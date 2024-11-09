Росія "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо врегулювання війни в Україні, - МЗС РФ

У МЗС РФ висловили готовність "вислухати" пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання "ситуації" в Україні, однак не ті, що передбачатимуть поразку Росії у війні.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія нібито "безумовно" готова вислухати пропозиції Трампа. Однак нині його пропозиції Москва оцінює як передвиборчу риторику.

"Я думаю, що деякі послання з його боку щодо надшвидкого врегулювання ситуації в Україні - це не більше, ніж риторика, це не більше, ніж спосіб привернути до себе додаткову увагу на передвиборчому відрізку", - вважає Рябков.

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Російський дипломат стверджує, що Росія "гранично ретельно, відповідально й уважно підходить до будь-яких ідей, які пропонуються країнами в цій сфері", маючи на увазі російсько-українську війну.

За його словами, прикладом цього є китайсько-бразильська пропозиція мирного врегулювання війни в Україні, яку у РФ критикують "за очевидні недоліки", але, мовляв, теж розглядають.

"Якщо з американського боку підуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе до тієї самої стратегічної поразки Москви, то ми, безсумнівно, зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати й виробити відповідь... Зрозуміло, що простого розв'язання цієї проблеми або цих проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може", - додав Рябков.

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Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.