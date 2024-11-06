Єврооблігації України відреагували зростанням на перемогу Трампа

Українські єврооблігації та ВВП-варанти зростають на тлі новин про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це свідчать котирування за даними Bloomberg, передає ЕП.

Зокрема, євробонди зростають:

з погашенням у 2029 році з купонною ставкою 1,75% на 1,72%, до $60,71.

з погашенням у 2030 році з купонною ставкою 0% на 2,79%, до $49,12.

з погашенням у 2034 році з купонною ставкою 1,75% на 3,6%, до $47,97. Зі ставкою 0% - на 4,3% до $38,15.

з погашенням у 2035 році з купонною ставкою 1,75% на 3,68%, до $47,16. За ставкою 0% - на 4,54%, до $50,37.

з погашенням у 2036 році з купонною ставкою 1,75% на 3,80%, до $46,63 долара. Зі ставкою 0% - на 4,44%, до $49,75.

Своєю чергою, ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до $73,44.

Раніше кілька моделювань результатів виборів у США передбачили перемогу Дональда Трампа на президентьких виборах. Сам Трамп вже оголосив про свою перемогу. Із перемогою його також привітав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Bitcoin оновив історичний максимум на тлі президентських виборів у США та можливої перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа.