщо вони думають , що втрата Україною територій прокате , знову буде "мир " то помиляються . Згадайте що казав мольфар Нечай . Він сказав , що Україна зникне , але ( тут увага !) коли це станеться весь світ буде залитий кров'ю , все навколо горітиме , все згорить . ***** не зупиниться , воно буде іти , іти вперед , бо воно пішло Ва Банк , бо у нього мало часу , йому за 70 , а перед кончиною воно хоче убити всіх , бо психічно хворе . Тільки всім миром , зараз ,поки не пізно можна зупинити зло .
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10.11.2024 14:00 Ответить
Ну... мольфар Нечай багато чого пашталакав. Тому я не став би посилатися на того персонажа.
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17.11.2024 18:54 Ответить
Советник, у вас у Всех уже есть приглашение сопровождать своего "босса" 9 мая на болота из крови??!
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10.11.2024 14:55 Ответить
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