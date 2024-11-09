Росія "готова вислухати" пропозиції Трампа щодо врегулювання війни в Україні, - МЗС РФ
У МЗС РФ висловили готовність "вислухати" пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо врегулювання "ситуації" в Україні, однак не ті, що передбачатимуть поразку Росії у війні.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія нібито "безумовно" готова вислухати пропозиції Трампа. Однак нині його пропозиції Москва оцінює як передвиборчу риторику.
"Я думаю, що деякі послання з його боку щодо надшвидкого врегулювання ситуації в Україні - це не більше, ніж риторика, це не більше, ніж спосіб привернути до себе додаткову увагу на передвиборчому відрізку", - вважає Рябков.
Російський дипломат стверджує, що Росія "гранично ретельно, відповідально й уважно підходить до будь-яких ідей, які пропонуються країнами в цій сфері", маючи на увазі російсько-українську війну.
За його словами, прикладом цього є китайсько-бразильська пропозиція мирного врегулювання війни в Україні, яку у РФ критикують "за очевидні недоліки", але, мовляв, теж розглядають.
"Якщо з американського боку підуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе до тієї самої стратегічної поразки Москви, то ми, безсумнівно, зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати й виробити відповідь... Зрозуміло, що простого розв'язання цієї проблеми або цих проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може", - додав Рябков.
Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.
Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.
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жахливий випадок несправедливості!
але кремлівським ублюдкам начхати на своіх людей , бо вони їх
не поважають і вважають рабами , які повинні принести їм нашу
країну на тарілочці 😡
Отримате по зубах , кляті москоліти , а не Україну🤬
трамп, ше не президент, а про байдена, вже взагалі ніхто не згадує.
в нього плюють кацапи, в нього плює ізраїль, в нього плюємо ми. тайвань та південну корею не зачепило, цього разу, але наступні вони.
Саме Зеленський, як верховний головнокомандувач, кожний день здає території України пуйлу, по оманському договорняку.
Весь світ це бачить, тому виходить, що Трамп хоче врятувати, хоч залишки України. Бо , якщо ще пару років дозволити Зеленському здавати такими темпами території України пуйлу, то від України вже нічого не залишиться.
Контури намірів Трампа щодо «швидко завершити війну»:
Йдеться про заморозку активних бойових дій, навіть ціною значних поступок з боку України. У планах - подарувати касапам 20% окупованих територій і забанити спроби Києва вступити в НАТО: за однією з версій - років на 20, в іншій - безстроково. Трамп може погодитись на блокування інтеграції України до інших «союзних інститутів», - фактично, до Євросоюзу.
Після заморозки по лінії фронту пропонується встановити між Силами Оборони України й окупантами демілітаризовану зону протяжністю 1287 км, але не зрозуміло, хто її контролюватиме. В обмін на це Україна збереже свою незалежність.
Формально, у Трампа є лише один інструмент виконання цього плану - постачання зброї для ЗСУ. Для тиску на Київ він зупинить постачання нам зброї;, для дратування москви, навпаки, відкриє ЗСУ безлімітний доступ до американських арсеналів.
Однак війна - не президентський лімузин, який можна зупинити одномоментно, адже в агресора й оборонців зовсім не співставні відчуття справедливості. Якою б складною не була ситуація, влада України не підписуватиме акт часткової капітуляції, - про зречення від пʼятої частини своїх територій чи, наприклад, скорочення чисельності ЗСУ, як це мариться московитам. В політиці такі задачі трансформуються в затяжний, багаторічний переговорний процес, де фінальні рішення доведеться підписуватися уже наступним поколінням політиків. Щось на кшталт цього планувалося закласти в Стамбульські угоди, де Донбас та Крим отримували особливий статус на роки, доки хтось колись і десь його уточнить.
В «плані заморозки» ні слова про гарантії безпеки Україні, котрі намагається отримати Київ, і формулюванням яких опікувалися наші європейські партнери. Відсутність безпекових запобіжників - загроза нової агресії мордору проти України. Вже зрозуміло, що Трамп не збирається надати сильні гарантії Києву - ні членства в НАТО, ні статус головного партнера Альянсу, відтак Брюсселю та Києву знадобиться час для формування локальної безпекової угоди. Раз мова пішла на цю тему, то додам, що вона можлива за участі Великобританії, Польщі, країн Балтії, можливо - Франції. З погляду сьогодення - це максимум, на що можна розраховувати.
Полная компенсация потеря Украины в размере 10 годовых доходов РФ.
Суд над начавшими эту войну в РФ в Гааге или РФ
Отвод войск РФ до границ 1990 года