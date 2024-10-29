УКР
Польща не може допомагати Україні так, як на початку війни, - Дуда

Дуда: Польща не може вже допомагти Україні у такому об'ємі, як раніше

Україна має продовжувати боротьбу проти Росії, але Польща уже не може давати їй стільки озброєння, як надавала раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це президент Польщі  Анджей Дуда заявив в ефірі Radio Zet.

"Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29, як домовлялися в липні цього року, доки не отримає гарантії безпеки повітряного простору від НАТО. Також Варшава чекає на прибуття більш сучасних літаків, які закупила в західних партнерів на заміну МіГам", - зазначив Дуда.

На питання ведучого про українсько-польські відносини Дуда висловив думку, що Україна перестала вважати Польщу ключовим партнером через те, що обсяги збройної допомоги від Варшави знизилися і не можуть конкурувати з деякими іншими західними партнерами.

Водночас Дуда запевнив, що Польща хоче, щоб Україна залишалася незалежною державою, із якою в Польщі будуть "дуже дружні" відносини. Однак він додав, що "двоє мають хотіти цього одночасно".

"Прошу пам’ятати, що Володимир Зеленський перебуває під різним тиском своїх донорів - тобто тих, хто сьогодні дає йому найбільшу кількість зброї", - вважає він.

Коли в нього запитали, чи означає це, що Зеленський не рахується з інтересами Польщі, Дуда відповів, що "у якомусь сенсі це може мати такий вигляд".

"Можна було сподіватися, що ситуація зміниться таким чином, як вона змінилася. Бо ми просто дали все, що могли дати. І дали ми швидко і тоді, коли це було потрібно", - пояснює польський президент, натякаючи на допомогу, яку Польща надала Україні на початку війни.

Попри це, коли в Дуди запитали, чи президент України Володимир Зеленський залишається його другом, він підтвердив це: "Він мій друг".

Нагадаємо, раніше Дуда повідомив, що Польща не передаватиме Україні зброю, куплену у Південної Кореї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда - прихильникам територіальних поступок України: "Якщо ви такі щедрі щодо РФ, чому б не віддати їй шматок своєї землі?"

+14
Пане Дуда, невже не зрозуміло , що в Україні наразі відбувається
страшна війна зі східним сусідом , який проливає кров украінців
цілодобово , а Ви гонористо говорите про те ,
що ви не віддасте нам МІГ- 29 ,
так як вам потрібні ********* літаки 😡
Не соромно про таке патякати ?
Краще промовчіть , розумнішими виглядатимете !
29.10.2024 12:44 Відповісти
+10
Не треба допомогати, треба не заважати: не перекривати кордони, як мінімум, для перевезення сброї та іншого з ЕС. Своїм фермерам мізки вставте і заберіть від російського корита, де вони годуються
29.10.2024 12:52 Відповісти
+10
Ще одні усталі ат вайны
29.10.2024 13:07 Відповісти
29.10.2024 12:44 Відповісти
Прокурори отримуватимуть більше: у Раді підтримали підвищення зарплат з наступного року. Видатки зростуть на 25%.
Пачєму запад так мало памагаєт?
29.10.2024 12:55 Відповісти
ти побачив те, шо хотів побачити: він каже, шо він хоче почекати поки дадуть йому літаки, шоп себе було чим захищати. У нього теж прямий кордон з рашкою.
29.10.2024 14:19 Відповісти
Самии розгар віини - допомагаите
29.10.2024 12:47 Відповісти
скупий платить вдвічі
29.10.2024 12:48 Відповісти
Головне не заважайте своїми блокуваннями, а то однією рукою дають, іншою забирають..
29.10.2024 12:51 Відповісти
Нато закрий небо.Нато дай ф16.Байден,де наша зброя......дуда,де наші гроші?!
29.10.2024 12:52 Відповісти
Іран дай ракети.

Іран дай дрони.

Китай дай допомогу (зброя, технології).

Північна Корея дай снаряди, ракети, тупе м'ясо-солдат.
29.10.2024 13:09 Відповісти
це у нас все дай... а кацапи це все купують втридорога. кацапам ніхто нічого безплатно не дає.
29.10.2024 13:31 Відповісти
Не треба допомогати, треба не заважати: не перекривати кордони, як мінімум, для перевезення сброї та іншого з ЕС. Своїм фермерам мізки вставте і заберіть від російського корита, де вони годуються
29.10.2024 12:52 Відповісти
... крім Молдови та Угорщини ні Польща ..ні Румунія...і навіть Словаччина не блокують і не блокували перевезення зброї в Україну. Особливо з Польщі зброя перетинає кордон з мінімальним часом контролю та оформлення. А з блокуванням зерна.... То то Ви у наших українських хитрови...них зернотрейдерів спитайте... Чому вони заявлене транзитне зерно продавали за безцінь у Польщі!?
29.10.2024 15:53 Відповісти
Зате міцнішає допомога росії з боку інших диктатур.
Другий і третій світ дивляться на це і роблять висновки.
29.10.2024 12:56 Відповісти
Ну.., нічого! Скоро вже вас накриє мідним каца....ким тазом!! Якщо ще не ядерним! На нато й не сподівайтесь! Одразу викинуть!
29.10.2024 13:05 Відповісти
Ще одні усталі ат вайны
29.10.2024 13:07 Відповісти
Ну що ж,будуйте фортифікацію вздовж Вісли.
29.10.2024 13:08 Відповісти
спочатку треба по Дніпру...
29.10.2024 13:09 Відповісти
29.10.2024 13:09 Відповісти
З такими партнерами починаешь заздрити ***** з його партнерами з Північної Кореї, Ірану та Білорусі, яким настр@ти, що про них подумають чи хто їм захистить небо.
Вони просто дають Шахеди, снаряди та своїх військових *****, а не соплі жують чи виражають потужну підтримку, як оце чудо.
29.10.2024 13:15 Відповісти
головне - їм майже не прилітає ответка
29.10.2024 13:33 Відповісти
Так Польщі теж нічого не прилітає, але МіГ-29 не дадуть
29.10.2024 14:13 Відповісти
Формально, Польща взагалі не зобовʼязана надавати допомогу Україні: жодних угод які зобовʼязують її це робити немає в природі.
Але реальність полягає у тому, що у випадку падіння України, Польщі настане гаплик.
Не вірю я що німецька чи французька армія буде захищати Польщу.
В кращому випадку - США чи Великобританія, але не факт що допомога надійде вчасно.
Американських вояків в Європі тисяч 60-70, але в Польщі не більше батальону.
29.10.2024 13:33 Відповісти
Ну взагалі з початку війни поляки поставили зброї на 9 міліардів доларів - і це безкоштовно. А шож за цей час зробив зеленский - та він навіть міліон дронів у 24 році до ЗСУ не поставив. Поляків можна зрозуміти - вони бачать не як зеленский - купують зброю та б/к. Цілком виважене для себе рішення - бо з тим планом перемоги, чи вже не перемоги, а оборони, а по суті - дайте хто шо тіки може, та по краще - ракети, літакаи, танки, б/к - бо Україна навіть патронів до автоматів не постачає до ЗСУ і отримує розтріл військових котрі вирішили здатись у полон із за відсутьності патронів до автоматів. Охрінений вибір 19 року - кровавий.
29.10.2024 13:56 Відповісти
Так власне. Народ, ви шо сліпі реально? Вони найбільше дали зброї на початку війни. Ясно шо Дуді треба і себе захищати. Ну бо рашка явно дає зрозуміти, шо вона не проти і Польщі кусок захватити.
Я не терба бути невдячними. Мутять схемки і потім вимагають від Польщі ще і поводитись так як їм треба. Ну це супер цинічно
29.10.2024 14:22 Відповісти
ГОЛОВНЕ ЩОБ НЕ ЗАВАЖАЛА ТРАНЗИТАМ !!!
29.10.2024 18:37 Відповісти
Поляки скуповують нерухомість у Португалії та Іспанії. Чують , що кацапський смердючий лапоть до них незабаром суне. Сциклива нація воювати не буде, вони або одразу здадуться, або всі втечуть за океан.
29.10.2024 20:12 Відповісти
Він теж дбає про свій народ і безпеку своєї держави, бо для цього є підстави...
Якби це для нас не було прикро.
Польща дуже багато для нас зробила і ми вдячні їй за все.
А такі викиди з боку деяких громадян тільки заважають добрим стосункам, підриваючи єдність наших народів .
05.11.2024 13:02 Відповісти
 
 