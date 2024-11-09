Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено, готуємо майбутню зустріч, - Сибіга

Між президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом вже налагоджено прямий діалог. Команди політиків розпочинають практичну підготовку до організації зустрічі лідерів.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Між Зеленським та Трампом вже налагоджено та встановлено (контакт, – ред.). Швидкість проведення телефонної розмови – це пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав. Повторюся, який же налагоджено, існує й продовжується",- сказав міністр.

За словами Сибіги, вже йшло обговорення можливих майбутніх контактів на рівні лідерів.

"Було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Наприкінці вересня Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну.

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