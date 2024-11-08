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Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios

Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського

Американський мільярдер Ілон Маск приєднався до телефонної розмови новообраного президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 6 листопада.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, телефонна розмова Трампа та Зеленського включала два сюрпризи: Маск також був на лінії, а Зеленський нібито був дещо заспокоєний тим, що він почув від новообраного президента США.

За словами співрозмовників, телефонна розмова тривала близько 25 хвилин. 

"Після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці", - пише видання.

Своєю чергою Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну, постачаючи супутники Starlink.

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Axios зазначає, що участь Ілона Маска у розмові Зеленського та Трампа підкреслює вплив, який матиме американський мільярдер під час президентського терміну республіканця.

Нагадаємо, що Ілон Маск активно підтримував виборчу кампанію республіканця Дональда Трампа. Раніше в американських ЗМІ з'являлася інформація, що генеральний директор Tesla може отримати посаду в адміністрації Трампа.

Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

Читайте також: Україна почала "дипломатичний наступ", щоб Трамп продовжив допомогу, - El Pais

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) Маск Ілон (689) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+24
Охрінєть тепер в них і свій дєрмак буде))) маск буде тіпа кардінал)))
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08.11.2024 20:18 Відповісти
+13
Вже давно. Але нам намагаються доказати що вони їх купили через десяті руки .
Хоча вірогідніше їх передав маск
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08.11.2024 20:26 Відповісти
+11
Та нічого хорошого Трамп для нас не зробить.
Воно абсолютно безтактне і безпринципне.
Таке ж фуйло, тільки американське
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08.11.2024 20:25 Відповісти
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"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає" (с)
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08.11.2024 20:18 Відповісти
Україна жертвує Ілону Маску ЗЄлю для польоту на Марс.... з кінцями 😂👍

.
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08.11.2024 23:37 Відповісти
Охрінєть тепер в них і свій дєрмак буде))) маск буде тіпа кардінал)))
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08.11.2024 20:18 Відповісти
Там еще над Маском один "кардинал" есть. Не такой публичный, но, как поговаривают, гораздо более влиятельный.
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08.11.2024 20:30 Відповісти
хто ?
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09.11.2024 01:19 Відповісти
І одного дня Трамп скаже "Я устал, я ухожу"... і підсуне американцям Маска як єльцин ***** кацапам...
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08.11.2024 21:19 Відповісти
ніколи не думав що це скажу, але єрмак кращий ніж маск.
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09.11.2024 01:23 Відповісти
Тобто зе перетворив державну службу в приватну справу
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08.11.2024 20:20 Відповісти
Ви мали на увазі трампа ?

за ЗЄ я мовчу, уже п'ять років...

.
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08.11.2024 23:39 Відповісти
Вова, ти все ж таки ЛОХ!
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08.11.2024 20:21 Відповісти
і за лоха його тримають.

телефонує вован Президенту Америки Трампу, а той: ля-ля, фа-фа, не бздо вован (на 25 хвилин), а ми тут з Ілошою пиво п'ємо, він зараз теж з тобою, лохом, побазарить

за лоха ЗЄлю тримають 😕
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09.11.2024 00:09 Відповісти
- Асісяй? (с)
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08.11.2024 20:21 Відповісти
Ну Ви й зрівняли х... з мізинцем
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08.11.2024 20:22 Відповісти
До речі, у кацапів теж старлінки.
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08.11.2024 20:25 Відповісти
Вже давно. Але нам намагаються доказати що вони їх купили через десяті руки .
Хоча вірогідніше їх передав маск
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08.11.2024 20:26 Відповісти
так так, особисто продав і паролі передавав,
ну не можуть же тупі кацапи їх придбати у польші чи грузії, завезти на деяку відстань до ЛБЗ і активувати, бо вони тупі рукожопі алкаші.
Насправді вони тормози, бо могли використовувати старлінки ще в 22. але у них в армії побільше совкого генералського мудачья.
пс. Але це не відміняє того факту що МаскАль проросійськокитайський підор. Підор мультиміліардер.
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08.11.2024 22:59 Відповісти
оскільки я повний чайник в ІТ, то поставив би на ті старлінки геолокацію з вимкненням роботи на несанкціонованій території.

але я ж чайник, а не геній Ілона.

чи не так ?
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09.11.2024 00:03 Відповісти
можна все можна, за ваші гроші, буде пару десятка спеців кожного дня оновлювати карту покриття старлінків, і блокувати всі термінали які потрапили в сіру зону... потім в ручному режимі якийсь джон, буде пересилати ід терміналів нашому василю і той буде звіряти її з нашою базою, де купа всяких волонтерських та подарованих різними країнами терміналів.
а тепер питання наш уряд мо чи зебіл звертались із запитом до Маскаля, чи може Держдеп який оплачує величезну кількість підписок на термінали ?.
І чи вартує гра свіч, ось що головне.
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09.11.2024 00:24 Відповісти
усі означенні Вами процедури Ші може робить гаптоматично, із видачею координат кацапських старлінків для арти ЗСУ

.
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09.11.2024 01:06 Відповісти
Ви занадто переоцінюєте можливості ШІ.
Бо йому похрін користуються кацапи чи наші військові купленим у польші терміналом.
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09.11.2024 12:20 Відповісти
Гроші бакси не пахнуть...
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08.11.2024 23:07 Відповісти
що, бакси вже перестали бути грошима ?

😂👍

.
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09.11.2024 00:10 Відповісти
бакси якраз і є бакси
Я перечеркнув слово "гроші"
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09.11.2024 00:14 Відповісти
Та нічого хорошого Трамп для нас не зробить.
Воно абсолютно безтактне і безпринципне.
Таке ж фуйло, тільки американське
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08.11.2024 20:25 Відповісти
воно барига і цим все сказано.
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08.11.2024 20:28 Відповісти
Трамп не "воно" . Він- президент США .

ВІд нього в значній мірі залежить
обороноздатність України .
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08.11.2024 21:12 Відповісти
Сутенер,уголовник,негодяй...
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08.11.2024 23:53 Відповісти
...і добавити нічого,
хіба що російський шпигун, але хто ж його посадить - Верховний суд Америки в кишені трампа
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09.11.2024 00:12 Відповісти
Трамп завжди держить "ніс по вітру". То ж будучи безпринципним він все ж таки поводиться раціонально і на його дії впливає поточна ситуація. Він "непередбачуваний" бо не є консерватором. Тобто не має ніякої віри крім віри в долар. То ж Трамп за зміни обстановки може нас дуже здивувати. А ***** ще більше.
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08.11.2024 22:01 Відповісти
так воно й є, бо у камали харизми було рівно ноль !

вона б як і при Діду Джо сиділа собі тихенько та не кувала б собі й не молода, а буйло куражився ядрьоними причандалами.

але проблема у тому, що і трамп, і ілона на утриманні буйла....

отака..., малята
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09.11.2024 00:17 Відповісти
Тут питання не в харизмі, яку можна розкрутити і надути навіть вівці, а в бекграунді. Все життя Камала проходила по квоті "нацменшин" і від неї вимагали менше ніж від справжніх білих американців. В результаті виховали дисципліновану і покірну виконавицю. Не впевнений що вона сама хотіла балотуватися. Її викликали і наказали це зробити...
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09.11.2024 00:31 Відповісти
У Трампа також буде свій ''Єрмак''.
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08.11.2024 20:27 Відповісти
Робив базар
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08.11.2024 20:27 Відповісти
І до чого там та ілонка- ************?
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08.11.2024 20:28 Відповісти
Розмова трьох клоунів. Це шоу побило б рекорди.
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08.11.2024 20:29 Відповісти
Одного проститутки парашные обссыкают, другой дует как не в себя, третий нюхает.
До чего же докатилось человечество, если такие недоделанные влияют на его судьбу.
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08.11.2024 20:30 Відповісти
Оооооо!

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08.11.2024 20:35 Відповісти
Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя.
На хвастуна не нужен нож:
ему немного подпоешь --
и делай с ним что хошь.

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08.11.2024 20:39 Відповісти
Кожен відповідає сам за себе, доки будете сподіватись на якихось авторитетів ,будете смоктати…
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08.11.2024 20:36 Відповісти
Маск буде відповідальним за оптимізацію роботи уряду і скорочення державних витрат.
Зеленський у нього перший у черзі на скорочення .
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08.11.2024 20:36 Відповісти
In business, ******** assets are only salvaged if they have a really high earning potential that dwarfs the costs of salvaging them. Otherwise they are dumped. Liabilities are dumped at the first opportunity. One needs to be seen as an asset by those whose support one is seeking. A more valuable long-term asset than what your enemy can ever be - because the enemy too will try to position themselves as an asset.
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08.11.2024 21:01 Відповісти
Of course Musk will play a big role in the Trump Administration. He really wants to. He has achieved everything in business, spearheaded transformation of entire industries, he is the CEO of several major companies worth well over a trillion dollars. Now he wants to help transform the country, the world - and even beyond. His role in the Trump campaign was key too: he really energized the young tech-savvy folks, while no one of the technology tycoons stood up for Kamala. They knew better.
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08.11.2024 20:41 Відповісти
and gave the russians passwords and starlinks. And turned them off for the Ukrainians when they attacked. May he burn in hell.
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09.11.2024 01:21 Відповісти
А что среди этих уважаемых людей делал Зеленский?
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08.11.2024 20:45 Відповісти
це маск поважна людина?? 😂
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09.11.2024 01:22 Відповісти
Это лучший человек на планете!
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09.11.2024 15:18 Відповісти
сподіваюся він буде горіти у пеклі
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10.11.2024 00:25 Відповісти
Маск свічку тримав.
Тепер ЗЄ не може збрехати, що зберіг цноту. 😁
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08.11.2024 20:46 Відповісти
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08.11.2024 20:50 Відповісти
Хэрбилдинг. Или билдинг Хэра. 🤣🤣🤣
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08.11.2024 21:11 Відповісти
mask u tromba , kak Jermak u ZElikava ? 🤔
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08.11.2024 21:11 Відповісти
Kak bi Venss nizarevnoval ...🤭
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08.11.2024 21:15 Відповісти
Пройдоха який за кацапські бабки розкрутив бізнес на крадених винаходах , тепер буде модератором зовнішньої політики США🤔
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08.11.2024 21:13 Відповісти
Tromb chem ta Zhirika napaminaiet 🤣
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08.11.2024 21:16 Відповісти
Будемо сподіватися на серйозну допомогу УКРАЇНІ .
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08.11.2024 21:43 Відповісти
ага один з них говорив що з ****** потрібо сідати за стіл перемовин бо кацапи навіть самого гітлера в одне рило перемогли, а інший у своїй помийній мережі х.уй постив фоточку мясника Берії з фразою "you bring me the mаn, i will find you the crime"
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08.11.2024 23:12 Відповісти
а Зеленський нібито був дещо заспокоєний тим, що він
====
а, я пойняв!! занепокоєння - заспокоєння, стурбонепокоєння - припокоєння, і так ще 10 років!
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08.11.2024 21:58 Відповісти
ТРАМПон і МАКСюта із ЗЕлепухою організували "тройнічок"
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08.11.2024 23:10 Відповісти
Маск це той в якого в КНР заводи, і якому Сі наказав не розгортати супутники над Тайванем...
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09.11.2024 04:29 Відповісти
 
 