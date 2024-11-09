Россия "готова выслушать" предложения Трампа по урегулированию войны в Украине, - МИД РФ
В МИД РФ выразили готовность "выслушать" предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию "ситуации" в Украине, однако не те, которые будут предусматривать поражение России в войне.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия якобы "безусловно" готова выслушать предложения Трампа. Однако сейчас его предложения Москва оценивает как предвыборную риторику.
"Я думаю, что некоторые послания с его стороны относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации в Украине - это не более, чем риторика, это не более, чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке", - считает Рябков.
Российский дипломат утверждает, что Россия "предельно тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере", имея в виду российско-украинскую войну.
По его словам, примером этого является китайско-бразильское предложение мирного урегулирования войны в Украине, которое в РФ критикуют "за очевидные недостатки", но, мол, тоже рассматривают.
"Если с американской стороны пойдут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшего накачивания киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конце концов это приведет к тому самому стратегическому поражению Москвы, то мы, несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ Понятно, что простого решения этой проблемы или этих проблем, связанных с тем, что происходит в Украине и вокруг нее, быть не может", - добавил Рябков.
Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
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жахливий випадок несправедливості!
але кремлівським ублюдкам начхати на своіх людей , бо вони їх
не поважають і вважають рабами , які повинні принести їм нашу
країну на тарілочці 😡
Отримате по зубах , кляті москоліти , а не Україну🤬
трамп, ше не президент, а про байдена, вже взагалі ніхто не згадує.
в нього плюють кацапи, в нього плює ізраїль, в нього плюємо ми. тайвань та південну корею не зачепило, цього разу, але наступні вони.
Саме Зеленський, як верховний головнокомандувач, кожний день здає території України пуйлу, по оманському договорняку.
Весь світ це бачить, тому виходить, що Трамп хоче врятувати, хоч залишки України. Бо , якщо ще пару років дозволити Зеленському здавати такими темпами території України пуйлу, то від України вже нічого не залишиться.
Контури намірів Трампа щодо «швидко завершити війну»:
Йдеться про заморозку активних бойових дій, навіть ціною значних поступок з боку України. У планах - подарувати касапам 20% окупованих територій і забанити спроби Києва вступити в НАТО: за однією з версій - років на 20, в іншій - безстроково. Трамп може погодитись на блокування інтеграції України до інших «союзних інститутів», - фактично, до Євросоюзу.
Після заморозки по лінії фронту пропонується встановити між Силами Оборони України й окупантами демілітаризовану зону протяжністю 1287 км, але не зрозуміло, хто її контролюватиме. В обмін на це Україна збереже свою незалежність.
Формально, у Трампа є лише один інструмент виконання цього плану - постачання зброї для ЗСУ. Для тиску на Київ він зупинить постачання нам зброї;, для дратування москви, навпаки, відкриє ЗСУ безлімітний доступ до американських арсеналів.
Однак війна - не президентський лімузин, який можна зупинити одномоментно, адже в агресора й оборонців зовсім не співставні відчуття справедливості. Якою б складною не була ситуація, влада України не підписуватиме акт часткової капітуляції, - про зречення від пʼятої частини своїх територій чи, наприклад, скорочення чисельності ЗСУ, як це мариться московитам. В політиці такі задачі трансформуються в затяжний, багаторічний переговорний процес, де фінальні рішення доведеться підписуватися уже наступним поколінням політиків. Щось на кшталт цього планувалося закласти в Стамбульські угоди, де Донбас та Крим отримували особливий статус на роки, доки хтось колись і десь його уточнить.
В «плані заморозки» ні слова про гарантії безпеки Україні, котрі намагається отримати Київ, і формулюванням яких опікувалися наші європейські партнери. Відсутність безпекових запобіжників - загроза нової агресії мордору проти України. Вже зрозуміло, що Трамп не збирається надати сильні гарантії Києву - ні членства в НАТО, ні статус головного партнера Альянсу, відтак Брюсселю та Києву знадобиться час для формування локальної безпекової угоди. Раз мова пішла на цю тему, то додам, що вона можлива за участі Великобританії, Польщі, країн Балтії, можливо - Франції. З погляду сьогодення - це максимум, на що можна розраховувати.
Полная компенсация потеря Украины в размере 10 годовых доходов РФ.
Суд над начавшими эту войну в РФ в Гааге или РФ
Отвод войск РФ до границ 1990 года