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Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - Axios

Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського

Американский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, телефонный разговор Трампа и Зеленского включал два сюрприза: Маск также был на линии, а Зеленский якобы был несколько успокоен тем, что он услышал от новоизбранного президента США.

По словам собеседников, телефонный разговор длился около 25 минут.

"После того, как Зеленский поздравил Трампа, новоизбранный президент заявил, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности", - пишет издание.

В свою очередь Маск, который также был на линии, сказал Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину, поставляя спутники Starlink.

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Axios отмечает, что участие Илона Маска в разговоре Зеленского и Трампа подчеркивает влияние, которое будет иметь американский миллиардер во время президентского срока республиканца.

Напомним, что Илон Маск активно поддерживал избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа. Ранее в американских СМИ появлялась информация, что генеральный директор Tesla может получить должность в администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

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Автор: 

Зеленский (20185) Маск Илон (208) Трамп (5036)


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Топ комментарии
+24
Охрінєть тепер в них і свій дєрмак буде))) маск буде тіпа кардінал)))
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08.11.2024 20:18
+13
Вже давно. Але нам намагаються доказати що вони їх купили через десяті руки .
Хоча вірогідніше їх передав маск
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08.11.2024 20:26
+11
Та нічого хорошого Трамп для нас не зробить.
Воно абсолютно безтактне і безпринципне.
Таке ж фуйло, тільки американське
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08.11.2024 20:25
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"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає" (с)
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08.11.2024 20:18 Ответить
Україна жертвує Ілону Маску ЗЄлю для польоту на Марс.... з кінцями 😂👍

.
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08.11.2024 23:37 Ответить
Охрінєть тепер в них і свій дєрмак буде))) маск буде тіпа кардінал)))
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08.11.2024 20:18 Ответить
Там еще над Маском один "кардинал" есть. Не такой публичный, но, как поговаривают, гораздо более влиятельный.
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08.11.2024 20:30 Ответить
хто ?
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09.11.2024 01:19 Ответить
І одного дня Трамп скаже "Я устал, я ухожу"... і підсуне американцям Маска як єльцин ***** кацапам...
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08.11.2024 21:19 Ответить
ніколи не думав що це скажу, але єрмак кращий ніж маск.
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09.11.2024 01:23 Ответить
Тобто зе перетворив державну службу в приватну справу
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08.11.2024 20:20 Ответить
Ви мали на увазі трампа ?

за ЗЄ я мовчу, уже п'ять років...

.
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08.11.2024 23:39 Ответить
Вова, ти все ж таки ЛОХ!
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08.11.2024 20:21 Ответить
і за лоха його тримають.

телефонує вован Президенту Америки Трампу, а той: ля-ля, фа-фа, не бздо вован (на 25 хвилин), а ми тут з Ілошою пиво п'ємо, він зараз теж з тобою, лохом, побазарить

за лоха ЗЄлю тримають 😕
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09.11.2024 00:09 Ответить
- Асісяй? (с)
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08.11.2024 20:21 Ответить
Ну Ви й зрівняли х... з мізинцем
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08.11.2024 20:22 Ответить
До речі, у кацапів теж старлінки.
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08.11.2024 20:25 Ответить
Вже давно. Але нам намагаються доказати що вони їх купили через десяті руки .
Хоча вірогідніше їх передав маск
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08.11.2024 20:26 Ответить
так так, особисто продав і паролі передавав,
ну не можуть же тупі кацапи їх придбати у польші чи грузії, завезти на деяку відстань до ЛБЗ і активувати, бо вони тупі рукожопі алкаші.
Насправді вони тормози, бо могли використовувати старлінки ще в 22. але у них в армії побільше совкого генералського мудачья.
пс. Але це не відміняє того факту що МаскАль проросійськокитайський підор. Підор мультиміліардер.
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08.11.2024 22:59 Ответить
оскільки я повний чайник в ІТ, то поставив би на ті старлінки геолокацію з вимкненням роботи на несанкціонованій території.

але я ж чайник, а не геній Ілона.

чи не так ?
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09.11.2024 00:03 Ответить
можна все можна, за ваші гроші, буде пару десятка спеців кожного дня оновлювати карту покриття старлінків, і блокувати всі термінали які потрапили в сіру зону... потім в ручному режимі якийсь джон, буде пересилати ід терміналів нашому василю і той буде звіряти її з нашою базою, де купа всяких волонтерських та подарованих різними країнами терміналів.
а тепер питання наш уряд мо чи зебіл звертались із запитом до Маскаля, чи може Держдеп який оплачує величезну кількість підписок на термінали ?.
І чи вартує гра свіч, ось що головне.
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09.11.2024 00:24 Ответить
усі означенні Вами процедури Ші може робить гаптоматично, із видачею координат кацапських старлінків для арти ЗСУ

.
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09.11.2024 01:06 Ответить
Ви занадто переоцінюєте можливості ШІ.
Бо йому похрін користуються кацапи чи наші військові купленим у польші терміналом.
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09.11.2024 12:20 Ответить
Гроші бакси не пахнуть...
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08.11.2024 23:07 Ответить
що, бакси вже перестали бути грошима ?

😂👍

.
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09.11.2024 00:10 Ответить
бакси якраз і є бакси
Я перечеркнув слово "гроші"
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09.11.2024 00:14 Ответить
Та нічого хорошого Трамп для нас не зробить.
Воно абсолютно безтактне і безпринципне.
Таке ж фуйло, тільки американське
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08.11.2024 20:25 Ответить
воно барига і цим все сказано.
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08.11.2024 20:28 Ответить
Трамп не "воно" . Він- президент США .

ВІд нього в значній мірі залежить
обороноздатність України .
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08.11.2024 21:12 Ответить
Сутенер,уголовник,негодяй...
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08.11.2024 23:53 Ответить
...і добавити нічого,
хіба що російський шпигун, але хто ж його посадить - Верховний суд Америки в кишені трампа
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09.11.2024 00:12 Ответить
Трамп завжди держить "ніс по вітру". То ж будучи безпринципним він все ж таки поводиться раціонально і на його дії впливає поточна ситуація. Він "непередбачуваний" бо не є консерватором. Тобто не має ніякої віри крім віри в долар. То ж Трамп за зміни обстановки може нас дуже здивувати. А ***** ще більше.
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08.11.2024 22:01 Ответить
так воно й є, бо у камали харизми було рівно ноль !

вона б як і при Діду Джо сиділа собі тихенько та не кувала б собі й не молода, а буйло куражився ядрьоними причандалами.

але проблема у тому, що і трамп, і ілона на утриманні буйла....

отака..., малята
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09.11.2024 00:17 Ответить
Тут питання не в харизмі, яку можна розкрутити і надути навіть вівці, а в бекграунді. Все життя Камала проходила по квоті "нацменшин" і від неї вимагали менше ніж від справжніх білих американців. В результаті виховали дисципліновану і покірну виконавицю. Не впевнений що вона сама хотіла балотуватися. Її викликали і наказали це зробити...
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09.11.2024 00:31 Ответить
У Трампа також буде свій ''Єрмак''.
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08.11.2024 20:27 Ответить
Робив базар
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08.11.2024 20:27 Ответить
І до чого там та ілонка- ************?
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08.11.2024 20:28 Ответить
Розмова трьох клоунів. Це шоу побило б рекорди.
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08.11.2024 20:29 Ответить
Одного проститутки парашные обссыкают, другой дует как не в себя, третий нюхает.
До чего же докатилось человечество, если такие недоделанные влияют на его судьбу.
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08.11.2024 20:30 Ответить
Оооооо!

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08.11.2024 20:35 Ответить
Какое небо голубое!
Мы не сторонники разбоя.
На хвастуна не нужен нож:
ему немного подпоешь --
и делай с ним что хошь.

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08.11.2024 20:39 Ответить
Кожен відповідає сам за себе, доки будете сподіватись на якихось авторитетів ,будете смоктати…
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08.11.2024 20:36 Ответить
Маск буде відповідальним за оптимізацію роботи уряду і скорочення державних витрат.
Зеленський у нього перший у черзі на скорочення .
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08.11.2024 20:36 Ответить
In business, ******** assets are only salvaged if they have a really high earning potential that dwarfs the costs of salvaging them. Otherwise they are dumped. Liabilities are dumped at the first opportunity. One needs to be seen as an asset by those whose support one is seeking. A more valuable long-term asset than what your enemy can ever be - because the enemy too will try to position themselves as an asset.
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08.11.2024 21:01 Ответить
Of course Musk will play a big role in the Trump Administration. He really wants to. He has achieved everything in business, spearheaded transformation of entire industries, he is the CEO of several major companies worth well over a trillion dollars. Now he wants to help transform the country, the world - and even beyond. His role in the Trump campaign was key too: he really energized the young tech-savvy folks, while no one of the technology tycoons stood up for Kamala. They knew better.
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08.11.2024 20:41 Ответить
and gave the russians passwords and starlinks. And turned them off for the Ukrainians when they attacked. May he burn in hell.
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09.11.2024 01:21 Ответить
А что среди этих уважаемых людей делал Зеленский?
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08.11.2024 20:45 Ответить
це маск поважна людина?? 😂
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09.11.2024 01:22 Ответить
Это лучший человек на планете!
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09.11.2024 15:18 Ответить
сподіваюся він буде горіти у пеклі
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10.11.2024 00:25 Ответить
Маск свічку тримав.
Тепер ЗЄ не може збрехати, що зберіг цноту. 😁
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08.11.2024 20:46 Ответить
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08.11.2024 20:50 Ответить
Хэрбилдинг. Или билдинг Хэра. 🤣🤣🤣
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08.11.2024 21:11 Ответить
mask u tromba , kak Jermak u ZElikava ? 🤔
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08.11.2024 21:11 Ответить
Kak bi Venss nizarevnoval ...🤭
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08.11.2024 21:15 Ответить
Пройдоха який за кацапські бабки розкрутив бізнес на крадених винаходах , тепер буде модератором зовнішньої політики США🤔
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08.11.2024 21:13 Ответить
Tromb chem ta Zhirika napaminaiet 🤣
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08.11.2024 21:16 Ответить
Будемо сподіватися на серйозну допомогу УКРАЇНІ .
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08.11.2024 21:43 Ответить
ага один з них говорив що з ****** потрібо сідати за стіл перемовин бо кацапи навіть самого гітлера в одне рило перемогли, а інший у своїй помийній мережі х.уй постив фоточку мясника Берії з фразою "you bring me the mаn, i will find you the crime"
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08.11.2024 23:12 Ответить
а Зеленський нібито був дещо заспокоєний тим, що він
====
а, я пойняв!! занепокоєння - заспокоєння, стурбонепокоєння - припокоєння, і так ще 10 років!
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08.11.2024 21:58 Ответить
ТРАМПон і МАКСюта із ЗЕлепухою організували "тройнічок"
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08.11.2024 23:10 Ответить
Маск це той в якого в КНР заводи, і якому Сі наказав не розгортати супутники над Тайванем...
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09.11.2024 04:29 Ответить
 
 