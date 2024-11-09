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Новости Война
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Россия "готова выслушать" предложения Трампа по урегулированию войны в Украине, - МИД РФ

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков

В МИД РФ выразили готовность "выслушать" предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию "ситуации" в Украине, однако не те, которые будут предусматривать поражение России в войне.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия якобы "безусловно" готова выслушать предложения Трампа. Однако сейчас его предложения Москва оценивает как предвыборную риторику.

"Я думаю, что некоторые послания с его стороны относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации в Украине - это не более, чем риторика, это не более, чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке", - считает Рябков.

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Российский дипломат утверждает, что Россия "предельно тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере", имея в виду российско-украинскую войну.

По его словам, примером этого является китайско-бразильское предложение мирного урегулирования войны в Украине, которое в РФ критикуют "за очевидные недостатки", но, мол, тоже рассматривают.

"Если с американской стороны пойдут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшего накачивания киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конце концов это приведет к тому самому стратегическому поражению Москвы, то мы, несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ Понятно, что простого решения этой проблемы или этих проблем, связанных с тем, что происходит в Украине и вокруг нее, быть не может", - добавил Рябков.

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Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

МИД РФ (1664) россия (95308) Трамп (5036) Рябков (55)


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Топ комментарии
+16
більше не потрібні анекдоти про дурдом, достатньо мзс московії послухати
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09.11.2024 12:05
+16
Кацапи дохнуть в Украіні тисячами , як таргани на морозі ,
але кремлівським ублюдкам начхати на своіх людей , бо вони їх
не поважають і вважають рабами , які повинні принести їм нашу
країну на тарілочці 😡
Отримате по зубах , кляті москоліти , а не Україну🤬
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09.11.2024 12:07
+12
Смерть кацапії! Путлер капут!
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09.11.2024 12:05
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Правила форума Совет форумчан
більше не потрібні анекдоти про дурдом, достатньо мзс московії послухати
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09.11.2024 12:05 Ответить
московський мзс - це вього лише маленький епізод, наслідок! достатньо подивитися на міжнародні відносини, коли ЯВНА ЖЕРТВА АГРЕСІЇ, яка не давала ЖОДНИХ приводів на себе напасти, отримує війну, в результаті якої втрачає території, сотні тисячів життів своїх громадян, несе колосальні економічні втрати, а організаціям, які призвані керувати взаємовідносинами на рівни всього світу - плювати, всі рахують бабло!
жахливий випадок несправедливості!
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09.11.2024 12:34 Ответить
Це велика політика, де Україна, нажаль, лише розмінна монета
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09.11.2024 12:55 Ответить
тут ховається істина, яка недоступна більшості населення України! у владі мають бути ПРОФЕСІОНАЛИ, які розуміють до чого призводять рухи в ті чи інши боки, які розуміють де партнери, а де союзники! які розуміють натяки і погляди, бо врешті-решт, це призведе до того, що твоя країна перетвориться на полігон для вирішення питань і спорів між великими ігроками
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09.11.2024 13:21 Ответить
Смерть кацапії! Путлер капут!
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09.11.2024 12:05 Ответить
Чому поразку? Україна виведе війська з Курської області і РФ зможе заявити про перемогу. РФ, відуповідно - виведе війська з України.
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09.11.2024 12:05 Ответить
Кацапи дохнуть в Украіні тисячами , як таргани на морозі ,
але кремлівським ублюдкам начхати на своіх людей , бо вони їх
не поважають і вважають рабами , які повинні принести їм нашу
країну на тарілочці 😡
Отримате по зубах , кляті москоліти , а не Україну🤬
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09.11.2024 12:07 Ответить
у трампа пропозиції та ідеї кожного дня нові, тобто процес довготривалий. 🧐👀
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09.11.2024 12:07 Ответить
замість того, що б стати караючим мечем вільного демократичного світу, байден жував сраку.
трамп, ше не президент, а про байдена, вже взагалі ніхто не згадує.
в нього плюють кацапи, в нього плює ізраїль, в нього плюємо ми. тайвань та південну корею не зачепило, цього разу, але наступні вони.
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09.11.2024 12:08 Ответить
Готова вислухати ? Ну то хай слухає як працюють Томагавки.
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09.11.2024 12:08 Ответить
З унітаза щось чвакнуло і булькнуло.
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09.11.2024 12:12 Ответить
🔥Газ за нас! На рф в Пʼятигорську потужний вибух в багатоповерхівці
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09.11.2024 12:13 Ответить
Заворушились,бо ресурсам для війни капут.Чим довже йде війна для них,тим гірше в економіці і кадиравци хвост підняли.А тут ще,й до Грузії та Вірменії треба взятися,а Україна за 3 дні затягнулася зашморгом.
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09.11.2024 12:13 Ответить
Не Трамп буде винен в капітуляції України і втрати 20% території держави, а саме Зеленський.
Саме Зеленський, як верховний головнокомандувач, кожний день здає території України пуйлу, по оманському договорняку.
Весь світ це бачить, тому виходить, що Трамп хоче врятувати, хоч залишки України. Бо , якщо ще пару років дозволити Зеленському здавати такими темпами території України пуйлу, то від України вже нічого не залишиться.
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09.11.2024 12:13 Ответить
Так, зеленському буде важко пояснити, навіщо Байден замінив головнокомандуючого та всю його професійну команду генералів та комбригів.
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09.11.2024 12:35 Ответить
Так Байден ще сміття розкидав у мене біля смітника! Розбійник!
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09.11.2024 12:43 Ответить
благодаря трампу была потеряна Авдеевка и другие территории, из-за нехватки военной помощи, которую блокировали по его указанию maga-респы и спикер джонсон. А теперь, он же, трамп, хочет закрепить за paшкoй уже захваченные ею территории.
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09.11.2024 14:03 Ответить
Слабка відраза для зрадника Зелі.
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09.11.2024 14:14 Ответить
🔥Дрони завітали на військовий полігон у Ростовській області. Результат: від наметового містечка - тільки попіл
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09.11.2024 12:14 Ответить
слушать- к жопе Трампа, говорить-к его микрофону
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09.11.2024 12:27 Ответить
як не прикро, але касапи знають, що Трамп - це просто більший клоун, ніж ЕрЗе. Тому й так себе поводять "готові вислухати", і нічого більше.
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09.11.2024 13:15 Ответить
Орест Сохар: https://t.me/orestokratiia/1054
Контури намірів Трампа щодо «швидко завершити війну»:
Йдеться про заморозку активних бойових дій, навіть ціною значних поступок з боку України. У планах - подарувати касапам 20% окупованих територій і забанити спроби Києва вступити в НАТО: за однією з версій - років на 20, в іншій - безстроково. Трамп може погодитись на блокування інтеграції України до інших «союзних інститутів», - фактично, до Євросоюзу.
Після заморозки по лінії фронту пропонується встановити між Силами Оборони України й окупантами демілітаризовану зону протяжністю 1287 км, але не зрозуміло, хто її контролюватиме. В обмін на це Україна збереже свою незалежність.
Формально, у Трампа є лише один інструмент виконання цього плану - постачання зброї для ЗСУ. Для тиску на Київ він зупинить постачання нам зброї;, для дратування москви, навпаки, відкриє ЗСУ безлімітний доступ до американських арсеналів.
Однак війна - не президентський лімузин, який можна зупинити одномоментно, адже в агресора й оборонців зовсім не співставні відчуття справедливості. Якою б складною не була ситуація, влада України не підписуватиме акт часткової капітуляції, - про зречення від пʼятої частини своїх територій чи, наприклад, скорочення чисельності ЗСУ, як це мариться московитам. В політиці такі задачі трансформуються в затяжний, багаторічний переговорний процес, де фінальні рішення доведеться підписуватися уже наступним поколінням політиків. Щось на кшталт цього планувалося закласти в Стамбульські угоди, де Донбас та Крим отримували особливий статус на роки, доки хтось колись і десь його уточнить.
В «плані заморозки» ні слова про гарантії безпеки Україні, котрі намагається отримати Київ, і формулюванням яких опікувалися наші європейські партнери. Відсутність безпекових запобіжників - загроза нової агресії мордору проти України. Вже зрозуміло, що Трамп не збирається надати сильні гарантії Києву - ні членства в НАТО, ні статус головного партнера Альянсу, відтак Брюсселю та Києву знадобиться час для формування локальної безпекової угоди. Раз мова пішла на цю тему, то додам, що вона можлива за участі Великобританії, Польщі, країн Балтії, можливо - Франції. З погляду сьогодення - це максимум, на що можна розраховувати.
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09.11.2024 13:29 Ответить
В 1954му в Південній Кореї взагалі зброя не вироблялась. А зараз це лідер на ринку продажі власної зброї. Нам вибори потрібні, щоб гадьониша прибрати
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09.11.2024 14:29 Ответить
В Курській області війна в Україні, значить...
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09.11.2024 13:32 Ответить
отак може та повинно бути із кацапіею та її сателітами при бажанні США/НАТО /ЕС ...., а чи буде ...
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09.11.2024 13:32 Ответить
В них ще паспорти є? Я думав їм тавро на сраку роблять
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09.11.2024 13:39 Ответить
Та які там пропозиції, все просто - пнх з України+репарації і кінець війні!
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09.11.2024 13:35 Ответить
Предложения будут судя по высказываниям Трампа очень просты:
Полная компенсация потеря Украины в размере 10 годовых доходов РФ.
Суд над начавшими эту войну в РФ в Гааге или РФ
Отвод войск РФ до границ 1990 года
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09.11.2024 13:52 Ответить
А Україна не погодиться на обмеження українського суверенітету .
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09.11.2024 14:21 Ответить
ЄС і НАТО приймають до себе по двосторонній згоді, і Раша буде поза дужками. Але з зєлєю нас навіть до Зімбабве не візьмуть. Вибори
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09.11.2024 14:32 Ответить
Чому коли цензор наче як "цитує", завжди пише слово "війна" яке кацапи вперто не використовують? А кожен раз перевіряю з думкою - "та невже???"
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09.11.2024 14:30 Ответить
Тон заяви мені подобається.
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09.11.2024 15:29 Ответить
Кацапи, до інавгурації Трампа можуть молоти все, що їм заманеться, а після 20 січня 2025 дивіться не переборщіть, бо Трампуска непередбачений, лупане томагавками і скаже, що так було. Допомагати кацапам він не буде, бо це ж не Цапія, де все вирішує одна потвора, що уявила себе царем. Там є Сенат і дуже круті республікаці і журналісти і правоохоронна система.
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09.11.2024 17:00 Ответить
 
 