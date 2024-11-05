Польшу не информировали о тайных приложениях к "Плану победы", поскольку у нее нет необходимого оружия, - Сикорский

Польшу не информировали о тайных приложениях к "Плану победы", поскольку у нее нет необходимого оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос журналиста о том, почему о деталях плана сообщили Германии, Франции, Италии, Великобритании, зато Польша этих данных не получила.

"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не произошло. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", - сказал глава МИД.

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"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

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