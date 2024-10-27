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Глава NASA Нельсон призвал расследовать общение Маска и Путина

NASA

Глава NASA Билл Нельсон призвал расследовать информацию о том, что основатель SpaceX и соратник Дональда Трампа Илон Маск и президент России Владимир Путин поддерживают регулярные контакты с конца 2022 года.

В частности отчет о том, что Маск обсуждал с Путиным "личные темы, бизнес и геополитическую напряженность", вызывает беспокойство из-за национальной безопасности, ведь отношения SpaceX с NASA и американскими военными могли предоставить Маску доступ к конфиденциальной правительственной информации и разведданным США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не знаю, правдива ли эта история. Я думаю, что ее следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России были многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызвать беспокойство, в частности, у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб", - отметил Нельсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года: говорят о геополитике, - WSJ

В то же время один из чиновников, который знаком с этим вопросом, отметил CNN, что еще в прошлом году американские чиновники были обеспокоены отношениями Маска с Россией, однако разведывательное сообщество США остерегается изучать такие взаимодействия, ведь Маск является американцем.

Автор: 

NASA (130) путин владимир (31575) Маск Илон (252)


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Топ комментарии
+20
Мабуть це правда. Бо якийсь мутний тип-емігрант раптово став "мегамільордєром". Кидався грошима - Твітор Штопаний купив чи то за 60 чи то за 80 млрд! Міліардів, карл! Божевільно уявити таку купу грошей на забаганку п#Zдіти що в голову спаде ( насправді штовхати в маси наративи пропаганди Совдепії)
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27.10.2024 01:30 Ответить
+12
Немає ніякого американського міліардера
А є управитель позабюджетними авуарами рашистської пітьми і особистими капіталами ***** у сфері високих технологій.
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27.10.2024 01:20 Ответить
+7
У чому саме "успіх Маска"? У пропіарених польотах на орбіту? Чи в фінансовому провалі "Тесли"? Мине кілька років, і та багатомільярдна "мильна бульбашка", під назвою "маск", лопне... Бо вона тримається, як МММ - на безперервних зовнішніх фінансових "вливаннях"... І знайдеться хтось, хто закричить: "Так король-же - ГОЛИЙ!" І тисячі інвесторів наввипередки побіжать "розпинать" вчорашнього "кумира мільйонів" - щоб повернуть вкладені (вкрадені та втрачені ) гроші...
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27.10.2024 07:16 Ответить
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Глава NASA Нельсон закликали

Їхня ясновельможність закликали.
Закликати зволили.
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27.10.2024 01:12 Ответить
Немає ніякого американського міліардера
А є управитель позабюджетними авуарами рашистської пітьми і особистими капіталами ***** у сфері високих технологій.
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27.10.2024 01:20 Ответить
Знову ця *****.
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27.10.2024 01:27 Ответить
Мабуть це правда. Бо якийсь мутний тип-емігрант раптово став "мегамільордєром". Кидався грошима - Твітор Штопаний купив чи то за 60 чи то за 80 млрд! Міліардів, карл! Божевільно уявити таку купу грошей на забаганку п#Zдіти що в голову спаде ( насправді штовхати в маси наративи пропаганди Совдепії)
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27.10.2024 01:30 Ответить
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27.10.2024 08:58 Ответить
Він став мультимільярдером тому що в нього багаті родичі, дебіле.
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27.10.2024 08:59 Ответить
Маск навіть не корінний американець. Емігрант з ПАР. Але США дуже пишаються тим що вони країна емігрантів. Так що це не якийсь Трамп, якого можна закидати какашками.
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27.10.2024 01:35 Ответить
США завжди пишалися і пишаються світовими грабіжниками і злодіями , котрі вкладають гроші в американські банки....Самий досконалий прибуток від процентів таких вкладень.
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27.10.2024 09:34 Ответить
Хіба путін - якщо він дійсно "інвестор" компаній Маска погодився б надавати послуги Старлінк для ЗСУ?

Керівник НАСА розуміє, що в разі перемоги Трампа, зміна керівника НАСА буде ініційована Маском. Тому і намагається політично знищити Маска, скомпроментувати і не допустити Маска
в урядову команду Трампа, місце в який, за повідомленнями у ЗМІ, вже передбачене Трампом.
Підстави? Наприклад - провальний багатомільярдний контракт НАСА з Боїнгом.
Величезні бюджетні гроші на вітер.
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27.10.2024 02:14 Ответить
Підстава - маск-під@р
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27.10.2024 08:21 Ответить
Ви взагалі не орієнтуєтесь в фінринках, головний інвестор Тесли та інших проектів Маска - Блекрок. А він просто популярна картинка.
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27.10.2024 09:53 Ответить
Проковтнуть, нажаль(((((
Зараз "влада" сша відповідально та потужно замітає всі проблеми під килим ....
Нема Рейганів і Теччер, легкі часи наробили на Заході слабких людей (
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27.10.2024 01:27 Ответить
Час був інший. Зараз Тетчер нічим би не відрізнялася від Ліз Трасс, а Рейган взагалі став би посміховиськом.
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27.10.2024 01:39 Ответить
Не виглядав би він посміховиськом, але часи дійсно інші. Московити добре підготувались. Та й ситуація московитам допомагає - китай , іран і т.п. І наші політики слабкі, не тільки провладні.
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27.10.2024 03:10 Ответить
Не влада змінилась а електорат в штатах, так зване біле населення замінюють на любителів лівацького напрямку та мильних серіалів і популізму, латиноамериканців, індусів, китайців та філіпінців. Порівняйте склад населення в 88 році та зараз.
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27.10.2024 09:55 Ответить
Хоче конкурента прибрати. Після недавнього успіху Маска.
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27.10.2024 01:28 Ответить
У чому саме "успіх Маска"? У пропіарених польотах на орбіту? Чи в фінансовому провалі "Тесли"? Мине кілька років, і та багатомільярдна "мильна бульбашка", під назвою "маск", лопне... Бо вона тримається, як МММ - на безперервних зовнішніх фінансових "вливаннях"... І знайдеться хтось, хто закричить: "Так король-же - ГОЛИЙ!" І тисячі інвесторів наввипередки побіжать "розпинать" вчорашнього "кумира мільйонів" - щоб повернуть вкладені (вкрадені та втрачені ) гроші...
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27.10.2024 07:16 Ответить
Це лише у неуків у Маска нема успіхів.
Його недавній успіх з посадкою модуля ракети у лапки, це можна порівняти лише з запуском на місяць.

Фінансовий провал Тесли лише у твоїй уяві.
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27.10.2024 07:49 Ответить
Казав сліпий - побачимо..." . Такі, як ти, уже в 2019-му одному "успішному молодому політику" теж "осанну" співали... А зараз "язики в задницю позатягували, наліпки "ЗЕ!" поздирали і всім розказують, що навіть на вибори не ходили!
Можна вгадать один раз та розкрутить перспективний проект... Але якщо потім ідуть "ляпсуси", то це не "успішність", а звичайне "випадково повезло"...
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27.10.2024 07:58 Ответить
У Маска лише один серйозний прокол - гіперлуп.
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27.10.2024 08:55 Ответить
Його пуски ракет досить успішні і це майбутнє ракетопромисловості, а Тесла то був більше піар проект для поширення електромобілей і тому спонсорувався урядом штатів. Та втюхати акції на хайпі.

Та і взагалі якби не його ракети, дальше б всі співпрацювали з орками в освоєнні космосу, хоча Наса само це ще робить до цього часу.
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27.10.2024 09:59 Ответить
Глава NASA не хоче для початку розслідувати чому агентство досі возить кацапських космонавтів в на "драгонах" і своїх відправляє на "союзах"?
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27.10.2024 01:59 Ответить
У раз перемоги Трампа очільнику НАСА прийдеться відповідати за марно витрачені мільярди доларів. Саме цими, неефективними структурами - організаціями, які марно витрачають бюджетні гроші, збирається зайнятися Маск в команді Трампа. Якщо Трамп переможе.
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27.10.2024 02:19 Ответить
Але маск дійсно забагато спілкувався і напевно спілкується з путіним. І він схильний до впливу від путіна.
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27.10.2024 03:27 Ответить
Московити внушаючи маску те що хочуть, сміються над ним і разом над США.
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27.10.2024 03:51 Ответить
А тим часом ЗСУ в Україні легально користуються послугами Старлінк Маска.
І через це до московитів на фронті в Україні замість сміху над Маском приходить великий сум.
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27.10.2024 16:26 Ответить
А на "Теслі" сам Маск не "дарма витратив гроші"? І гроші не "безликі" - з державного бюджету... А гроші конкретних вкладників...
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27.10.2024 07:18 Ответить
Криза в конкурентів з аерокосмічної галузі...
https://defence-ua.com/news/stalo_vidomo_scho_vidrizhe_vid_sebe_boeing_schob_vrjatuvatisja_vid_astronomichnih_zbitkiv-16990.html
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27.10.2024 16:39 Ответить
Якщо у "Боїнга" фінансові проблеми - це ще не значить, що у Маска все "в шоколаді"...
- Куме! А Ви чули? Наш сусід допився - його "білочка" хватонула!
- Ну то й що? У вас самого від пияцтва уже рік, як цироз печінки...
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27.10.2024 17:44 Ответить
Це твоє балабольство і тупі припущення, мабуть так в за щєлю голосував
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27.10.2024 08:25 Ответить
Це яким таким чином, а? Хто сказав що наса там щось марнг витрачае.
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27.10.2024 08:57 Ответить
Про це пишуть. НАСА оплатило Боїнг 4,2 млрд доларів США. Гроші мали б працювати, а вони застрягли на декілька років, профінансовані програми НАСА не виконані. Ще й аналітики вказують на непристойно завищену ціну контракту... У конкурента ціна значно менше, а НАСА не помітило...

https://universemagazine.com/ru/ubytky-na-16-mlrd-dollarov-boeing-starliner-okazalsya-vdvoe-dorozhe-spacex-crew-dragon/
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27.10.2024 17:07 Ответить
тому що МКС це міжнародна космічна станція, де основні блоки є парашинські, які доречі зараз одні проблеми на орбіті створюють.
самі винні не потрібно було роскосмос у 90 фінансувати з сподіваннями що кацапи стануть людьми.
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27.10.2024 12:20 Ответить
А шо вы хотели от чела с фрицевскими корнями? У германцев , на уровне подсознании - вражда с французами и англичанами(американцами).
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27.10.2024 03:09 Ответить
Справка: Трамп - тоже фриц. По отцовской линии Трамп имеет немецкие корни.
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27.10.2024 03:17 Ответить
Меркельша, шольц, трамп, маск - одного поля ягодки.
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27.10.2024 03:21 Ответить
Не исключено , шо были завербованы кремлядью.
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27.10.2024 03:22 Ответить
Англичане и американцы это два совершенно разных народа. Даже близко нет.
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27.10.2024 03:00 Ответить
Гражданин США имеет право разговаривать хоть с самим дьяволом. Це ж не Туркменистан.
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27.10.2024 05:08 Ответить
Знову ця анархічна маячня. А сісти та посрати посеред Бродвею гражданін США часом не має права?
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27.10.2024 05:55 Ответить
Звичайно ж! НАСА навiть близько не може конкурувати з часним бiзнесом, тож зараз чеплятиметься вiдчайдушно за можливiсть нашкодити "клятому Маску".
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27.10.2024 06:01 Ответить
"Скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ти... Маск викупив прибуткову медіаімперію... Перше, що зробив - повикидав звідти половину персоналу, навіть не цікавлячись їх діловими якостями... "Просто, не сподобалися!" В результаті ця "контора почала нести збитки... Трамп, за часи своєї фінансової діяльності, керувався лише своїми "хотєлками" і так само "рулив" підлеглими. В результаті ЧОТИРИ РАЗИ оголошував себе банкротом... Путін, керуючись своїми "хотєлками", увігнав багату Росію в фінансову, економічну та політичну кризу та втягнув у безглузду війну...
Все це - ознаки АВТОРИТАРИЗМУ... Тобто "фюрерства"...
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27.10.2024 07:27 Ответить
Є думка, що Маск купив твіттер саме щоб його знищити. Він взагалі проти ******** воук-пропаганди.
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27.10.2024 09:01 Ответить
РОзумні люди часто кажуть: "Не треба у всьому шукать "масонські змови"... Більшість того, що стається - звичайний плід людського ідіотизму...".
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27.10.2024 09:08 Ответить
Це не змова, тут чисто факти.
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27.10.2024 09:43 Ответить
Та бачу я твої "факти"...
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27.10.2024 09:52 Ответить
Fanati ruskih s fanatami trampa , kanchaite v komentah svai izvrashcenia !!
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27.10.2024 08:46 Ответить
З Обамою у Маска стосунки були чудові, а от із Байденом не склалось.
Тепер Маск або дешево мститься, або розраховує покерувати коли Трамп здохне.
Маск не американець, і іншого шансу посидіти на важелях влади не матиме,
а для переходу на Америки на сонячну енергетику потрібна саме державна влада.
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27.10.2024 09:49 Ответить
Там не вжаливо які відносини у Маска з демами, його головний інвестор Блекрок - спонсорує обидві партії. І Маск і NASA співпрацюють з орками, як впринципі нажаль і багато інших компаній з американськими інвестиціями, тому що там дешеві ресурси.

Щодо сонячної енергії то штати роблять дуже багато в цьому напрямку, деякі такі як Каліфорнія розвивають на рівні ЄС. Але зараз там пішов новий тренд на малі АЕС, до 35 року багато компаній хочуть перевести свої дата центри на них.
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27.10.2024 10:08 Ответить
 
 