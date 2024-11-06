Ілон Маск збагатився на $15 мільярдів завдяки перемозі Трампа: Акції Tesla рекордно зросли
Акції виробника електромобілів Tesla подорожчали одразу на 12% після відкриття біржових торгів у США у середу вранці, встановивши новий історичний рекорд.
Завдяки цьому оцінка статку засновника і найбільшого акціонера компанії Ілона Маска (загалом йому належить близько 13% акцій Tesla в обігу) збільшилися на $15 мільярдів, пише американська редакція Forbes.
За оцінкою видання, наразі Маск є найбагатшою людиною в світі зі статками, оціненими в $280,3 мільярда.
Маск активно агітував за кандидатуру Дональда Трампа, якого сьогодні переобрали президентом США. Трамп назвав виконавчого директора Tesla "супергенієм" і "новою зіркою" під час своєї переможної промови вранці у середу.
Після повідомлень про перемогу Трампа і його промови акції Tesla подорожчали до понад $280 доларів за штуку, перевищивши попередній максимум на рівні $273,54, зафіксований 27 жовтня.
Маск був одним із найбільш помітних прихильників Трампа під час його передвиборної кампанії. Генеральний директор Tesla вклав щонайменше $118 мільйонів у свій проєкт PAC America на підтримку Трампа, ставши другим найбільшим спонсором обраного президента США.
Під час передвиборчої кампанії Маск з’являвся разом із Трампом на кількох мітингах і підтримував його в соціальних мережах.
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Джерело: https://biz.censor.net/n3518696
От тільки цікаві 2 питання - чи будуть десь в Каліфорнії, все так же купувати Тесли? Там вже є ті, хто принципово відмовляється від них через Маска. Тепер таких буде більше. І питання 2 - точно реднек Джо з Канзасу, котрий за респів, хоче пересісти з 8 циліндрового пікапу на Кібертрак?
Маю відчуття, що в гонитві за баблом Маск сам спиляє гілку на якій сидить.
А про податки для багатих від демократів, так сидячи в США (судячи по прапорцю) раджу поцікавитись життям країни, а не лише сидіти на російсько та україномовних форумах. І якби поцікавились, то дізнались про озвучену економічну стратегію демів
- підвищення податків для найбагатших американців, які заробляють понад 400 тис. дол. на рік.,
- запровадження "податку на мільярдерів", який сплачуватимуть особи, чиста вартість активів яких перевищує 100 млн дол.,
- підвищення податку на приріст капіталу з 20% до 28%, та податку на прибуток корпорацій - з 21% до 28%
Вам має бути соромно, що я в Україні, живучи війною, знаю про життя в США більше. США це не лише Брайтон-Біч, занурьтесь в життя країни, не будьте вічним емігрантом.
А от порівняти США і поряд Канаду я можу. У США багато наших з часом беруть житло в кредит (хоч і старе й погане). А от в Канаді ситуація практично зайшла в тупік. От тому й перемагає Трамп, бо потік біженців загострить житлову проблему до півня канадської. Все таки за словами наших мешканці штатів мають кращі перспективи для комфортного життя. А в Канаді певною мірою соціалізм з їх безкоштовною медициною призвів до нестачі медпрацівників. Європа теж різна, тож цифри податків непорівняні. Я оцінював ті цифри оподаткування з власної точки зору як бізнесмена. Бо я чітко розумію, що бізнес полвинен мати такі доходи, аби оновлювати технології та розвиватися.
Фантастична антиутопія все ближче.
бариги не повинні бути політиками, а тим більше Президентами.
По друге в Тесла є акціонер фактично власник компанії - інвест фонд, її колишній працівник очолював ФРС за Трампа, вони фактично отримують прибуток. Але вони інвестували не тільки в Маска але і в фінтеч компанії які підтримували Гарріс.
без якого сонячну енергетику не впровадити через спротив власників АЕС, мереж, та інших ооб'єктів інфраструктури.
Тепер він розбереться і з NASA, a ті хлопці трохи зажерлись.
За одно начистив писок одному старому маразматику.
Нікому не хочеться, щоб його авто збирало компромат на нього
за допомогою кількох десятків відеокамер з мікрофонами.
Нікому не хочеться,щоб управління його авто можна було
дистанційно перехопити - особливо після кульбіту з пейджерами,
що по команді вибухнули в різних країнах.
Світ рухається до TaaS автоматизованих індивідуальних транспортних послуг (космічна галузь бізнесу вже так і працює). Навіщо ******** людині, яка має на меті лише переміщення у просторі себе або своїх речей, а не бізнес на транспортних послугах, мати зайвий клопіт по володінню власним автотранспортом (витрати на придбання у власність авто, податки, утримання, технічне обслуговування, пальне, права водія, часу на виконання функцій водія власного авто, цивільну відповідальність та ін)? А ще і дбати про захист персональних даних, приватності та ін від НСД каналами власного авто заради того, щоб час від часу перевозити себе коханого/ну з п "А" до п "Б"? Тесла та інші виробництва Маска створюють важливі елементи транспортної системи майбутнього, як сервісу, за яким майбутнє, який замінить власний автотранспорт.
TaaS поступово забезпечить необхідний і достатній рівень кіберзахисту замовника транспортних послуг. Це простіше, ніж розвʼязувати проблему кіберзахисту самотужки, індивідуально, поза системою.
Можна порівняти з конем чи власним домом.
Ми ж не користуємось публічною зубною щіткою.
Якось так.