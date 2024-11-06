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Ілон Маск збагатився на $15 мільярдів завдяки перемозі Трампа: Акції Tesla рекордно зросли

трамп,маск

Акції виробника електромобілів Tesla подорожчали одразу на 12% після відкриття біржових торгів у США у середу вранці, встановивши новий історичний рекорд.

Завдяки цьому оцінка статку засновника і найбільшого акціонера компанії Ілона Маска (загалом йому належить близько 13% акцій Tesla в обігу) збільшилися на $15 мільярдів, пише американська редакція Forbes.

За оцінкою видання, наразі Маск є найбагатшою людиною в світі зі статками, оціненими в $280,3 мільярда.

Маск активно агітував за кандидатуру Дональда Трампа, якого сьогодні переобрали президентом США. Трамп назвав виконавчого директора Tesla "супергенієм" і "новою зіркою" під час своєї переможної промови вранці у середу.

Після повідомлень про перемогу Трампа і його промови акції Tesla подорожчали до понад $280 доларів за штуку, перевищивши попередній максимум на рівні $273,54, зафіксований 27 жовтня.

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Маск був одним із найбільш помітних прихильників Трампа під час його передвиборної кампанії. Генеральний директор Tesla вклав щонайменше $118 мільйонів у свій проєкт PAC America на підтримку Трампа, ставши другим найбільшим спонсором обраного президента США.

Під час передвиборчої кампанії Маск з’являвся разом із Трампом на кількох мітингах і підтримував його в соціальних мережах.

Автор: 

США (4998) мільярдери (221) Tesla (317) Маск Ілон (399) Трамп Дональд (675)


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Топ коментарі
+6
Зрозуміло що Маск за Трампа - деми збирались не просто підняти податки для багатих, а ще обложити додатковими мільярдерів. Тому Маск різко забув про екологію, електрифікацію і т.п. речі проти яких Трамп. Бабло перемагає будь-які переконання.
От тільки цікаві 2 питання - чи будуть десь в Каліфорнії, все так же купувати Тесли? Там вже є ті, хто принципово відмовляється від них через Маска. Тепер таких буде більше. І питання 2 - точно реднек Джо з Канзасу, котрий за респів, хоче пересісти з 8 циліндрового пікапу на Кібертрак?
Маю відчуття, що в гонитві за баблом Маск сам спиляє гілку на якій сидить.
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06.11.2024 20:51 Відповісти
+4
Нужно запретить ввоз в Украину Тесла. А то за счет украинцев ета обезьяна набивает себе кармані и сосется с ******
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06.11.2024 20:51 Відповісти
+4
Для початку потрібно припинити скиглити на узькій мові.
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06.11.2024 21:13 Відповісти
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Нічого надзвичайного, тільки бізнес
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06.11.2024 20:21 Відповісти
На акціях Тесли збагатився не один Трамп, якому належить лише "близько 13% акцій Tesla в обігу."
Джерело: https://biz.censor.net/n3518696
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07.11.2024 00:11 Відповісти
Зрозуміло що Маск за Трампа - деми збирались не просто підняти податки для багатих, а ще обложити додатковими мільярдерів. Тому Маск різко забув про екологію, електрифікацію і т.п. речі проти яких Трамп. Бабло перемагає будь-які переконання.
От тільки цікаві 2 питання - чи будуть десь в Каліфорнії, все так же купувати Тесли? Там вже є ті, хто принципово відмовляється від них через Маска. Тепер таких буде більше. І питання 2 - точно реднек Джо з Канзасу, котрий за респів, хоче пересісти з 8 циліндрового пікапу на Кібертрак?
Маю відчуття, що в гонитві за баблом Маск сам спиляє гілку на якій сидить.
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06.11.2024 20:51 Відповісти
Зачем далеко ходить если Украина сама дотирует ввоз в Украину етих самых Тесла
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06.11.2024 20:54 Відповісти
ти хоч знаєш значення слова дотація ?
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06.11.2024 22:41 Відповісти
Які все ж таки примітивні стереотипи залишились у наших людей про Америку. Реднек з Канзасу, 9-циліндровий пікап, податки для багатих від демократів пхахаха
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06.11.2024 20:59 Відповісти
Я вже не кажу про вищу освіту, але в школі ж мали вчити літературні фігури, ну там гіпербола і все таке..... От якби вчили, то зрозуміли про що я пишу, застосовуючи деякі перебільшення. Хоча в ряді зовсім уже крайніх випадків це і не перебільшення.
А про податки для багатих від демократів, так сидячи в США (судячи по прапорцю) раджу поцікавитись життям країни, а не лише сидіти на російсько та україномовних форумах. І якби поцікавились, то дізнались про озвучену економічну стратегію демів
- підвищення податків для найбагатших американців, які заробляють понад 400 тис. дол. на рік.,
- запровадження "податку на мільярдерів", який сплачуватимуть особи, чиста вартість активів яких перевищує 100 млн дол.,
- підвищення податку на приріст капіталу з 20% до 28%, та податку на прибуток корпорацій - з 21% до 28%

Вам має бути соромно, що я в Україні, живучи війною, знаю про життя в США більше. США це не лише Брайтон-Біч, занурьтесь в життя країни, не будьте вічним емігрантом.
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06.11.2024 21:21 Відповісти
податок на приріст капіталу у 20% і так немалий. Як і продаток на прибуток корпорацій 21%
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06.11.2024 21:31 Відповісти
Важко сказати, багато це чи ні, не розглядаючи ситуацію загалом. Так наприклад податок на прибуток корпорацій багато де більше 21%. В Німеччині он 29,9, а Кореї 27,5, Австралія 30 і т.п.. В Мексиці он 30, і туди черга американських компаній перевести виробництво. Так що саме по собі це підвищення не унікальне.
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06.11.2024 21:45 Відповісти
Ви певно набагато краще знаєте про податки в різних країнах ніж я. Я знаю лише про наші податки. І я розумівю, що порівнювати взагалі не можна. Бо у різних країнах різна оплата праці, різний рівень цін, роздрібних теж. І тому десь високий податок все одно дає можливість з часом купляти собі житло та робити заощадження на старість чи втрату працездатності. А десь навіть менший не дає нічого. В Україні до війни більшість з нас мали житло ще з часів совка та мали передати батьківську спадчину дітям. І в провінції житло не убло настільки дорогим аби купитти його пересічному було гне можливим. Зараз інша ситуація - багато з громадян втратили все.
А от порівняти США і поряд Канаду я можу. У США багато наших з часом беруть житло в кредит (хоч і старе й погане). А от в Канаді ситуація практично зайшла в тупік. От тому й перемагає Трамп, бо потік біженців загострить житлову проблему до півня канадської. Все таки за словами наших мешканці штатів мають кращі перспективи для комфортного життя. А в Канаді певною мірою соціалізм з їх безкоштовною медициною призвів до нестачі медпрацівників. Європа теж різна, тож цифри податків непорівняні. Я оцінював ті цифри оподаткування з власної точки зору як бізнесмена. Бо я чітко розумію, що бізнес полвинен мати такі доходи, аби оновлювати технології та розвиватися.
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06.11.2024 22:31 Відповісти
Нужно запретить ввоз в Украину Тесла. А то за счет украинцев ета обезьяна набивает себе кармані и сосется с ******
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06.11.2024 20:51 Відповісти
Для початку потрібно припинити скиглити на узькій мові.
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06.11.2024 21:13 Відповісти
дивлюся в ютубі лекції з астрономії ХДУ. Ну і там деякі з раші певно - чого на мовє, нєвсьо панятно. І російськомовні від народження харків'яни кажуть: та ні, ми вже так наїлися вашого руцького міру через бомбардування, що ладні говорити хоч мигами, аби вже не чути. Розбіглися і викладачі, і студенти по всьому світу і слухають лекції в онлайн.
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06.11.2024 21:36 Відповісти
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06.11.2024 20:59 Відповісти
Візіонер.А те що в соцмережі Х можна зараз продивлятися тих,хто вас заблокував,це супер.Реально найкраща соцмережа сьогодення.
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06.11.2024 21:01 Відповісти
Два андонія ...побачимо чим вони розрахуються з х* лом ...якими землями та державами ? А маск хай вдавиться своїми міліардами , воно падло міг би Африку підняти та рай зробити , а так х* й зна куди ті гроши складає та кремлю допомагає ,людство знищювати , бидло промосковське !
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06.11.2024 21:02 Відповісти
Він гроші складає тому, хто їх дав цьому зіц-голові Фунту.
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06.11.2024 21:30 Відповісти
с чего бы Тесла? ладно бы ракеты или нейрочипы\ии\старлинк. Трамп вообще-то обещал не электро, а внутреннего сгорания поддержать.
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06.11.2024 21:13 Відповісти
Тільки уявіть, що може бути вшито в нейрочіп створений таким покидьком, як Ілон Маск.
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06.11.2024 21:17 Відповісти
Уявіть краще, яку саме колонію на Марсі він побудує. Зважаючи на нейрочіпи, погане відношення до робітників на заводах.....
Фантастична антиутопія все ближче.
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06.11.2024 21:28 Відповісти
Як Штірліц "спалився" на парашуті, так у маска улюблена (а може нав'язлива для його спеціфічного розуму) пісня "И на Марсе будут яблони цвести"/
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06.11.2024 21:35 Відповісти
Як у фільмі Апгрейд. Для головного героя вживлення чіпу стало гірше ніж смерть.
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07.11.2024 09:02 Відповісти
а хто продав маску через наса дозвіл на приватизацію космосу, не трамп?
бариги не повинні бути політиками, а тим більше Президентами.
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06.11.2024 21:26 Відповісти
Два російських агента підтримують один одного.
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06.11.2024 21:35 Відповісти
Ці всі міліарди дуті, він їх не продав і не отримав гроші, якщо почне продавати акції 15 млрд. плюса швидко перетвориться в мінус.

По друге в Тесла є акціонер фактично власник компанії - інвест фонд, її колишній працівник очолював ФРС за Трампа, вони фактично отримують прибуток. Але вони інвестували не тільки в Маска але і в фінтеч компанії які підтримували Гарріс.
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06.11.2024 21:40 Відповісти
Тсс не видавайте секрет Полішенеля для деяких "вірунів в найбагатшу" людину світу .
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06.11.2024 23:08 Відповісти
Сколько же у нас в стране умственно отсталых дегенератов. Это при том как старлинки буквально спасали нашу армию в начале войны.
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06.11.2024 21:47 Відповісти
Маск завдяки українцям зекономив на рекламі і маркетингу стіко шо заслуженні образи може і проковтнути - як там кажуть Джуст бізнес і усе .
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06.11.2024 23:13 Відповісти
та пофіг нам на ті тесли. і на іншу батарейщину теж. не розумію нащо люди це купують
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06.11.2024 23:16 Відповісти
Олігарх
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06.11.2024 23:17 Відповісти
"Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією", - сказав Маск....
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07.11.2024 00:09 Відповісти
23 авг. 2023 г. - "Він був на сцені і сказав: "Ми повинні вести переговори. Путін хоче миру - ми повинні вести переговори про мир з Путіним", - переказує Гоффман ...
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07.11.2024 00:13 Відповісти
Ця людина тепер буде мати величезний вплив на політіку США..
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07.11.2024 00:14 Відповісти
Маск молодий і тепер одержав доступ до державного ресурсу,
без якого сонячну енергетику не впровадити через спротив власників АЕС, мереж, та інших ооб'єктів інфраструктури.
Тепер він розбереться і з NASA, a ті хлопці трохи зажерлись.
За одно начистив писок одному старому маразматику.
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07.11.2024 07:00 Відповісти
Дідуган Джо тоді демонстративно "не помітив" Теслу, яка виробила найбільшу кількість електромобілів у США. Не запросив Маска.
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07.11.2024 10:50 Відповісти
Маск молодий маразматик та ворог України..
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08.11.2024 00:25 Відповісти
Але продажі "Тесли" у світі можуть реально упасти.
Нікому не хочеться, щоб його авто збирало компромат на нього
за допомогою кількох десятків відеокамер з мікрофонами.
Нікому не хочеться,щоб управління його авто можна було
дистанційно перехопити - особливо після кульбіту з пейджерами,
що по команді вибухнули в різних країнах.
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07.11.2024 07:05 Відповісти
Вказані проблеми дійсно існують. Розвʼязання залежить від моделі транспортних послуг. Або надаєш їх сам собі, або замовляєш послугу провайдеру транспортних послуг, який забезпечує відповідність послуг законним вимогам замовника. В тому числі і захист приватності замовника та його безпеки під час отримання автотранспортних послуг.
Світ рухається до TaaS автоматизованих індивідуальних транспортних послуг (космічна галузь бізнесу вже так і працює). Навіщо ******** людині, яка має на меті лише переміщення у просторі себе або своїх речей, а не бізнес на транспортних послугах, мати зайвий клопіт по володінню власним автотранспортом (витрати на придбання у власність авто, податки, утримання, технічне обслуговування, пальне, права водія, часу на виконання функцій водія власного авто, цивільну відповідальність та ін)? А ще і дбати про захист персональних даних, приватності та ін від НСД каналами власного авто заради того, щоб час від часу перевозити себе коханого/ну з п "А" до п "Б"? Тесла та інші виробництва Маска створюють важливі елементи транспортної системи майбутнього, як сервісу, за яким майбутнє, який замінить власний автотранспорт.
TaaS поступово забезпечить необхідний і достатній рівень кіберзахисту замовника транспортних послуг. Це простіше, ніж розвʼязувати проблему кіберзахисту самотужки, індивідуально, поза системою.
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07.11.2024 13:15 Відповісти
Автомобіль - це більше, ніж транспортний засіб.
Можна порівняти з конем чи власним домом.
Ми ж не користуємось публічною зубною щіткою.
Якось так.
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07.11.2024 17:22 Відповісти
можете підрахувати який прибуток отримав з інвестиції у політику. Ви думаєте Маск один такий кмітливий?
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07.11.2024 15:46 Відповісти

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