УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10501 відвідувач онлайн
Новини Війна
37 540 359

Криму більше немає. Україна має зосередитись на мирі, а не на відвоюванні територій, - радник Трампа Ланза

Старший радник Дональда Трампа Брайан Ланза

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дозволити країні відвоювати окуповані Росією території.

Про це заявив старший радник Трампа Брайан Ланза, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Ланза, який є стратегом Республіканської партії, зазначив, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського викласти його версію "реалістичного бачення миру".

"І якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: ну, ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено, готуємо майбутню зустріч, - Сибіга

Ланза у своїй заяві взагалі не згадав про інші окуповані українські території на сході України, але повернення Криму назвав "нереалістичним", що "не є метою Сполучених Штатів".

Коли Зеленський каже, що ми тільки припинимо цю боротьбу, мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо це ваш пріоритет - повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі у цьому", - заявив радник Трампа.

Водночас Ланза наголосив, що він з великою повагою ставиться до українського народу, назвавши його "серцем лева"

Але, за його словами, пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

Читайте також: Частину бонових загороджень Керченського мосту винесло на берег в окупованому Криму. ФОТО

"Те, що ми збираємося сказати Україні, ви знаєте: що ви бачите? Що ви бачите як реалістичне бачення миру. Це не бачення перемоги, але це бачення миру. І почнімо чесну розмову", - додав він.

Старший радник Трампа також розкритикував підтримку, яку адміністрація Байдена та європейські країни надають Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Реальність така, що європейські національні держави та президент Байден не дали Україні спроможності та зброї, щоб виграти цю війну на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", - резюмував Ланза.

Також читайте: Росія "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо врегулювання війни в Україні, - МЗС РФ

Автор: 

Крим (14138) США (22685) Трамп Дональд (5576) Ланза (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+68
Аляску кацапам віддасте?
показати весь коментар
09.11.2024 17:20
+42
Це каже представник влади країни яка ініціятором та відібрала у України ядерну зброю під гарантії безпеки-вони просто мерзенні лицемірні брехливі покидьки...
показати весь коментар
09.11.2024 17:24
+37
Не Трамп винен в майбутній капітуляції України, а нинішній верховний головнокомандувач Зеленський.
Зеля, Сир, Єрмачок, Татаров та інші агенти пуйла у вищому керівництві держави до цього призвели .
Зеля та Сирський кожний божий день здають території України пуйлу ... і всіх це влаштовує в Україні.
На заході це все бачать і роблять висновки.
показати весь коментар
09.11.2024 17:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Смокчи хер Ланза. Іас через чотири роки в Вашингтоні не буде
показати весь коментар
09.11.2024 20:05 Відповісти
Ирония в том, что это не зависит от их отношения к Украине.
Для американцев гораздо важнее внутренняя политика.

Избрали Трампа
Потом Байдена
Сейчас опять Трамп
Это какбэ намекает, чего хочет народ в США
показати весь коментар
09.11.2024 23:30 Відповісти
Крым - это Украина!
показати весь коментар
09.11.2024 20:07 Відповісти
Ніхто воювати за нас не буде . Так що... Або всі ідете на вулицю і шукаєте ТЦК, щоб записатися в ДШБ, або....
показати весь коментар
09.11.2024 20:17 Відповісти
Що Ви хочете-вони всі хочуть воювати до кордонів 1991,але з диванів.А ті хто ЗОБОВЯЗАНІ захищати державу-мають бронь.Ми маєм дякувати нашим військовим за те,що пишем сьогодні ці коментарі,а не тим хто має бронь і не виконує свій ОБОВЯЗОК.Потрібно зупинити це знищення НАС,давити орків і далі санкціями-а там може )(уйло здохне і прозріє раша(та чиї статки в Європі)
показати весь коментар
09.11.2024 20:56 Відповісти
Я місяць по госпіталям- на жаль, моя війна скінчилася, зараз війна за власне життя, чим далі від лінії фронту- тим більше ждунів кави в Криму. Мені пацанва 20-тирічна у вічі кидали докори що що я не воював як слід.
показати весь коментар
09.11.2024 21:41 Відповісти
Між Японією та рф досі мирного договору немає, і що? Який Зеля ні є, він нікому не обіцяв мир за 24 години
показати весь коментар
09.11.2024 20:22 Відповісти
Коли Зеленський каже, що ми тільки припинимо цю боротьбу, мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо це ваш пріоритет - повернути Крим і змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі у цьому", - заявив радник Трампа.

Це він так вирішив продемонструвати реалістичний та прагматичний підхід нової адміністрації? Ну так у мене для нього теж новина: а вас ніхто і не просив за нас воювати. Ми завжди просили дати нам більше зброї. А все інше ми і самі зробимо. І без порад ось таких таких товстопиких ікспердів...
показати весь коментар
09.11.2024 20:27 Відповісти
І ще одна новина для цього іксперда: якщо адміністрація Трампа розпочне з того, що змусить Україну відмовитися від своїх територій, то на велич це точно не буде схоже. Скоріше на дріб'язковість, нерішучість та боягузство. І їхнє гасло "Зробимо Америку великою знову" це повністю знецінить та зробить з США всісвітнє посміховисько. Якщо цього вони прагнуть, то вперед. Тільки Трамп, який мріє увійти в історію як президент, який повернув Америці статус світового лідера, тоді в неї вляпається і дуже
показати весь коментар
09.11.2024 20:34 Відповісти
Америка і так уже перетворилася у всесвітнє посміховисько...
показати весь коментар
10.11.2024 11:36 Відповісти
упс!! зеленому підарьонишу доведеться черговий план варганити!! й урочисто презентувати перед інфузоріями за ради. під аплодисменти, звісно .
показати весь коментар
09.11.2024 20:29 Відповісти
Казав би, лицеміре, вже так: ...міжнародного права вже немає...

Для чого ці викрутаси?
показати весь коментар
09.11.2024 20:46 Відповісти
І режим нерозповсюдження ядерної зброї припиняє своє існування. Тайваню, Південній Кореї і всій Європі, особливо балтійцям, напружитись. Фіни і шведи даремно парились з НАТО.
показати весь коментар
10.11.2024 08:44 Відповісти
----Переможний план зволікань. імітацій потужного оманівського. контр-наступу ЗЕ--кишла --успішно завершився...Як і планувалося дотягнути. до обрання вірно-підданого ( кремлівському карлуші )рудого
шелихвоста...Тепер--лише справа техніки і часу. Ані гумдопомоги. ані тиску на кремлівського людожера... ( мовляв. за Крим і втрачений Донбас теж забудьте.--- все це ми вже чуємо сього) Отже ЗЕ-прохіндеї із проволочкою( на догоду лілі-пузіку ) справилися на всі -100%.
Доречно пригадати: у 1932р. Україна пухла від голоду...а сита Америка вупор НЕ бачила нашої трагедії... Чого чекати від цього рудо-шелихвіста. коли він .абсолютно. переконаний: Крим--це традиційно російський ОСТРІВ!?
показати весь коментар
09.11.2024 20:51 Відповісти
"Реальність така, що європейські національні держави"

Цікаво, чому він з"акцентував на цьому питання ??
показати весь коментар
09.11.2024 21:04 Відповісти
Всьо, Ланза, на Гаваї більше загорять не поїдеш!
показати весь коментар
09.11.2024 21:09 Відповісти
Були міжнародні правила, міжнародні договори про кордони країн.
Була "Організаця Об'єднаних Націй" - що начебто повинна б була гарантувати міжнародні правила.
Дії терориста - путіна - загрожують зруйнувати всі міжнародні правила, й "Організацю Об'єднаних Націй" створити посібником терориста пу…
Не могу уявити, що США стануть таким же посібником терориста пу - тобто по суті: такою-же терористичною організацією, як моськовія (скажи кто твій друг - і я скажу хто ти)?
показати весь коментар
09.11.2024 21:13 Відповісти
Хоче Україна щоб її не штовхали не чіпали не найо@ували, поважали?
Тільки ЯЗ і його носії. І тоді збройні сили можна буде скоротити до військ що будуть утримувати ЯЗ, караульна служба, ППО, і ще декого для парадів.
І буде мир.
А так, в повній залежності від інших по виробництву, по грошам, навіть по сухпайкам прийде пи3@ець. Він буде приходити по трошечки, але прийде.
То вже відчувається.
показати весь коментар
09.11.2024 21:23 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2024 21:43 Відповісти
Основне питання тут з буферною зоною: ширина такої полоси повинна бути від 50 км. При цьому війська забов'яні відійти на 25км з кожної сторони, при цьому територію з якої вібуватиметься відхід кожна зі сторін забов'язана щільно замінувати (засоби для мінування та міни для України повинні надіти США з запасів), далі кожна зі сторін зі свого боку повинна побудувати загороджувальний паркан до буферної зони. Будь яка активність в межах буферної зони автоматично надає право знищити ціль без попередження. Задача буферної зони - унеможливити стрімкий наступ у разі повторної агресії. Заборони на дронові атаки не буде та і це неможливо, у цьому сенсі потрібно буде подбати про захист з повітря (з запасів США), а також про симетричні засоби ураження.
показати весь коментар
09.11.2024 21:43 Відповісти
Шо це за за..па попущєна
показати весь коментар
09.11.2024 21:43 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2024 21:47 Відповісти
у Білецького вже бронік на пузі не застьобується від бойових дій! фотошопити довелося
показати весь коментар
09.11.2024 21:54 Відповісти
Бєлєцкій- взагалі цікава особистість. Але там реально профі. Зайди не виживають.
показати весь коментар
09.11.2024 21:58 Відповісти
Білецький не воює , в Києві сидить .
показати весь коментар
10.11.2024 13:50 Відповісти
Я знаю. Більше того- не так давно він називав себе ;русскім националістом;.
показати весь коментар
10.11.2024 13:57 Відповісти
Пане , я знаю Дмитра Кухарчука , ми разом , з його хлопцями ,до повномасштабної , робили дуже корисні справи (волонтерські ) Уявіть ми-порохоботи, а вони , ото ж ))) І нормально співпрацювали ) Хлопці Кухарчука -чудові ! Вони до нас в Смілу , з Черкас постійно приїжджали .
показати весь коментар
10.11.2024 14:06 Відповісти
І оце тепер наше майбутнє на довгі-довгі роки...

Дякуємо вам, любі американські друзі! Дуже дякуємо!!!

Прикро тільки, що ви теж розіб'єте лоба об свій вибір, як розбили українці 5 років тому...
показати весь коментар
09.11.2024 21:50 Відповісти
Ніхто за тебе воювати не буде, харе скиглити. Повертайся, автомат дадуть.
показати весь коментар
09.11.2024 22:00 Відповісти
Автомат дадуть, патрони здобудеш в бою!
показати весь коментар
10.11.2024 06:41 Відповісти
Ой, з забаранених кацапів можна скільки назнімати- хрін донесеш. У мене рюкзак гранат самих.
показати весь коментар
10.11.2024 08:58 Відповісти
60-річну жінку до лав ЗСУ навряд чи візьмуть. Намагаюсь підтримувати донатами. Але за пропозицію дякую.
показати весь коментар
10.11.2024 13:06 Відповісти
Сини є?
показати весь коментар
10.11.2024 13:35 Відповісти
Прикольно спостерігати скиглення ухилянтів, котрі мріяли про каву в Криму і кордони 1991.
Або зараз повертаються всі- і беруть зброю до рук всі - або рожевим мріям кінець.
показати весь коментар
09.11.2024 22:02 Відповісти
мо він забув шо трамп вже виграв і байду обсирать не потрібно
показати весь коментар
09.11.2024 22:09 Відповісти
Где ответ презика.
показати весь коментар
09.11.2024 22:10 Відповісти
ну так. не так страшний пуйло, як внутрішні гниди - уся служня на чолі з лєгітимним та дєрмаком. їм всім наssрати на нас і нашу державу.
показати весь коментар
09.11.2024 22:11 Відповісти
Подивився я на коментарі тут і на УП і що я можу сказати, ті, хто проти початку мирних перемовин чи заморозки у вигляді "Мінська 3-4" я би розділив на такі групи:
-просто дегенерати, умствєнно відсталі, які кричать про ядерну зброю;
Мабуть вважають, що треба як в комп'ютерній грі просто нажати на кнопку і десь під Полтавою з'являться шахти з пусковими установками і нікого це не буде турбувати із західних країн. Ні Польшу ні Литву не буде турбувати можливість ядерного удару України десь по Брянську, так, ідіоти?
-патріоти на виїзді, які неймовірно ******* неньку, але бажають любити її з Берліну, Торонто чи Познані;
І я відразу скажу, що я не проти людей, які виїхали закордон облаштовувати свої життя там, хоча б навіть після 22 року, хоча б через Тису хоча б як. Мене тріггерить коли хряк сидить в Ліоні і розмірковує про те, що українці волелюбний народ, пережили Голодомор переживуть і Путіна. Водночас сам козак-характерник не поспішає змінювати своє місце проживання і повертатись до неньки, нехай навіть не в Харків чи Запоріжжя, а хоча б якісь вонючі Черкаси чи Тернопіль.
-кровожерливі діди і баби пенсіонери;
До того ж одинаки, мені здається. Через те, що у них сучий характер на них забили їхні рідні і вони тепер сидять і гадять на форумах. Чесно кажучи, нехай навіть ти старий пень, ти, звісно, воювати не підеш, але в тебе є діти, можуть бути внуки. Нехай внучки, в них будуть хлопці/чоловіки і тд. Ти щиро хочеш щоб твій зять залишився десь в посадках, що ти готовий "воювати" до кінця? Ну, звісно, якщо в тебе нікого немає то і втрачати немає кого.
-всілякі юродиві: інваліди, блаженні, безногі і тд;
Готові кричати про "Смерть в боротьбі краще ніж життя раба" розуміючи, що їх в боротьбу не пошлють, бо в Україні не так багато пандусів розміщено, щоб змогти їх доправити до москаля.
-ну і всі інші "штатни підараси у клоунів і клоуни і підарасів" типу "лідерів думок" як той 200 кг хряк Дикий, старий Корчинський, всякі Портнікові, Шабуніні, Ткачі, Гордони та інші. Мені здається, домовились з владою, щоб їм не видали мушкета і не кинули в окоп за те, що вони будуть рухати лінію партії десь в своїх месенджерах, ефірах, постах, тощо.
Так, кого забув?
показати весь коментар
09.11.2024 22:14 Відповісти
Здебільшого це наслідки тупої і провальної інформаційної політики ОПи - кава в ялті, марафон, віримо зсу тощо. Плюс довбнів вистачає завжди і всюди.
показати весь коментар
09.11.2024 22:37 Відповісти
Забув подати класифікацію тих, хто ЗА мирні перемовини.
показати весь коментар
09.11.2024 22:54 Відповісти
Мирні перемовини з ким? Це все одно щоб в вересні 1939-го євреї Варшави сперечались між собою: одні за мирні переговори з Гітлером, а інші б доводили першим що це ідіотизм.
показати весь коментар
09.11.2024 23:24 Відповісти
Це все, звісно круто, але поки ми з тобою тут пишемо газпром качає свій газ через українську ГТС і справно за нього (транзит) платить. І можна було б радіти, як ми москалів обманюємо і за їхні гроші купуємо дрони чи стугни для ЗСУ, якби русаки за гроші з продажу газу не купували ракети, якими ******** наші міста в подальшому. Тому порівняння з період середини прошлого століття можеш залишити там, де взяв
показати весь коментар
09.11.2024 23:52 Відповісти
"Це все звісно кошерно але поки ми сперечаємся польська влада вже сидить далеко в Лондоні. Поки вони там жирують ми залишені наодинці з нацистами. Тож треба швидше ставати раком і домовлятись з Гітлером. Гірше не буде"
показати весь коментар
10.11.2024 00:07 Відповісти
Обісранець розпNздівся, як Наполеон, а посуті - рімейк "пріді-ввіді".
показати весь коментар
09.11.2024 23:29 Відповісти
о, кровожерливий дід здетонував. Зашивай свою стару дупу, закуси оковиту, яку випив, і спробуй ще раз свій коментар написати, бо нічого не зрозуміло
показати весь коментар
09.11.2024 23:53 Відповісти
Безпорадна істерика тупого ватного дегенерата розчулює і тішить. ))
показати весь коментар
10.11.2024 00:00 Відповісти
Есть ещё большая группа внутренних патриотов, которым не грозит мобилизация - пенсы и барышни в офисах. Опора зелёной власти.
показати весь коментар
10.11.2024 00:27 Відповісти
себе. Ти вонючий покидьок серед них.
показати весь коментар
10.11.2024 00:45 Відповісти
Теж саме, що і стратег Байдена Саллі. Після таємних переговорів Грема з Х.....в липні 2022 Саллі почав ініціацію погроз х.....метнуть ядерку і зустрів паніманіє в пацана з підворітні - вся його свора півтора року з піднесенням базікали, коли,де і по кому вдарить х.... А Рудий просто використав конформізм ірландців - Байден знав, що буде війна, але нічого не зробив для її припинення в зародиші, тому саме він і винуватий в цьому. А ірладціз липня 2014 переконували х....що відносини України та Росії їх не стосуються.
Єдиний, хто постійно говорив про угодовство демократів-це був Піонтковський, саме він і висвітлив суть поведінки Саллі і його друзєй - Бернса,Макфола і старших -Керрі, Хілларі.
показати весь коментар
09.11.2024 22:31 Відповісти
І саме Саллі стояв за звільненням МО Британії Уоллеса, і скоріш за все,з ним Дерьмак і погоджував обезголовлення керівництва ЗСУ.
показати весь коментар
09.11.2024 22:36 Відповісти
зачем это писать? если уже куча опровержений что это никакой не советник а всего лишь какой то работник в предвыборной кампании трампопо??и сам трампо сказал что он никто и не может никак комментировать что либо от его имени! пункт!
показати весь коментар
10.11.2024 01:24 Відповісти
" Чорно--зелена НЕВДЯЧНІСТЬ ! "
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом...
показати весь коментар
10.11.2024 03:43 Відповісти
Чорно--зелена НЕВДЯЧНІСТЬ ! "
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемогли бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо-метом
показати весь коментар
10.11.2024 03:57 Відповісти
чмо.
показати весь коментар
10.11.2024 06:11 Відповісти
В будь-якому випадку території буде втрачено. Питання- які. Зараз завдання відстояти якомога більше.
Кордонів 1991 не буде. Криму- не буде. Питання чи будуть Харків, Дніпро.
показати весь коментар
10.11.2024 13:42 Відповісти
Якщо вони думають , що втрата Україною територій прокате , знову буде "мир " то помиляються . Згадайте що казав мольфар Нечай . Він сказав , що Україна зникне , але ( тут увага !) коли це станеться весь світ буде залитий кров'ю , все навколо горітиме , все згорить . ***** не зупиниться , воно буде іти , іти вперед , бо воно пішло Ва Банк , бо у нього мало часу , йому за 70 , а перед кончиною воно хоче убити всіх , бо психічно хворе . Тільки всім миром , зараз ,поки не пізно можна зупинити зло .
показати весь коментар
10.11.2024 14:00 Відповісти
Ну... мольфар Нечай багато чого пашталакав. Тому я не став би посилатися на того персонажа.
показати весь коментар
17.11.2024 18:54 Відповісти
Советник, у вас у Всех уже есть приглашение сопровождать своего "босса" 9 мая на болота из крови??!
показати весь коментар
10.11.2024 14:55 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 