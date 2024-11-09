Россия "готова выслушать" предложения Трампа по урегулированию войны в Украине, - МИД РФ

В МИД РФ выразили готовность "выслушать" предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию "ситуации" в Украине, однако не те, которые будут предусматривать поражение России в войне.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия якобы "безусловно" готова выслушать предложения Трампа. Однако сейчас его предложения Москва оценивает как предвыборную риторику.

"Я думаю, что некоторые послания с его стороны относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации в Украине - это не более, чем риторика, это не более, чем способ привлечь к себе дополнительное внимание на предвыборном отрезке", - считает Рябков.

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Российский дипломат утверждает, что Россия "предельно тщательно, ответственно и внимательно подходит к любым идеям, которые предлагаются странами в этой сфере", имея в виду российско-украинскую войну.

По его словам, примером этого является китайско-бразильское предложение мирного урегулирования войны в Украине, которое в РФ критикуют "за очевидные недостатки", но, мол, тоже рассматривают.

"Если с американской стороны пойдут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшего накачивания киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конце концов это приведет к тому самому стратегическому поражению Москвы, то мы, несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ Понятно, что простого решения этой проблемы или этих проблем, связанных с тем, что происходит в Украине и вокруг нее, быть не может", - добавил Рябков.

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Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.