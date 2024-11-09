Контакт между Зеленским и Трампом уже установлен, готовим предстоящую встречу, - Сибига
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог. Команды политиков начинают практическую подготовку к организации встречи лидеров.
Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен (контакт. - Ред.). Скорость проведения телефонного разговора - это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств. Повторюсь, который уже налажен, существует и продолжается", - сказал министр.
По словам Сибиги, уже шло обсуждение возможных будущих контактов на уровне лидеров.
"Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.
В конце сентября Трамп по приглашению Зеленского пообещал посетить Украину.
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хто кому присунув?
А Трамп про це знає???
«Після виборів - це не тільки виклик, а й можливості. Якщо Трамп справді хоче зупинити війну за 24 години, існує єдиний спосіб - запросити Україну до НАТО. Тільки-но Україна стане членом НАТО, війна припиниться за 24 години. Інакше миру не буде ні за 24 години, ні за 24 роки.
Сьогодні маємо іншого Трампа, який дуже відрізняється від 2020 року, але й путін інший. Він небезпечний не тільки для України і Європи, а й для американського народу. Допоможіть нам зупинити путіна. «Дешевше» й ефективніше зробити це в Україні.
Ми не можемо втрачати людей, територію і час. Не намагайтеся вирішувати нічого про Україну без України. Український народ і надалі боротиметься за свою державу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність».
https://t.me/PresidentPoroshenko/11231
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А в діалогу між Трампом та ЕрЗе тема негайного запрошення України в НАТО не обговорюється... І ЕрЗе ніколи не спитає Трампа "а чому ми не в НАТО"? - має гіркий досвід відповідді на це запитання від Байдена... Бо трамп надішле в Україну не одного контролера, а з десяток, причому з числа АМЕРИКАНСЬКИХ прокурорів та слідчих з метою розібратись, куди діваються гроші платників податків...
"Советник Трампа Брайан Ланза https://www.bbc.com/news/articles/czxrwr078v7o заявил , что его администрация «сосредоточится на достижении мира в Украине», а не на возвращении ей отнятых территорий. Украине следует забыть о возвращении Крыма, заявил Ланза, при этом он не упомянул при этом восточные районы Украины. По словам советника, администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского изложить свою версию «реалистичного видения мира».
«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что не настроен серьезно. Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма - то вы сами по себе. Мы собираемся сказать Украине: "Знаете, что вы видите? Что вы видите в качестве реалистичного видения мира. Это не видение победы, а видение мира. И давайте начнем честный разговор"»."
Вазелин закупили