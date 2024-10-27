Глава NASA Нельсон закликав розслідувати спілкування Маска і Путіна

Очільник NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію про те, що засновник SpaceX і соратник Дональда Трампа Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні контакти з кінця 2022 року.

Зокрема звіт про те, що Маск обговорював з Путіним "особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість", викликає занепокоєння через національну безпеку, адже відносини SpaceX з NASA і американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та розвідданих США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я думаю, що її слід розслідувати. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії були численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема, у NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб", - зауважив Нельсон.

Водночас один із чиновників, який знайомий з цим питанням, зазначив CNN, що ще минулого року американські посадовці були занепокоєні щодо стосунків Маска з Росією, проте розвідувальне співтовариство США остерігається вивчати такі взаємодії, адже Маск є американцем.