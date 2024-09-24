МЗС України про заяви президента Чехії Павела: Тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну

У МЗС прокоментували заяви президента Чехії Петра Павела щодо можливості тимчасово залишити під окупацією частину території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Це та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу", - йдеться у коментарі дипломатичного відомства.

У МЗС України наголосили, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки.

"У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну. Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - зазначили у міністерстві.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.