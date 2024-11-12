Трамп настроен как можно быстрее заключить мирное соглашение, - президент Финляндии Стубб

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения относительно мирного урегулирования войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Мы в Европе и остальной мир должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно быстрее. Существует окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации", - подчеркнул он.

Переговоры о завершении войны возможны в ближайшие месяцы. По словам Стубба, "есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации".

Напомним, бывший государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Трамп займет более жесткую позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании и не позволит Путину "прокатиться через Украину".

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