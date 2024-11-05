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Польща надала Україні більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Британія разом, - Сікорський

сау,краб,krab

Польща є союзником України та надала їй значну допомогу у протистоянні агресії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

На запитання, чи Польща і Україна все ж близькі союзники, міністр відповів ствердно і нагадав про обсяг допомоги, яку його країна надала Україні: "В перерахунку на ВВП, якщо підрахувати допомогу військову, гуманітарну, фінансову, економічну і для біженців, то Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Нагадаю, що ми дали більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Велика Британія разом взяті. Я особисто був торік на фронті під Бахмутом, українці в захопленні від наших гаубиць "Краб", велику кількість яких ми передали. Отже ми маємо пишатися нашою солідарністю з Україною, але не все є можливим".

Прокоментував Сікорський і публічні закиди Зеленського щодо того, що Польща не передає Україні МІГи. "Те, чого потребує наше військо, наші протиповітряні сили для повного захисту повітряного простору, на жаль, не є вирішене, тому ми не можемо погодитися на це прохання України", – сказав Сікорський і додав, що це питання стоїть на порядку денному переговорів із НАТО.

Читайте також: Польща не може допомагати Україні так, як на початку війни, - Дуда

Також очільник МЗС Польщі висловився щодо можливості збиття російських ракет над заходом України, прихильником якого він є, але яке викликає побоювання серед деяких членів НАТО: "Ми маємо російські ракети, які порушують наш повітряний простір і вдаряють по Львову. Маємо теж дрони, які залітають на територію Литви, Румунії. Маємо російські дрони, які білоруси збивають над своєю територією, доки вони долетять до Польщі. Ця дискусія полягає в чому? Де починається, а де закінчується право на самооборону? Чи маємо право збивати таку ракету, лише коли вона вже є над нашою територією? Тоді щодо цього немає сумніву. Тільки тоді може статися те, що в Пшиводові, тобто уламки такої ракети можуть наробити шкоди, когось поранити або вбити. Чи на прохання українців робити це перед тим, як ракета залетить в польський повітряний простір? Тут, звичайно, можна мати різне бачення, це є питання до узгодження і дискусій у колі наших союзників".

За словами Сікорського, наступного тижня відбудеться міністерська зустріч на рівні НАТО, і це питання може розглядатися.

Також читайте: Рішення НАТО щодо збиття російських ракет над Україною немає, - Міноборони Польщі

Автор: 

Польща (8662) Сікорський Радослав (283)


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Топ коментарі
+23
Станом на 1991 рік Україна мала три загальні військові та три танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, армію протиповітряної оборони, ракетну армію, Чорноморський флот, два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування, що загалом становило: 980 тисяч військових, 6500 танків, 7000 броньованих машин, півтори тисячі літаків, 350 кораблів, 1272 одиниці ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет.
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05.11.2024 00:39 Відповісти
+18
Якщо не помиляюсь - після того, як Сикорський став Міністром Оборони Польщі, Польща не допомогла Україні взагалі нічим. Цей Сикорський тільки пи*дить про те, чим допоміг Україні його попередник.
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05.11.2024 01:01 Відповісти
+17
"Чи маємо право збивати таку ракету, лише коли вона вже є над нашою територією? Тоді щодо цього немає сумніву. Тільки тоді може статися те, що в Пшиводові, тобто уламки такої ракети можуть наробити шкоди, когось поранити або вбити. "

Тобто так. Бачимо ракету у власному повітряному просторі - тупо чекаємо поки вона вилетить і наробить шкоди де-інде? *******, я вважаю. Сподіваюсь, поляки так само будуть пропускати над своєю територією ракети на Берлін. Чи то, *****, винєпанімаєтєетадругоє?
Сук, навіть якщо відкинути факт куди вона летить, як можна взагалі спостерігати за чужою бойовою ракетою, яка гуляє у вас в повітрі? ***** вам ППО тоді?
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05.11.2024 00:59 Відповісти
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де той покоцаний бджоляр , що продав більше українських танків ніж партнери передали за 2,5 роки ?
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05.11.2024 00:34 Відповісти
Станом на 1991 рік Україна мала три загальні військові та три танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, армію протиповітряної оборони, ракетну армію, Чорноморський флот, два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування, що загалом становило: 980 тисяч військових, 6500 танків, 7000 броньованих машин, півтори тисячі літаків, 350 кораблів, 1272 одиниці ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет.
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05.11.2024 00:39 Відповісти
до 24 лютого 2022 року Україна мала 987 танків, у Росії було 3,4 тисячі танків.
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05.11.2024 00:42 Відповісти
А тільки рашка ще мала массу техніки на складах а ми свої просрали й розпродали. Повне розкрадання держави і повинно було закінчитиись кровавимм кінцем.
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05.11.2024 04:41 Відповісти
іу сосії було ще 9 тис танків на складах
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05.11.2024 09:27 Відповісти
Цифра занижена щодо кацапів десь вдесятеро. А то й більш, якщо рахувати Т-54 та 55. Хоча вони - повне лайно, і його витратно відновлювати.
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05.11.2024 09:42 Відповісти
Пишіть речення без помилок, вельмишановний пан!!
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05.11.2024 11:04 Відповісти
Підртимую, на росія звеликої букви, а кацапія, або андрофагія, можливий варіант як кацапстан !
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05.11.2024 13:31 Відповісти
станом на 91 рік в Україні були суцільні злидні, не до армії
я особисто пам'ятаю
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05.11.2024 03:56 Відповісти
станом на 24 рік В Україні економічна ситуація в рази гірша ... і теж не до армії - дороги важливіше... корупції такої не було ..... Але свободи було більше в рази
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05.11.2024 04:15 Відповісти
ви це до чого? не порівнюйте, тоді реально їсти не було чого

зараза (попри війну!!!) можете купити що хочете якщо заробити вмієте
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05.11.2024 05:52 Відповісти
Он был тогда скорее всего ребеком, так что шобы пожрать чета, так то были проблемы родителей, а не его
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05.11.2024 09:05 Відповісти
якби не було їсти, просто здох би, не говори дурні. Необхідне все було, предмети розкоші... то то вже інше питання
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05.11.2024 09:16 Відповісти
"здихають" тварини, навчись поважати співрозмовника, скот
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05.11.2024 09:53 Відповісти
не треба брехати у 91 році ми жили краще ніж поляки до армії не було ніколи,(до Петра Олексійовича) бо треба було грабувати та знищувати країну.
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05.11.2024 09:30 Відповісти
а до чого тут поляки не розумію
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05.11.2024 09:54 Відповісти
Не було роботи, або платили сковорідками. (пательнями на польській), тому величезні сумки в дрібну клітинку в зуби в міжміський автобус Ікарус - і вперед- підіймати економіку Польщі, або Туреччини, закупаючи в них товар! 3-5 діб - і ви вдома! Звичайно, не смертельно, але навіть якщо 10 годин проведете в Ікарусіі, то відчуєте дискомфорт. Особливо, якщо вам далеко за 40 було тоді...
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05.11.2024 14:34 Відповісти
я все то помню
якось я їхав 22 години до Кранево, вас розумію
питання до чого тут поляки, якщо я їв одну картоплю з городу
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05.11.2024 14:44 Відповісти
Та навіть в 92 році жили краще, чим росіянці, але комуняцька більшість разом з бандитами, а тепер олігархатом роздерибанили Україну.
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05.11.2024 10:04 Відповісти
В 91 году экономика Украины была сильнее экономики Польши. Потом Кравчук и Кучма все раздали бандитам и те став олигархами начали добивать все что не добило гниение СССР. А Польша наоборот начала привлекать иностранные инвестиции и развиватся. Сейчас у поляков зарплата в среднем 1600 долларов
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05.11.2024 11:14 Відповісти
и шо??
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05.11.2024 09:04 Відповісти
Але не мала розуму,а старшого Чорновола кгбшники ліквідували,більше вправити мізки виявилось що не було кому
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05.11.2024 12:14 Відповісти
І хто його покоцав і за що?
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05.11.2024 07:03 Відповісти
Ага бджоляр винен , а не це зелене розчарування, яке довело Україну до війни, чи януовощ, який запросив рашистів в Україну!
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05.11.2024 10:01 Відповісти
бджоляр продав найбільше зброї , порізав останні бомбардувальники на бажання американців , поставив зека прем'єром , передав кацапам ракети , зрадив Помаранчеву Революцію . в тебе проблеми з пам'яттю ?
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05.11.2024 10:09 Відповісти
не мели херню, літаки, ракети передав кучма! А на янека дійсно він подав подання, бо більшість розпалась, а нова більшість сформована янеком захотіла янека!
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05.11.2024 10:21 Відповісти
прочитай хто скільки зброї продав з 1991 по 2014 . в 2007 Ющенко передав 100 останніх ракет Х-59. нагадай куди здійснив свій перший визит президент Ющенко ?
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05.11.2024 10:39 Відповісти
Ющарик и танков и БТР и ракет продал не меньше чем Кучма. ВСЕ Президенты только и делали что разоружались. Даже при Пророшенко разоружались-горели склады с боеприпасами поскольку неудосужились сделать и нормальную защиту и воздушную охрану
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05.11.2024 11:07 Відповісти
коли сомалійські пірати захопили наше судно зі зброею хто був президентом ЮЩЕНКО так що не надо нам ля ля
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05.11.2024 11:58 Відповісти
Товаришу, не потрібно плутати передачу ядерної зброї, крилатих ракет та стратегічних літаків. А продавали зброю усі президенти, але підняв питання входу в НАТО - Ющенко, пізніше Порох.
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05.11.2024 14:38 Відповісти
Именно бджоляр сделал Президентом Гавнюковича топя Тимошенко(рейтинг Тимохи и Шапкокрада были одинаковые и если-бы Ющарик не работал на Зека то тот не стал-бы Президентом с соотв последствиями.
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05.11.2024 11:09 Відповісти
Не звезди! Головним винуватцем стала Тігрюля, яка таємно проводила домовленості з янеком, хто як не вона хіхікала з мєдвєдєвім!
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05.11.2024 11:49 Відповісти
О, на ЦН немало світиться постійних клієнтів спеціальних медичних закладів,! А ти, скоріш за все, в такому закладі і народився!
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05.11.2024 14:40 Відповісти
Іди нахрен чмо болотяне, сидиш за кордоном і дякуй Ющенку і Пороху, які відкрили таким як ви, нечестям вікно в Європу, через вас поляки , німці плюються у сторону українців, бо бачать що то за насєлєніє, якому всі должни!
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05.11.2024 14:54 Відповісти
той бджоляр ангел по сравнению с ЗЭ
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05.11.2024 12:12 Відповісти
саме такі "ангели" 30 років вели Україну в ******* пекло . як вам ракети від бджоляра , які кацапи повертають назад ?
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05.11.2024 12:18 Відповісти
см. выше
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05.11.2024 12:28 Відповісти
А де пастор трупчинов який з юлей по наказу піндосів знищив СКАДи в 2008му?
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05.11.2024 13:14 Відповісти
тільки президентом тоді був бджоляр якого не взяли в НАТО , а він продовжував роззброювати Україну на радість американців і кацапів хоча вже був конфлікт біля Тузли .
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05.11.2024 13:19 Відповісти
Дякуємо полякам
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05.11.2024 00:42 Відповісти
Дякуємо Польща!!!
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05.11.2024 00:54 Відповісти
Це правда.

А режим Байдена з 5000 наявних танків передав 34. Станом на зиму 2024-го року може бути так, що Австралія (!) передасть більше "Абрамсів" Україні, ніж США. 🙄

(це не згадуючи взагалі про нуль будь-чого по ленд-лізу)

Однозначно, свита цього беззубого "президента" відправляється на звалище політичної історії.
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05.11.2024 00:57 Відповісти
ну взагалі на 8 десятку "напрягатись" президентом не кожний захоче
то мабуть вже маразм...
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05.11.2024 03:57 Відповісти
Напевне американцям подобаються дострокові президентські вибори, що реально, якщо Трамп стане президентом. А можливий віце- президент не викликає довіри, м'яко кажучи.
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05.11.2024 07:18 Відповісти
І то все що можно познімали, якби не Саліван з Блінкіним в ЗСУ була не одна бригада з Абрамсами і Бредлі, а 3 як мінімум .
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05.11.2024 10:46 Відповісти
"Чи маємо право збивати таку ракету, лише коли вона вже є над нашою територією? Тоді щодо цього немає сумніву. Тільки тоді може статися те, що в Пшиводові, тобто уламки такої ракети можуть наробити шкоди, когось поранити або вбити. "

Тобто так. Бачимо ракету у власному повітряному просторі - тупо чекаємо поки вона вилетить і наробить шкоди де-інде? *******, я вважаю. Сподіваюсь, поляки так само будуть пропускати над своєю територією ракети на Берлін. Чи то, *****, винєпанімаєтєетадругоє?
Сук, навіть якщо відкинути факт куди вона летить, як можна взагалі спостерігати за чужою бойовою ракетою, яка гуляє у вас в повітрі? ***** вам ППО тоді?
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05.11.2024 00:59 Відповісти
куколдізм 80 рівня
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05.11.2024 03:59 Відповісти
Якби кацапські ракети летіли саме на Берлінв , звісно, ​​треба було б їх пропустити! (купити попкорн і колу і подивитися, що буде...)
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05.11.2024 10:47 Відповісти
Якщо не помиляюсь - після того, як Сикорський став Міністром Оборони Польщі, Польща не допомогла Україні взагалі нічим. Цей Сикорський тільки пи*дить про те, чим допоміг Україні його попередник.
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05.11.2024 01:01 Відповісти
Назвіть хоть одну умову по якій Польща взагалі повина була хочь якось допомогати країні котра замість того щоб готуватись до повного вторгення будувала шляхи для колон техніки рашистів та закуповувала м'ясо до весняних шашликів. 9 міліардів доларів - така ціна військової допомоги Польщі. Та йдіть ви разом з зеленским нах - тварини неблагодарні.
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05.11.2024 08:16 Відповісти
Помиляєшся. І розводиш зраду. Тобі перерахувати?
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05.11.2024 10:51 Відповісти
Так, ********* будь ласка.
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05.11.2024 11:30 Відповісти
це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Джерело:
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05.11.2024 12:12 Відповісти
Ти не плутай Т-72 та Абрамс чи Леопард-2
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05.11.2024 02:06 Відповісти
Military Watch Magazine пише що українські військові скаржаться на слабку броню Абрамс, через що тепер їх оснащують радянськими засобами динамічного захисту "Контакт". Про проблеми з електронікою. Пишуть 6 березня Абрамс був підбитий одним пострілом Т-72 (one shot kills). А американські генерали говорять про неправильне використання.
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05.11.2024 04:31 Відповісти
Так нам же якусь муйню дали, а не Абрамси. Броня не та, все не те. Одна форма залишилась.
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05.11.2024 06:36 Відповісти
Того що все познімали, американський чі польский Абрамс це зовсім інші танки!!! Так само і Ф-16, вони очкують Ху і Сі
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05.11.2024 10:50 Відповісти
Цікаво. А ти хочеш сказати, шо якшо немає 262 Т-72, то це краще чим вони є? Шо заьдибільна логіка?
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05.11.2024 10:53 Відповісти
Польськіх фермерів з плакатами "Путін, звільні нас від Брюсселю" ви теж палко підтримуєте?
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05.11.2024 11:22 Відповісти
Я ввічливо дискутував, хоч мав іншу думку - ти почав ображати, тому я роблю висновок, що ти - кацап. Бо тільки кацапи не вміють без образ спілкуватися. Тому вимушений нахамити в відповідь.

А чого ж ти, кацапсина смердюча, не зірвав цей плакат? Чого ж твої пшеки-поліціянти не зірвали його? Вони тільки за гроші щось роблять, так? Чого твої інші фермери не зірвали, мов, навіщо нам така провокація? Ніхто не зірвав, ФСБшник катався та фоткався. З такими сусідами й ворогів не треба - продадуть в саму непотрібну мить.

"Heute gestohlen - morgen in Polen." - є таке чудове німецьке прислівʼя.
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05.11.2024 14:01 Відповісти
А чи знаєш ти, що поліція затримала цю проплачену ФСБ-шськую, путінську сволоту через хвилину і його посадять за зраду і диверсію? Що учасники страйку від нього відмовилися? не знаєш - бо ти баран. Тупі барани про це не пишуть. Натомість повторюють путінську пропаганду. Як думаєш,скільки кагебісти заплатили цьому ідіоту? Не більше тисячі доларів. Просто зробити одну фотографію та опублікувати в Інтернеті. Для них це було дешево і ефективно. Тепер знайдуть чергового тупого ідіота з українського боку і заплатять йому щоб той тримав плакат "Путін, допоможи нам різати ляхів". А путінські агенти впливу перетворять це на кампанію ненависті. (Хочеш ще якусь дурницю написати, кацапе ?)
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05.11.2024 14:47 Відповісти
Вчора в Москві - сьогодні в німецькому борделі - така доля дурня кацапа. (є таке чудове польське прислів'я).
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05.11.2024 14:52 Відповісти
Wer ist der arbeitslose Russe in Deutschland? Er saugt in einem deutschen Bordell. Und manchmal ******** er auf ukrainischen Websites.
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05.11.2024 15:00 Відповісти
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05.11.2024 14:03 Відповісти
Хіба ви свої давали?
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05.11.2024 08:03 Відповісти
Свои, и в отличие от стран постсовка в восточной Европе они хорошо хранились. То есть были в относительно хорошем состоянии.
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05.11.2024 08:50 Відповісти
Своі. Та ще і модифіковані «тварді». Це чисто польські танки
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05.11.2024 10:54 Відповісти
Ні, то модернізовані Т-72
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05.11.2024 14:15 Відповісти
Польські - тому що вироблялися в Польщі на заводі в Глівіце (спочатку за ліцензією Т-72, ​​але з численними модифікаціями)
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05.11.2024 16:25 Відповісти
Безоплатно (і то умовно, бо є компенсація від німців у вигляді ******** Леопард) було передано радянські танки. А от Краби, наскільки я пам'ятаю, було куплено Україною за гроші.
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05.11.2024 09:00 Відповісти
Погано памʼятаєте: передано певну кількість безоплатно. Нашим сподобалось - замовили ще 60 і умову на ліцензію. Такшо таке
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05.11.2024 10:55 Відповісти
А сказано так, наче геть все у подарунок пішло. Щоб ми наче якусь провину відчували. Але то марно, бо поляки ой як нам завинили...
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05.11.2024 14:12 Відповісти
Ніякої компенсації від Німеччини, звісно, ​​не було (Німеччина говорила про різні варіанти, але танків до Польщі не відправила). Однак німці багато місяців саботували передачу польських «Леопардів» в Україну.
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05.11.2024 16:50 Відповісти
У Польші йде переозброення . Замість старих Т-72 купують корейські
новітні танки. та іншу техніку. А Т-72 здають .
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05.11.2024 09:22 Відповісти
Ок. Шо в ваших словах логічного? Нам не потрібні ці танки, я так розумію? Ну і друге питання: а де наше переозброєння при наявності тьрох танкових власних заводів?
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05.11.2024 10:56 Відповісти
Т-72 - це вже металобрухт минулого сторіччя. Від них вже все колишній Варшавський договір відмовився. А тут благо - Україні можна спихнути в обмін на ******* корейські чи німецькі. І це європейцям треба казати у вічі. А не принижуватись та дякувати. Українці знають прислів'я "Віддай небожу що нам негоже!"
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05.11.2024 09:30 Відповісти
Ти з дивану воюєш? Кажи, де ви такі беретеся? А зо краще: палкою воювати чи на танку? Ти бояха бачив колинебудь, як на тебе в окопчику по коліна суне оцей «металобрухт»? Ну вот нахя таке тепу порозити???
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05.11.2024 10:58 Відповісти
Дурень заговорив... "Т-72 - це брухт" - скажіть це українським солдатам на фронті, які воюють проти кацапсьих Т-72 (орієнтовна ціна $ 3 млн за одиницю).
Т-72 досі використовуються в деяких підрозділах країн НАТО. Польща нічого не "отримала в обмін на Т-72 ". Танки (Abrams i K-2), купували в США і Південній Кореї за солідні гроші. І після початку війни з Німеччини до Польщі не прийшло жодного танка. Крім того, німці саботували поставки в Україну танків «Леопадр-2 A4» , які Польща мала у своїх бронетанкових частинах.
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05.11.2024 11:42 Відповісти
Ранше вважалось, якщо передивитись огляди, що Т-64 (ХТЗ) кращі, ніж Т-72 (УВЗ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 «Урал»

А зараз дронам все одно
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05.11.2024 14:20 Відповісти
Т-64 залишилося небагато, а ось Т-72 Б москалі ще використовують для боротьби з піхотою (за загальною кількістю їх більше, ніж інших типів).
Що стосується дронів, то вирішальне значення мають системи РЕБ.
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05.11.2024 15:30 Відповісти
та да... + авиация....
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05.11.2024 09:45 Відповісти
Что там думать. Ракета или дрон летят в сторону Польши,Украина дает разрешение на сбитие-почему не сбивать над территориейУкраины как это делал Израиль и его союзники США и страныЕС которые посбивали над территориями других государств основную часть ракет идущих на Израиль . Пусть потом россияне доказывт что ракета не шла на Польшу. Направлееи на Польшу есть-есть! Тогда нужно сбивать и все
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05.11.2024 11:01 Відповісти
Разница есть:
- "другие государства" не давали разрешение на сбитие ракет над ихней территорией
- участники НАТО не давали разрешение на участие в сбитие ракет, это индивидуальное решения Англии, Франции, США. Для Украины хотят единогласного решения всех учасников НАТО
- риск быть втянутым в войну с условным ираном и россией - наверное в этом есть разница
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05.11.2024 13:05 Відповісти
Перепис дібілоідів, які вважають, шо краще воювати з рогаткою та камінням, та шоп Польща утилізувала на звалищі всі своі старі танки. На раз два три
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05.11.2024 11:01 Відповісти
Понад 200 танків цієї модифікації та Т-72М1 в невідомих пропорціях було передано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщею та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехією Україні як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2022 військову допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російського вторгнення в 2022 . В Україні танки було додатково оснащено динамічним захистомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-18

25 липня 2022 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Міноборони Польщі повідомили, що передали танки PT-91 Twardy https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройним силам України https://uk.wikipedia.org/wiki/PT-91#cite_note-35 [33] . У польській армії дефіцит танків мають покрити постачанням https://uk.wikipedia.org/wiki/K2_Black_Panther K2 Black Panther з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південної Кореї . 27 січня 2023 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 прем'єр-міністр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Моравецький повідомив про плани передати Україні 60 танків, серед них 30 машин будуть PT-91 Twardy, іще 14 https://uk.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 , решта 16 танків будуть інших типів
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05.11.2024 14:54 Відповісти
T-72M1R (2016) є подальшим розвитком радянського експортного танка Т-72М1. Він відрізняється наявністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ПНБ PNK-72 Radomka для водія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BB тепловізійного прицілу KLW-1 та камерою KLW-1 Asteria, зображення з яких виводиться на монітор командира. Також оновлено прилади спостереження командира та засоби зв'язку і навігації. Озброєння та захист покращень не зазнали, тож повноцінним ******** танком Т-72М1R вважати не можна, бо він не отримав ні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 динамічного захисту , ні можливість стрільби ********и протитанковими *****************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-17 [17] .

Понад 200 танків цієї модифікації та Т-72М1 в невідомих пропорціях було передано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщею та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехією Україні як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2022 військову допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російського вторгнення в 2022 . В Україні танки було додатково оснащено динамічним захистомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-18 [18] .
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05.11.2024 14:55 Відповісти
 
 