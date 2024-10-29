Польща не може допомагати Україні так, як на початку війни, - Дуда

Україна має продовжувати боротьбу проти Росії, але Польща уже не може давати їй стільки озброєння, як надавала раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі Radio Zet.

"Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29, як домовлялися в липні цього року, доки не отримає гарантії безпеки повітряного простору від НАТО. Також Варшава чекає на прибуття більш сучасних літаків, які закупила в західних партнерів на заміну МіГам", - зазначив Дуда.

На питання ведучого про українсько-польські відносини Дуда висловив думку, що Україна перестала вважати Польщу ключовим партнером через те, що обсяги збройної допомоги від Варшави знизилися і не можуть конкурувати з деякими іншими західними партнерами.

Водночас Дуда запевнив, що Польща хоче, щоб Україна залишалася незалежною державою, із якою в Польщі будуть "дуже дружні" відносини. Однак він додав, що "двоє мають хотіти цього одночасно".

"Прошу пам’ятати, що Володимир Зеленський перебуває під різним тиском своїх донорів - тобто тих, хто сьогодні дає йому найбільшу кількість зброї", - вважає він.

Коли в нього запитали, чи означає це, що Зеленський не рахується з інтересами Польщі, Дуда відповів, що "у якомусь сенсі це може мати такий вигляд".

"Можна було сподіватися, що ситуація зміниться таким чином, як вона змінилася. Бо ми просто дали все, що могли дати. І дали ми швидко і тоді, коли це було потрібно", - пояснює польський президент, натякаючи на допомогу, яку Польща надала Україні на початку війни.

Попри це, коли в Дуди запитали, чи президент України Володимир Зеленський залишається його другом, він підтвердив це: "Він мій друг".

Нагадаємо, раніше Дуда повідомив, що Польща не передаватиме Україні зброю, куплену у Південної Кореї.

