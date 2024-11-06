Ілон Маск збагатився на $15 мільярдів завдяки перемозі Трампа: Акції Tesla рекордно зросли

Акції виробника електромобілів Tesla подорожчали одразу на 12% після відкриття біржових торгів у США у середу вранці, встановивши новий історичний рекорд.

Завдяки цьому оцінка статку засновника і найбільшого акціонера компанії Ілона Маска (загалом йому належить близько 13% акцій Tesla в обігу) збільшилися на $15 мільярдів, пише американська редакція Forbes.

За оцінкою видання, наразі Маск є найбагатшою людиною в світі зі статками, оціненими в $280,3 мільярда.

Маск активно агітував за кандидатуру Дональда Трампа, якого сьогодні переобрали президентом США. Трамп назвав виконавчого директора Tesla "супергенієм" і "новою зіркою" під час своєї переможної промови вранці у середу.

Після повідомлень про перемогу Трампа і його промови акції Tesla подорожчали до понад $280 доларів за штуку, перевищивши попередній максимум на рівні $273,54, зафіксований 27 жовтня.

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Маск був одним із найбільш помітних прихильників Трампа під час його передвиборної кампанії. Генеральний директор Tesla вклав щонайменше $118 мільйонів у свій проєкт PAC America на підтримку Трампа, ставши другим найбільшим спонсором обраного президента США.

Під час передвиборчої кампанії Маск з’являвся разом із Трампом на кількох мітингах і підтримував його в соціальних мережах.