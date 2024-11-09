Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено, готуємо майбутню зустріч, - Сибіга
Між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог. Команди політиків розпочинають практичну підготовку до організації зустрічі лідерів.
Про це під час брифінгу повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Між Зеленським та Трампом вже налагоджено та встановлено (контакт, – ред.). Швидкість проведення телефонної розмови – це пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав. Повторюся, який же налагоджено, існує й продовжується",- сказав міністр.
За словами Сибіги, вже йшло обговорення можливих майбутніх контактів на рівні лідерів.
"Було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.
Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.
Наприкінці вересня Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну.
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хто кому присунув?
А Трамп про це знає???
«Після виборів - це не тільки виклик, а й можливості. Якщо Трамп справді хоче зупинити війну за 24 години, існує єдиний спосіб - запросити Україну до НАТО. Тільки-но Україна стане членом НАТО, війна припиниться за 24 години. Інакше миру не буде ні за 24 години, ні за 24 роки.
Сьогодні маємо іншого Трампа, який дуже відрізняється від 2020 року, але й путін інший. Він небезпечний не тільки для України і Європи, а й для американського народу. Допоможіть нам зупинити путіна. «Дешевше» й ефективніше зробити це в Україні.
Ми не можемо втрачати людей, територію і час. Не намагайтеся вирішувати нічого про Україну без України. Український народ і надалі боротиметься за свою державу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність».
https://t.me/PresidentPoroshenko/11231
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А в діалогу між Трампом та ЕрЗе тема негайного запрошення України в НАТО не обговорюється... І ЕрЗе ніколи не спитає Трампа "а чому ми не в НАТО"? - має гіркий досвід відповідді на це запитання від Байдена... Бо трамп надішле в Україну не одного контролера, а з десяток, причому з числа АМЕРИКАНСЬКИХ прокурорів та слідчих з метою розібратись, куди діваються гроші платників податків...
"Советник Трампа Брайан Ланза https://www.bbc.com/news/articles/czxrwr078v7o заявил , что его администрация «сосредоточится на достижении мира в Украине», а не на возвращении ей отнятых территорий. Украине следует забыть о возвращении Крыма, заявил Ланза, при этом он не упомянул при этом восточные районы Украины. По словам советника, администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского изложить свою версию «реалистичного видения мира».
«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что не настроен серьезно. Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма - то вы сами по себе. Мы собираемся сказать Украине: "Знаете, что вы видите? Что вы видите в качестве реалистичного видения мира. Это не видение победы, а видение мира. И давайте начнем честный разговор"»."
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