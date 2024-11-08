Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios

Американський мільярдер Ілон Маск приєднався до телефонної розмови новообраного президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 6 листопада.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, телефонна розмова Трампа та Зеленського включала два сюрпризи: Маск також був на лінії, а Зеленський нібито був дещо заспокоєний тим, що він почув від новообраного президента США.

За словами співрозмовників, телефонна розмова тривала близько 25 хвилин.

"Після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці", - пише видання.

Своєю чергою Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну, постачаючи супутники Starlink.

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Axios зазначає, що участь Ілона Маска у розмові Зеленського та Трампа підкреслює вплив, який матиме американський мільярдер під час президентського терміну республіканця.

Нагадаємо, що Ілон Маск активно підтримував виборчу кампанію республіканця Дональда Трампа. Раніше в американських ЗМІ з'являлася інформація, що генеральний директор Tesla може отримати посаду в адміністрації Трампа.

Раніше повідомлялося, що у середу, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом.

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