Дуда - прихильникам територіальних поступок України: "Якщо ви такі щедрі щодо РФ, чому б не віддати їй шматок своєї землі?"

Президент Польщі Анджей Дуда виступив проти заяв представників деяких західних країн, які закликають Україну до територіальних поступок Росії, та запропонував їм віддати "шматок своєї землі" Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sunday Times.

Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось - особливо на чужу територію?", - наголосив очільник Польщі.

Так Дуда відповів на заяви, які лунають від деяких західних політиків, які закликають Україну "змиритися" з втратою деяких своїх територій.

Польський президент наголосив, що "віддати Москві бодай дюйм" було б катастрофічною помилкою.

Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Водночас він не відповів на запитання, чи здатна Україна повністю повернути контроль над усією своєю територією, зважаючи на чисельну перевагу Росії.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.

Міністерство закордонних справ України на це відповіло, що "тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну".