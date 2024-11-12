Трампа заинтересовали два пункта из "Плана победы" Зеленского, - FT

Украина разрабатывала "План победы" с учетом прихода Дональда Трампа к власти.

Об этом пишет издание Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, советы к формулировкам давали партнеры Украины в Европе и США, в частности высокопоставленные республиканцы.

Люди, которые участвовали в его формулировке, рассказали, что две идеи были изложены в "Плане победы" Владимира Зеленского с учетом именно президентства Трампа. Позже эти предложения были представлены Трампу во время встречи украинского президента в Нью-Йорке в сентябре.

"Одна из идей предусматривает замену части американских войск, дислоцированных в Европе, украинскими силами после войны", - говорится в материале.

Другая, по данным FT, предлагает поделиться критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами.

По словам лица, поинформированного о встрече, Трамп был "заинтересован" этими двумя пунктами.

Издание отмечает, что лидеры бизнеса в Украине также ведут переговоры с правительством о том, чтобы предложить Трампу полномочия "инвестиционного скрининга", что позволит ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в стране.

Лицо, принимавшее участие в планировании, описало это как "ABC – любой, кроме Китая", что может сыграть на руку Трампу.

Отрасли Украины, зависимые от технологий и материалов из Китая, в частности, телекоммуникации, могли бы переключиться на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций, пояснил собеседник издания.

Идея находится на ранних стадиях, однако некоторые лидеры бизнеса, близкие к ОП, считают, что она может хорошо сыграть на руку Трампу.

"Западные союзники пока достаточно сдержанно отреагировали на "План победы", особенно по призыву официально пригласить Киев к вступлению в НАТО и поставить ему более современное вооружение", - говорится в материале.

Читайте: Европа должна сделать все для реализации "Плана победы" Зеленского, - премьер-министр Эстонии Михал

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Известно, что президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Читайте: Польшу не информировали о тайных приложениях к "Плану победы", поскольку у нее нет необходимого оружия, - Сикорский