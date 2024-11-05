Часть боновых заграждений Керченского моста вынесло на берег в оккупированном Крыму. ФОТО
В Керчи в оккупированном Крыму течение принесло к берегу партию боновых заграждений, которые были установлены возле Керченского моста, для защиты от вероятных атак морских беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
На городской набережной Керчи скопились остатки боновых заграждений - пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.
Ранее сообщалось, что часть боновых заграждений дрейфовала в акватории керченской набережной.
Как информировал Цензор.НЕТ, ранее российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
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