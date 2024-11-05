Польша предоставила Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Британия вместе взятые, - Сикорский

Польша является союзником Украины и оказала ей значительную помощь в противостоянии агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода

На вопрос, являются ли Польша и Украина все же близкими союзниками, министр ответил утвердительно и напомнил об объеме помощи, которую его страна предоставила Украине: "В пересчете на ВВП, если подсчитать помощь военную, гуманитарную, финансовую, экономическую и для беженцев, то Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Напомню, что мы дали больше танков, чем США, Германия, Франция и Великая Братания вместе взятые. Я лично был в прошлом году на фронте под Бахмутом, украинцы в восторге от наших гаубиц "Краб", большое количество которых мы передали. Так что мы должны гордиться нашей солидарностью с Украиной, но не все возможно".

Прокомментировал Сикорский и публичные упреки Зеленского относительно того, что Польша не передает Украине МИГи. "То, в чем нуждается наше войско, наши противовоздушные силы для полной защиты воздушного пространства, к сожалению, не решено, поэтому мы не можем согласиться на эту просьбу Украины", - сказал Сикорский и добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня переговоров с НАТО.

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Также глава МИД Польши высказался о возможности сбивания российских ракет над западом Украины, сторонником которого он является, но которое вызывает опасения среди некоторых членов НАТО: "Мы имеем российские ракеты, которые нарушают наше воздушное пространство и ударяют по Львову. Есть тоже дроны, которые залетают на территорию Литвы, Румынии. Есть российские дроны, которые белорусы сбивают над своей территорией, пока они долетят до Польши. Эта дискуссия заключается в чем? Где начинается, а где заканчивается право на самооборону? Имеем ли мы право сбивать такую ракету, только когда она уже есть над нашей территорией? Тогда в этом нет сомнения. Только тогда может произойти то, что в Пшиводове, то есть обломки такой ракеты могут наделать вреда, кого-то ранить или убить. Или по просьбе украинцев делать это перед тем, как ракета залетит в польское воздушное пространство? Здесь, конечно, можно иметь разное видение, это вопрос к согласованию и дискуссиям в кругу наших союзников".

По словам Сикорского, на следующей неделе состоится министерская встреча на уровне НАТО, и этот вопрос может рассматриваться.

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