Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року: говорять про геополітику, - WSJ

Американський мільярдер та засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск регулярно підтримує контакти з російським диктатором Володимиром Путіним із кінця 2022 року. Теми дискусій, зокрема, стосуються "геополітичної напруженості".

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на різні джерела в США, Європі та РФ, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що Путін, зокрема, попросив мільярдера не активувати його супутниковий інтернет-сервіс Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Маск може працювати на "угоду" щодо України

Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії республіканця Дональда Трампа, і у той час, як США та їхні союзники ігнорували Путіна, діалог Маска може сигналізувати про відновлення взаємодії з російським лідером і посилити висловлене Трампом бажання укласти угоду щодо війни в Україні, пише видання.

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WSJ також наголошує, що контакти Маска з Путіним викликають "занепокоєння щодо потенційних ризиків для національної безпеки серед представників чинної адміністрації Байдена, враховуючи роль Путіна як одного з головних супротивників Америки".

Інформацію про кремлівські контакти Маска, схоже, ретельно приховують в американському уряді. Кілька чиновників Білого дому сказали WSJ, що не знали про такі факти.

"Ця тема є дуже делікатною, враховуючи дедалі більшу участь Маска в кампанії Трампа та наближення президентських виборів у США, які залишилися менше ніж за два тижні", - пише WSJ.

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Однак, за словами співрозмовника видання, адміністрація Байдена не висловлювала жодних застережень щодо можливих порушень безпеки з боку Маска.

Джерело видання стверджує, що уряд США стоїть перед вибором, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.

Маск давно захоплюється Росією

WSJ нагадує, що у біографії Маска, яку написав Уолтер Айзексон, згадується епізод 2002, коли бізнесмен їздив до Москви у 2002 році, щоб домовитися про закупівлю ракет для своєї нової космічної програми.

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Ці перемовини зрештою провалилися, хоча його російська сторона тоді подарувала Маску пляшку горілки з його зображенням, накладеним на малюнок Марса.

Розмови мільярдера з Путіним та офіційними особами в Кремлі "підкреслюють його все дедалі більшу схильність виходити за межі бізнесу і заглиблюватися в геополітику", додає WSJ.

Реакція РФ

Своєю чергою прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що начебто єдиним контактом Кремля з Маском був телефонний дзвінок, під час якого він та Путін обговорили "космос, а також сучасні й майбутні технології".

Також він додав, що ні Путін, ні офіційні особи Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском. Цю ж інформацію підтверджував Маск у 2022 році.

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