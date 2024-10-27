Глава NASA Нельсон призвал расследовать общение Маска и Путина
Глава NASA Билл Нельсон призвал расследовать информацию о том, что основатель SpaceX и соратник Дональда Трампа Илон Маск и президент России Владимир Путин поддерживают регулярные контакты с конца 2022 года.
В частности отчет о том, что Маск обсуждал с Путиным "личные темы, бизнес и геополитическую напряженность", вызывает беспокойство из-за национальной безопасности, ведь отношения SpaceX с NASA и американскими военными могли предоставить Маску доступ к конфиденциальной правительственной информации и разведданным США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я не знаю, правдива ли эта история. Я думаю, что ее следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России были многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызвать беспокойство, в частности, у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб", - отметил Нельсон.
В то же время один из чиновников, который знаком с этим вопросом, отметил CNN, что еще в прошлом году американские чиновники были обеспокоены отношениями Маска с Россией, однако разведывательное сообщество США остерегается изучать такие взаимодействия, ведь Маск является американцем.
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Їхня ясновельможність закликали.
Закликати зволили.
А є управитель позабюджетними авуарами рашистської пітьми і особистими капіталами ***** у сфері високих технологій.
Керівник НАСА розуміє, що в разі перемоги Трампа, зміна керівника НАСА буде ініційована Маском. Тому і намагається політично знищити Маска, скомпроментувати і не допустити Маска
в урядову команду Трампа, місце в який, за повідомленнями у ЗМІ, вже передбачене Трампом.
Підстави? Наприклад - провальний багатомільярдний контракт НАСА з Боїнгом.
Величезні бюджетні гроші на вітер.
Зараз "влада" сша відповідально та потужно замітає всі проблеми під килим ....
Нема Рейганів і Теччер, легкі часи наробили на Заході слабких людей (
Його недавній успіх з посадкою модуля ракети у лапки, це можна порівняти лише з запуском на місяць.
Фінансовий провал Тесли лише у твоїй уяві.
Можна вгадать один раз та розкрутить перспективний проект... Але якщо потім ідуть "ляпсуси", то це не "успішність", а звичайне "випадково повезло"...
Та і взагалі якби не його ракети, дальше б всі співпрацювали з орками в освоєнні космосу, хоча Наса само це ще робить до цього часу.
І через це до московитів на фронті в Україні замість сміху над Маском приходить великий сум.
https://defence-ua.com/news/stalo_vidomo_scho_vidrizhe_vid_sebe_boeing_schob_vrjatuvatisja_vid_astronomichnih_zbitkiv-16990.html
- Куме! А Ви чули? Наш сусід допився - його "білочка" хватонула!
- Ну то й що? У вас самого від пияцтва уже рік, як цироз печінки...
https://universemagazine.com/ru/ubytky-na-16-mlrd-dollarov-boeing-starliner-okazalsya-vdvoe-dorozhe-spacex-crew-dragon/
самі винні не потрібно було роскосмос у 90 фінансувати з сподіваннями що кацапи стануть людьми.
Все це - ознаки АВТОРИТАРИЗМУ... Тобто "фюрерства"...
Тепер Маск або дешево мститься, або розраховує покерувати коли Трамп здохне.
Маск не американець, і іншого шансу посидіти на важелях влади не матиме,
а для переходу на Америки на сонячну енергетику потрібна саме державна влада.
Щодо сонячної енергії то штати роблять дуже багато в цьому напрямку, деякі такі як Каліфорнія розвивають на рівні ЄС. Але зараз там пішов новий тренд на малі АЕС, до 35 року багато компаній хочуть перевести свої дата центри на них.