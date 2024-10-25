Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года: говорят о геополитике, - WSJ

Американский миллиардер и основатель компании "SpaceX" Илон Маск регулярно поддерживает контакты с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Темы дискуссий, в частности, касаются "геополитической напряженности".

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на различные источники в США, Европе и РФ, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что Путин, в частности, попросил миллиардера не активировать его спутниковый интернет-сервис Starlink на Тайване, чтобы оказать услугу лидеру Китая Си Цзиньпину.

Маск может работать на "сделку" по Украине

В этом году Маск стал ключевым сторонником предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа, и в то время как США и их союзники игнорировали Путина, диалог Маска может сигнализировать о возобновлении взаимодействия с российским лидером и усилить высказанное Трампом желание заключить сделку по войне в Украине, пишет издание.

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WSJ также отмечает, что контакты Маска с Путиным вызывают "беспокойство относительно потенциальных рисков для национальной безопасности среди представителей действующей администрации Байдена, учитывая роль Путина как одного из главных противников Америки".

Информацию о кремлевских контактах Маска, похоже, тщательно скрывают в американском правительстве. Несколько чиновников Белого дома сказали WSJ, что не знали о таких фактах.

"Эта тема является очень деликатной, учитывая все большее участие Маска в кампании Трампа и приближение президентских выборов в США, которые остались менее чем через две недели", - пишет WSJ.

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Однако, по словам собеседника издания, администрация Байдена не высказывала никаких оговорок относительно возможных нарушений безопасности со стороны Маска.

Источник издания утверждает, что правительство США стоит перед выбором, поскольку оно очень зависит от технологий миллиардера. SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности, и это компания, на которую NASA полагается, чтобы транспортировать астронавтов к и с Международной космической станции.

Маск давно увлекается Россией

WSJ напоминает, что в биографии Маска, которую написал Уолтер Айзексон, упоминается эпизод 2002 года, когда бизнесмен ездил в Москву в 2002 году, чтобы договориться о закупке ракет для своей новой космической программы.

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Эти переговоры в итоге провалились, хотя его российская сторона тогда подарила Маску бутылку водки с его изображением, наложенным на рисунок Марса.

Разговоры миллиардера с Путиным и официальными лицами в Кремле "подчеркивают его все большую склонность выходить за пределы бизнеса и углубляться в геополитику", добавляет WSJ.

Реакция РФ

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы единственным контактом Кремля с Маском был телефонный звонок, во время которого он и Путин обсудили "космос, а также современные и будущие технологии".

Также он добавил, что ни Путин, ни официальные лица Кремля не ведут регулярных разговоров с Маском. Эту же информацию подтверждал Маск в 2022 году.

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