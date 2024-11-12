РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5130 посетителей онлайн
Новости Война
6 512 25

Трампа заинтересовали два пункта из "Плана победы" Зеленского, - FT

План перемоги Зеленського: розробляли з урахуванням Трампа

Украина разрабатывала "План победы" с учетом прихода Дональда Трампа к власти.

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, советы к формулировкам давали партнеры Украины в Европе и США, в частности высокопоставленные республиканцы.

Люди, которые участвовали в его формулировке, рассказали, что две идеи были изложены в "Плане победы" Владимира Зеленского с учетом именно президентства Трампа. Позже эти предложения были представлены Трампу во время встречи украинского президента в Нью-Йорке в сентябре.

"Одна из идей предусматривает замену части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими силами после войны", - говорится в материале.

Другая, по данным FT, предлагает поделиться критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами.

По словам лица, поинформированного о встрече, Трамп был "заинтересован" этими двумя пунктами.

Издание отмечает, что лидеры бизнеса в Украине также ведут переговоры с правительством о том, чтобы предложить Трампу полномочия "инвестиционного скрининга", что позволит ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в стране.

Лицо, принимавшее участие в планировании, описало это как "ABC – любой, кроме Китая", что может сыграть на руку Трампу.

Отрасли Украины, зависимые от технологий и материалов из Китая, в частности, телекоммуникации, могли бы переключиться на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций, пояснил собеседник издания.

Идея находится на ранних стадиях, однако некоторые лидеры бизнеса, близкие к ОП, считают, что она может хорошо сыграть на руку Трампу.

"Западные союзники пока достаточно сдержанно отреагировали на "План победы", особенно по призыву официально пригласить Киев к вступлению в НАТО и поставить ему более современное вооружение", - говорится в материале.

Читайте: Европа должна сделать все для реализации "Плана победы" Зеленского, - премьер-министр Эстонии Михал

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Известно, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте: Польшу не информировали о тайных приложениях к "Плану победы", поскольку у нее нет необходимого оружия, - Сикорский

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Трамп Дональд (5089) План победы (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
там немає ніякого плану - тільки хотілки захмарні
показать весь комментарий
12.11.2024 09:40
+9
Так-так, і з врахуванням оманських договорняків.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:39
+8
Цікаво хтось повірить в цей Zелений гівновкид.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так-так, і з врахуванням оманських договорняків.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:39 Ответить
там немає ніякого плану - тільки хотілки захмарні
показать весь комментарий
12.11.2024 09:40 Ответить
Зуйло запропонував акулам капіталізму вщент розграбувати Україну замість кацапів. Ну от, наприклад, що нам з чотирьох родовищ літію? А нічого! Сотні мільярдів Трампу під хвіст... Будемо втішатися що хоч не *****. Але результат буде той самий - бідність, розруха і високі податки.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:43 Ответить
Твари уже продали два титановых месторождения азерам (х-лу) за 10%
показать весь комментарий
12.11.2024 10:32 Ответить
за 10% минимальной цены.
показать весь комментарий
12.11.2024 10:33 Ответить
Чесно кажучи починати вести спільний бізнес з заходом потрібно було ще у 1991 році, але наші доморощені елітарії не уявляли як можна мати спільні фінансові інтереси з капіталістами. Набагато простіше було прихватизувати завод, порізати та здати на металолом, а на території побудувати висотки. А якби ми пішли іншим шляхом то у нас був би фінансовий важіль впливу і ми могли б користуватися цим впливом так як це робить Ізраїль. Але ми проявили максимальну дурість, тупість, жадібність, і замість того щоб стати бізнес-партнерами залишилися босотою яка просить милостиню!
показать весь комментарий
12.11.2024 11:14 Ответить
Это, в основном, заслуга рыжего парторга.
показать весь комментарий
12.11.2024 12:45 Ответить
Почати потрібно з того що парторг з неба не впав, а був вибраний "мудрим" українським народом, щоб було зрозуміло парторг це наслідок, а причина його появи це "мудрий" народ.
показать весь комментарий
12.11.2024 15:39 Ответить
Не, не впав, его нам впихнула кацапия через лугондонов, купленных за мешки сахара и вату, переселенную с угро-башкирии. Ты не в курсах?
показать весь комментарий
12.11.2024 18:13 Ответить
Цікаво хтось повірить в цей Zелений гівновкид.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:47 Ответить
Сталин задумчиво ходит по кабинету и курит трубку. Затем поворачивается к Жукову и спрашивает:
- Скажите, это ваш план, товарищ Жуков?
- Да, товарищ Сталин!
Сталин затягивается, выпускает дым в потолок, крякает и говорит:
- Хаароший у вас план, товарищ Жуков!
показать весь комментарий
12.11.2024 09:55 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2024 10:00 Ответить
І це потужно!!!
показать весь комментарий
12.11.2024 10:01 Ответить
План Зеленського - це велике нічого, яке подається українцям як велике досягнення і шлях до перемоги через шмарафорн і позітивних блогерів.
показать весь комментарий
12.11.2024 10:06 Ответить
А дать томагавки на какого идиота рассчитано?
показать весь комментарий
12.11.2024 10:27 Ответить
Який "план перемоги "?це розраховано що б зняти з себе відповідальність за провали і перекласти на західних партнерів ,це вони винні.
показать весь комментарий
12.11.2024 10:35 Ответить
Здається вже ненавиджу слово "план"!
показать весь комментарий
12.11.2024 10:45 Ответить
Смішно
показать весь комментарий
12.11.2024 10:46 Ответить
План перемоги треба було зеленому розробляти у 19 році, а не на прикенці 24го! Запіздал зелений,запіздал!
показать весь комментарий
12.11.2024 11:23 Ответить
Це правда. Всі заяви і акції Зе-ОПешних грали на рейтинг Трампа, і діяли проти Байдена.
показать весь комментарий
12.11.2024 11:27 Ответить
На накуя Трампу ця зелена пісюлька,
Трамп прийде, і мир приведе, за 24 години...
Чи вже ні ?
показать весь комментарий
12.11.2024 13:58 Ответить
ОП дуже хоче сплавити чоловіків з України. Бо повернувшись вони будуть ставити питання про майбахи, бентлі і мільярди розкрадених коштів. А ще держава знищила економіку і їм не буде роботи. Ось і відповідь, чому хотять чоловікв збагрити за кордон у війська НАТО
показать весь комментарий
12.11.2024 14:25 Ответить
 
 