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Частину бонових загороджень Керченського мосту винесло на берег в окупованому Криму. ФОТО

У Керчі в окупованому Криму течія принесла до берега партію бонових загороджень, які були встановлені біля Керченського мосту, для захисту від ймовірних атак морських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

бонові загородження у Керчі

На міській набережній Керчі накопичилися залишки бонових загороджень – порожні баки, укладені в конструкції з арматури.

бонові загородження Кримського мосту

Раніше повідомлялося, що частина бонових загороджень дрейфувала в акваторії керченської набережної.

Бонові загородження Керченського мосту

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Бонові загородження Керченського мосту

Як інформував Цензор.НЕТ, раніше російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Автор: 

Керченська протока (360) Керч (194) Крим (14200) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+12
а сам міст щє ні?
разом стояли, разом би і винести...
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05.11.2024 21:30 Відповісти
+5
Понаставлять гівна всякого…
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05.11.2024 22:48 Відповісти
+4
вундервафляаналогоффнет…
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05.11.2024 21:30 Відповісти
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а сам міст щє ні?
разом стояли, разом би і винести...
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05.11.2024 21:30 Відповісти
вундервафляаналогоффнет…
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05.11.2024 21:30 Відповісти
К чему эта новость? Сезон штормов начался. И эти боны, и портальные кранцы, створные знаки, буи, бочки стояночные рвёт всегда.
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05.11.2024 21:59 Відповісти
А ти шо нє рад?
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05.11.2024 22:09 Відповісти
По логике твоего вопроса---а ты то, хоть рад?
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05.11.2024 22:13 Відповісти
Відповідати питанням на питання кацапсячий наратив.
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05.11.2024 22:32 Відповісти
А шифер вітром ніде не пошкодило у Криму?
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05.11.2024 22:32 Відповісти
Куди дивиться Грiнпiс?
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05.11.2024 22:38 Відповісти
Понаставлять гівна всякого…
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05.11.2024 22:48 Відповісти
Підрядника вже ноги вже в цементі
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05.11.2024 23:57 Відповісти
Якщо ці порожні баки пластикові, то можливо, що вони добре згорять від фонтанів (бризк) вогню.
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06.11.2024 02:13 Відповісти
... або, хоча би бризки вогню на їхній поверхні проплавлять дірки, крізь які вода затече всередину.
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06.11.2024 02:16 Відповісти
Знову буде бульбулятор.
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06.11.2024 02:17 Відповісти
Халявные бочки и уголоки. Комуто подфартило
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06.11.2024 08:54 Відповісти
 
 