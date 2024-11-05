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Новости Помощь Украине
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Польша предоставила Украине больше танков, чем США, Германия, Франция и Британия вместе взятые, - Сикорский

сау,краб,krab

Польша является союзником Украины и оказала ей значительную помощь в противостоянии агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода

На вопрос, являются ли Польша и Украина все же близкими союзниками, министр ответил утвердительно и напомнил об объеме помощи, которую его страна предоставила Украине: "В пересчете на ВВП, если подсчитать помощь военную, гуманитарную, финансовую, экономическую и для беженцев, то Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Напомню, что мы дали больше танков, чем США, Германия, Франция и Великая Братания вместе взятые. Я лично был в прошлом году на фронте под Бахмутом, украинцы в восторге от наших гаубиц "Краб", большое количество которых мы передали. Так что мы должны гордиться нашей солидарностью с Украиной, но не все возможно".

Прокомментировал Сикорский и публичные упреки Зеленского относительно того, что Польша не передает Украине МИГи. "То, в чем нуждается наше войско, наши противовоздушные силы для полной защиты воздушного пространства, к сожалению, не решено, поэтому мы не можем согласиться на эту просьбу Украины", - сказал Сикорский и добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня переговоров с НАТО.

Читайте также: Сикорский заявил, что Польша готова продавать Украине вооружение в кредит: покупайте у польских заводов, а когда отстроитесь, то отдадите

Также глава МИД Польши высказался о возможности сбивания российских ракет над западом Украины, сторонником которого он является, но которое вызывает опасения среди некоторых членов НАТО: "Мы имеем российские ракеты, которые нарушают наше воздушное пространство и ударяют по Львову. Есть тоже дроны, которые залетают на территорию Литвы, Румынии. Есть российские дроны, которые белорусы сбивают над своей территорией, пока они долетят до Польши. Эта дискуссия заключается в чем? Где начинается, а где заканчивается право на самооборону? Имеем ли мы право сбивать такую ракету, только когда она уже есть над нашей территорией? Тогда в этом нет сомнения. Только тогда может произойти то, что в Пшиводове, то есть обломки такой ракеты могут наделать вреда, кого-то ранить или убить. Или по просьбе украинцев делать это перед тем, как ракета залетит в польское воздушное пространство? Здесь, конечно, можно иметь разное видение, это вопрос к согласованию и дискуссиям в кругу наших союзников".

По словам Сикорского, на следующей неделе состоится министерская встреча на уровне НАТО, и этот вопрос может рассматриваться.

Читайте также: Решения НАТО по сбиванию российских ракет над Украиной нет, - Минобороны Польши

Автор: 

Польша (8538) Сикорский Радослав (441)


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Топ комментарии
+23
Станом на 1991 рік Україна мала три загальні військові та три танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, армію протиповітряної оборони, ракетну армію, Чорноморський флот, два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування, що загалом становило: 980 тисяч військових, 6500 танків, 7000 броньованих машин, півтори тисячі літаків, 350 кораблів, 1272 одиниці ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет.
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05.11.2024 00:39 Ответить
+18
Якщо не помиляюсь - після того, як Сикорський став Міністром Оборони Польщі, Польща не допомогла Україні взагалі нічим. Цей Сикорський тільки пи*дить про те, чим допоміг Україні його попередник.
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05.11.2024 01:01 Ответить
+17
"Чи маємо право збивати таку ракету, лише коли вона вже є над нашою територією? Тоді щодо цього немає сумніву. Тільки тоді може статися те, що в Пшиводові, тобто уламки такої ракети можуть наробити шкоди, когось поранити або вбити. "

Тобто так. Бачимо ракету у власному повітряному просторі - тупо чекаємо поки вона вилетить і наробить шкоди де-інде? *******, я вважаю. Сподіваюсь, поляки так само будуть пропускати над своєю територією ракети на Берлін. Чи то, *****, винєпанімаєтєетадругоє?
Сук, навіть якщо відкинути факт куди вона летить, як можна взагалі спостерігати за чужою бойовою ракетою, яка гуляє у вас в повітрі? ***** вам ППО тоді?
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05.11.2024 00:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
де той покоцаний бджоляр , що продав більше українських танків ніж партнери передали за 2,5 роки ?
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05.11.2024 00:34 Ответить
Станом на 1991 рік Україна мала три загальні військові та три танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, армію протиповітряної оборони, ракетну армію, Чорноморський флот, два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування, що загалом становило: 980 тисяч військових, 6500 танків, 7000 броньованих машин, півтори тисячі літаків, 350 кораблів, 1272 одиниці ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет.
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05.11.2024 00:39 Ответить
до 24 лютого 2022 року Україна мала 987 танків, у Росії було 3,4 тисячі танків.
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05.11.2024 00:42 Ответить
А тільки рашка ще мала массу техніки на складах а ми свої просрали й розпродали. Повне розкрадання держави і повинно було закінчитиись кровавимм кінцем.
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05.11.2024 04:41 Ответить
іу сосії було ще 9 тис танків на складах
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05.11.2024 09:27 Ответить
Цифра занижена щодо кацапів десь вдесятеро. А то й більш, якщо рахувати Т-54 та 55. Хоча вони - повне лайно, і його витратно відновлювати.
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05.11.2024 09:42 Ответить
Пишіть речення без помилок, вельмишановний пан!!
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05.11.2024 11:04 Ответить
Підртимую, на росія звеликої букви, а кацапія, або андрофагія, можливий варіант як кацапстан !
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05.11.2024 13:31 Ответить
станом на 91 рік в Україні були суцільні злидні, не до армії
я особисто пам'ятаю
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05.11.2024 03:56 Ответить
станом на 24 рік В Україні економічна ситуація в рази гірша ... і теж не до армії - дороги важливіше... корупції такої не було ..... Але свободи було більше в рази
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05.11.2024 04:15 Ответить
ви це до чого? не порівнюйте, тоді реально їсти не було чого

зараза (попри війну!!!) можете купити що хочете якщо заробити вмієте
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05.11.2024 05:52 Ответить
Он был тогда скорее всего ребеком, так что шобы пожрать чета, так то были проблемы родителей, а не его
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05.11.2024 09:05 Ответить
якби не було їсти, просто здох би, не говори дурні. Необхідне все було, предмети розкоші... то то вже інше питання
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05.11.2024 09:16 Ответить
"здихають" тварини, навчись поважати співрозмовника, скот
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05.11.2024 09:53 Ответить
не треба брехати у 91 році ми жили краще ніж поляки до армії не було ніколи,(до Петра Олексійовича) бо треба було грабувати та знищувати країну.
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05.11.2024 09:30 Ответить
а до чого тут поляки не розумію
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05.11.2024 09:54 Ответить
Не було роботи, або платили сковорідками. (пательнями на польській), тому величезні сумки в дрібну клітинку в зуби в міжміський автобус Ікарус - і вперед- підіймати економіку Польщі, або Туреччини, закупаючи в них товар! 3-5 діб - і ви вдома! Звичайно, не смертельно, але навіть якщо 10 годин проведете в Ікарусіі, то відчуєте дискомфорт. Особливо, якщо вам далеко за 40 було тоді...
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05.11.2024 14:34 Ответить
я все то помню
якось я їхав 22 години до Кранево, вас розумію
питання до чого тут поляки, якщо я їв одну картоплю з городу
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05.11.2024 14:44 Ответить
Та навіть в 92 році жили краще, чим росіянці, але комуняцька більшість разом з бандитами, а тепер олігархатом роздерибанили Україну.
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05.11.2024 10:04 Ответить
В 91 году экономика Украины была сильнее экономики Польши. Потом Кравчук и Кучма все раздали бандитам и те став олигархами начали добивать все что не добило гниение СССР. А Польша наоборот начала привлекать иностранные инвестиции и развиватся. Сейчас у поляков зарплата в среднем 1600 долларов
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05.11.2024 11:14 Ответить
и шо??
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05.11.2024 09:04 Ответить
Але не мала розуму,а старшого Чорновола кгбшники ліквідували,більше вправити мізки виявилось що не було кому
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05.11.2024 12:14 Ответить
І хто його покоцав і за що?
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05.11.2024 07:03 Ответить
Ага бджоляр винен , а не це зелене розчарування, яке довело Україну до війни, чи януовощ, який запросив рашистів в Україну!
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05.11.2024 10:01 Ответить
бджоляр продав найбільше зброї , порізав останні бомбардувальники на бажання американців , поставив зека прем'єром , передав кацапам ракети , зрадив Помаранчеву Революцію . в тебе проблеми з пам'яттю ?
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05.11.2024 10:09 Ответить
не мели херню, літаки, ракети передав кучма! А на янека дійсно він подав подання, бо більшість розпалась, а нова більшість сформована янеком захотіла янека!
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05.11.2024 10:21 Ответить
прочитай хто скільки зброї продав з 1991 по 2014 . в 2007 Ющенко передав 100 останніх ракет Х-59. нагадай куди здійснив свій перший визит президент Ющенко ?
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05.11.2024 10:39 Ответить
Ющарик и танков и БТР и ракет продал не меньше чем Кучма. ВСЕ Президенты только и делали что разоружались. Даже при Пророшенко разоружались-горели склады с боеприпасами поскольку неудосужились сделать и нормальную защиту и воздушную охрану
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05.11.2024 11:07 Ответить
коли сомалійські пірати захопили наше судно зі зброею хто був президентом ЮЩЕНКО так що не надо нам ля ля
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05.11.2024 11:58 Ответить
Товаришу, не потрібно плутати передачу ядерної зброї, крилатих ракет та стратегічних літаків. А продавали зброю усі президенти, але підняв питання входу в НАТО - Ющенко, пізніше Порох.
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05.11.2024 14:38 Ответить
Именно бджоляр сделал Президентом Гавнюковича топя Тимошенко(рейтинг Тимохи и Шапкокрада были одинаковые и если-бы Ющарик не работал на Зека то тот не стал-бы Президентом с соотв последствиями.
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05.11.2024 11:09 Ответить
Не звезди! Головним винуватцем стала Тігрюля, яка таємно проводила домовленості з янеком, хто як не вона хіхікала з мєдвєдєвім!
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05.11.2024 11:49 Ответить
О, на ЦН немало світиться постійних клієнтів спеціальних медичних закладів,! А ти, скоріш за все, в такому закладі і народився!
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05.11.2024 14:40 Ответить
Іди нахрен чмо болотяне, сидиш за кордоном і дякуй Ющенку і Пороху, які відкрили таким як ви, нечестям вікно в Європу, через вас поляки , німці плюються у сторону українців, бо бачать що то за насєлєніє, якому всі должни!
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05.11.2024 14:54 Ответить
той бджоляр ангел по сравнению с ЗЭ
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05.11.2024 12:12 Ответить
саме такі "ангели" 30 років вели Україну в ******* пекло . як вам ракети від бджоляра , які кацапи повертають назад ?
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05.11.2024 12:18 Ответить
см. выше
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05.11.2024 12:28 Ответить
А де пастор трупчинов який з юлей по наказу піндосів знищив СКАДи в 2008му?
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05.11.2024 13:14 Ответить
тільки президентом тоді був бджоляр якого не взяли в НАТО , а він продовжував роззброювати Україну на радість американців і кацапів хоча вже був конфлікт біля Тузли .
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05.11.2024 13:19 Ответить
Дякуємо полякам
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05.11.2024 00:42 Ответить
Дякуємо Польща!!!
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05.11.2024 00:54 Ответить
Це правда.

А режим Байдена з 5000 наявних танків передав 34. Станом на зиму 2024-го року може бути так, що Австралія (!) передасть більше "Абрамсів" Україні, ніж США. 🙄

(це не згадуючи взагалі про нуль будь-чого по ленд-лізу)

Однозначно, свита цього беззубого "президента" відправляється на звалище політичної історії.
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05.11.2024 00:57 Ответить
ну взагалі на 8 десятку "напрягатись" президентом не кожний захоче
то мабуть вже маразм...
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05.11.2024 03:57 Ответить
Напевне американцям подобаються дострокові президентські вибори, що реально, якщо Трамп стане президентом. А можливий віце- президент не викликає довіри, м'яко кажучи.
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05.11.2024 07:18 Ответить
І то все що можно познімали, якби не Саліван з Блінкіним в ЗСУ була не одна бригада з Абрамсами і Бредлі, а 3 як мінімум .
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05.11.2024 10:46 Ответить
"Чи маємо право збивати таку ракету, лише коли вона вже є над нашою територією? Тоді щодо цього немає сумніву. Тільки тоді може статися те, що в Пшиводові, тобто уламки такої ракети можуть наробити шкоди, когось поранити або вбити. "

Тобто так. Бачимо ракету у власному повітряному просторі - тупо чекаємо поки вона вилетить і наробить шкоди де-інде? *******, я вважаю. Сподіваюсь, поляки так само будуть пропускати над своєю територією ракети на Берлін. Чи то, *****, винєпанімаєтєетадругоє?
Сук, навіть якщо відкинути факт куди вона летить, як можна взагалі спостерігати за чужою бойовою ракетою, яка гуляє у вас в повітрі? ***** вам ППО тоді?
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05.11.2024 00:59 Ответить
куколдізм 80 рівня
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05.11.2024 03:59 Ответить
Якби кацапські ракети летіли саме на Берлінв , звісно, ​​треба було б їх пропустити! (купити попкорн і колу і подивитися, що буде...)
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05.11.2024 10:47 Ответить
Якщо не помиляюсь - після того, як Сикорський став Міністром Оборони Польщі, Польща не допомогла Україні взагалі нічим. Цей Сикорський тільки пи*дить про те, чим допоміг Україні його попередник.
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05.11.2024 01:01 Ответить
Назвіть хоть одну умову по якій Польща взагалі повина була хочь якось допомогати країні котра замість того щоб готуватись до повного вторгення будувала шляхи для колон техніки рашистів та закуповувала м'ясо до весняних шашликів. 9 міліардів доларів - така ціна військової допомоги Польщі. Та йдіть ви разом з зеленским нах - тварини неблагодарні.
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05.11.2024 08:16 Ответить
Помиляєшся. І розводиш зраду. Тобі перерахувати?
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05.11.2024 10:51 Ответить
Так, ********* будь ласка.
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05.11.2024 11:30 Ответить
це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Джерело:
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05.11.2024 12:12 Ответить
Ти не плутай Т-72 та Абрамс чи Леопард-2
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05.11.2024 02:06 Ответить
Military Watch Magazine пише що українські військові скаржаться на слабку броню Абрамс, через що тепер їх оснащують радянськими засобами динамічного захисту "Контакт". Про проблеми з електронікою. Пишуть 6 березня Абрамс був підбитий одним пострілом Т-72 (one shot kills). А американські генерали говорять про неправильне використання.
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05.11.2024 04:31 Ответить
Так нам же якусь муйню дали, а не Абрамси. Броня не та, все не те. Одна форма залишилась.
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05.11.2024 06:36 Ответить
Того що все познімали, американський чі польский Абрамс це зовсім інші танки!!! Так само і Ф-16, вони очкують Ху і Сі
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05.11.2024 10:50 Ответить
Цікаво. А ти хочеш сказати, шо якшо немає 262 Т-72, то це краще чим вони є? Шо заьдибільна логіка?
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05.11.2024 10:53 Ответить
Польськіх фермерів з плакатами "Путін, звільні нас від Брюсселю" ви теж палко підтримуєте?
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05.11.2024 11:22 Ответить
Я ввічливо дискутував, хоч мав іншу думку - ти почав ображати, тому я роблю висновок, що ти - кацап. Бо тільки кацапи не вміють без образ спілкуватися. Тому вимушений нахамити в відповідь.

А чого ж ти, кацапсина смердюча, не зірвав цей плакат? Чого ж твої пшеки-поліціянти не зірвали його? Вони тільки за гроші щось роблять, так? Чого твої інші фермери не зірвали, мов, навіщо нам така провокація? Ніхто не зірвав, ФСБшник катався та фоткався. З такими сусідами й ворогів не треба - продадуть в саму непотрібну мить.

"Heute gestohlen - morgen in Polen." - є таке чудове німецьке прислівʼя.
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05.11.2024 14:01 Ответить
А чи знаєш ти, що поліція затримала цю проплачену ФСБ-шськую, путінську сволоту через хвилину і його посадять за зраду і диверсію? Що учасники страйку від нього відмовилися? не знаєш - бо ти баран. Тупі барани про це не пишуть. Натомість повторюють путінську пропаганду. Як думаєш,скільки кагебісти заплатили цьому ідіоту? Не більше тисячі доларів. Просто зробити одну фотографію та опублікувати в Інтернеті. Для них це було дешево і ефективно. Тепер знайдуть чергового тупого ідіота з українського боку і заплатять йому щоб той тримав плакат "Путін, допоможи нам різати ляхів". А путінські агенти впливу перетворять це на кампанію ненависті. (Хочеш ще якусь дурницю написати, кацапе ?)
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05.11.2024 14:47 Ответить
Вчора в Москві - сьогодні в німецькому борделі - така доля дурня кацапа. (є таке чудове польське прислів'я).
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05.11.2024 14:52 Ответить
Wer ist der arbeitslose Russe in Deutschland? Er saugt in einem deutschen Bordell. Und manchmal ******** er auf ukrainischen Websites.
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05.11.2024 15:00 Ответить
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05.11.2024 14:03 Ответить
Хіба ви свої давали?
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05.11.2024 08:03 Ответить
Свои, и в отличие от стран постсовка в восточной Европе они хорошо хранились. То есть были в относительно хорошем состоянии.
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05.11.2024 08:50 Ответить
Своі. Та ще і модифіковані «тварді». Це чисто польські танки
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05.11.2024 10:54 Ответить
Ні, то модернізовані Т-72
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05.11.2024 14:15 Ответить
Польські - тому що вироблялися в Польщі на заводі в Глівіце (спочатку за ліцензією Т-72, ​​але з численними модифікаціями)
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05.11.2024 16:25 Ответить
Безоплатно (і то умовно, бо є компенсація від німців у вигляді ******** Леопард) було передано радянські танки. А от Краби, наскільки я пам'ятаю, було куплено Україною за гроші.
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05.11.2024 09:00 Ответить
Погано памʼятаєте: передано певну кількість безоплатно. Нашим сподобалось - замовили ще 60 і умову на ліцензію. Такшо таке
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05.11.2024 10:55 Ответить
А сказано так, наче геть все у подарунок пішло. Щоб ми наче якусь провину відчували. Але то марно, бо поляки ой як нам завинили...
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05.11.2024 14:12 Ответить
Ніякої компенсації від Німеччини, звісно, ​​не було (Німеччина говорила про різні варіанти, але танків до Польщі не відправила). Однак німці багато місяців саботували передачу польських «Леопардів» в Україну.
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05.11.2024 16:50 Ответить
У Польші йде переозброення . Замість старих Т-72 купують корейські
новітні танки. та іншу техніку. А Т-72 здають .
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05.11.2024 09:22 Ответить
Ок. Шо в ваших словах логічного? Нам не потрібні ці танки, я так розумію? Ну і друге питання: а де наше переозброєння при наявності тьрох танкових власних заводів?
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05.11.2024 10:56 Ответить
Т-72 - це вже металобрухт минулого сторіччя. Від них вже все колишній Варшавський договір відмовився. А тут благо - Україні можна спихнути в обмін на ******* корейські чи німецькі. І це європейцям треба казати у вічі. А не принижуватись та дякувати. Українці знають прислів'я "Віддай небожу що нам негоже!"
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05.11.2024 09:30 Ответить
Ти з дивану воюєш? Кажи, де ви такі беретеся? А зо краще: палкою воювати чи на танку? Ти бояха бачив колинебудь, як на тебе в окопчику по коліна суне оцей «металобрухт»? Ну вот нахя таке тепу порозити???
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05.11.2024 10:58 Ответить
Дурень заговорив... "Т-72 - це брухт" - скажіть це українським солдатам на фронті, які воюють проти кацапсьих Т-72 (орієнтовна ціна $ 3 млн за одиницю).
Т-72 досі використовуються в деяких підрозділах країн НАТО. Польща нічого не "отримала в обмін на Т-72 ". Танки (Abrams i K-2), купували в США і Південній Кореї за солідні гроші. І після початку війни з Німеччини до Польщі не прийшло жодного танка. Крім того, німці саботували поставки в Україну танків «Леопадр-2 A4» , які Польща мала у своїх бронетанкових частинах.
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05.11.2024 11:42 Ответить
Ранше вважалось, якщо передивитись огляди, що Т-64 (ХТЗ) кращі, ніж Т-72 (УВЗ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 «Урал»

А зараз дронам все одно
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05.11.2024 14:20 Ответить
Т-64 залишилося небагато, а ось Т-72 Б москалі ще використовують для боротьби з піхотою (за загальною кількістю їх більше, ніж інших типів).
Що стосується дронів, то вирішальне значення мають системи РЕБ.
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05.11.2024 15:30 Ответить
та да... + авиация....
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05.11.2024 09:45 Ответить
Что там думать. Ракета или дрон летят в сторону Польши,Украина дает разрешение на сбитие-почему не сбивать над территориейУкраины как это делал Израиль и его союзники США и страныЕС которые посбивали над территориями других государств основную часть ракет идущих на Израиль . Пусть потом россияне доказывт что ракета не шла на Польшу. Направлееи на Польшу есть-есть! Тогда нужно сбивать и все
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05.11.2024 11:01 Ответить
Разница есть:
- "другие государства" не давали разрешение на сбитие ракет над ихней территорией
- участники НАТО не давали разрешение на участие в сбитие ракет, это индивидуальное решения Англии, Франции, США. Для Украины хотят единогласного решения всех учасников НАТО
- риск быть втянутым в войну с условным ираном и россией - наверное в этом есть разница
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05.11.2024 13:05 Ответить
Перепис дібілоідів, які вважають, шо краще воювати з рогаткою та камінням, та шоп Польща утилізувала на звалищі всі своі старі танки. На раз два три
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05.11.2024 11:01 Ответить
Понад 200 танків цієї модифікації та Т-72М1 в невідомих пропорціях було передано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщею та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехією Україні як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2022 військову допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російського вторгнення в 2022 . В Україні танки було додатково оснащено динамічним захистомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-18

25 липня 2022 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Міноборони Польщі повідомили, що передали танки PT-91 Twardy https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройним силам України https://uk.wikipedia.org/wiki/PT-91#cite_note-35 [33] . У польській армії дефіцит танків мають покрити постачанням https://uk.wikipedia.org/wiki/K2_Black_Panther K2 Black Panther з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південної Кореї . 27 січня 2023 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 прем'єр-міністр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Моравецький повідомив про плани передати Україні 60 танків, серед них 30 машин будуть PT-91 Twardy, іще 14 https://uk.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 , решта 16 танків будуть інших типів
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05.11.2024 14:54 Ответить
T-72M1R (2016) є подальшим розвитком радянського експортного танка Т-72М1. Він відрізняється наявністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ПНБ PNK-72 Radomka для водія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB тепловізійного прицілу KLW-1 та камерою KLW-1 Asteria, зображення з яких виводиться на монітор командира. Також оновлено прилади спостереження командира та засоби зв'язку і навігації. Озброєння та захист покращень не зазнали, тож повноцінним ******** танком Т-72М1R вважати не можна, бо він не отримав ні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 динамічного захисту , ні можливість стрільби ********и протитанковими *****************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-17 [17] .

Понад 200 танків цієї модифікації та Т-72М1 в невідомих пропорціях було передано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщею та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехією Україні як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2022 військову допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російського вторгнення в 2022 . В Україні танки було додатково оснащено динамічним захистомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-18 [18] .
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05.11.2024 14:55 Ответить
 
 