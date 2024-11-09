Крыма больше нет. Украина должна сосредоточиться на мире, а не на отвоевании территорий, - советник Трампа Ланза

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы позволить стране отвоевать оккупированные Россией территории.

Об этом заявил старший советник Трампа Брайан Ланза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Ланза, который является стратегом Республиканской партии, отметил, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского изложить его версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский садится за стол и говорит: ну, мы можем иметь мир, только если у нас будет Крым, он показывает нам, что он несерьезен", - сказал он.

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Ланза в своем заявлении вообще не упомянул о других оккупированных украинских территориях на востоке Украины, но возвращение Крыма назвал "нереалистичным", что "не является целью Соединенных Штатов".

Когда Зеленский говорит, что мы только прекратим эту борьбу, мир будет только после возвращения Крыма, у нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами в этом", - заявил советник Трампа.

В то же время Ланза подчеркнул, что он с большим уважением относится к украинскому народу, назвав его "сердцем льва".

Но, по его словам, приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

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"То, что мы собираемся сказать Украине, вы знаете: что вы видите? Что вы видите как реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор", - добавил он.

Старший советник Трампа также раскритиковал поддержку, которую администрация Байдена и европейские страны оказывают Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Реальность такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине способности и оружия, чтобы выиграть эту войну в самом начале, и они не смогли снять ограничения для победы Украины", - резюмировал Ланза.

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