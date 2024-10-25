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Новини
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Маск підтримує регулярні контакти з Путіним з кінця 2022 року: говорять про геополітику, - WSJ

Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним про бізнес та геополітику з кінця 2022 року

Американський мільярдер та засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск регулярно підтримує контакти з російським диктатором Володимиром Путіним із кінця 2022 року. Теми дискусій, зокрема, стосуються "геополітичної напруженості".

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на різні джерела в США, Європі та РФ, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що Путін, зокрема, попросив мільярдера не активувати його супутниковий інтернет-сервіс Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Маск може працювати на "угоду" щодо України

Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії республіканця Дональда Трампа, і у той час, як США та їхні союзники ігнорували Путіна, діалог Маска може сигналізувати про відновлення взаємодії з російським лідером і посилити висловлене Трампом бажання укласти угоду щодо війни в Україні, пише видання. 

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WSJ також наголошує, що контакти Маска з Путіним викликають "занепокоєння щодо потенційних ризиків для національної безпеки серед представників чинної адміністрації Байдена, враховуючи роль Путіна як одного з головних супротивників Америки".

Інформацію про кремлівські контакти Маска, схоже, ретельно приховують в американському уряді. Кілька чиновників Білого дому сказали WSJ, що не знали про такі факти.

"Ця тема є дуже делікатною, враховуючи дедалі більшу участь Маска в кампанії Трампа та наближення президентських виборів у США, які залишилися менше ніж за два тижні", - пише WSJ.

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Однак, за словами співрозмовника видання, адміністрація Байдена не висловлювала жодних застережень щодо можливих порушень безпеки з боку Маска.

Джерело видання стверджує, що уряд США стоїть перед вибором, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.

Маск давно захоплюється Росією

WSJ нагадує, що у біографії Маска, яку написав Уолтер Айзексон, згадується епізод 2002, коли бізнесмен їздив до Москви у 2002 році, щоб домовитися про закупівлю ракет для своєї нової космічної програми.

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Ці перемовини зрештою провалилися, хоча його російська сторона тоді подарувала Маску пляшку горілки з його зображенням, накладеним на малюнок Марса.

Розмови мільярдера з Путіним та офіційними особами в Кремлі "підкреслюють його все дедалі більшу схильність виходити за межі бізнесу і заглиблюватися в геополітику", додає WSJ.

Реакція РФ

Своєю чергою прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що начебто єдиним контактом Кремля з Маском був телефонний дзвінок, під час якого він та Путін обговорили "космос, а також сучасні й майбутні технології".

Також він додав, що ні Путін, ні офіційні особи Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском. Цю ж інформацію підтверджував Маск у 2022 році.

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Автор: 

перемовини (3014) путін володимир (24130) Маск Ілон (683)


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Топ коментарі
+16
лайно до лайна...
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25.10.2024 09:54 Відповісти
+10
Маск ще та паскуда ,тобто цей виродок спілкуєтся з світовим злочинцем ,найкривавішим терористом який убив сотні тисяч українців і мільйони вигнав з своїх домівок ,гарну репутацію робить цей бізнесмен .
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25.10.2024 10:00 Відповісти
+5
Макрон звонить ***** а потім ***** Звонить популярному фріку-дегенерату. Потім всі обговорюють його твіти ...
Що не кажіть але способи вливати на світову думку, в ***** неперевершені.
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25.10.2024 09:57 Відповісти
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Нагуя ім геополітика?
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25.10.2024 09:53 Відповісти
На цьому маск став міліордером
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25.10.2024 10:27 Відповісти
Де наші євро-майданівці котрі махали прапорами ЄС і США, ще вірять в Захід і демократію?

Газета Bild, 2 роки тому писала, західні лідери таємно домовились спонукати Зеленського піти на переговори, шляхом затягування передачі зброї, не мріяти по кордони 1991 року.
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25.10.2024 10:41 Відповісти
лайно до лайна...
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25.10.2024 09:54 Відповісти
Макрон звонить ***** а потім ***** Звонить популярному фріку-дегенерату. Потім всі обговорюють його твіти ...
Що не кажіть але способи вливати на світову думку, в ***** неперевершені.
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25.10.2024 09:57 Відповісти
хкуйло все дякує аутісту за Старлінки..... Очікують коронації Трампо - пона
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25.10.2024 09:59 Відповісти
Маск ще та паскуда ,тобто цей виродок спілкуєтся з світовим злочинцем ,найкривавішим терористом який убив сотні тисяч українців і мільйони вигнав з своїх домівок ,гарну репутацію робить цей бізнесмен .
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25.10.2024 10:00 Відповісти
Даун та дебіл це сила.
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25.10.2024 10:03 Відповісти
Зато украинцы вместо донатов на дроны, покупают говняные Теслы Маска по баснословным ценам, которые уже на каждом шагу.
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25.10.2024 10:13 Відповісти
Маск ти мудак.
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25.10.2024 10:22 Відповісти
Нічого дивного ...дивлячісь на свиняче ментальне житт'я зайо* аного маска ,який не вилазить з наркоти, та розврату ,це нормальне спілкування двох ублюдків ,які вірять шо вони вхватили Бога за бороду ...хворі скоти ,які ******* мілліони житт'я на землі , Земля ім це не пробачить !!!
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25.10.2024 10:26 Відповісти
Маск - кремлівський агент , куплений ще дуже давно. І цей аутист має доступ до державних таємниць. Це якийсь лютий американздець.
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25.10.2024 10:29 Відповісти
Кончений збоченець.
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25.10.2024 10:34 Відповісти
наркоман
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25.10.2024 10:39 Відповісти
скоро выяснится что Маск еще и гей
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25.10.2024 10:47 Відповісти
гей не гей, но ******* точно
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25.10.2024 19:35 Відповісти
Кажуть, американський уряд залежить від технологій маска тому бояться його чіпати. А цей уряд впевнений що технології Маск надає виключно їм, а не і їхнім потенційним ворогам у Кремлі?
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25.10.2024 10:49 Відповісти
Ну скучно Маску, х...теж скучає. Вже і на курились, нанюхались. Всіх шаманів пройшли. І все одно скучно-а після нас хоч потоп.
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25.10.2024 10:58 Відповісти
WSJ - це видання респів. як і Фокс ньюс... підісрали вони Рудому перед виборами. а генерал СВР ще 2 роки тому писав, що Муск з ху йлом по телефону тре час від часу. правда він писав, шо то не ху йло тре з Муском, а "васіліч"... і саме зараз WSJ видає в маси своє розслідування акурат перед виборами. тут Муск скаче перед Рудим на передвиборчому мітингу щоб додати Рудому рейтинга, розкидається мільйонами, а тут така плюха прилетіла перед виборами. схоже, що вже і WSJ самі не в захваті від того, що Рудий може заїхати у Білий дім. бо тут справді є від чого бути не в захваті. адекватні республіканці, такі як Дік Чейні самі вже агітують голосувати за Камалу. це ж не просто так. і не спишеш, що той Дік Чейні образився на Рудого за те, що той колись його звільнив, як, наприклад, того генерала Келлі, який вчора заявив, що Трамп захоплювався гітлером (і це рудого припекло, що Венс почав на мітингу вчора блєяти, що то від обіди за звільнення той Келлі дозволяє собі робити такий наклеп на Рудого), бо той Дік Чейні не працював у команді Трампа, а працював у команді Буша молодшого.... проте тепер чітко проглядається зв'язка - Муск, Рудий, яка працює на ху йла. нещодавно в Америці блокнули клон рашатудей, який там транслював кацапські наративи. і що дивно. Муск у себе на сторінці Х постійно перепощував ці кремлівські наративи з цього джерела. і це все є в архівах. і вже не відмажешся, що то поширив це посилання на новину так само як пошюрював посилання на інші новини. ніт. тому що якщо уважно прослідкувати за архівом, які посилання перепощував Муск на своїй сторінці, то там буде тільки посилання лише на той клон від рашатудей. тобто це можна чітко вже говорити, що Муск свідомо поширював наративи з тої кремлівської помийки. і всі ці заяви Муска протягом цих років про те, що у ху йла є ядерна зброя, що про Крим потрібно забути, інакше весь світ в труху свідчать лише про те, що Муск свідомо працює на ху йла.
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25.10.2024 11:14 Відповісти
А что хотеть от российского агента Ивана Москова?
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25.10.2024 11:31 Відповісти
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25.10.2024 11:53 Відповісти
Гнида Маск теж хоче стати "Фюрером"! Крові людської захотілось попити? Краще б ти здох, маніяків і без тебе хватає...
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25.10.2024 12:09 Відповісти
Ніякий він не візіонер, та винахідник, а звичайний одурілий від грошей та бажаючій влади дегенерат, лівак, наркоман випавший від косяка " на ізмену".
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25.10.2024 12:29 Відповісти
Илона - продажная девка империализма!
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25.10.2024 13:07 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/mask-i-putin-oktyabrskij-syurpriz/ Олег Пономарь :
Так что, не только Трамп регулярно общается с Путиным по телефону. Когда-то мне не верили некоторые, что Трамп завербован. Но, как видите, эта машина России работает умело, только для Маска https://www.ponomaroleg.com/rossiya-tramp-mask-i-ego-tvitter-teper-vse-v-odnoj-lodke/ потребовался лично Путин .
В приватных разговорах Маск и Путин обсуждают личные темы, бизнес и геополитическое напряжение. Это беспокоит администрацию США, поскольку Маск имеет доступ к определенной секретной информации, а Штаты сильно зависят от космических разработок компании SpaceX.
Публично Маск говорил об общении с Путиным только однажды - по его словам, это был разговор о космосе примерно в апреле 2021 года. Однако после 2022 года Маск общался с несколькими российскими чиновниками, среди которых, как пишет WSJ, был глава Администрации президента РФ Сергей Кириенко. О чем они говорили - неизвестно.
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25.10.2024 13:16 Відповісти
Ось і відповідь чому хкуйло впевнений у папппедах...Старлінки у ка..апа не без його дозволу...
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26.10.2024 09:05 Відповісти
 
 