Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios
Американський мільярдер Ілон Маск приєднався до телефонної розмови новообраного президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 6 листопада.
Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, телефонна розмова Трампа та Зеленського включала два сюрпризи: Маск також був на лінії, а Зеленський нібито був дещо заспокоєний тим, що він почув від новообраного президента США.
За словами співрозмовників, телефонна розмова тривала близько 25 хвилин.
"Після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці", - пише видання.
Своєю чергою Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну, постачаючи супутники Starlink.
Axios зазначає, що участь Ілона Маска у розмові Зеленського та Трампа підкреслює вплив, який матиме американський мільярдер під час президентського терміну республіканця.
Нагадаємо, що Ілон Маск активно підтримував виборчу кампанію республіканця Дональда Трампа. Раніше в американських ЗМІ з'являлася інформація, що генеральний директор Tesla може отримати посаду в адміністрації Трампа.
Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.
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за ЗЄ я мовчу, уже п'ять років...
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телефонує вован Президенту Америки Трампу, а той: ля-ля, фа-фа, не бздо вован (на 25 хвилин), а ми тут з Ілошою пиво п'ємо, він зараз теж з тобою, лохом, побазарить
за лоха ЗЄлю тримають 😕
Хоча вірогідніше їх передав маск
ну не можуть же тупі кацапи їх придбати у польші чи грузії, завезти на деяку відстань до ЛБЗ і активувати, бо вони тупі рукожопі алкаші.
Насправді вони тормози, бо могли використовувати старлінки ще в 22. але у них в армії побільше совкого генералського мудачья.
пс. Але це не відміняє того факту що МаскАль проросійськокитайський підор. Підор мультиміліардер.
але я ж чайник, а не геній Ілона.
чи не так ?
а тепер питання наш уряд мо чи зебіл звертались із запитом до Маскаля, чи може Держдеп який оплачує величезну кількість підписок на термінали ?.
І чи вартує гра свіч, ось що головне.
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Бо йому похрін користуються кацапи чи наші військові купленим у польші терміналом.
Грошібакси не пахнуть...
😂👍
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Я перечеркнув слово "гроші"
Воно абсолютно безтактне і безпринципне.
Таке ж фуйло, тільки американське
ВІд нього в значній мірі залежить
обороноздатність України .
хіба що російський шпигун, але хто ж його посадить - Верховний суд Америки в кишені трампа
вона б як і при Діду Джо сиділа собі тихенько та не кувала б собі й не молода, а буйло куражився ядрьоними причандалами.
але проблема у тому, що і трамп, і ілона на утриманні буйла....
отака..., малята
До чего же докатилось человечество, если такие недоделанные влияют на его судьбу.
Мы не сторонники разбоя.
На хвастуна не нужен нож:
ему немного подпоешь --
и делай с ним что хошь.
Зеленський у нього перший у черзі на скорочення .
Тепер ЗЄ не може збрехати, що зберіг цноту. 😁
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а, я пойняв!! занепокоєння - заспокоєння, стурбонепокоєння - припокоєння, і так ще 10 років!