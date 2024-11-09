Криму більше немає. Україна має зосередитись на мирі, а не на відвоюванні територій, - радник Трампа Ланза
Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні відвоювати окуповані Росією території.
Про це заявив старший радник Трампа Брайан Ланза, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Ланза, який є стратегом Республіканської партії, зазначив, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського викласти його версію "реалістичного бачення миру".
"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний", - сказав він.
Ланза у своїй заяві взагалі не згадав про інші окуповані українські території на сході України, але повернення Криму назвав "нереалістичним", що "не є метою Сполучених Штатів".
Коли Зеленський каже, що ми тільки припинимо цю боротьбу, мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо це ваш пріоритет - повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі у цьому", - заявив радник Трампа.
Водночас Ланза наголосив, що він з великою повагою ставиться до українського народу, назвавши його "серцем лева"
Але, за його словами, пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".
"Те, що ми збираємося сказати Україні, ви знаєте: що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І почнімо чесну розмову", - додав він.
Старший радник Трампа також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена та європейські країни надають Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
"Реальність така, що європейські національні держави та президент Байден не дали Україні спроможності та зброї, щоб виграти цю війну на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", - резюмував Ланза.
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Для американцев гораздо важнее внутренняя политика.
Избрали Трампа
Потом Байдена
Сейчас опять Трамп
Это какбэ намекает, чего хочет народ в США
Це він так вирішив продемонструвати реалістичний та прагматичний підхід нової адміністрації? Ну так у мене для нього теж новина: а вас ніхто і не просив за нас воювати. Ми завжди просили дати нам більше зброї. А все інше ми і самі зробимо. І без порад ось таких таких товстопиких ікспердів...
Для чого ці викрутаси?
шелихвоста...Тепер--лише справа техніки і часу. Ані гумдопомоги. ані тиску на кремлівського людожера... ( мовляв. за Крим і втрачений Донбас теж забудьте.--- все це ми вже чуємо сього) Отже ЗЕ-прохіндеї із проволочкою( на догоду лілі-пузіку ) справилися на всі -100%.
Доречно пригадати: у 1932р. Україна пухла від голоду...а сита Америка вупор НЕ бачила нашої трагедії... Чого чекати від цього рудо-шелихвіста. коли він .абсолютно. переконаний: Крим--це традиційно російський ОСТРІВ!?
Цікаво, чому він з"акцентував на цьому питання ??
Була "Організаця Об'єднаних Націй" - що начебто повинна б була гарантувати міжнародні правила.
Дії терориста - путіна - загрожують зруйнувати всі міжнародні правила, й "Організацю Об'єднаних Націй" створити посібником терориста пу…
Не могу уявити, що США стануть таким же посібником терориста пу - тобто по суті: такою-же терористичною організацією, як моськовія (скажи кто твій друг - і я скажу хто ти)?
Тільки ЯЗ і його носії. І тоді збройні сили можна буде скоротити до військ що будуть утримувати ЯЗ, караульна служба, ППО, і ще декого для парадів.
І буде мир.
А так, в повній залежності від інших по виробництву, по грошам, навіть по сухпайкам прийде пи3@ець. Він буде приходити по трошечки, але прийде.
То вже відчувається.
Дякуємо вам, любі американські друзі! Дуже дякуємо!!!
Прикро тільки, що ви теж розіб'єте лоба об свій вибір, як розбили українці 5 років тому...
Або зараз повертаються всі- і беруть зброю до рук всі - або рожевим мріям кінець.
-просто дегенерати, умствєнно відсталі, які кричать про ядерну зброю;
Мабуть вважають, що треба як в комп'ютерній грі просто нажати на кнопку і десь під Полтавою з'являться шахти з пусковими установками і нікого це не буде турбувати із західних країн. Ні Польшу ні Литву не буде турбувати можливість ядерного удару України десь по Брянську, так, ідіоти?
-патріоти на виїзді, які неймовірно ******* неньку, але бажають любити її з Берліну, Торонто чи Познані;
І я відразу скажу, що я не проти людей, які виїхали закордон облаштовувати свої життя там, хоча б навіть після 22 року, хоча б через Тису хоча б як. Мене тріггерить коли хряк сидить в Ліоні і розмірковує про те, що українці волелюбний народ, пережили Голодомор переживуть і Путіна. Водночас сам козак-характерник не поспішає змінювати своє місце проживання і повертатись до неньки, нехай навіть не в Харків чи Запоріжжя, а хоча б якісь вонючі Черкаси чи Тернопіль.
-кровожерливі діди і баби пенсіонери;
До того ж одинаки, мені здається. Через те, що у них сучий характер на них забили їхні рідні і вони тепер сидять і гадять на форумах. Чесно кажучи, нехай навіть ти старий пень, ти, звісно, воювати не підеш, але в тебе є діти, можуть бути внуки. Нехай внучки, в них будуть хлопці/чоловіки і тд. Ти щиро хочеш щоб твій зять залишився десь в посадках, що ти готовий "воювати" до кінця? Ну, звісно, якщо в тебе нікого немає то і втрачати немає кого.
-всілякі юродиві: інваліди, блаженні, безногі і тд;
Готові кричати про "Смерть в боротьбі краще ніж життя раба" розуміючи, що їх в боротьбу не пошлють, бо в Україні не так багато пандусів розміщено, щоб змогти їх доправити до москаля.
-ну і всі інші "штатни підараси у клоунів і клоуни і підарасів" типу "лідерів думок" як той 200 кг хряк Дикий, старий Корчинський, всякі Портнікові, Шабуніні, Ткачі, Гордони та інші. Мені здається, домовились з владою, щоб їм не видали мушкета і не кинули в окоп за те, що вони будуть рухати лінію партії десь в своїх месенджерах, ефірах, постах, тощо.
Так, кого забув?
Єдиний, хто постійно говорив про угодовство демократів-це був Піонтковський, саме він і висвітлив суть поведінки Саллі і його друзєй - Бернса,Макфола і старших -Керрі, Хілларі.
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом...
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.