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Новости
2 029 24

Контакт между Зеленским и Трампом уже установлен, готовим предстоящую встречу, - Сибига

Сибіга про можливу зустріч Трампа і Зеленського

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог. Команды политиков начинают практическую подготовку к организации встречи лидеров.

Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен (контакт. - Ред.). Скорость проведения телефонного разговора - это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств. Повторюсь, который уже налажен, существует и продолжается", - сказал министр.

По словам Сибиги, уже шло обсуждение возможных будущих контактов на уровне лидеров.

"Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

В конце сентября Трамп по приглашению Зеленского пообещал посетить Украину.

Читайте также: Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа и Зеленского, - Axios

Автор: 

Зеленский (20185) Трамп (5036) Сибига (347)


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Топ комментарии
+8
Петро Порошенко, в етері CNN прокоментував вибір американського народу на виборах Президента США та заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні:

«Після виборів - це не тільки виклик, а й можливості. Якщо Трамп справді хоче зупинити війну за 24 години, існує єдиний спосіб - запросити Україну до НАТО. Тільки-но Україна стане членом НАТО, війна припиниться за 24 години. Інакше миру не буде ні за 24 години, ні за 24 роки.
Сьогодні маємо іншого Трампа, який дуже відрізняється від 2020 року, але й путін інший. Він небезпечний не тільки для України і Європи, а й для американського народу. Допоможіть нам зупинити путіна. «Дешевше» й ефективніше зробити це в Україні.
Ми не можемо втрачати людей, територію і час. Не намагайтеся вирішувати нічого про Україну без України. Український народ і надалі боротиметься за свою державу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність».

https://t.me/PresidentPoroshenko/11231

-----------------
А в діалогу між Трампом та ЕрЗе тема негайного запрошення України в НАТО не обговорюється... І ЕрЗе ніколи не спитає Трампа "а чому ми не в НАТО"? - має гіркий досвід відповідді на це запитання від Байдена... Бо трамп надішле в Україну не одного контролера, а з десяток, причому з числа АМЕРИКАНСЬКИХ прокурорів та слідчих з метою розібратись, куди діваються гроші платників податків...
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09.11.2024 17:27
+7
Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено

А Трамп про це знає???
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09.11.2024 17:14
+6
ЗЕлений 3,14здобол.
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09.11.2024 17:01
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Правила форума Совет форумчан
це було при останній зустрічі?
хто кому присунув?
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09.11.2024 16:51 Ответить
Ипать их обоих нах...
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09.11.2024 16:56 Ответить
в трампа зуб заболить - і він і за Україну забуде і тим паче бабу,,..
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09.11.2024 17:01 Ответить
бабу
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09.11.2024 17:03 Ответить
Цирк
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09.11.2024 17:01 Ответить
ЗЕлений 3,14здобол.
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09.11.2024 17:01 Ответить
Мені було якось не зручно отак прямо написати. Дякую!
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09.11.2024 21:35 Ответить
Браво! Контакт є !
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09.11.2024 17:04 Ответить
Один вже переставав стрілять, другий тільки починає переставать. А тисячі життів загублено...
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09.11.2024 17:05 Ответить
Так шо, Трамп теперь законтаченый?
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09.11.2024 17:08 Ответить
Обмінялися телефонами....
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09.11.2024 17:10 Ответить
на світі буде може тільки один нарцис на це тільки і надія - наш зелений шмок в тапках? проїхали не помітили, а от шо з ****** буде? - пес його знає...
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09.11.2024 17:10 Ответить
Всё, что пишут про "мирный план" трампона, соответствует попытке стамбульской сдачи Украины Ху#лу в марте 2022 г. Тот "мирный план" трампон точно не писал, но сейчас взял за образец. Как и Янелох Боневтикович Потужний, который от него не отклонялся ни на 1 мм.
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09.11.2024 17:13 Ответить
Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено

А Трамп про це знає???
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09.11.2024 17:14 Ответить
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09.11.2024 17:27 Ответить
Петро Порошенко, в етері CNN прокоментував вибір американського народу на виборах Президента США та заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні:

«Після виборів - це не тільки виклик, а й можливості. Якщо Трамп справді хоче зупинити війну за 24 години, існує єдиний спосіб - запросити Україну до НАТО. Тільки-но Україна стане членом НАТО, війна припиниться за 24 години. Інакше миру не буде ні за 24 години, ні за 24 роки.
Сьогодні маємо іншого Трампа, який дуже відрізняється від 2020 року, але й путін інший. Він небезпечний не тільки для України і Європи, а й для американського народу. Допоможіть нам зупинити путіна. «Дешевше» й ефективніше зробити це в Україні.
Ми не можемо втрачати людей, територію і час. Не намагайтеся вирішувати нічого про Україну без України. Український народ і надалі боротиметься за свою державу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність».

https://t.me/PresidentPoroshenko/11231

-----------------
А в діалогу між Трампом та ЕрЗе тема негайного запрошення України в НАТО не обговорюється... І ЕрЗе ніколи не спитає Трампа "а чому ми не в НАТО"? - має гіркий досвід відповідді на це запитання від Байдена... Бо трамп надішле в Україну не одного контролера, а з десяток, причому з числа АМЕРИКАНСЬКИХ прокурорів та слідчих з метою розібратись, куди діваються гроші платників податків...
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09.11.2024 17:27 Ответить
Головне, щоб дермак зник зовсім.
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09.11.2024 17:29 Ответить
Разом з усією зешоблою
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09.11.2024 18:09 Ответить
А , що він якось зник? ЗЕІУДА попередив і запевнив всіх :» я з ним ( ермаком) прийшов і з ним піду» ! А Баканова зняв задля показухи, але призначив смотрящим ойго синк
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09.11.2024 19:48 Ответить
А , що він якось зник? ЗЕІУДА попередив і запевнив всіх :» я з ним ( ермаком) прийшов і з ним піду» ! А Баканова зняв задля показухи, але призначив смотрящим ойго синка
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09.11.2024 19:52 Ответить
Ну-ну... А вот это как он прокомментирует?

"Советник Трампа Брайан Ланза https://www.bbc.com/news/articles/czxrwr078v7o заявил , что его администрация «сосредоточится на достижении мира в Украине», а не на возвращении ей отнятых территорий. Украине следует забыть о возвращении Крыма, заявил Ланза, при этом он не упомянул при этом восточные районы Украины. По словам советника, администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского изложить свою версию «реалистичного видения мира».

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что не настроен серьезно. Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма - то вы сами по себе. Мы собираемся сказать Украине: "Знаете, что вы видите? Что вы видите в качестве реалистичного видения мира. Это не видение победы, а видение мира. И давайте начнем честный разговор"»."
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09.11.2024 17:43 Ответить
Контакт между Зеленским и Трампом уже установлен, готовим предстоящую встречу, - Сибига Источник:

Вазелин закупили
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09.11.2024 19:11 Ответить
І хто з них завагітнів?
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09.11.2024 19:51 Ответить
Нове досягнення Найвєлічайшого Лідора Всесвіту - Боневтіка Потужного - він встановив контакт з Трампом. А що далі? Як це і коли позначиться на обороні України? Можливо краще було робити свою зброю, а там якщо повезе, то випросити ще у США?
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09.11.2024 19:59 Ответить
 
 