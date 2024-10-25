Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року: говорять про геополітику, - WSJ
Американський мільярдер та засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск регулярно підтримує контакти з російським диктатором Володимиром Путіним із кінця 2022 року. Теми дискусій, зокрема, стосуються "геополітичної напруженості".
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на різні джерела в США, Європі та РФ, передає Цензор.НЕТ.
У матеріалі йдеться, що Путін, зокрема, попросив мільярдера не активувати його супутниковий інтернет-сервіс Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.
Маск може працювати на "угоду" щодо України
Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії республіканця Дональда Трампа, і у той час, як США та їхні союзники ігнорували Путіна, діалог Маска може сигналізувати про відновлення взаємодії з російським лідером і посилити висловлене Трампом бажання укласти угоду щодо війни в Україні, пише видання.
WSJ також наголошує, що контакти Маска з Путіним викликають "занепокоєння щодо потенційних ризиків для національної безпеки серед представників чинної адміністрації Байдена, враховуючи роль Путіна як одного з головних супротивників Америки".
Інформацію про кремлівські контакти Маска, схоже, ретельно приховують в американському уряді. Кілька чиновників Білого дому сказали WSJ, що не знали про такі факти.
"Ця тема є дуже делікатною, враховуючи дедалі більшу участь Маска в кампанії Трампа та наближення президентських виборів у США, які залишилися менше ніж за два тижні", - пише WSJ.
Однак, за словами співрозмовника видання, адміністрація Байдена не висловлювала жодних застережень щодо можливих порушень безпеки з боку Маска.
Джерело видання стверджує, що уряд США стоїть перед вибором, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.
Маск давно захоплюється Росією
WSJ нагадує, що у біографії Маска, яку написав Уолтер Айзексон, згадується епізод 2002, коли бізнесмен їздив до Москви у 2002 році, щоб домовитися про закупівлю ракет для своєї нової космічної програми.
Ці перемовини зрештою провалилися, хоча його російська сторона тоді подарувала Маску пляшку горілки з його зображенням, накладеним на малюнок Марса.
Розмови мільярдера з Путіним та офіційними особами в Кремлі "підкреслюють його все дедалі більшу схильність виходити за межі бізнесу і заглиблюватися в геополітику", додає WSJ.
Реакція РФ
Своєю чергою прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що начебто єдиним контактом Кремля з Маском був телефонний дзвінок, під час якого він та Путін обговорили "космос, а також сучасні й майбутні технології".
Також він додав, що ні Путін, ні офіційні особи Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском. Цю ж інформацію підтверджував Маск у 2022 році.
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Газета Bild, 2 роки тому писала, західні лідери таємно домовились спонукати Зеленського піти на переговори, шляхом затягування передачі зброї, не мріяти по кордони 1991 року.
Що не кажіть але способи вливати на світову думку, в ***** неперевершені.
Так что, не только Трамп регулярно общается с Путиным по телефону. Когда-то мне не верили некоторые, что Трамп завербован. Но, как видите, эта машина России работает умело, только для Маска https://www.ponomaroleg.com/rossiya-tramp-mask-i-ego-tvitter-teper-vse-v-odnoj-lodke/ потребовался лично Путин .
В приватных разговорах Маск и Путин обсуждают личные темы, бизнес и геополитическое напряжение. Это беспокоит администрацию США, поскольку Маск имеет доступ к определенной секретной информации, а Штаты сильно зависят от космических разработок компании SpaceX.
Публично Маск говорил об общении с Путиным только однажды - по его словам, это был разговор о космосе примерно в апреле 2021 года. Однако после 2022 года Маск общался с несколькими российскими чиновниками, среди которых, как пишет WSJ, был глава Администрации президента РФ Сергей Кириенко. О чем они говорили - неизвестно.