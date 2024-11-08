Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - Axios
Американский миллиардер Илон Маск присоединился к телефонному разговору новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 6 ноября.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, телефонный разговор Трампа и Зеленского включал два сюрприза: Маск также был на линии, а Зеленский якобы был несколько успокоен тем, что он услышал от новоизбранного президента США.
По словам собеседников, телефонный разговор длился около 25 минут.
"После того, как Зеленский поздравил Трампа, новоизбранный президент заявил, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности", - пишет издание.
В свою очередь Маск, который также был на линии, сказал Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину, поставляя спутники Starlink.
Axios отмечает, что участие Илона Маска в разговоре Зеленского и Трампа подчеркивает влияние, которое будет иметь американский миллиардер во время президентского срока республиканца.
Напомним, что Илон Маск активно поддерживал избирательную кампанию республиканца Дональда Трампа. Ранее в американских СМИ появлялась информация, что генеральный директор Tesla может получить должность в администрации Трампа.
Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.
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за ЗЄ я мовчу, уже п'ять років...
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телефонує вован Президенту Америки Трампу, а той: ля-ля, фа-фа, не бздо вован (на 25 хвилин), а ми тут з Ілошою пиво п'ємо, він зараз теж з тобою, лохом, побазарить
за лоха ЗЄлю тримають 😕
Хоча вірогідніше їх передав маск
ну не можуть же тупі кацапи їх придбати у польші чи грузії, завезти на деяку відстань до ЛБЗ і активувати, бо вони тупі рукожопі алкаші.
Насправді вони тормози, бо могли використовувати старлінки ще в 22. але у них в армії побільше совкого генералського мудачья.
пс. Але це не відміняє того факту що МаскАль проросійськокитайський підор. Підор мультиміліардер.
але я ж чайник, а не геній Ілона.
чи не так ?
а тепер питання наш уряд мо чи зебіл звертались із запитом до Маскаля, чи може Держдеп який оплачує величезну кількість підписок на термінали ?.
І чи вартує гра свіч, ось що головне.
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Бо йому похрін користуються кацапи чи наші військові купленим у польші терміналом.
Грошібакси не пахнуть...
😂👍
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Я перечеркнув слово "гроші"
Воно абсолютно безтактне і безпринципне.
Таке ж фуйло, тільки американське
ВІд нього в значній мірі залежить
обороноздатність України .
хіба що російський шпигун, але хто ж його посадить - Верховний суд Америки в кишені трампа
вона б як і при Діду Джо сиділа собі тихенько та не кувала б собі й не молода, а буйло куражився ядрьоними причандалами.
але проблема у тому, що і трамп, і ілона на утриманні буйла....
отака..., малята
До чего же докатилось человечество, если такие недоделанные влияют на его судьбу.
Мы не сторонники разбоя.
На хвастуна не нужен нож:
ему немного подпоешь --
и делай с ним что хошь.
Зеленський у нього перший у черзі на скорочення .
Тепер ЗЄ не може збрехати, що зберіг цноту. 😁
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а, я пойняв!! занепокоєння - заспокоєння, стурбонепокоєння - припокоєння, і так ще 10 років!