Дуда - прихильникам територіальних поступок України: "Якщо ви такі щедрі щодо РФ, чому б не віддати їй шматок своєї землі?"
Президент Польщі Анджей Дуда виступив проти заяв представників деяких західних країн, які закликають Україну до територіальних поступок Росії, та запропонував їм віддати "шматок своєї землі" Москві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sunday Times.
Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось - особливо на чужу територію?", - наголосив очільник Польщі.
Так Дуда відповів на заяви, які лунають від деяких західних політиків, які закликають Україну "змиритися" з втратою деяких своїх територій.
Польський президент наголосив, що "віддати Москві бодай дюйм" було б катастрофічною помилкою.
Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.
Водночас він не відповів на запитання, чи здатна Україна повністю повернути контроль над усією своєю територією, зважаючи на чисельну перевагу Росії.
Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.
Міністерство закордонних справ України на це відповіло, що "тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну".
І все. Війна вважається закінченою
А чого? ісраїль свого часу так само виник? Ну то чому зараз так не можна???
Ну бо кинули двічі - коли підтерлися будапештським меморандумом і коли не допомогли нам захистити самих себе (це ж не допомога, а просто сльози у порівнянні з тим, що дають іншим країнам).
2. немає де пересиляти 30-40 мільйонів людей, це вам не Ізраєль з його менше 10 мільйонів на сьогодні, а на момент створення їх було в рази меншще ...
Тому, як на мене, єдиний варіант виходу з ситуації це протекторат від однієї або групи країн заходу, наприклад від США - Україна стає 51 штатом США, чи від США, В.Британії, Канади ...
Есть, на выбор:
1. Внутренние районы Австралии.
2. Юг Аргентины, Огненная земля и мыс Горн.
3. Гренландия и север Канады.
Там через .... років буде тепло. Тисяча років тому там таке вже було.
Щедрі за чужий рахунок.
Не треба з мухи слона робити.
Проблема не у кількості кацапів, а у дебільному керівництві.
В 1920 р. об'єднана польско-українська армія ( Й. Пілсудський та генерал-хорунжий МаркО Безручко) розбили кацапів під Віслою , згодом цю битіу назвуть "Диво на Віслі".
За його словами, після розмови з президентом Джо Байденом він розпорядився зробити кілька кроків щодо зміцнення позиції Міністерства оборони у регіоні. Для цього до берегів Ізраїлю прямує авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford".
"До неї входять авіаносець ВМС США "Gerald R. Ford" (CVN-78), крейсер керованих ракет класу "Тікондерога" "Normandy" (CG 60), а також есмінці класу "Arleigh-Burke", "Thomas Hudner" (DDG 116 ), "Ramage" (DDG 61), "Carney" (DDG 64) та "Roosevelt" (DDG 80). Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 та A-10 у регіоні. США підтримують війська в готовності до подальшого посилення сил стримування в усьому світі, якщо це буде потрібно" , - йдеться в пресрелізі Ллойда Остіна.
"Президент Байден поінформував прем'єр-міністра про інтенсивну дипломатичну взаємодію, здійснену Сполученими Штатами за останні 24 години на підтримку Ізраїлю. Президент також повідомив, що додаткова допомога ізраїльським Силам оборони зараз прямує до Ізраїлю, і найближчими днями їх буде ще більше", - цитує агентство пресреліз Білого дому.
Ось так! Даже ЯО не сильно заважає.
Пан позеленішав. Мабуть якийсь рептілоїд пана вкусив
