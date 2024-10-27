УКР
Новини
Глава NASA Нельсон закликав розслідувати спілкування Маска і Путіна

NASA

Очільник NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію про те, що засновник SpaceX і соратник Дональда Трампа Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні контакти з кінця 2022 року.

Зокрема звіт про те, що Маск обговорював з Путіним "особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість", викликає занепокоєння через національну безпеку, адже відносини SpaceX з NASA і американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та розвідданих США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я думаю, що її слід розслідувати. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії були численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема, у NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб", - зауважив Нельсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року: говорять про геополітику, - WSJ

Водночас один із чиновників, який знайомий з цим питанням, зазначив CNN, що ще минулого року американські посадовці були занепокоєні щодо стосунків Маска з Росією, проте розвідувальне співтовариство США остерігається вивчати такі взаємодії, адже Маск є американцем.

Автор: 

NASA (174) путін володимир (24825) Маск Ілон (709)
Мабуть це правда. Бо якийсь мутний тип-емігрант раптово став "мегамільордєром". Кидався грошима - Твітор Штопаний купив чи то за 60 чи то за 80 млрд! Міліардів, карл! Божевільно уявити таку купу грошей на забаганку п#Zдіти що в голову спаде ( насправді штовхати в маси наративи пропаганди Совдепії)
27.10.2024 01:30
Немає ніякого американського міліардера
А є управитель позабюджетними авуарами рашистської пітьми і особистими капіталами ***** у сфері високих технологій.
27.10.2024 01:20
У чому саме "успіх Маска"? У пропіарених польотах на орбіту? Чи в фінансовому провалі "Тесли"? Мине кілька років, і та багатомільярдна "мильна бульбашка", під назвою "маск", лопне... Бо вона тримається, як МММ - на безперервних зовнішніх фінансових "вливаннях"... І знайдеться хтось, хто закричить: "Так король-же - ГОЛИЙ!" І тисячі інвесторів наввипередки побіжать "розпинать" вчорашнього "кумира мільйонів" - щоб повернуть вкладені (вкрадені та втрачені ) гроші...
27.10.2024 07:16
Глава NASA Нельсон закликали

Їхня ясновельможність закликали.
Закликати зволили.
27.10.2024 01:12
Немає ніякого американського міліардера
А є управитель позабюджетними авуарами рашистської пітьми і особистими капіталами ***** у сфері високих технологій.
27.10.2024 01:20
Знову ця *****.
27.10.2024 01:27
Мабуть це правда. Бо якийсь мутний тип-емігрант раптово став "мегамільордєром". Кидався грошима - Твітор Штопаний купив чи то за 60 чи то за 80 млрд! Міліардів, карл! Божевільно уявити таку купу грошей на забаганку п#Zдіти що в голову спаде ( насправді штовхати в маси наративи пропаганди Совдепії)
27.10.2024 01:30
27.10.2024 08:58
Він став мультимільярдером тому що в нього багаті родичі, дебіле.
27.10.2024 08:59
Маск навіть не корінний американець. Емігрант з ПАР. Але США дуже пишаються тим що вони країна емігрантів. Так що це не якийсь Трамп, якого можна закидати какашками.
27.10.2024 01:35
США завжди пишалися і пишаються світовими грабіжниками і злодіями , котрі вкладають гроші в американські банки....Самий досконалий прибуток від процентів таких вкладень.
27.10.2024 09:34
Хіба путін - якщо він дійсно "інвестор" компаній Маска погодився б надавати послуги Старлінк для ЗСУ?

Керівник НАСА розуміє, що в разі перемоги Трампа, зміна керівника НАСА буде ініційована Маском. Тому і намагається політично знищити Маска, скомпроментувати і не допустити Маска
в урядову команду Трампа, місце в який, за повідомленнями у ЗМІ, вже передбачене Трампом.
Підстави? Наприклад - провальний багатомільярдний контракт НАСА з Боїнгом.
Величезні бюджетні гроші на вітер.
27.10.2024 02:14
Підстава - маск-під@р
27.10.2024 08:21
Ви взагалі не орієнтуєтесь в фінринках, головний інвестор Тесли та інших проектів Маска - Блекрок. А він просто популярна картинка.
27.10.2024 09:53
Проковтнуть, нажаль(((((
Зараз "влада" сша відповідально та потужно замітає всі проблеми під килим ....
Нема Рейганів і Теччер, легкі часи наробили на Заході слабких людей (
27.10.2024 01:27
Час був інший. Зараз Тетчер нічим би не відрізнялася від Ліз Трасс, а Рейган взагалі став би посміховиськом.
27.10.2024 01:39
Не виглядав би він посміховиськом, але часи дійсно інші. Московити добре підготувались. Та й ситуація московитам допомагає - китай , іран і т.п. І наші політики слабкі, не тільки провладні.
27.10.2024 03:10
Не влада змінилась а електорат в штатах, так зване біле населення замінюють на любителів лівацького напрямку та мильних серіалів і популізму, латиноамериканців, індусів, китайців та філіпінців. Порівняйте склад населення в 88 році та зараз.
27.10.2024 09:55
Хоче конкурента прибрати. Після недавнього успіху Маска.
27.10.2024 01:28
У чому саме "успіх Маска"? У пропіарених польотах на орбіту? Чи в фінансовому провалі "Тесли"? Мине кілька років, і та багатомільярдна "мильна бульбашка", під назвою "маск", лопне... Бо вона тримається, як МММ - на безперервних зовнішніх фінансових "вливаннях"... І знайдеться хтось, хто закричить: "Так король-же - ГОЛИЙ!" І тисячі інвесторів наввипередки побіжать "розпинать" вчорашнього "кумира мільйонів" - щоб повернуть вкладені (вкрадені та втрачені ) гроші...
27.10.2024 07:16
Це лише у неуків у Маска нема успіхів.
Його недавній успіх з посадкою модуля ракети у лапки, це можна порівняти лише з запуском на місяць.

Фінансовий провал Тесли лише у твоїй уяві.
27.10.2024 07:49
Казав сліпий - побачимо..." . Такі, як ти, уже в 2019-му одному "успішному молодому політику" теж "осанну" співали... А зараз "язики в задницю позатягували, наліпки "ЗЕ!" поздирали і всім розказують, що навіть на вибори не ходили!
Можна вгадать один раз та розкрутить перспективний проект... Але якщо потім ідуть "ляпсуси", то це не "успішність", а звичайне "випадково повезло"...
27.10.2024 07:58
У Маска лише один серйозний прокол - гіперлуп.
27.10.2024 08:55
Його пуски ракет досить успішні і це майбутнє ракетопромисловості, а Тесла то був більше піар проект для поширення електромобілей і тому спонсорувався урядом штатів. Та втюхати акції на хайпі.

Та і взагалі якби не його ракети, дальше б всі співпрацювали з орками в освоєнні космосу, хоча Наса само це ще робить до цього часу.
27.10.2024 09:59
Глава NASA не хоче для початку розслідувати чому агентство досі возить кацапських космонавтів в на "драгонах" і своїх відправляє на "союзах"?
27.10.2024 01:59
У раз перемоги Трампа очільнику НАСА прийдеться відповідати за марно витрачені мільярди доларів. Саме цими, неефективними структурами - організаціями, які марно витрачають бюджетні гроші, збирається зайнятися Маск в команді Трампа. Якщо Трамп переможе.
27.10.2024 02:19
Але маск дійсно забагато спілкувався і напевно спілкується з путіним. І він схильний до впливу від путіна.
27.10.2024 03:27
Московити внушаючи маску те що хочуть, сміються над ним і разом над США.
показати весь коментар
А тим часом ЗСУ в Україні легально користуються послугами Старлінк Маска.
І через це до московитів на фронті в Україні замість сміху над Маском приходить великий сум.
27.10.2024 16:26
А на "Теслі" сам Маск не "дарма витратив гроші"? І гроші не "безликі" - з державного бюджету... А гроші конкретних вкладників...
27.10.2024 07:18
Криза в конкурентів з аерокосмічної галузі...
https://defence-ua.com/news/stalo_vidomo_scho_vidrizhe_vid_sebe_boeing_schob_vrjatuvatisja_vid_astronomichnih_zbitkiv-16990.html
27.10.2024 16:39
Якщо у "Боїнга" фінансові проблеми - це ще не значить, що у Маска все "в шоколаді"...
- Куме! А Ви чули? Наш сусід допився - його "білочка" хватонула!
- Ну то й що? У вас самого від пияцтва уже рік, як цироз печінки...
27.10.2024 17:44
Це твоє балабольство і тупі припущення, мабуть так в за щєлю голосував
27.10.2024 08:25
Це яким таким чином, а? Хто сказав що наса там щось марнг витрачае.
27.10.2024 08:57
Про це пишуть. НАСА оплатило Боїнг 4,2 млрд доларів США. Гроші мали б працювати, а вони застрягли на декілька років, профінансовані програми НАСА не виконані. Ще й аналітики вказують на непристойно завищену ціну контракту... У конкурента ціна значно менше, а НАСА не помітило...

https://universemagazine.com/ru/ubytky-na-16-mlrd-dollarov-boeing-starliner-okazalsya-vdvoe-dorozhe-spacex-crew-dragon/
27.10.2024 17:07
тому що МКС це міжнародна космічна станція, де основні блоки є парашинські, які доречі зараз одні проблеми на орбіті створюють.
самі винні не потрібно було роскосмос у 90 фінансувати з сподіваннями що кацапи стануть людьми.
27.10.2024 12:20
А шо вы хотели от чела с фрицевскими корнями? У германцев , на уровне подсознании - вражда с французами и англичанами(американцами).
27.10.2024 03:09
Справка: Трамп - тоже фриц. По отцовской линии Трамп имеет немецкие корни.
27.10.2024 03:17
Меркельша, шольц, трамп, маск - одного поля ягодки.
27.10.2024 03:21
Не исключено , шо были завербованы кремлядью.
27.10.2024 03:22
Англичане и американцы это два совершенно разных народа. Даже близко нет.
27.10.2024 03:00
Гражданин США имеет право разговаривать хоть с самим дьяволом. Це ж не Туркменистан.
27.10.2024 05:08
Знову ця анархічна маячня. А сісти та посрати посеред Бродвею гражданін США часом не має права?
27.10.2024 05:55
Звичайно ж! НАСА навiть близько не може конкурувати з часним бiзнесом, тож зараз чеплятиметься вiдчайдушно за можливiсть нашкодити "клятому Маску".
27.10.2024 06:01
"Скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ти... Маск викупив прибуткову медіаімперію... Перше, що зробив - повикидав звідти половину персоналу, навіть не цікавлячись їх діловими якостями... "Просто, не сподобалися!" В результаті ця "контора почала нести збитки... Трамп, за часи своєї фінансової діяльності, керувався лише своїми "хотєлками" і так само "рулив" підлеглими. В результаті ЧОТИРИ РАЗИ оголошував себе банкротом... Путін, керуючись своїми "хотєлками", увігнав багату Росію в фінансову, економічну та політичну кризу та втягнув у безглузду війну...
Все це - ознаки АВТОРИТАРИЗМУ... Тобто "фюрерства"...
27.10.2024 07:27
Є думка, що Маск купив твіттер саме щоб його знищити. Він взагалі проти ******** воук-пропаганди.
27.10.2024 09:01
РОзумні люди часто кажуть: "Не треба у всьому шукать "масонські змови"... Більшість того, що стається - звичайний плід людського ідіотизму...".
27.10.2024 09:08
Це не змова, тут чисто факти.
27.10.2024 09:43
Та бачу я твої "факти"...
27.10.2024 09:52
Fanati ruskih s fanatami trampa , kanchaite v komentah svai izvrashcenia !!
27.10.2024 08:46
З Обамою у Маска стосунки були чудові, а от із Байденом не склалось.
Тепер Маск або дешево мститься, або розраховує покерувати коли Трамп здохне.
Маск не американець, і іншого шансу посидіти на важелях влади не матиме,
а для переходу на Америки на сонячну енергетику потрібна саме державна влада.
27.10.2024 09:49
Там не вжаливо які відносини у Маска з демами, його головний інвестор Блекрок - спонсорує обидві партії. І Маск і NASA співпрацюють з орками, як впринципі нажаль і багато інших компаній з американськими інвестиціями, тому що там дешеві ресурси.

Щодо сонячної енергії то штати роблять дуже багато в цьому напрямку, деякі такі як Каліфорнія розвивають на рівні ЄС. Але зараз там пішов новий тренд на малі АЕС, до 35 року багато компаній хочуть перевести свої дата центри на них.
27.10.2024 10:08
 
 