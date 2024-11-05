Частину бонових загороджень Керченського мосту винесло на берег в окупованому Криму. ФОТО

У Керчі в окупованому Криму течія принесла до берега партію бонових загороджень, які були встановлені біля Керченського мосту, для захисту від ймовірних атак морських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На міській набережній Керчі накопичилися залишки бонових загороджень – порожні баки, укладені в конструкції з арматури.

Раніше повідомлялося, що частина бонових загороджень дрейфувала в акваторії керченської набережної.

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Як інформував Цензор.НЕТ, раніше російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".