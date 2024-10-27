Глава NASA Нельсон призвал расследовать общение Маска и Путина

Глава NASA Билл Нельсон призвал расследовать информацию о том, что основатель SpaceX и соратник Дональда Трампа Илон Маск и президент России Владимир Путин поддерживают регулярные контакты с конца 2022 года.

В частности отчет о том, что Маск обсуждал с Путиным "личные темы, бизнес и геополитическую напряженность", вызывает беспокойство из-за национальной безопасности, ведь отношения SpaceX с NASA и американскими военными могли предоставить Маску доступ к конфиденциальной правительственной информации и разведданным США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не знаю, правдива ли эта история. Я думаю, что ее следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России были многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызвать беспокойство, в частности, у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб", - отметил Нельсон.

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В то же время один из чиновников, который знаком с этим вопросом, отметил CNN, что еще в прошлом году американские чиновники были обеспокоены отношениями Маска с Россией, однако разведывательное сообщество США остерегается изучать такие взаимодействия, ведь Маск является американцем.