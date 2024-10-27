Глава NASA Нельсон закликав розслідувати спілкування Маска і Путіна
Очільник NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію про те, що засновник SpaceX і соратник Дональда Трампа Ілон Маск і президент Росії Володимир Путін підтримують регулярні контакти з кінця 2022 року.
Зокрема звіт про те, що Маск обговорював з Путіним "особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість", викликає занепокоєння через національну безпеку, адже відносини SpaceX з NASA і американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та розвідданих США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я думаю, що її слід розслідувати. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії були численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема, у NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб", - зауважив Нельсон.
Водночас один із чиновників, який знайомий з цим питанням, зазначив CNN, що ще минулого року американські посадовці були занепокоєні щодо стосунків Маска з Росією, проте розвідувальне співтовариство США остерігається вивчати такі взаємодії, адже Маск є американцем.
Їхня ясновельможність закликали.
Закликати зволили.
А є управитель позабюджетними авуарами рашистської пітьми і особистими капіталами ***** у сфері високих технологій.
Керівник НАСА розуміє, що в разі перемоги Трампа, зміна керівника НАСА буде ініційована Маском. Тому і намагається політично знищити Маска, скомпроментувати і не допустити Маска
в урядову команду Трампа, місце в який, за повідомленнями у ЗМІ, вже передбачене Трампом.
Підстави? Наприклад - провальний багатомільярдний контракт НАСА з Боїнгом.
Величезні бюджетні гроші на вітер.
Зараз "влада" сша відповідально та потужно замітає всі проблеми під килим ....
Нема Рейганів і Теччер, легкі часи наробили на Заході слабких людей (
Його недавній успіх з посадкою модуля ракети у лапки, це можна порівняти лише з запуском на місяць.
Фінансовий провал Тесли лише у твоїй уяві.
Можна вгадать один раз та розкрутить перспективний проект... Але якщо потім ідуть "ляпсуси", то це не "успішність", а звичайне "випадково повезло"...
Та і взагалі якби не його ракети, дальше б всі співпрацювали з орками в освоєнні космосу, хоча Наса само це ще робить до цього часу.
І через це до московитів на фронті в Україні замість сміху над Маском приходить великий сум.
https://defence-ua.com/news/stalo_vidomo_scho_vidrizhe_vid_sebe_boeing_schob_vrjatuvatisja_vid_astronomichnih_zbitkiv-16990.html
- Куме! А Ви чули? Наш сусід допився - його "білочка" хватонула!
- Ну то й що? У вас самого від пияцтва уже рік, як цироз печінки...
https://universemagazine.com/ru/ubytky-na-16-mlrd-dollarov-boeing-starliner-okazalsya-vdvoe-dorozhe-spacex-crew-dragon/
самі винні не потрібно було роскосмос у 90 фінансувати з сподіваннями що кацапи стануть людьми.
Все це - ознаки АВТОРИТАРИЗМУ... Тобто "фюрерства"...
Тепер Маск або дешево мститься, або розраховує покерувати коли Трамп здохне.
Маск не американець, і іншого шансу посидіти на важелях влади не матиме,
а для переходу на Америки на сонячну енергетику потрібна саме державна влада.
Щодо сонячної енергії то штати роблять дуже багато в цьому напрямку, деякі такі як Каліфорнія розвивають на рівні ЄС. Але зараз там пішов новий тренд на малі АЕС, до 35 року багато компаній хочуть перевести свої дата центри на них.