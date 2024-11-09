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Новини Війна
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Росія "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо врегулювання війни в Україні, - МЗС РФ

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков

У МЗС РФ висловили готовність "вислухати" пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання "ситуації" в Україні, однак не ті, що передбачатимуть поразку Росії у війні. 

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія нібито "безумовно" готова вислухати пропозиції Трампа. Однак нині його пропозиції Москва оцінює як передвиборчу риторику. 

"Я думаю, що деякі послання з його боку щодо надшвидкого врегулювання ситуації в Україні - це не більше, ніж риторика, це не більше, ніж спосіб привернути до себе додаткову увагу на передвиборчому відрізку", - вважає Рябков.

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Російський дипломат стверджує, що Росія "гранично ретельно, відповідально й уважно підходить до будь-яких ідей, які пропонуються країнами в цій сфері", маючи на увазі російсько-українську війну.

За його словами, прикладом цього є китайсько-бразильська пропозиція мирного врегулювання війни в Україні, яку у РФ критикують "за очевидні недоліки", але, мовляв, теж розглядають.

"Якщо з американського боку підуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе до тієї самої стратегічної поразки Москви, то ми, безсумнівно, зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати й виробити відповідь... Зрозуміло, що простого розв'язання цієї проблеми або цих проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може", - додав Рябков. 

Читайте також: МЗС РФ про перемогу Трампа: Працюватимемо з новою адміністрацією, але "жорстко відстоюючи" свої інтереси 

Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

Автор: 

МЗС рф (959) росія (65052) Трамп Дональд (5576) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+16
більше не потрібні анекдоти про дурдом, достатньо мзс московії послухати
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09.11.2024 12:05
+16
Кацапи дохнуть в Украіні тисячами , як таргани на морозі ,
але кремлівським ублюдкам начхати на своіх людей , бо вони їх
не поважають і вважають рабами , які повинні принести їм нашу
країну на тарілочці 😡
Отримате по зубах , кляті москоліти , а не Україну🤬
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09.11.2024 12:07
+12
Смерть кацапії! Путлер капут!
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09.11.2024 12:05
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більше не потрібні анекдоти про дурдом, достатньо мзс московії послухати
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09.11.2024 12:05 Відповісти
московський мзс - це вього лише маленький епізод, наслідок! достатньо подивитися на міжнародні відносини, коли ЯВНА ЖЕРТВА АГРЕСІЇ, яка не давала ЖОДНИХ приводів на себе напасти, отримує війну, в результаті якої втрачає території, сотні тисячів життів своїх громадян, несе колосальні економічні втрати, а організаціям, які призвані керувати взаємовідносинами на рівни всього світу - плювати, всі рахують бабло!
жахливий випадок несправедливості!
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09.11.2024 12:34 Відповісти
Це велика політика, де Україна, нажаль, лише розмінна монета
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09.11.2024 12:55 Відповісти
тут ховається істина, яка недоступна більшості населення України! у владі мають бути ПРОФЕСІОНАЛИ, які розуміють до чого призводять рухи в ті чи інши боки, які розуміють де партнери, а де союзники! які розуміють натяки і погляди, бо врешті-решт, це призведе до того, що твоя країна перетвориться на полігон для вирішення питань і спорів між великими ігроками
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09.11.2024 13:21 Відповісти
Смерть кацапії! Путлер капут!
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09.11.2024 12:05 Відповісти
Чому поразку? Україна виведе війська з Курської області і РФ зможе заявити про перемогу. РФ, відуповідно - виведе війська з України.
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09.11.2024 12:05 Відповісти
Кацапи дохнуть в Украіні тисячами , як таргани на морозі ,
але кремлівським ублюдкам начхати на своіх людей , бо вони їх
не поважають і вважають рабами , які повинні принести їм нашу
країну на тарілочці 😡
Отримате по зубах , кляті москоліти , а не Україну🤬
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09.11.2024 12:07 Відповісти
у трампа пропозиції та ідеї кожного дня нові, тобто процес довготривалий. 🧐👀
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09.11.2024 12:07 Відповісти
замість того, що б стати караючим мечем вільного демократичного світу, байден жував сраку.
трамп, ше не президент, а про байдена, вже взагалі ніхто не згадує.
в нього плюють кацапи, в нього плює ізраїль, в нього плюємо ми. тайвань та південну корею не зачепило, цього разу, але наступні вони.
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09.11.2024 12:08 Відповісти
Готова вислухати ? Ну то хай слухає як працюють Томагавки.
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09.11.2024 12:08 Відповісти
З унітаза щось чвакнуло і булькнуло.
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09.11.2024 12:12 Відповісти
🔥Газ за нас! На рф в Пʼятигорську потужний вибух в багатоповерхівці
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09.11.2024 12:13 Відповісти
Заворушились,бо ресурсам для війни капут.Чим довже йде війна для них,тим гірше в економіці і кадиравци хвост підняли.А тут ще,й до Грузії та Вірменії треба взятися,а Україна за 3 дні затягнулася зашморгом.
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09.11.2024 12:13 Відповісти
Не Трамп буде винен в капітуляції України і втрати 20% території держави, а саме Зеленський.
Саме Зеленський, як верховний головнокомандувач, кожний день здає території України пуйлу, по оманському договорняку.
Весь світ це бачить, тому виходить, що Трамп хоче врятувати, хоч залишки України. Бо , якщо ще пару років дозволити Зеленському здавати такими темпами території України пуйлу, то від України вже нічого не залишиться.
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09.11.2024 12:13 Відповісти
Так, зеленському буде важко пояснити, навіщо Байден замінив головнокомандуючого та всю його професійну команду генералів та комбригів.
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09.11.2024 12:35 Відповісти
Так Байден ще сміття розкидав у мене біля смітника! Розбійник!
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09.11.2024 12:43 Відповісти
благодаря трампу была потеряна Авдеевка и другие территории, из-за нехватки военной помощи, которую блокировали по его указанию maga-респы и спикер джонсон. А теперь, он же, трамп, хочет закрепить за paшкoй уже захваченные ею территории.
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09.11.2024 14:03 Відповісти
Слабка відраза для зрадника Зелі.
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09.11.2024 14:14 Відповісти
🔥Дрони завітали на військовий полігон у Ростовській області. Результат: від наметового містечка - тільки попіл
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09.11.2024 12:14 Відповісти
слушать- к жопе Трампа, говорить-к его микрофону
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09.11.2024 12:27 Відповісти
як не прикро, але касапи знають, що Трамп - це просто більший клоун, ніж ЕрЗе. Тому й так себе поводять "готові вислухати", і нічого більше.
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09.11.2024 13:15 Відповісти
Орест Сохар: https://t.me/orestokratiia/1054
Контури намірів Трампа щодо «швидко завершити війну»:
Йдеться про заморозку активних бойових дій, навіть ціною значних поступок з боку України. У планах - подарувати касапам 20% окупованих територій і забанити спроби Києва вступити в НАТО: за однією з версій - років на 20, в іншій - безстроково. Трамп може погодитись на блокування інтеграції України до інших «союзних інститутів», - фактично, до Євросоюзу.
Після заморозки по лінії фронту пропонується встановити між Силами Оборони України й окупантами демілітаризовану зону протяжністю 1287 км, але не зрозуміло, хто її контролюватиме. В обмін на це Україна збереже свою незалежність.
Формально, у Трампа є лише один інструмент виконання цього плану - постачання зброї для ЗСУ. Для тиску на Київ він зупинить постачання нам зброї;, для дратування москви, навпаки, відкриє ЗСУ безлімітний доступ до американських арсеналів.
Однак війна - не президентський лімузин, який можна зупинити одномоментно, адже в агресора й оборонців зовсім не співставні відчуття справедливості. Якою б складною не була ситуація, влада України не підписуватиме акт часткової капітуляції, - про зречення від пʼятої частини своїх територій чи, наприклад, скорочення чисельності ЗСУ, як це мариться московитам. В політиці такі задачі трансформуються в затяжний, багаторічний переговорний процес, де фінальні рішення доведеться підписуватися уже наступним поколінням політиків. Щось на кшталт цього планувалося закласти в Стамбульські угоди, де Донбас та Крим отримували особливий статус на роки, доки хтось колись і десь його уточнить.
В «плані заморозки» ні слова про гарантії безпеки Україні, котрі намагається отримати Київ, і формулюванням яких опікувалися наші європейські партнери. Відсутність безпекових запобіжників - загроза нової агресії мордору проти України. Вже зрозуміло, що Трамп не збирається надати сильні гарантії Києву - ні членства в НАТО, ні статус головного партнера Альянсу, відтак Брюсселю та Києву знадобиться час для формування локальної безпекової угоди. Раз мова пішла на цю тему, то додам, що вона можлива за участі Великобританії, Польщі, країн Балтії, можливо - Франції. З погляду сьогодення - це максимум, на що можна розраховувати.
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09.11.2024 13:29 Відповісти
В 1954му в Південній Кореї взагалі зброя не вироблялась. А зараз це лідер на ринку продажі власної зброї. Нам вибори потрібні, щоб гадьониша прибрати
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09.11.2024 14:29 Відповісти
В Курській області війна в Україні, значить...
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09.11.2024 13:32 Відповісти
отак може та повинно бути із кацапіею та її сателітами при бажанні США/НАТО /ЕС ...., а чи буде ...
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09.11.2024 13:32 Відповісти
В них ще паспорти є? Я думав їм тавро на сраку роблять
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09.11.2024 13:39 Відповісти
Та які там пропозиції, все просто - пнх з України+репарації і кінець війні!
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09.11.2024 13:35 Відповісти
Предложения будут судя по высказываниям Трампа очень просты:
Полная компенсация потеря Украины в размере 10 годовых доходов РФ.
Суд над начавшими эту войну в РФ в Гааге или РФ
Отвод войск РФ до границ 1990 года
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09.11.2024 13:52 Відповісти
А Україна не погодиться на обмеження українського суверенітету .
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09.11.2024 14:21 Відповісти
ЄС і НАТО приймають до себе по двосторонній згоді, і Раша буде поза дужками. Але з зєлєю нас навіть до Зімбабве не візьмуть. Вибори
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09.11.2024 14:32 Відповісти
Чому коли цензор наче як "цитує", завжди пише слово "війна" яке кацапи вперто не використовують? А кожен раз перевіряю з думкою - "та невже???"
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09.11.2024 14:30 Відповісти
Тон заяви мені подобається.
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09.11.2024 15:29 Відповісти
Кацапи, до інавгурації Трампа можуть молоти все, що їм заманеться, а після 20 січня 2025 дивіться не переборщіть, бо Трампуска непередбачений, лупане томагавками і скаже, що так було. Допомагати кацапам він не буде, бо це ж не Цапія, де все вирішує одна потвора, що уявила себе царем. Там є Сенат і дуже круті республікаці і журналісти і правоохоронна система.
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09.11.2024 17:00 Відповісти
 
 