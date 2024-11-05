Польша предоставила Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Британия вместе взятые, - Сикорский
Польша является союзником Украины и оказала ей значительную помощь в противостоянии агрессии РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода
На вопрос, являются ли Польша и Украина все же близкими союзниками, министр ответил утвердительно и напомнил об объеме помощи, которую его страна предоставила Украине: "В пересчете на ВВП, если подсчитать помощь военную, гуманитарную, финансовую, экономическую и для беженцев, то Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Напомню, что мы дали больше танков, чем США, Германия, Франция и Великая Братания вместе взятые. Я лично был в прошлом году на фронте под Бахмутом, украинцы в восторге от наших гаубиц "Краб", большое количество которых мы передали. Так что мы должны гордиться нашей солидарностью с Украиной, но не все возможно".
Прокомментировал Сикорский и публичные упреки Зеленского относительно того, что Польша не передает Украине МИГи. "То, в чем нуждается наше войско, наши противовоздушные силы для полной защиты воздушного пространства, к сожалению, не решено, поэтому мы не можем согласиться на эту просьбу Украины", - сказал Сикорский и добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня переговоров с НАТО.
Также глава МИД Польши высказался о возможности сбивания российских ракет над западом Украины, сторонником которого он является, но которое вызывает опасения среди некоторых членов НАТО: "Мы имеем российские ракеты, которые нарушают наше воздушное пространство и ударяют по Львову. Есть тоже дроны, которые залетают на территорию Литвы, Румынии. Есть российские дроны, которые белорусы сбивают над своей территорией, пока они долетят до Польши. Эта дискуссия заключается в чем? Где начинается, а где заканчивается право на самооборону? Имеем ли мы право сбивать такую ракету, только когда она уже есть над нашей территорией? Тогда в этом нет сомнения. Только тогда может произойти то, что в Пшиводове, то есть обломки такой ракеты могут наделать вреда, кого-то ранить или убить. Или по просьбе украинцев делать это перед тем, как ракета залетит в польское воздушное пространство? Здесь, конечно, можно иметь разное видение, это вопрос к согласованию и дискуссиям в кругу наших союзников".
По словам Сикорского, на следующей неделе состоится министерская встреча на уровне НАТО, и этот вопрос может рассматриваться.
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я особисто пам'ятаю
зараза (попри війну!!!) можете купити що хочете якщо заробити вмієте
якось я їхав 22 години до Кранево, вас розумію
питання до чого тут поляки, якщо я їв одну картоплю з городу
А режим Байдена з 5000 наявних танків передав 34. Станом на зиму 2024-го року може бути так, що Австралія (!) передасть більше "Абрамсів" Україні, ніж США. 🙄
(це не згадуючи взагалі про нуль будь-чого по ленд-лізу)
Однозначно, свита цього беззубого "президента" відправляється на звалище політичної історії.
то мабуть вже маразм...
Тобто так. Бачимо ракету у власному повітряному просторі - тупо чекаємо поки вона вилетить і наробить шкоди де-інде? *******, я вважаю. Сподіваюсь, поляки так само будуть пропускати над своєю територією ракети на Берлін. Чи то, *****, винєпанімаєтєетадругоє?
Сук, навіть якщо відкинути факт куди вона летить, як можна взагалі спостерігати за чужою бойовою ракетою, яка гуляє у вас в повітрі? ***** вам ППО тоді?
А чого ж ти, кацапсина смердюча, не зірвав цей плакат? Чого ж твої пшеки-поліціянти не зірвали його? Вони тільки за гроші щось роблять, так? Чого твої інші фермери не зірвали, мов, навіщо нам така провокація? Ніхто не зірвав, ФСБшник катався та фоткався. З такими сусідами й ворогів не треба - продадуть в саму непотрібну мить.
"Heute gestohlen - morgen in Polen." - є таке чудове німецьке прислівʼя.
новітні танки. та іншу техніку. А Т-72 здають .
Т-72 досі використовуються в деяких підрозділах країн НАТО. Польща нічого не "отримала в обмін на Т-72 ". Танки (Abrams i K-2), купували в США і Південній Кореї за солідні гроші. І після початку війни з Німеччини до Польщі не прийшло жодного танка. Крім того, німці саботували поставки в Україну танків «Леопадр-2 A4» , які Польща мала у своїх бронетанкових частинах.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 «Урал»
А зараз дронам все одно
Що стосується дронів, то вирішальне значення мають системи РЕБ.
- "другие государства" не давали разрешение на сбитие ракет над ихней территорией
- участники НАТО не давали разрешение на участие в сбитие ракет, это индивидуальное решения Англии, Франции, США. Для Украины хотят единогласного решения всех учасников НАТО
- риск быть втянутым в войну с условным ираном и россией - наверное в этом есть разница
25 липня 2022 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Міноборони Польщі повідомили, що передали танки PT-91 Twardy https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройним силам України https://uk.wikipedia.org/wiki/PT-91#cite_note-35 [33] . У польській армії дефіцит танків мають покрити постачанням https://uk.wikipedia.org/wiki/K2_Black_Panther K2 Black Panther з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південної Кореї . 27 січня 2023 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 прем'єр-міністр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Моравецький повідомив про плани передати Україні 60 танків, серед них 30 машин будуть PT-91 Twardy, іще 14 https://uk.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 , решта 16 танків будуть інших типів
Понад 200 танків цієї модифікації та Т-72М1 в невідомих пропорціях було передано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщею та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехією Україні як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2022 військову допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російського вторгнення в 2022 . В Україні танки було додатково оснащено динамічним захистомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-18 [18] .