МЗС України про заяви президента Чехії Павела: Тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну
У МЗС прокоментували заяви президента Чехії Петра Павела щодо можливості тимчасово залишити під окупацією частину території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Це та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу", - йдеться у коментарі дипломатичного відомства.
У МЗС України наголосили, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки.
"У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну. Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.
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ЗЄльоними самітами та нескінченними прожектами миру території не відвойовують.
ЗЄля просто зобовтує народу мізки, але тверезі політики бачать реальність, а не "корабля з матросами"
президент Павел - генерал і друг України
Хотя як то кажуть ... хто в нас думкою багатiе ?))
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Регистрация: 03.12.2023
Якщо ***** віддати хоч і пів України , він на цьому не зупиниться , ну невже ж ви не можете допетрати , й.бані європейські страуси . ! Вам аби припинити війну зараз , щоб вона вас не дратувала , а що буде далі через пару років - вам похер . А через пару - тройку років ***** залиже рани , наробить ракет і доб'є Україну , а потім почне кусати і тикати палкою в НАТО . Бо русня ж божевільна , вона не здатна жити в мирі ,, та ще й буде на куражі в разі поразки України . Вам однаково прийдеться з ними зчепитися .
Ну так , у паРаші нема шансів у конвенційній війні з НАТО , але ж вона , якщо трапится , однаково буде йти на території ЄС . !! І поки НАТО скрутить роги кацапні - встигнуть загинути жителі країн ЄС .
Але мова не про це , а про те що проблема війни не зникне . От в чому проблема . Війна продовжиться , нехай хоч і через деякий час , замість припинитись . Припинити її можуть західні політики , надавши Україні необхідну зброю , вчасно і в потрібному обсязі , але бояться поразки лаптєстану .
Та хоч би надали гарантії , подібні до 5 статті НАТО .
Єдина проблема-путлеру такий варіант не потрібен.
пуйло запросто мобілізує кілька сот тисяч, а у нас ці сотні тисяч втечуть за кордон
се ля ві...
добавте ще острів Тузлу....
МЗС : Тимчасові рішення не припинять війну .
Українець : Які ви пропонуєте рішення ?
МЗС : Ми готуємо Натужний план перемоги.
Українець : Який це план ?
МЗС : МИ вступимо в НАТУ і Байден дасть нам дєнєг і оружія .
Українець : А якщо не дасть ?
МЗС : Тимчасово будемо пакувать ухилянтів і випускать злодіїв депутатів .
Українець : Я про перемогу ?
МЗС : Ідіть в на фронт і платіть податки.
Українець ; Я не можу одночасно воювати і платити податки .
МЗС : Ви агєнт Крємля - не вірите в нашу перемогу .