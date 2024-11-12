Трампа заинтересовали два пункта из "Плана победы" Зеленского, - FT
Украина разрабатывала "План победы" с учетом прихода Дональда Трампа к власти.
Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, советы к формулировкам давали партнеры Украины в Европе и США, в частности высокопоставленные республиканцы.
Люди, которые участвовали в его формулировке, рассказали, что две идеи были изложены в "Плане победы" Владимира Зеленского с учетом именно президентства Трампа. Позже эти предложения были представлены Трампу во время встречи украинского президента в Нью-Йорке в сентябре.
"Одна из идей предусматривает замену части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими силами после войны", - говорится в материале.
Другая, по данным FT, предлагает поделиться критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами.
По словам лица, поинформированного о встрече, Трамп был "заинтересован" этими двумя пунктами.
Издание отмечает, что лидеры бизнеса в Украине также ведут переговоры с правительством о том, чтобы предложить Трампу полномочия "инвестиционного скрининга", что позволит ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в стране.
Лицо, принимавшее участие в планировании, описало это как "ABC – любой, кроме Китая", что может сыграть на руку Трампу.
Отрасли Украины, зависимые от технологий и материалов из Китая, в частности, телекоммуникации, могли бы переключиться на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций, пояснил собеседник издания.
Идея находится на ранних стадиях, однако некоторые лидеры бизнеса, близкие к ОП, считают, что она может хорошо сыграть на руку Трампу.
"Западные союзники пока достаточно сдержанно отреагировали на "План победы", особенно по призыву официально пригласить Киев к вступлению в НАТО и поставить ему более современное вооружение", - говорится в материале.
"План победы" Украины
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
Известно, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".
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- Скажите, это ваш план, товарищ Жуков?
- Да, товарищ Сталин!
Сталин затягивается, выпускает дым в потолок, крякает и говорит:
- Хаароший у вас план, товарищ Жуков!
Трамп прийде, і мир приведе, за 24 години...
Чи вже ні ?