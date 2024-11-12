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Новости Война
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Трамп настроен как можно быстрее заключить мирное соглашение, - президент Финляндии Стубб

Президент Фінляндії: Трамп серйозно налаштований щодо миру в Україні

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения относительно мирного урегулирования войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Мы в Европе и остальной мир должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно быстрее. Существует окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации", - подчеркнул он.

Переговоры о завершении войны возможны в ближайшие месяцы. По словам Стубба, "есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации".

Напомним, бывший государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Трамп займет более жесткую позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании и не позволит Путину "прокатиться через Украину".

Читайте также: "План победы" Зеленского разрабатывали с учетом прихода Трампа к власти, - FT

Автор: 

Трамп Дональд (5089) Стубб Александр (79)


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Топ комментарии
+5
Не дожив Алоїзич. А то з ним би теж угоду уклали. На подвір'ї Освенцима.
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12.11.2024 10:23
+4
Хороше рішення тому що багато військових не зможуть знайти себе умовно вже в мирному житті, така проблема завжди після воєн і якщо їм будуть оплачувати добре, то чому б і ні.

Щодо природніх ресурсів то тут два варіанти або їх розкрадуть олігархи і продадуть на захід за бесцінок або віддати заходу за умови інвестицій в переробку на нашій території. Захід завжди захищає свої інвестиції.
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12.11.2024 10:57
+3
дуже просто укладати мирні угоди
ящо ти не воюєш
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12.11.2024 10:44
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Не дожив Алоїзич. А то з ним би теж угоду уклали. На подвір'ї Освенцима.
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12.11.2024 10:23 Ответить
Поради давала Республіканська партія: «План перемоги» Зеленського розроблявся з урахуванням повернення Трампа до влади - Financial Times

Два пункти, які були розроблені спеціально для Трампа, представили йому на зустрічі із Зеленським у вересні.

Один з них передбачав заміну частини американських військ в Європі на українські після завершення війни, інший - поділ ключових природних ресурсів України із західними партнерами.
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12.11.2024 10:34 Ответить
Хороше рішення тому що багато військових не зможуть знайти себе умовно вже в мирному житті, така проблема завжди після воєн і якщо їм будуть оплачувати добре, то чому б і ні.

Щодо природніх ресурсів то тут два варіанти або їх розкрадуть олігархи і продадуть на захід за бесцінок або віддати заходу за умови інвестицій в переробку на нашій території. Захід завжди захищає свої інвестиції.
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12.11.2024 10:57 Ответить
Якать не хочется--- ещё раз! Я и 10 лет назад где мог печатал, только полное внешнее управление спасёт Украину и этот народ!!!! Который ни разу не захотел стать нацией за века причём. Хуторянские мышление убивало всегда такие начинания. Голубая мечта сынка на участкового выучить! Чтоб самогон гнать спокойно.
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12.11.2024 14:58 Ответить
"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації", - наголосив він. АЛЕ Ж.вони в Європі нікуя не доганяють,або доганяють,тільки включили дурня,що не доганяють.бо "трамплін" про ніякі "вікна" ніколи не зікався і не говорив..."Вікна" придумують європейські "сліпці .У Трампа було "24 години" і закінчення війни,ще до того, як він присяде в крісло АМЕРИКАНСЬКОГО преза
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12.11.2024 10:38 Ответить
дуже просто укладати мирні угоди
ящо ти не воюєш
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12.11.2024 10:44 Ответить
Чого воно вартуватиме для України?
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12.11.2024 10:54 Ответить
Існує два варіанти "завершення"
1. Україна відмовляється капітулювати і рудий утирок припининяє допомогу.
2 Україна капітулює і рижий утирок все одно припиняє допомогу.
В чому різниця?...
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12.11.2024 11:10 Ответить
Трамп налаштований якнайшвидше укласти угоду про капітуляцію, але не стільки України, скільки Західної цивілізації перед азійськими орками.
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12.11.2024 11:57 Ответить
Трамп розуміє що за рахунок Россії це не вийди то тоді за рахунок України аби Нобелівську премію отримати за мир у усьому світі.
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12.11.2024 13:33 Ответить
 
 