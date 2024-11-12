Трамп настроен как можно быстрее заключить мирное соглашение, - президент Финляндии Стубб
Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения относительно мирного урегулирования войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Мы в Европе и остальной мир должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно быстрее. Существует окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации", - подчеркнул он.
Переговоры о завершении войны возможны в ближайшие месяцы. По словам Стубба, "есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации".
Напомним, бывший государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Трамп займет более жесткую позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании и не позволит Путину "прокатиться через Украину".
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Два пункти, які були розроблені спеціально для Трампа, представили йому на зустрічі із Зеленським у вересні.
Один з них передбачав заміну частини американських військ в Європі на українські після завершення війни, інший - поділ ключових природних ресурсів України із західними партнерами.
Щодо природніх ресурсів то тут два варіанти або їх розкрадуть олігархи і продадуть на захід за бесцінок або віддати заходу за умови інвестицій в переробку на нашій території. Захід завжди захищає свої інвестиції.
ящо ти не воюєш
1. Україна відмовляється капітулювати і рудий утирок припининяє допомогу.
2 Україна капітулює і рижий утирок все одно припиняє допомогу.
В чому різниця?...