Контакт между Зеленским и Трампом уже установлен, готовим предстоящую встречу, - Сибига

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог. Команды политиков начинают практическую подготовку к организации встречи лидеров.

Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Между Зеленским и Трампом уже налажен и установлен (контакт. - Ред.). Скорость проведения телефонного разговора - это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств. Повторюсь, который уже налажен, существует и продолжается", - сказал министр.

По словам Сибиги, уже шло обсуждение возможных будущих контактов на уровне лидеров.

"Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу для организации такой встречи", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом.

В конце сентября Трамп по приглашению Зеленского пообещал посетить Украину.

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