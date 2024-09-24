УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10545 відвідувачів онлайн
Новини
3 838 59

МЗС України про заяви президента Чехії Павела: Тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну

мзс

У МЗС прокоментували заяви президента Чехії Петра Павела щодо можливості тимчасово залишити під окупацією частину території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Це та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу", - йдеться у коментарі дипломатичного відомства.

У МЗС України наголосили, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки.

"У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну. Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - зазначили у міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.

Автор: 

МЗС (4138) Чехія (1615) Павел Петр (154) Формула миру (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Нехай цей Павел Судети Засрашці віддасть, щоб був мир!
показати весь коментар
24.09.2024 19:15
+13
цікаво було б почути, а що натомість пропонує незламний уряд, "план перемоги-2"?
показати весь коментар
24.09.2024 19:24
+11
Шо он там понимает тот Павел, в Плане победы Зеленского все реалистично расписано. Последним пунктом триумфальные шашлыки...
показати весь коментар
24.09.2024 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай цей Павел Судети Засрашці віддасть, щоб був мир!
показати весь коментар
24.09.2024 19:15 Відповісти
А причому тут взагалі судети?
показати весь коментар
24.09.2024 20:11 Відповісти
Не причому, а до чого! Вчи мову!
показати весь коментар
24.09.2024 20:15 Відповісти
втрата території це жорстка реальність, яка продовжується під Покровськом і Вугледаром.

ЗЄльоними самітами та нескінченними прожектами миру території не відвойовують.
ЗЄля просто зобовтує народу мізки, але тверезі політики бачать реальність, а не "корабля з матросами"

президент Павел - генерал і друг України
показати весь коментар
24.09.2024 21:02 Відповісти
цікаво було б почути, а що натомість пропонує незламний уряд, "план перемоги-2"?
показати весь коментар
24.09.2024 19:24 Відповісти
План поїдання шашликів з кавою в Ялті.
показати весь коментар
24.09.2024 20:12 Відповісти
Так що тепер робити?!! Воювати самим проти рф-кндр-ірана? На кордони 91 року ми не вийдемо, землі не звільнемо, а от людей втратимо багато + Запоріжжя, Харків, Херсон і Суми будуть зруйновані вщент.
показати весь коментар
24.09.2024 19:26 Відповісти
Не знаєш, чого в кацапів облікова ставка 19%, а в жовтні буде 22, а у нас 13,5%? Ти, мабуть в Запоріжжі живеш, мрієш в рашку перебратись гамузом? Вивчи питання знадобиться, іпаатєкааа...
показати весь коментар
24.09.2024 19:33 Відповісти
Я це знаю, питання в доступності інвестицій, займів, чи прямої допомоги, якої у кацапів нема, і не буде вже ніколи, до повного розпаду *********. Так що в рот вам грязні, тувінські ноги...
показати весь коментар
24.09.2024 19:53 Відповісти
Будь послідовним, в нас ставка 13.5%, а в тебе тувінськи ноги в роті...
показати весь коментар
24.09.2024 20:05 Відповісти
Я ні, мені не потрібні кредити. А кацапи беруть, і гасять, правда не дуже виходить в них , там щось заборгованість стрімко росте. А ти мавпа тупорила, до чого питаєш?
показати весь коментар
24.09.2024 20:39 Відповісти
Дивись далі телемарафон, потужний незламный блазень.
показати весь коментар
24.09.2024 19:55 Відповісти
Про облікову ставку щось скажи. Чого ви всі такі тупорилі?
показати весь коментар
24.09.2024 19:57 Відповісти
Скоріше ваша рашка розвалиться,кацапе
показати весь коментар
24.09.2024 19:34 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 19:43 Відповісти
Мзс а , що відновить повноцінний мир ?
показати весь коментар
24.09.2024 19:27 Відповісти
Ніхто не знає насправді. Західні держави цідять по краплі допомогу в надії, що росіянам набридне воювати в Україні. Ось і все.
показати весь коментар
24.09.2024 19:30 Відповісти
Поразка раши
показати весь коментар
24.09.2024 19:30 Відповісти
Прилет инопланетян как-то реалистичнее звучит.
Хотя як то кажуть ... хто в нас думкою багатiе ?))
показати весь коментар
24.09.2024 19:41 Відповісти
Почитайте що пропонували росіяни у 2022 і що пропонують зараз. Згадайте про Мінський мир чи зупинив він війну.
показати весь коментар
24.09.2024 19:28 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 19:33 Відповісти
Блин, хто цю мартишку у парламент завів ?
показати весь коментар
24.09.2024 19:42 Відповісти


Меня читают: 6

Я читаю: 0

Регистрация: 03.12.2023
показати весь коментар
24.09.2024 20:39 Відповісти
Шо он там понимает тот Павел, в Плане победы Зеленского все реалистично расписано. Последним пунктом триумфальные шашлыки...
показати весь коментар
24.09.2024 19:34 Відповісти
таки да, куда генералу НАТО до шашличника...
показати весь коментар
24.09.2024 21:05 Відповісти
Ну если вы будете использовать мир чтобы жарить шашлыки - то конечно відтермінують війну
показати весь коментар
24.09.2024 19:40 Відповісти
Тобто знову - Крим не бутерброд ?
показати весь коментар
24.09.2024 19:41 Відповісти
Павел теж повинен бути реалістичним . Заморозка війни лише відтермінує нову війну . Ніякого миру однаково - не настане ! Бо в України не буде таких гарантій які б стримували паРашу від нової війни , їх ніхто не надасть . !
Якщо ***** віддати хоч і пів України , він на цьому не зупиниться , ну невже ж ви не можете допетрати , й.бані європейські страуси . ! Вам аби припинити війну зараз , щоб вона вас не дратувала , а що буде далі через пару років - вам похер . А через пару - тройку років ***** залиже рани , наробить ракет і доб'є Україну , а потім почне кусати і тикати палкою в НАТО . Бо русня ж божевільна , вона не здатна жити в мирі ,, та ще й буде на куражі в разі поразки України . Вам однаково прийдеться з ними зчепитися .
Ну так , у паРаші нема шансів у конвенційній війні з НАТО , але ж вона , якщо трапится , однаково буде йти на території ЄС . !! І поки НАТО скрутить роги кацапні - встигнуть загинути жителі країн ЄС .
показати весь коментар
24.09.2024 19:55 Відповісти
Ти навіть не читав заяву Павела і верзеш казна-що
показати весь коментар
24.09.2024 20:14 Відповісти
А хіба треба мати три диплома Оксфорда і п'ять дипломів Гарварда , щоб зрозуміти куди хилить Павел , коли пропонує Україні - " тимчасово змиритись " . ?
показати весь коментар
24.09.2024 20:21 Відповісти
у Японії з рашкою досі немає мирного договору.... і не буде
показати весь коментар
24.09.2024 21:06 Відповісти
Японії мирний договір з кацапами і нах не здався . У них - ядерна парасолька США . І військові бази США по всій країні .
показати весь коментар
24.09.2024 21:43 Відповісти
А Україна при заморожуванні війни тільки шашлики їстиме? Готуватись до оборони не буде?
показати весь коментар
24.09.2024 20:42 Відповісти
Може й буде , а може й ні ( з огляду на те як наша недолуга влада готувалися до оборони раніше і як готується зараз , вже під час війни ) .
Але мова не про це , а про те що проблема війни не зникне . От в чому проблема . Війна продовжиться , нехай хоч і через деякий час , замість припинитись . Припинити її можуть західні політики , надавши Україні необхідну зброю , вчасно і в потрібному обсязі , але бояться поразки лаптєстану .
Та хоч би надали гарантії , подібні до 5 статті НАТО .
показати весь коментар
24.09.2024 20:58 Відповісти
Україна не має вибору. Без перемир'я влада не зміниться. Буде перемир'я, будуть вибори, зміцнення держави, зменшиться загроза війни. Чи вам більше подобається парагвайський варіант?
показати весь коментар
25.09.2024 05:44 Відповісти
Негайно укладати мир і готуватися до наступної війни - адекватний варіант, який перевірений сотнями таких воєн. Все інше призведе до того, що в Україні закінчаться чоловіки.
Єдина проблема-путлеру такий варіант не потрібен.
показати весь коментар
24.09.2024 19:59 Відповісти
Зараз не потрібен, але ж він не зможе вічно наступати, та й бажаючих воювати у нього за рублі все менше.
показати весь коментар
24.09.2024 20:15 Відповісти
У нього в запасі насильницька мобілізація. Україна в запасі має... нічого, крім секретного потужного плану перемоги.
показати весь коментар
24.09.2024 20:20 Відповісти
нажаль, так.

пуйло запросто мобілізує кілька сот тисяч, а у нас ці сотні тисяч втечуть за кордон

се ля ві...
показати весь коментар
24.09.2024 21:08 Відповісти
Вже 2 рази(Крим в 2014 і Мінськ 2015) рашка показувала шо ніякі мирні переговори і відсутність спротиву не зупиняли її агресивні плани на майбутнє.Петр Павєл тупо хоче відкласти війну на 2-3 роки так як це колись намагались зробити дурні Чемберлени скормивши Гітлеру частину Чехії.
показати весь коментар
24.09.2024 20:36 Відповісти
вже два Мінських рази показували, що буйло не нападає, коли в Україні сильна патріотична влада.

добавте ще острів Тузлу....
показати весь коментар
24.09.2024 21:12 Відповісти
Мінськ не зупинив штурм і окупацію Дебальцева та і подальші 7 років війна на Донбасі не припинялася.
показати весь коментар
24.09.2024 22:12 Відповісти
тільки кордони станом на 22 січня 1919 року
показати весь коментар
24.09.2024 21:37 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2024 21:50 Відповісти
дякую за уточнення. але ж яка різниця яких саме кордонів хотіти
показати весь коментар
24.09.2024 23:10 Відповісти
Хотіти можна. Реальні кордоні - жовтий фон.
показати весь коментар
24.09.2024 23:15 Відповісти
а може новопризначеному мзс-ному жиробасу із оп'и варто стулити писка, коли роззявляє його на чехів?! чехів, які з-поміж усіх наших сусідів чи не найбільше нам допомагають й роблять це без претензій, на відміну від тих таки пшеків?!
показати весь коментар
24.09.2024 22:36 Відповісти
Це як подивитися, якщо перемир'я профукати на асфальт, дерибан і прочу таку діяльність, то звичайно буде нова велика війна, а от якщо інвестувати в оборону, то тоді буде тривалий мир.
показати весь коментар
24.09.2024 23:30 Відповісти
МЗС ПРОСТИХ ЗЕЛЕНИХ РІШЕНЬ :

МЗС : Тимчасові рішення не припинять війну .

Українець : Які ви пропонуєте рішення ?

МЗС : Ми готуємо Натужний план перемоги.

Українець : Який це план ?

МЗС : МИ вступимо в НАТУ і Байден дасть нам дєнєг і оружія .

Українець : А якщо не дасть ?

МЗС : Тимчасово будемо пакувать ухилянтів і випускать злодіїв депутатів .

Українець : Я про перемогу ?

МЗС : Ідіть в на фронт і платіть податки.

Українець ; Я не можу одночасно воювати і платити податки .

МЗС : Ви агєнт Крємля - не вірите в нашу перемогу .
показати весь коментар
25.09.2024 08:14 Відповісти
 
 