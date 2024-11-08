Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - Axios

Американский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, телефонный разговор Трампа и Зеленского включал два сюрприза: Маск также был на линии, а Зеленский якобы был несколько успокоен тем, что он услышал от новоизбранного президента США.

По словам собеседников, телефонный разговор длился около 25 минут.

"После того, как Зеленский поздравил Трампа, новоизбранный президент заявил, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности", - пишет издание.

В свою очередь Маск, который также был на линии, сказал Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину, поставляя спутники Starlink.

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Axios отмечает, что участие Илона Маска в разговоре Зеленского и Трампа подчеркивает влияние, которое будет иметь американский миллиардер во время президентского срока республиканца.

Напомним, что Илон Маск активно поддерживал избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа. Ранее в американских СМИ появлялась информация, что генеральный директор Tesla может получить должность в администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

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