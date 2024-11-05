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Часть боновых заграждений Керченского моста вынесло на берег в оккупированном Крыму. ФОТО

В Керчи в оккупированном Крыму течение принесло к берегу партию боновых заграждений, которые были установлены возле Керченского моста, для защиты от вероятных атак морских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

бонові загородження у Керчі

На городской набережной Керчи скопились остатки боновых заграждений - пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.

бонові загородження Кримського мосту

Ранее сообщалось, что часть боновых заграждений дрейфовала в акватории керченской набережной.

Бонові загородження Керченського мосту

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты наращивают оборонительные сооружения вокруг Крымского моста. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО


Бонові загородження Керченського мосту

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Автор: 

Керченский пролив (428) Керчь (443) Крым (26435) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+12
а сам міст щє ні?
разом стояли, разом би і винести...
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05.11.2024 21:30 Ответить
+5
Понаставлять гівна всякого…
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05.11.2024 22:48 Ответить
+4
вундервафляаналогоффнет…
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05.11.2024 21:30 Ответить
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а сам міст щє ні?
разом стояли, разом би і винести...
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05.11.2024 21:30 Ответить
вундервафляаналогоффнет…
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05.11.2024 21:30 Ответить
К чему эта новость? Сезон штормов начался. И эти боны, и портальные кранцы, створные знаки, буи, бочки стояночные рвёт всегда.
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05.11.2024 21:59 Ответить
А ти шо нє рад?
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05.11.2024 22:09 Ответить
По логике твоего вопроса---а ты то, хоть рад?
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05.11.2024 22:13 Ответить
Відповідати питанням на питання кацапсячий наратив.
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05.11.2024 22:32 Ответить
А шифер вітром ніде не пошкодило у Криму?
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05.11.2024 22:32 Ответить
Куди дивиться Грiнпiс?
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05.11.2024 22:38 Ответить
Понаставлять гівна всякого…
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05.11.2024 22:48 Ответить
Підрядника вже ноги вже в цементі
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05.11.2024 23:57 Ответить
Якщо ці порожні баки пластикові, то можливо, що вони добре згорять від фонтанів (бризк) вогню.
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06.11.2024 02:13 Ответить
... або, хоча би бризки вогню на їхній поверхні проплавлять дірки, крізь які вода затече всередину.
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06.11.2024 02:16 Ответить
Знову буде бульбулятор.
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06.11.2024 02:17 Ответить
Халявные бочки и уголоки. Комуто подфартило
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06.11.2024 08:54 Ответить
 
 