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Новини
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Єврооблігації України відреагували зростанням на перемогу Трампа

євробонди

Українські єврооблігації та ВВП-варанти зростають на тлі новин про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це свідчать котирування за даними Bloomberg, передає ЕП.

Зокрема, євробонди зростають:

  • з погашенням у 2029 році з купонною ставкою 1,75% на 1,72%, до $60,71.
  • з погашенням у 2030 році з купонною ставкою 0% на 2,79%, до $49,12.
  • з погашенням у 2034 році з купонною ставкою 1,75% на 3,6%, до $47,97. Зі ставкою 0% - на 4,3% до $38,15.
  • з погашенням у 2035 році з купонною ставкою 1,75% на 3,68%, до $47,16. За ставкою 0% - на 4,54%, до $50,37.
  • з погашенням у 2036 році з купонною ставкою 1,75% на 3,80%, до $46,63 долара. Зі ставкою 0% - на 4,44%, до $49,75.

Своєю чергою, ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до $73,44.

Раніше кілька моделювань результатів виборів у США передбачили перемогу Дональда Трампа на президентьких виборах. Сам Трамп вже оголосив про свою перемогу. Із перемогою його також привітав президент України Володимир Зеленський. 

Як повідомлялося, Bitcoin оновив історичний максимум на тлі президентських виборів у США та можливої перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Автор: 

облігації (1480) Трамп Дональд (675) євробонди (634)


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А на підписання "міра" відреагують стрімким падінням. Бо і їжаку буде ясно: все, що вкладеться в Україну після "міра", буде належати росії.
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06.11.2024 13:13 Відповісти
Последний бздык сделали перед смертью?
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06.11.2024 13:20 Відповісти
Не розумію логіку зростання курсу цих ЦП - я б навпаки скидав їх, бо перемога Трампа сильно підриває перспективи України. Залишить нас без грошей і зброї, буде загроза банкрутства . . . А цінні папери ростуть. Нонсенс.
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06.11.2024 13:53 Відповісти
Після про*опаного контрнаступу і неспроможності втриматися на Донбасі, всі зрозуміли що у України і так немає перспектив. Просто надіються що Трамп зробить все швидко, а не буде десятирічна війна по результату якої все рівно заставлять те саме підписати.
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06.11.2024 18:52 Відповісти
Пишуть про то, у чому самі не розуміються.
У облігації є два параметри. Це ціна і дохідність до погашення.
Це два прямо протилежні параметри.
Якщо росте ціна- на таку ж величину падає дохідність.
Нецікаво, що саме тут понаписували про українську облігації, а от казначейські США, різко впали у ціні( виросла дохідність) через ризки підвищеної інфляції при Трумпі.
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06.11.2024 22:01 Відповісти
Ринок гарно та правильно мислить.
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06.11.2024 15:42 Відповісти

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