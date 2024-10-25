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Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года: говорят о геополитике, - WSJ

Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним про бізнес та геополітику з кінця 2022 року

Американский миллиардер и основатель компании "SpaceX" Илон Маск регулярно поддерживает контакты с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Темы дискуссий, в частности, касаются "геополитической напряженности".

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на различные источники в США, Европе и РФ, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что Путин, в частности, попросил миллиардера не активировать его спутниковый интернет-сервис Starlink на Тайване, чтобы оказать услугу лидеру Китая Си Цзиньпину.

Маск может работать на "сделку" по Украине

В этом году Маск стал ключевым сторонником предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа, и в то время как США и их союзники игнорировали Путина, диалог Маска может сигнализировать о возобновлении взаимодействия с российским лидером и усилить высказанное Трампом желание заключить сделку по войне в Украине, пишет издание.

Также читайте: Маск опроверг слухи о ежемесячном донате в 45 млн долларов на кампанию Трампа

WSJ также отмечает, что контакты Маска с Путиным вызывают "беспокойство относительно потенциальных рисков для национальной безопасности среди представителей действующей администрации Байдена, учитывая роль Путина как одного из главных противников Америки".

Информацию о кремлевских контактах Маска, похоже, тщательно скрывают в американском правительстве. Несколько чиновников Белого дома сказали WSJ, что не знали о таких фактах.

"Эта тема является очень деликатной, учитывая все большее участие Маска в кампании Трампа и приближение президентских выборов в США, которые остались менее чем через две недели", - пишет WSJ.

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Однако, по словам собеседника издания, администрация Байдена не высказывала никаких оговорок относительно возможных нарушений безопасности со стороны Маска.

Источник издания утверждает, что правительство США стоит перед выбором, поскольку оно очень зависит от технологий миллиардера. SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности, и это компания, на которую NASA полагается, чтобы транспортировать астронавтов к и с Международной космической станции.

Маск давно увлекается Россией

WSJ напоминает, что в биографии Маска, которую написал Уолтер Айзексон, упоминается эпизод 2002 года, когда бизнесмен ездил в Москву в 2002 году, чтобы договориться о закупке ракет для своей новой космической программы.

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Эти переговоры в итоге провалились, хотя его российская сторона тогда подарила Маску бутылку водки с его изображением, наложенным на рисунок Марса.

Разговоры миллиардера с Путиным и официальными лицами в Кремле "подчеркивают его все большую склонность выходить за пределы бизнеса и углубляться в геополитику", добавляет WSJ.

Реакция РФ

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы единственным контактом Кремля с Маском был телефонный звонок, во время которого он и Путин обсудили "космос, а также современные и будущие технологии".

Также он добавил, что ни Путин, ни официальные лица Кремля не ведут регулярных разговоров с Маском. Эту же информацию подтверждал Маск в 2022 году.

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Автор: 

переговоры (5074) путин владимир (31566) Маск Илон (250)


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Топ комментарии
+16
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25.10.2024 09:54 Ответить
+10
Маск ще та паскуда ,тобто цей виродок спілкуєтся з світовим злочинцем ,найкривавішим терористом який убив сотні тисяч українців і мільйони вигнав з своїх домівок ,гарну репутацію робить цей бізнесмен .
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25.10.2024 10:00 Ответить
+5
Макрон звонить ***** а потім ***** Звонить популярному фріку-дегенерату. Потім всі обговорюють його твіти ...
Що не кажіть але способи вливати на світову думку, в ***** неперевершені.
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25.10.2024 09:57 Ответить
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Нагуя ім геополітика?
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25.10.2024 09:53 Ответить
На цьому маск став міліордером
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25.10.2024 10:27 Ответить
Де наші євро-майданівці котрі махали прапорами ЄС і США, ще вірять в Захід і демократію?

Газета Bild, 2 роки тому писала, західні лідери таємно домовились спонукати Зеленського піти на переговори, шляхом затягування передачі зброї, не мріяти по кордони 1991 року.
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25.10.2024 10:41 Ответить
лайно до лайна...
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25.10.2024 09:54 Ответить
Макрон звонить ***** а потім ***** Звонить популярному фріку-дегенерату. Потім всі обговорюють його твіти ...
Що не кажіть але способи вливати на світову думку, в ***** неперевершені.
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25.10.2024 09:57 Ответить
хкуйло все дякує аутісту за Старлінки..... Очікують коронації Трампо - пона
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25.10.2024 09:59 Ответить
Маск ще та паскуда ,тобто цей виродок спілкуєтся з світовим злочинцем ,найкривавішим терористом який убив сотні тисяч українців і мільйони вигнав з своїх домівок ,гарну репутацію робить цей бізнесмен .
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25.10.2024 10:00 Ответить
Даун та дебіл це сила.
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25.10.2024 10:03 Ответить
Зато украинцы вместо донатов на дроны, покупают говняные Теслы Маска по баснословным ценам, которые уже на каждом шагу.
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25.10.2024 10:13 Ответить
Маск ти мудак.
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25.10.2024 10:22 Ответить
Нічого дивного ...дивлячісь на свиняче ментальне житт'я зайо* аного маска ,який не вилазить з наркоти, та розврату ,це нормальне спілкування двох ублюдків ,які вірять шо вони вхватили Бога за бороду ...хворі скоти ,які ******* мілліони житт'я на землі , Земля ім це не пробачить !!!
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25.10.2024 10:26 Ответить
Маск - кремлівський агент , куплений ще дуже давно. І цей аутист має доступ до державних таємниць. Це якийсь лютий американздець.
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25.10.2024 10:29 Ответить
Кончений збоченець.
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25.10.2024 10:34 Ответить
наркоман
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25.10.2024 10:39 Ответить
скоро выяснится что Маск еще и гей
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25.10.2024 10:47 Ответить
гей не гей, но ******* точно
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25.10.2024 19:35 Ответить
Кажуть, американський уряд залежить від технологій маска тому бояться його чіпати. А цей уряд впевнений що технології Маск надає виключно їм, а не і їхнім потенційним ворогам у Кремлі?
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25.10.2024 10:49 Ответить
Ну скучно Маску, х...теж скучає. Вже і на курились, нанюхались. Всіх шаманів пройшли. І все одно скучно-а після нас хоч потоп.
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25.10.2024 10:58 Ответить
WSJ - це видання респів. як і Фокс ньюс... підісрали вони Рудому перед виборами. а генерал СВР ще 2 роки тому писав, що Муск з ху йлом по телефону тре час від часу. правда він писав, шо то не ху йло тре з Муском, а "васіліч"... і саме зараз WSJ видає в маси своє розслідування акурат перед виборами. тут Муск скаче перед Рудим на передвиборчому мітингу щоб додати Рудому рейтинга, розкидається мільйонами, а тут така плюха прилетіла перед виборами. схоже, що вже і WSJ самі не в захваті від того, що Рудий може заїхати у Білий дім. бо тут справді є від чого бути не в захваті. адекватні республіканці, такі як Дік Чейні самі вже агітують голосувати за Камалу. це ж не просто так. і не спишеш, що той Дік Чейні образився на Рудого за те, що той колись його звільнив, як, наприклад, того генерала Келлі, який вчора заявив, що Трамп захоплювався гітлером (і це рудого припекло, що Венс почав на мітингу вчора блєяти, що то від обіди за звільнення той Келлі дозволяє собі робити такий наклеп на Рудого), бо той Дік Чейні не працював у команді Трампа, а працював у команді Буша молодшого.... проте тепер чітко проглядається зв'язка - Муск, Рудий, яка працює на ху йла. нещодавно в Америці блокнули клон рашатудей, який там транслював кацапські наративи. і що дивно. Муск у себе на сторінці Х постійно перепощував ці кремлівські наративи з цього джерела. і це все є в архівах. і вже не відмажешся, що то поширив це посилання на новину так само як пошюрював посилання на інші новини. ніт. тому що якщо уважно прослідкувати за архівом, які посилання перепощував Муск на своїй сторінці, то там буде тільки посилання лише на той клон від рашатудей. тобто це можна чітко вже говорити, що Муск свідомо поширював наративи з тої кремлівської помийки. і всі ці заяви Муска протягом цих років про те, що у ху йла є ядерна зброя, що про Крим потрібно забути, інакше весь світ в труху свідчать лише про те, що Муск свідомо працює на ху йла.
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25.10.2024 11:14 Ответить
А что хотеть от российского агента Ивана Москова?
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25.10.2024 11:31 Ответить
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25.10.2024 11:53 Ответить
Гнида Маск теж хоче стати "Фюрером"! Крові людської захотілось попити? Краще б ти здох, маніяків і без тебе хватає...
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25.10.2024 12:09 Ответить
Ніякий він не візіонер, та винахідник, а звичайний одурілий від грошей та бажаючій влади дегенерат, лівак, наркоман випавший від косяка " на ізмену".
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25.10.2024 12:29 Ответить
Илона - продажная девка империализма!
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25.10.2024 13:07 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/mask-i-putin-oktyabrskij-syurpriz/ Олег Пономарь :
Так что, не только Трамп регулярно общается с Путиным по телефону. Когда-то мне не верили некоторые, что Трамп завербован. Но, как видите, эта машина России работает умело, только для Маска https://www.ponomaroleg.com/rossiya-tramp-mask-i-ego-tvitter-teper-vse-v-odnoj-lodke/ потребовался лично Путин .
В приватных разговорах Маск и Путин обсуждают личные темы, бизнес и геополитическое напряжение. Это беспокоит администрацию США, поскольку Маск имеет доступ к определенной секретной информации, а Штаты сильно зависят от космических разработок компании SpaceX.
Публично Маск говорил об общении с Путиным только однажды - по его словам, это был разговор о космосе примерно в апреле 2021 года. Однако после 2022 года Маск общался с несколькими российскими чиновниками, среди которых, как пишет WSJ, был глава Администрации президента РФ Сергей Кириенко. О чем они говорили - неизвестно.
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25.10.2024 13:16 Ответить
Ось і відповідь чому хкуйло впевнений у папппедах...Старлінки у ка..апа не без його дозволу...
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26.10.2024 09:05 Ответить
 
 