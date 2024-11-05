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Новости Война
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Польшу не информировали о тайных приложениях к "Плану победы", поскольку у нее нет необходимого оружия, - Сикорский

Чому Польщу не інформували про таємні додатки до

Польшу не информировали о тайных приложениях к "Плану победы", поскольку у нее нет необходимого оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос журналиста о том, почему о деталях плана сообщили Германии, Франции, Италии, Великобритании, зато Польша этих данных не получила.

"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не произошло. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", - сказал глава МИД.

Также читайте: Польша предоставила Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Британия вместе взятые, - Сикорский

"План победы" Украины

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания, они доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит еще один План, который будет касаться внутренних решений и не будет альтернативой "Плану победы".

Смотрите: Зеленский о "Плане победы": Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. ВИДЕО

Автор: 

Польша (8538) Сикорский Радослав (441) План победы (85)


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Топ комментарии
+6
Чомусь Данія останнє віддає. А мужні поляки віддали нам старезні танки, лише коли отримали від США 116 Абрамсів останніх модифікацій.
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05.11.2024 11:03 Ответить
+4
та не надо ляля, вы томагавки прячите от нашего беспомощного дорожного строителя зеленского
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05.11.2024 10:47 Ответить
+4
мені так здається що Польша боневтіку поперек горла стоїть.
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05.11.2024 10:48 Ответить
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Якии План? - які додатки? -- зброя і гроші
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05.11.2024 10:41 Ответить
та не надо ляля, вы томагавки прячите от нашего беспомощного дорожного строителя зеленского
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05.11.2024 10:47 Ответить
мені так здається що Польша боневтіку поперек горла стоїть.
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05.11.2024 10:48 Ответить
Чомусь Данія останнє віддає. А мужні поляки віддали нам старезні танки, лише коли отримали від США 116 Абрамсів останніх модифікацій.
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05.11.2024 11:03 Ответить
Ну то ми могли і відмовитися від "старезних" танків
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05.11.2024 11:31 Ответить
Так Абрамси дєда нам зажав.
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05.11.2024 11:47 Ответить
І?Ми в тому становищі щоб перебирати?
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05.11.2024 12:29 Ответить
Авжеж, в поляків немає ''томагавків''
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05.11.2024 11:00 Ответить
Через Польщу йде транзит зброї в одну сторону а в ішну біженців.А зеленський вперто портить відносини з поляками
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05.11.2024 11:44 Ответить
Поляки стали 50 на 50,половина ссить,половина продається.
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05.11.2024 12:29 Ответить
Вже Євросоюз подалі від поляків об'їздну через Румунію закінчує будувати, а до поляків не доходить ніяк.

Поляки, ви ще декілька разів продефілюйте з прапором совка та з закликами, щоб путен напав на Євросоюз і вам тоді усі таємниці всі розкажуть.

Вже дуже схоже на те, що поляки в неадекваті!
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05.11.2024 13:18 Ответить
 
 