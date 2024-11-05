Польща надала Україні більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Британія разом, - Сікорський

Польща є союзником України та надала їй значну допомогу у протистоянні агресії РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

На запитання, чи Польща і Україна все ж близькі союзники, міністр відповів ствердно і нагадав про обсяг допомоги, яку його країна надала Україні: "В перерахунку на ВВП, якщо підрахувати допомогу військову, гуманітарну, фінансову, економічну і для біженців, то Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Нагадаю, що ми дали більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Велика Британія разом взяті. Я особисто був торік на фронті під Бахмутом, українці в захопленні від наших гаубиць "Краб", велику кількість яких ми передали. Отже ми маємо пишатися нашою солідарністю з Україною, але не все є можливим".

Прокоментував Сікорський і публічні закиди Зеленського щодо того, що Польща не передає Україні МІГи. "Те, чого потребує наше військо, наші протиповітряні сили для повного захисту повітряного простору, на жаль, не є вирішене, тому ми не можемо погодитися на це прохання України", – сказав Сікорський і додав, що це питання стоїть на порядку денному переговорів із НАТО.

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Також очільник МЗС Польщі висловився щодо можливості збиття російських ракет над заходом України, прихильником якого він є, але яке викликає побоювання серед деяких членів НАТО: "Ми маємо російські ракети, які порушують наш повітряний простір і вдаряють по Львову. Маємо теж дрони, які залітають на територію Литви, Румунії. Маємо російські дрони, які білоруси збивають над своєю територією, доки вони долетять до Польщі. Ця дискусія полягає в чому? Де починається, а де закінчується право на самооборону? Чи маємо право збивати таку ракету, лише коли вона вже є над нашою територією? Тоді щодо цього немає сумніву. Тільки тоді може статися те, що в Пшиводові, тобто уламки такої ракети можуть наробити шкоди, когось поранити або вбити. Чи на прохання українців робити це перед тим, як ракета залетить в польський повітряний простір? Тут, звичайно, можна мати різне бачення, це є питання до узгодження і дискусій у колі наших союзників".

За словами Сікорського, наступного тижня відбудеться міністерська зустріч на рівні НАТО, і це питання може розглядатися.

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