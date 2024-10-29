Польща не може допомагати Україні так, як на початку війни, - Дуда
Україна має продовжувати боротьбу проти Росії, але Польща уже не може давати їй стільки озброєння, як надавала раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі Radio Zet.
"Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29, як домовлялися в липні цього року, доки не отримає гарантії безпеки повітряного простору від НАТО. Також Варшава чекає на прибуття більш сучасних літаків, які закупила в західних партнерів на заміну МіГам", - зазначив Дуда.
На питання ведучого про українсько-польські відносини Дуда висловив думку, що Україна перестала вважати Польщу ключовим партнером через те, що обсяги збройної допомоги від Варшави знизилися і не можуть конкурувати з деякими іншими західними партнерами.
Водночас Дуда запевнив, що Польща хоче, щоб Україна залишалася незалежною державою, із якою в Польщі будуть "дуже дружні" відносини. Однак він додав, що "двоє мають хотіти цього одночасно".
"Прошу пам’ятати, що Володимир Зеленський перебуває під різним тиском своїх донорів - тобто тих, хто сьогодні дає йому найбільшу кількість зброї", - вважає він.
Коли в нього запитали, чи означає це, що Зеленський не рахується з інтересами Польщі, Дуда відповів, що "у якомусь сенсі це може мати такий вигляд".
"Можна було сподіватися, що ситуація зміниться таким чином, як вона змінилася. Бо ми просто дали все, що могли дати. І дали ми швидко і тоді, коли це було потрібно", - пояснює польський президент, натякаючи на допомогу, яку Польща надала Україні на початку війни.
Попри це, коли в Дуди запитали, чи президент України Володимир Зеленський залишається його другом, він підтвердив це: "Він мій друг".
Нагадаємо, раніше Дуда повідомив, що Польща не передаватиме Україні зброю, куплену у Південної Кореї.
страшна війна зі східним сусідом , який проливає кров украінців
цілодобово , а Ви гонористо говорите про те ,
що ви не віддасте нам МІГ- 29 ,
так як вам потрібні ********* літаки 😡
Не соромно про таке патякати ?
Краще промовчіть , розумнішими виглядатимете !
Пачєму запад так мало памагаєт?
Іран дай дрони.
Китай дай допомогу (зброя, технології).
Північна Корея дай снаряди, ракети, тупе м'ясо-солдат.
Другий і третій світ дивляться на це і роблять висновки.
Вони просто дають Шахеди, снаряди та своїх військових *****, а не соплі жують чи виражають потужну підтримку, як оце чудо.
Але реальність полягає у тому, що у випадку падіння України, Польщі настане гаплик.
Не вірю я що німецька чи французька армія буде захищати Польщу.
В кращому випадку - США чи Великобританія, але не факт що допомога надійде вчасно.
Американських вояків в Європі тисяч 60-70, але в Польщі не більше батальону.
Я не терба бути невдячними. Мутять схемки і потім вимагають від Польщі ще і поводитись так як їм треба. Ну це супер цинічно
Якби це для нас не було прикро.
Польща дуже багато для нас зробила і ми вдячні їй за все.
А такі викиди з боку деяких громадян тільки заважають добрим стосункам, підриваючи єдність наших народів .