Польща надала Україні більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Британія разом, - Сікорський
Польща є союзником України та надала їй значну допомогу у протистоянні агресії РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода
На запитання, чи Польща і Україна все ж близькі союзники, міністр відповів ствердно і нагадав про обсяг допомоги, яку його країна надала Україні: "В перерахунку на ВВП, якщо підрахувати допомогу військову, гуманітарну, фінансову, економічну і для біженців, то Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Нагадаю, що ми дали більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Велика Британія разом взяті. Я особисто був торік на фронті під Бахмутом, українці в захопленні від наших гаубиць "Краб", велику кількість яких ми передали. Отже ми маємо пишатися нашою солідарністю з Україною, але не все є можливим".
Прокоментував Сікорський і публічні закиди Зеленського щодо того, що Польща не передає Україні МІГи. "Те, чого потребує наше військо, наші протиповітряні сили для повного захисту повітряного простору, на жаль, не є вирішене, тому ми не можемо погодитися на це прохання України", – сказав Сікорський і додав, що це питання стоїть на порядку денному переговорів із НАТО.
Також очільник МЗС Польщі висловився щодо можливості збиття російських ракет над заходом України, прихильником якого він є, але яке викликає побоювання серед деяких членів НАТО: "Ми маємо російські ракети, які порушують наш повітряний простір і вдаряють по Львову. Маємо теж дрони, які залітають на територію Литви, Румунії. Маємо російські дрони, які білоруси збивають над своєю територією, доки вони долетять до Польщі. Ця дискусія полягає в чому? Де починається, а де закінчується право на самооборону? Чи маємо право збивати таку ракету, лише коли вона вже є над нашою територією? Тоді щодо цього немає сумніву. Тільки тоді може статися те, що в Пшиводові, тобто уламки такої ракети можуть наробити шкоди, когось поранити або вбити. Чи на прохання українців робити це перед тим, як ракета залетить в польський повітряний простір? Тут, звичайно, можна мати різне бачення, це є питання до узгодження і дискусій у колі наших союзників".
За словами Сікорського, наступного тижня відбудеться міністерська зустріч на рівні НАТО, і це питання може розглядатися.
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я особисто пам'ятаю
зараза (попри війну!!!) можете купити що хочете якщо заробити вмієте
якось я їхав 22 години до Кранево, вас розумію
питання до чого тут поляки, якщо я їв одну картоплю з городу
А режим Байдена з 5000 наявних танків передав 34. Станом на зиму 2024-го року може бути так, що Австралія (!) передасть більше "Абрамсів" Україні, ніж США. 🙄
(це не згадуючи взагалі про нуль будь-чого по ленд-лізу)
Однозначно, свита цього беззубого "президента" відправляється на звалище політичної історії.
то мабуть вже маразм...
Тобто так. Бачимо ракету у власному повітряному просторі - тупо чекаємо поки вона вилетить і наробить шкоди де-інде? *******, я вважаю. Сподіваюсь, поляки так само будуть пропускати над своєю територією ракети на Берлін. Чи то, *****, винєпанімаєтєетадругоє?
Сук, навіть якщо відкинути факт куди вона летить, як можна взагалі спостерігати за чужою бойовою ракетою, яка гуляє у вас в повітрі? ***** вам ППО тоді?
А чого ж ти, кацапсина смердюча, не зірвав цей плакат? Чого ж твої пшеки-поліціянти не зірвали його? Вони тільки за гроші щось роблять, так? Чого твої інші фермери не зірвали, мов, навіщо нам така провокація? Ніхто не зірвав, ФСБшник катався та фоткався. З такими сусідами й ворогів не треба - продадуть в саму непотрібну мить.
"Heute gestohlen - morgen in Polen." - є таке чудове німецьке прислівʼя.
новітні танки. та іншу техніку. А Т-72 здають .
Т-72 досі використовуються в деяких підрозділах країн НАТО. Польща нічого не "отримала в обмін на Т-72 ". Танки (Abrams i K-2), купували в США і Південній Кореї за солідні гроші. І після початку війни з Німеччини до Польщі не прийшло жодного танка. Крім того, німці саботували поставки в Україну танків «Леопадр-2 A4» , які Польща мала у своїх бронетанкових частинах.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 «Урал»
А зараз дронам все одно
Що стосується дронів, то вирішальне значення мають системи РЕБ.
- "другие государства" не давали разрешение на сбитие ракет над ихней территорией
- участники НАТО не давали разрешение на участие в сбитие ракет, это индивидуальное решения Англии, Франции, США. Для Украины хотят единогласного решения всех учасников НАТО
- риск быть втянутым в войну с условным ираном и россией - наверное в этом есть разница
25 липня 2022 року у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Міноборони Польщі повідомили, що передали танки PT-91 Twardy https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройним силам України https://uk.wikipedia.org/wiki/PT-91#cite_note-35 [33] . У польській армії дефіцит танків мають покрити постачанням https://uk.wikipedia.org/wiki/K2_Black_Panther K2 Black Panther з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південної Кореї . 27 січня 2023 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 прем'єр-міністр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Моравецький повідомив про плани передати Україні 60 танків, серед них 30 машин будуть PT-91 Twardy, іще 14 https://uk.wikipedia.org/wiki/Leopard_2 Leopard 2 , решта 16 танків будуть інших типів
Понад 200 танків цієї модифікації та Т-72М1 в невідомих пропорціях було передано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщею та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехією Україні як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2022 військову допомогу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російського вторгнення в 2022 . В Україні танки було додатково оснащено динамічним захистомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-18 [18] .