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Новини
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Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено, готуємо майбутню зустріч, - Сибіга

Сибіга про можливу зустріч Трампа і Зеленського

Між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог. Команди політиків розпочинають практичну підготовку до організації зустрічі лідерів.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Між Зеленським та Трампом вже налагоджено та встановлено (контакт, – ред.). Швидкість проведення телефонної розмови – це пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав. Повторюся, який же налагоджено, існує й продовжується",- сказав міністр.

За словами Сибіги, вже йшло обговорення можливих майбутніх контактів на рівні лідерів.

"Було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Наприкінці вересня Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну.

Читайте також: Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Трамп Дональд (5576) Сибіга Андрій (393)


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Топ коментарі
+8
Петро Порошенко, в етері CNN прокоментував вибір американського народу на виборах Президента США та заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні:

«Після виборів - це не тільки виклик, а й можливості. Якщо Трамп справді хоче зупинити війну за 24 години, існує єдиний спосіб - запросити Україну до НАТО. Тільки-но Україна стане членом НАТО, війна припиниться за 24 години. Інакше миру не буде ні за 24 години, ні за 24 роки.
Сьогодні маємо іншого Трампа, який дуже відрізняється від 2020 року, але й путін інший. Він небезпечний не тільки для України і Європи, а й для американського народу. Допоможіть нам зупинити путіна. «Дешевше» й ефективніше зробити це в Україні.
Ми не можемо втрачати людей, територію і час. Не намагайтеся вирішувати нічого про Україну без України. Український народ і надалі боротиметься за свою державу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність».

https://t.me/PresidentPoroshenko/11231

-----------------
А в діалогу між Трампом та ЕрЗе тема негайного запрошення України в НАТО не обговорюється... І ЕрЗе ніколи не спитає Трампа "а чому ми не в НАТО"? - має гіркий досвід відповідді на це запитання від Байдена... Бо трамп надішле в Україну не одного контролера, а з десяток, причому з числа АМЕРИКАНСЬКИХ прокурорів та слідчих з метою розібратись, куди діваються гроші платників податків...
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09.11.2024 17:27
+7
Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено

А Трамп про це знає???
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09.11.2024 17:14
+6
ЗЕлений 3,14здобол.
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09.11.2024 17:01
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це було при останній зустрічі?
хто кому присунув?
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09.11.2024 16:51 Відповісти
Ипать их обоих нах...
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09.11.2024 16:56 Відповісти
в трампа зуб заболить - і він і за Україну забуде і тим паче бабу,,..
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09.11.2024 17:01 Відповісти
бабу
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09.11.2024 17:03 Відповісти
Цирк
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09.11.2024 17:01 Відповісти
ЗЕлений 3,14здобол.
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09.11.2024 17:01 Відповісти
Мені було якось не зручно отак прямо написати. Дякую!
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09.11.2024 21:35 Відповісти
Браво! Контакт є !
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09.11.2024 17:04 Відповісти
Один вже переставав стрілять, другий тільки починає переставать. А тисячі життів загублено...
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09.11.2024 17:05 Відповісти
Так шо, Трамп теперь законтаченый?
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09.11.2024 17:08 Відповісти
Обмінялися телефонами....
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09.11.2024 17:10 Відповісти
на світі буде може тільки один нарцис на це тільки і надія - наш зелений шмок в тапках? проїхали не помітили, а от шо з ****** буде? - пес його знає...
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09.11.2024 17:10 Відповісти
Всё, что пишут про "мирный план" трампона, соответствует попытке стамбульской сдачи Украины Ху#лу в марте 2022 г. Тот "мирный план" трампон точно не писал, но сейчас взял за образец. Как и Янелох Боневтикович Потужний, который от него не отклонялся ни на 1 мм.
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09.11.2024 17:13 Відповісти
Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено

А Трамп про це знає???
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09.11.2024 17:14 Відповісти
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09.11.2024 17:27 Відповісти
Петро Порошенко, в етері CNN прокоментував вибір американського народу на виборах Президента США та заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні:

«Після виборів - це не тільки виклик, а й можливості. Якщо Трамп справді хоче зупинити війну за 24 години, існує єдиний спосіб - запросити Україну до НАТО. Тільки-но Україна стане членом НАТО, війна припиниться за 24 години. Інакше миру не буде ні за 24 години, ні за 24 роки.
Сьогодні маємо іншого Трампа, який дуже відрізняється від 2020 року, але й путін інший. Він небезпечний не тільки для України і Європи, а й для американського народу. Допоможіть нам зупинити путіна. «Дешевше» й ефективніше зробити це в Україні.
Ми не можемо втрачати людей, територію і час. Не намагайтеся вирішувати нічого про Україну без України. Український народ і надалі боротиметься за свою державу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність».

https://t.me/PresidentPoroshenko/11231

-----------------
А в діалогу між Трампом та ЕрЗе тема негайного запрошення України в НАТО не обговорюється... І ЕрЗе ніколи не спитає Трампа "а чому ми не в НАТО"? - має гіркий досвід відповідді на це запитання від Байдена... Бо трамп надішле в Україну не одного контролера, а з десяток, причому з числа АМЕРИКАНСЬКИХ прокурорів та слідчих з метою розібратись, куди діваються гроші платників податків...
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09.11.2024 17:27 Відповісти
Головне, щоб дермак зник зовсім.
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09.11.2024 17:29 Відповісти
Разом з усією зешоблою
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09.11.2024 18:09 Відповісти
А , що він якось зник? ЗЕІУДА попередив і запевнив всіх :» я з ним ( ермаком) прийшов і з ним піду» ! А Баканова зняв задля показухи, але призначив смотрящим ойго синк
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09.11.2024 19:48 Відповісти
А , що він якось зник? ЗЕІУДА попередив і запевнив всіх :» я з ним ( ермаком) прийшов і з ним піду» ! А Баканова зняв задля показухи, але призначив смотрящим ойго синка
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09.11.2024 19:52 Відповісти
Ну-ну... А вот это как он прокомментирует?

"Советник Трампа Брайан Ланза https://www.bbc.com/news/articles/czxrwr078v7o заявил , что его администрация «сосредоточится на достижении мира в Украине», а не на возвращении ей отнятых территорий. Украине следует забыть о возвращении Крыма, заявил Ланза, при этом он не упомянул при этом восточные районы Украины. По словам советника, администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского изложить свою версию «реалистичного видения мира».

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что не настроен серьезно. Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма - то вы сами по себе. Мы собираемся сказать Украине: "Знаете, что вы видите? Что вы видите в качестве реалистичного видения мира. Это не видение победы, а видение мира. И давайте начнем честный разговор"»."
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09.11.2024 17:43 Відповісти
Контакт между Зеленским и Трампом уже установлен, готовим предстоящую встречу, - Сибига Источник:

Вазелин закупили
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09.11.2024 19:11 Відповісти
І хто з них завагітнів?
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09.11.2024 19:51 Відповісти
Нове досягнення Найвєлічайшого Лідора Всесвіту - Боневтіка Потужного - він встановив контакт з Трампом. А що далі? Як це і коли позначиться на обороні України? Можливо краще було робити свою зброю, а там якщо повезе, то випросити ще у США?
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09.11.2024 19:59 Відповісти
 
 